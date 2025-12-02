Motivul pentru care Feng Shui spune că trebuie să ai această plantă la ușa de la intrare. Este foarte ușor de îngrijit și arată superb
Click.ro, 2 decembrie 2025 06:10
Tot mai mulți oameni din întreaga lume au grijă să respecte sfaturile Feng Shui, atunci când își decorează interiorul caselor.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
06:10
Motivul pentru care Feng Shui spune că trebuie să ai această plantă la ușa de la intrare. Este foarte ușor de îngrijit și arată superb # Click.ro
Tot mai mulți oameni din întreaga lume au grijă să respecte sfaturile Feng Shui, atunci când își decorează interiorul caselor.
Acum 2 ore
05:10
Indianca Jyoti Amge (31 de ani), care deține recordul mondial pentru cea mai scundă femeie din lume, cu o înălțime de 62,8 cm, s-a întâlnit recent cu americanca Wildine Aumoithe (21 de ani), cea mai scundă femeie paralizată din lume (72 cm).
Acum 8 ore
23:40
Structuri vechi de mii de ani au fost găsite de arhologi în județul Vrancea: „Tot platoul Dumbravă este acoperit de tumuli” # Click.ro
De-a lungul întregii țări găsim locuri cu o istorie uimitoare, pe care istoricii încearcă și în ziua de astăzi să o înțeleagă cât mai bine. Iar reluarea cercetărilor într-un sit arheologic important din județul Vrancea a dezvăluit o structură impresionantă, veche de mii de ani.
23:10
Unde se află singurul Moș Crăciun din această imagine. Testul de inteligență dificil pe care aproape nimeni nu îl poate rezolva # Click.ro
La prima vedere, această provocare pare a fi una complet banală. Tot ce trebuie să facem este să ne dăm seama unde se află singurul Moș Crăciun ascuns în imagine. Însă, ne vom da seama încă din prima clipă de faptul că acest test de inteligență este, de fapt, mult mai dificil decât am anticipat.
Acum 12 ore
22:10
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I Want For Christmas”. Este cea mai populară melodie de sărbători # Click.ro
Indiferent unde ne-am afla pe glob, piesa „All I Want for Christmas” este, practic, sinonimă cu sărbătorile de iarnă. Iar această popularitate vine la pachet și cu un profit impresionant pentru Mariah Carey, care continuă să câștige o avere de pe urma acestei melodii.
21:10
Filmul de animație care a cucerit publicul din România. Se află în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni # Click.ro
Este un film de animație care s-a lansat destul de recent, însă care a dominat topul preferințelor din țara noastră în ultimele două săptămâni.
20:10
Au dat 160.000 de dolari pe un conac ruină pe care nici măcar nu l-au văzut! Surprizele au apărut abia după renovare # Click.ro
Un cuplu din Texas a decis să riște totul și să cumpere, fără să-l vadă înainte, un apartament aflat într-un conac dărăpănat din orașul italian Biella. John Alan Ambrose, de 61 de ani, și soția lui, Vicky, de 57 de ani, nu au vrut casele „la un euro” care au atras mii de străini, ci ceva cu istorie.
20:00
Nicușor Dan a organizat prima sa recepție la Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale: „Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a organizat o recepție la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale, iar cu această ocazie a vorbit despre mai multe subiecte importante pentru România.
19:10
Capodoperă surpriză la Psihiatrie. Tabloul unui pacient din Sibiu, comparat cu o operă a lui Banksy # Click.ro
Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a devenit surpriza expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal. Lucrarea, realizată de Florin, pacient internat, i-a impresionat pe vizitatori prin expresivitate, tehnică și mesajul puternic de iubire față de
19:00
Revine în show-ul tv de Revelion, după o absență de 25 de ani. Ce restricții erau, în „Epoca de Aur”, în TVR: „Numai Angela Similea avea voie să…!” # Click.ro
Revine pe micul ecran, de Revelion, după o pauză de 25 de ani. Ce restricții erau, în „Epoca de Aur”, în TVR: „Numai Angela Similea avea voie să…!”
18:10
Ținuta care a dat peste cap parada de 1 Decembrie! Cine este femeia care l-a făcut pe președintele Nicușor Dan să se oprească din drum # Click.ro
Parada militară de la Arcul de Triumf a fost plină de momente impresionante, însă nu doar tehnica militară sau defilarea trupelor au atras atenția mulțimii. O apariție surprinzătoare, colorată și complet neașteptată a furat privirile tuturor. Judecătoarea Curții Constituționale a devenit rapid subie
18:00
Care este ingredientul secret care trebuie pus mereu în fasolea cu ciolan. Mâncarea va avea un gust mai delicios ca niciodată # Click.ro
Este o rețetă tradițională delicioasă, pe care multe gospodine o pregătesc în această perioadă a anului. Fasolea cu ciolan este ușor de făcut, iar un ingredient secret foarte simplu îi va oferi un gust mai bun ca niciodată!
Acum 24 ore
17:30
În dimineața zilei de 1 decembrie 2025, locuitorii unui cartier din Iași au rămas uimiți să descopere o scenă neobișnuită. O mașină parcată peste noapte fusese acoperită cu făină, ouă, lapte și alte alimente, iar pe parbriz era lipit un mesaj provocator: „Cine e Sara?”.
17:30
Au sărbătorit 1 Decembrie cu fasole și pomana porcului. Chef Nicolai Tand: „Vinul roșu merge cu mâncarea românească!”. Mesajele lor emoționante # Click.ro
Vedetele au petrecut de 1 Decembrie cu fasole și pomana porcului. Nicolai Tand: „Vinul roșu merge cu mâncarea românească!”
17:30
Structuri vechi de mii de ani au fost găsite de arhologi în județul Vrancea: „Tot platoul Dumbravă este acoperit de tumuli” # Click.ro
De-a lungul întregii țări găsim locuri cu o istorie uimitoare, pe care istoricii încearcă și în ziua de astăzi să o înțeleagă cât mai bine. Iar reluarea cercetărilor într-un sit arheologic important din județul Vrancea a dezvăluit o structură impresionantă, veche de mii de ani.
17:00
Andreea și Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale. Povestea unui cuplu de fermieri de succes # Click.ro
Andreea și Mihai au copilărit la țară și astăzi duc mai departe tradiția în zootehnie, conducând o fermă impresionantă la Cârțișoara. Cu peste 1.300 de animale, afacerea lor combină pasiunea pentru animale cu inovația și spiritul antreprenorial, transformând munca la țară într-un model de succes pen
17:00
Heidi Klum (52 de ani) și soțul ei, Tom Kaulitz (36 de ani), au recunoscut că au ținut controversata „cură pentru viermi și paraziți”. Această „dietă de detoxifiere” constă în smoothie-uri din plante medicinale și suplimente, despre care supermodelul german a spus că sunt „absolut dezgustătoare”.
16:30
Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală # Click.ro
Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală.
16:30
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant # Click.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită și peste hotare. În Torino, sute de oameni au organizat un flash mob impresionant, ținându-se de mână și dansând cu mândrie „Hora Unirii”. Vezi mai jos imaginile!
16:30
Unele sexy, altele la cratiță! Cum au sărbătorit Ziua Recunoștinței divele de la Hollywod # Click.ro
De Ziua Recunoștinței, sărbătorită în Statele Unite în a patra joi din noiembrie, multe vedete și-au petrecut timpul alături de familie sau prieteni apropiați. Unele au gătit mese festive acasă, altele au participat la reuniuni sau evenimente speciale, purtând ținute elegante sau sexy.
16:00
Regele Charles al III-lea le transmite românilor urări călduroase de Ziua Națională: „Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături” # Click.ro
De Ziua Națională a României, regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis un mesaj special de felicitare președintelui României și întregului popor român. Prin intermediul Ambasadei britanice la București, suveranul și soția sa au transmis cele mai calde urări și au subliniat prietenia st
16:00
Destinațiile de neuitat pe care puțini turiști le cunosc. Sunt alegerea perfectă pentru o vacanță de vis în această iarnă # Click.ro
Deja am ajuns în prima zi de iarnă, iar pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de sărbători, vom începe să ne gândim la destinații în care să ne petrecem vacanța.
15:50
Val uriaș de reacții după ce Simona Halep a dezvăluit prețurile Revelionului la hotelul ei din Poiana Brașov. Fanii sportivei s-au revoltat: „Se poate plăti cu fonduri europene?” # Click.ro
Simona Halep continuă să își consolideze prezența în industria ospitalității, investind masiv în proiecte hoteliere din zone turistice cheie. Fosta jucătoare de tenis administrează un hotel în Poiana Brașov și unul pe litoral, iar de-a lungul timpului a făcut mai multe achiziții care i-au întărit po
15:50
Culoarea care poate induce imediat somnul. Cum influențează nuanțele din dormitor ritmul odihnei # Click.ro
Puțini realizează cât de mult pot influența culorile din dormitor calitatea somnului. Creierul reacționează imediat la stimulii vizuali, iar paleta cromatică a încăperii poate accelera sau încetini procesul de relaxare care precedă odihna de noapte. De la așternuturi până la mobilier și sursele de l
15:50
Andrei Puiu, pompierul-erou din Botoșani. A acordat primul ajutor unor femei lovite pe trecere chiar de ziua lui # Click.ro
Plutonierul Andrei Puiu, pompier din Botoșani, a devenit erou în ziua onomastică, intervenind rapid la un accident rutier în care două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni. Calm și experimentat, el le-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
15:50
Dragoste ascunsă și scandal public. Daciana Sârbu, despre tânărul iubit care ar avea probleme cu legea: „De 20 de ani trăiesc în această lumină” # Click.ro
După o perioadă de singurătate, Daciana Sârbu trăiește o nouă poveste de dragoste alături de un bărbat mult mai tânăr, însă, viața lor de cuplu este deja în centrul atenției presei, din cauza unor probleme juridice ale tinerelului barman.
15:40
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor # Click.ro
Sute de oameni au fost prezenți la parada militară din București, desfășurată în zona Arcului de Triumf. Românii au ignorat frigul dimineții și au asistat cu mândrie patriotică la ceremonia care a început la ora 11:00. Iată cele mai frumoase imagini de la eveniment!
15:40
Regula simplă care te poate scăpa de durerile de spate. La ce concluzie au ajuns specialiștii # Click.ro
Durerile de spate sunt o problemă comună, de care, din păcate, încep să se lovească tot mai mulți oameni. Iar persoanele cele mai afectate nu sunt doar cei în vârstă, ci și cei care lucrează la birou și petrec ore întregi într-o singură poziție.
15:30
Teroriștii din 1989 au existat și erau români: dezvăluiri cutremurătoare ale istoricului Dennis Deletant # Click.ro
Istoricul britanic Dennis Deletant face dezvăluiri despre Revoluția Română din 1989, demontând teoriile conspirației și identificând clar cine au fost, de fapt, teroriștii, despre care spune că au fost cât se poate de reali.
14:50
Mesajul emoționant al Loredanei Groza de 1 Decembrie. Imaginea care demonstrează dragostea artistei față de țară # Click.ro
Loredana, în vârstă de 55 de ani, a adresat un mesaj emoționant de „La mulți ani” tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale. Artista a publicat un fragment din poezia „Ce-ți doresc eu ție” și o fotografie specială.
14:50
Un tablou considerat pierdut vreme de 400 de ani s-a vândut cu o sumă uriașă. A fost pictat de Rubens și descoperit accidental anul trecut # Click.ro
Numele lui Peter Paul Rubens este unul dintre cele mai importante din istoria artei, iar recent, o lucrare a acestuia considerată pierdută vreme de secole s-a vândut pentru o sumă uriașă.
14:20
Vortexul polar amenință vacanța românilor. Este risc major de avalanșe în Bucegi, Făgăraș, Parâng # Click.ro
Vortexul polar a adus ninsori abundente și instabilitate accentuată în zonele montane, exact în debutul sezonului turistic de iarnă. Salvamontiștii avertizează că stratul de zăpadă depus în ultimele zile peste cel vechi crește considerabil riscul de avalanșe.
14:20
Trei piloți se întreg pentru ipostaza de campion mondial.
14:10
Criză neașteptată în supermarketurile din România. Ce aliment esențial nu mai există pe rafturi înainte de Crăciun # Click.ro
În pragul sărbătorilor de iarnă, românii se confruntă cu golirea rapidă a rafturilor de ouă din supermarketuri. Dincolo de panică, explicația pentru această situație este mai complexă decât pare la prima vedere.
14:10
Aurora și Săndel Mihai, fratele Andrei, petrec românește la Chișinău! „Suntem mândri că suntem români” # Click.ro
Aurora și Săndel Mihai au transmis un mesaj pentru români la ceas de sărbătoare, prin intermediul Click!
14:10
Cum arăta în realitate costumul autentic al țăranului român. Ce îl făcea atât de diferit de portul popular de azi # Click.ro
Straiele țăranului român de odinioară erau mult mai complexe decât portul popular pe care îl vedem astăzi. Ele nu aveau doar rol vestimentar, ci erau decorate conform unor reguli stricte, cu simboluri magico-religioase, și diferau în funcție de vârstă sau statut social. Vestimentația țărănească, al
14:00
Cât costă deliciile de la Târgul de Crăciun din Brașov. Cât vor plăti oamenii pentru o porție de sarmale sau un pahar de vin # Click.ro
Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis duminică, 30 decembrie, iar la eveniment au participat mii de oameni. Dornici să încerce preparatele specifice sărbătorilor de iarnă, vizitatorii s-au înghesuit la standurile cu mâncare și băutură, iar atenția s-a îndreptat imediat la prețurile acestora.
13:50
Hong Kong: Cadavre găsite pe scările și acoperișurile blocurilor. Treisprezece arestări, crește furia publică # Click.ro
Autoritățile din Hong Kong investighează în detaliu cauzele tragediei din complexul rezidențial Wang Fuk Court, după incendiul devastator care a ucis peste 150 de oameni, a distrus șapte blocuri zgârie-nori și a lăsat peste 1.000 de persoane fără adăpost.
13:50
Antrenorul român a redresat seria rezultatelor negative.
13:30
„Marș la Moscova!” Scandal la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia. Un bărbat susține că a fost bătut după ce l-a înfruntat # Click.ro
La Alba Iulia, mitingul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie a fost marcat de tensiuni. Un bărbat l-a acuzat public pe liderul suveranist de manipulare, provocând reacții dure din partea susținătorilor prezenți.
13:20
Secretul pentru o supă de găluște perfectă. De ce trebuie să cântărești grișul și ouăle cu tot cu coajă. VIDEO # Click.ro
O supă de găluște bine făcută nu este doar o mâncare, ci o experiență care aduce aminte de gustul copilăriei. Textura pufoasă a găluștelor și savoarea lor depind de câteva detalii esențiale pe care mulți le trec cu vederea.
13:10
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani” # Click.ro
Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. Relația lor a început în urmă cu șapte ani, iar cununia civilă și cea religioasă au avut loc acum mai bine de cinci ani, departe de ochii publicului. Actrița spune că soțul ei este un om atent și liniștit, prezent m
13:10
Saxofonistul care a cântat în zeci de țări și a împărțit scena cu mari artiști ai lumii: „Dacă aș fi rămas în România, situația mea ar fi fost cu totul alta” # Click.ro
Artiștii români continuă să demonstreze că talentul lor nu cunoaște granițe. Un exemplu este Mihai Pîrvan, saxofonistul care până la 30 de ani a reușit să se impună pe zeci de scene internaționale. Află-i povestea!
13:00
Campioana României încă mai speră la play-off.
12:40
Anamaria Prodan, mesaj de Ziua Națională din America: „La mulți ani, dragă țară minunată” # Click.ro
Din State, Anamaria Prodan a ținut să transmită un mesaj în versuri pentru români, prin intermediul Click!
12:00
Cum reușește un tânăr român să obțină venituri de până la 6.000 de euro. Meseria de tradiție care i-a adus succes: „De la tata am moștenit plăcerea” # Click.ro
Un tânăr din București a dezvăluit cum reușește să obțină venituri lunare de până la 6.000 de euro. El se bazează pe o meserie veche și multă determinare.
12:00
Carambol masiv cu cel puțin 50 de vehicule în Statele Unite, în timpul unei furtuni de zăpadă|VIDEO # Click.ro
Un accident rutier masiv a blocat complet traficul pe o autostradă din Indiana după o furtună de zăpadă care a redus vizibilitatea aproape instantaneu. Aproximativ 50 de vehicule, între care mașini, camioane
12:00
Pensionari, atenție! Ce venituri nu se văd în cartea de muncă și cum le puteți valorifica # Click.ro
Tot mai mulți pensionari se întreabă în această perioadă dacă vor beneficia automat de așa-numita „mică recalculare” a pensiei sau dacă trebuie să depună cereri pentru includerea veniturilor nepermanente. Discuțiile au pornit de la cazul unei pensionare din învățământ, care a lucrat înainte de 2001
11:40
Annes a îmbrăcat costumul național cu tricolor și face ciolan cu fasole! Ce imn emoționant a scos solista pentru românii plecați în străinătate? # Click.ro
De Ziua Națională, Annes a lansat „România mamă” – un imn emoționant dedicat rădăcinilor și identității.
11:30
De ce nu a plecat niciodată Cătălin Botezatu din România?! „Vreau să rămân să sting lumina!”Cum l-a făcut Denise Rifai gelos pe Alexa la deschiderea magazinului designerului?! # Click.ro
Designerul Cătălin Botezatu și-a adunat, sâmbătă seară, prietenii și apropiații din show-biz la lansarea unui nou magazin!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.