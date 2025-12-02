OpenAI a preluat o participaţie la Thrive Holdings, pentru a accelera adoptarea AI în companii

18:40

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă. Prefectul de Prahova anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.