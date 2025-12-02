De la alcool și droguri la reabilitare: Renașterea dureroasă a lui Ronnie O’Sullivan
G4Media, 2 decembrie 2025 06:10
Înainte de debutul la UK Championship (competiție unde deține recordul cu opt titluri câștigate), Ronnie O'Sullivan a oferit un interviu plin de emoție pentru TNT Sports. „The Rocket" și-a adus aminte de problemele mari pe care le-a avut cu alcoolul și drogurile și că „aș rescrie șase sau șapte ani din viața mea." Ronnie O'Sullivan
• • •
Acum 30 minute
06:10
GALERIE FOTO De la albia de beton a Dâmboviței la coridorul verde-albastru al Bucureștiului / Șase proiecte premiate vor să schimbe fața râului și să-l redea oamenilor / Arhitect londonez: „Progresele mici, dar constante schimbă orașele"
Râul Dâmbovița care taie Bucureștiul, acum sub forma unui canal îndiguit într-o cuvă de beton, a fost reproiectat să devină un coridor verde-albastru al orașului, cu acces în trepte către apă. Un coridor de ventilație a Capitalei, dar mai ales o regenerare urbană amplă, a fost creat în urma unui concurs de soluții cu jurizare
06:10
06:10
Hash Browns cu ouă, cel mai bun mic dejun gătit la cuptor / Consistent și sățios, se prepară mai repede decât ai crede
O rețetă consistentă, perfectă pentru micul dejun sau brunch în familie. Se prepară ușor și combină cartofii, cârnații și brânza cheddar într-un preparat sățios, numai bun de împărțit, menționează allrecipes.com. Poți folosi orie tip de cârnați și poți chiar să-l gătești de cu seară, pentru a doua zi dimineață.
Acum 8 ore
23:00
O celulă a grupării neonaziste americane "The Base", adeptă a supremației albilor, destructurată în Spania / Suspecții ar fi încurajat comiterea de acte violente / Erau pregătiți de atacuri țintite cu scopul de a "răsturna instituțiile democratice occidentale"
Poliţia spaniolă anunţă luni că a destructurat o celulă „The Base" – o grupare neonazistă şi adeptă a supremaţiei albilor desemnată drept organizaţie teroristă de către Uniunea Europeană (UE), Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, relatează AFP, citată de News.ro Această mişcare – înfinţată în Statele Unite – operează prin intermediul unei reţele internaţionale
Acum 12 ore
22:40
Câinii nu mai stau singuri acasă, ci merg zilnic la școală cu autobuzul, învață, se joacă și scapă definitiv de anxietate. Ce țară pune mare preț pe fericirea animalelor
În Canada, chiar și câinii merg la școală, pentru că niciun animal de companie nu ar trebui să petreacă ziua singur. Școlile pentru patrupede devin un fenomen real în toată țara. În loc să aștepte acasă ore întregi, câinii își petrec ziua învățând, jucându-se, socializând și chiar luând mici pauze de somn.
22:40
Filarmonica Banatul, după ce a exclus din program melodii pe versuri de Radu Gyr / "A fost condamnat pentru crime de război în anul 1945, hotărârea fiind și astăzi în vigoare" / Reacția primarului Fritz, acuzat de cenzură
Filarmonica Banatul din Timișoara a transmis clarificări după apariția unor dezbateri publice legate de eliminarea a două lucrări pe versuri de Radu Gyr din programul concertului de colinde programat pentru 19 decembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Filarmonica Banatul arată, într-un comunicat, că decizia a fost luată după ce conducerea a
22:30
Pescarii italieni de pe râurile din Lombardia rămân fără obiect: Legea interzice introducerea păstrăvului curcubeu, fiind de origine străină, iar cel brun e prea puțin / "Pescuitul e o activitate socială, permite celor în vârstă să se distreze și să fie împreună"
Pescarii din Lombardia susțin că își vor urca undițele în pod, după o decizie care vrea să protejeze păstrăvii bruni din nordul Italiei, considerați nativi, în dauna celor curcubeu, care deși sunt aici de 150 de ani, sunt considerați intruși. Măsura regională a fost adoptată în liniște, până când o mică asociație provincială a tras
22:30
Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, spart de doi tineri algerieni. Ceasul furat, restituit. Suspecţii, plasaţi în detenţie provizorie
Domiciliul de la Paris al fostului preşedinte francez François Hollande şi partenerei sale Julie Gayet a fost spart la 22 noiembrie, iar din locuinţă a fost furat un ceas, potrivit unor surse, dezvăluie luni BFMTV. Poliţişti din cadrul celui de-al Doilea District al Poliţiei Judiciare au reuşit să ia urma presupuşilor spărgători, care au fost
22:20
Georgia ameninţă BBC cu instanţa după ce acesta a afirmat că manifestanţii antiguvernamentali au fost atacaţi cu o armă chimică pentru a dispersa protestele
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a ameninţat luni cu instanţa postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forţele de ordine georgiene au folosit anul trecut o armă chimică pentru a dispersa protestele antiguvernamentale, relatează agenţiile AFP şi DPA, citate de Agerpres. Într-o declaraţie difuzată luni, partidul
22:10
STUDIU: „Burta de bere" e asociată cu afecțiuni cardiace, în special la bărbați / "Camerele interne devin mai mici, iar inima pompează mai puțin sânge"
Grăsimea abdominală este asociată cu îngroșarea inimii și reducerea volumului camerelor cardiace. Aceste modificări ar putea reflecta un stres precoce asupra inimii, anunță Corriere della Sera. Grăsimea abdominală, care formează burta denumită adesea „burta de bere", este asociată cu modificări dăunătoare ale structurii inimii, în special la bărbați. Acest lucru a fost descoperit într-un nou
22:00
Producția Stellantis în Franța va scădea cu 15% până în 2028 / Sindicatele se așteaptă la scăderi în toate fabricile
Producția fabricilor franceze Stellantis va scădea în următorii trei ani, deoarece producătorul de vehicule Peugeot, Fiat și Jeep suferă o încetinire mai accentuată a producției decât rivalii europeni. Financial Times titrează că numărul de unități produse în cele cinci fabrici de asamblare din Franța ale companiei este estimat să scadă cu 11% până în 2028.
22:00
Amazon și Google au introdus un serviciu de rețea multicloud dezvoltat în comun pentru a răspunde cererii crescânde de conectivitate fiabilă, au declarat companiile într-un comunicat, într-un moment în care chiar și întreruperile scurte ale internetului pot provoca probleme majore, informează Reuters.
22:00
Lituania şi Belarus se acuză reciproc de incursiuni cu aparate fără pilot, baloane și drone folosite pentru contrabandă sau propagandă / UE pregăteşte noi sancţiuni împotriva Belarusului
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat luni că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid" asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat la rândul său Lituania că foloseşte drone pentru operaţiuni de spionaj şi de răspândire de „materiale extremiste" împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko,
21:50
Egalul studenților: Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, meci fără gol marcat / Oltenii sunt pe locul 4
Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu formaţia Universitatea Cluj, luni seara, în deplasare, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Superligă, transmite News.ro. Oltenii au lovit bara încă din minutul 2 al meciului de pe Cluj Arena, la şutul din afara careului expediat de Baiaram. Tot oaspeţii au fost în
21:50
Sărbătorile vin la Brașov și cu autobuzul / O călătorie cu „Autobuzul lui Moș Crăciun" durează 150 de minute / E gratuit pentru copii și însoțitorii lor
Regia Autonomă de Transport și Primăria Brașov au lansat oficial „Autobuzul lui Moș Crăciun", un vehicul special împodobit, menit să aducă zâmbete pe fețele copiilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Din 1 Decembrie, brașovenii sunt invitați să urce la bordul acestui autobuz transformat în scenă de poveste, decorat cu luminițe strălucitoare
21:40
SURSE Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria București în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL)
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe va anunța marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent, precizează surse G4Media. El își va anunța sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, precizează sursele G4Media. Candidatura sa în aceste alegeri a fost vehiculată încă din momentul în care a
21:30
FOTO Vidraru, barajul început de Gheorghiu Dej și inaugurat de Ceaușescu / Imagini de acum aproape 60 de ani, de la construcția hidrocentralei / Apa de aici trebuia să irige 100 de mii de hectare de teren, să dezvolte turismul și să dea apă de băut bucureștenilor
100 de mii de hectare de terenuri agricole ar fi trebuit irigate cu apă din barajul Vidraru. Bucureștiul urma să asigure apa potabilă pentru bucureșteni până în 1975, iar turismul trebuia să explodeze în zonă, în urma frumosului peisaj ce urma să fie realizat prin amenajarea de pe râul Argeș. Asta, pe lângă faptul că
21:30
Macron după întâlnirea cu președintele Ucrainei: Nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Paris, că nu există încă un plan de pace finalizat pentru Ucraina, subliniind că doar președintele Volodimir Zelenski poate decide asupra chestiunilor teritoriale, relatează Politico, citată de Mediafax. „Astăzi, nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski. Procesul nu
21:20
Cu cât a crescut costul asigurărilor maritime pentru navigaţia pe Marea Neagră după atacurile ucrainene asupra petrolierelor
Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce drone navale ucrainene au lovit săptămâna trecută două petroliere din aşa-numita flotă din umbră a Rusiei, temerile legate de alte atacuri, inclusiv de represalii ruseşti prin lovituri similare, având ca efect creşterea costurilor pentru asigurările de risc de război pe care trebuie să
21:10
RAPORT Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, în contextul utilizării masive a AI
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe fondul folosirii masive a inteligenţei artificiale pentru identităţi false, deepfake-uri şi sisteme autonome capabile să execute atacuri complexe fără intervenţie umană, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat recent, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
21:10
Peste 35.000 de litri de apă menajeră distribuiţi populaţiei din judeţul Prahova, afectată de întreruperea alimentării de la barajul Paltinul # G4Media
Peste 35.000 de litri de apă menajeră au fost distribuiţi, luni, în judeţul Prahova, în cadrul misiunilor derulate de structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru sprijinirea comunităţilor afectate de întreruperea alimentării cu apă, a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). „Pompierii prahoveni au transportat apă în locaţii precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului […] © G4Media.ro.
21:00
Motivul pentru care România nu are restaurante cu stele Michelin / „Fără lobby din partea celor care conduc turismul, nu vom avea o astfel de experiență în România. Trebuie să inovăm și nu doar să copiem” # G4Media
Ghidul Michelin este cel mai cunoscut sistem de evaluare gastronomică din lume. Stelele acordate de specialiștii Michelin decid succesul unor restaurante și cariera unor bucătari. Ele atrag turiști și generează prestigiu global. Absența României din acest sistem ridică întrebări. Mai ales într-un moment în care gastronomia locală se dezvoltă vizibil. Ghidul a fost creat în […] © G4Media.ro.
20:50
Italienii descoperă vinul românesc: E una dintre cele mai bune țări europene de vizitat pentru turismul viticol # G4Media
De Ziua României, italienii de la winenews.it fac o invitație pentru conaționali să meargă, să viziteze România, ”o enclavă viticolă în care viticultura are rădăcini străvechi”. ”Cu rădăcini străvechi și o calitate în continuă creștere, industria vinicolă din România este în plină ascensiune (ocupând locul 8 în lume în ceea ce privește suprafața viticolă). Astăzi, […] © G4Media.ro.
20:20
Antal Árpád, primarul din Sfântu Gheorghe de Ziua Naţională: ”Ca maghiar din această țară, cred cu tărie că un stat este puternic atunci când își respectă angajamentele istorice față de toți cetățenii săi” / „Ne construim viitorul aici, împreună” # G4Media
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. El a subliniat că 1 Decembrie este o zi cu semnificație pentru toate comunitățile care trăiesc în România, indiferent de etnie. Primarul a amintit principiile Proclamației de la Alba Iulia, care au stat la baza formării României moderne: demnitate, […] © G4Media.ro.
20:00
Erdogan, îngrijorat de atacurile petrolierelor ruseşti în Marea Neagră / Ameninţă navigaţia, avertizează liderul turc / ”Adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate” # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina şi care au lovit două petroliere în Marea Neagră vineri şi sâmbătă în apropierea coastelor Turciei, transmite AFP, preluată de Agerpres. „Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi […] © G4Media.ro.
19:50
Ungaria va dubla amenzile rutiere pentru TIR-uri / Măsura vizează protejarea drumurilor secundare din Ungaria # G4Media
Ungaria introduce amenzi rutiere majorate pentru camioane din ianuarie 2026. Prim-ministrul Viktor Orbán a semnat decretul guvernamental. Măsura vizează protejarea drumurilor secundare din Ungaria, transmite Mediafax. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit Világgazdaság. Amenzile pentru utilizarea neautorizată a drumurilor cresc cu aproximativ 30%. Prima abatere va costa între 48.000 și 91.000 de forinți […] © G4Media.ro.
19:40
Secete dramatice, care au durat decenii, au condamnat una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii # G4Media
O serie de secete severe, întinse pe zeci de ani, ar fi provocat prăbușirea civilizației din Valea Indusului, una dintre cele mai vechi și mai avansate societăți ale lumii antice, arată un nou studiu publicat în Communications Earth & Environment, citat de LiveScience. © G4Media.ro.
19:30
BYD recheamă aproape peste 88.000 de hibrizi plug-in în China, din cauza unor riscuri pentru siguranța bateriilor # G4Media
BYD va rechema 88.981 de hibrizi plug-in din cauza unui potențial risc pentru siguranța bateriilor, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China. Reuters titrează că această campanie de rechemări vine la câteva săptămâni după cea mai mare rechemare de până acum a producătorului chinez. © G4Media.ro.
19:30
Zelenski cere o discuţie cu Trump asupra divergenţelor privind planul de pace american, în special chestiunile teritoriale # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a schiţa un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru […] © G4Media.ro.
19:20
FOTO | Macarons, choux și mini-eclere în culorile drapelului României: Cum a arătat candy-bar-ul de la recepția organizată de Ziua Națională la Palatul Cotroceni / Din meniu, au făcut parte și sarmale # G4Media
La recepția oficială de 1 Decembrie organizată la Palatul Cotroceni, invitații au fost întâmpinați de un candy-bar tricolor, iar deserturile au fost decorate în nuanțele drapelului României, au spus surse care au participat la eveniment pentru G4Food. © G4Media.ro.
19:20
Multiplicarea discursurilor ultra-naționaliste și ascensiunea revizionismului istoric în Croația în 2025 amenință să redeschidă rănile unei regiuni încă marcate de războaiele intercomunitare, avertizează mai mulți observatori, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. De la concertul gigant al lui Thompson, legenda muzicii croate cunoscută pentru simpatiile sale de extremă dreapta, care a adunat 450.000 de persoane […] © G4Media.ro.
19:00
În Evul Mediu, profețiile despre un colaps global iminent s-au răspândit în toată Europa. Condițiile erau propice pentru apariția unui puternic curent apocaliptic: creșterea populației, ascensiunea industriei, inegalitatea tot mai mare și valul de dezastre naturale și epidemii făceau viața mai dificilă și mai precară ca niciodată, scrie The Atlantic. Clasele sărace au suportat greul […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV | De ce ajung unii copii să abuzeze animale și cum pot fi ghidați spre empatie: Explicațiile psihoterapeutului Carla Buleanu / „Copiii învață empatia față de animale de la părinți” (VIDEO) # G4Media
În podcastul EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, psihoterapeutul Carla Buleanu explică de ce unii copii pot manifesta comportamente abuzive față de animale și cât de mult contează intervenția adulților. La vârste foarte mici, copiii nu înțeleg cu adevărat binele și răul; ei imită ceea ce văd în familie. De aceea, reacțiile părinților devin fundamentale în formarea […] © G4Media.ro.
18:50
Furnizarea apei în localităţile afectate din Prahova şi Dâmboviţa nu va fi reluată mai devreme de o săptămână, anunță autoritățile # G4Media
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de […] © G4Media.ro.
18:50
Două tramvaie s-au ciocnit luni după-amiaza la intersecția dintre bulevardul Doinea Cornea și Splaiul Independenței din Capitală. Un copil a fost rănit ușor și a fost dus la spital, transmite MEDIAFAX. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, conducătorul unui tramvai, un bărbat în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre […] © G4Media.ro.
18:20
Ucraina dezvoltă un sistem independent de inteligență artificială cu tehnologia deschisă Google # G4Media
Ucraina dezvoltă un model lingvistic de mari dimensiuni utilizând cadrul deschis Gemma al Google, cu scopul de a crea un sistem independent pentru operațiuni de inteligență artificială, pe fondul creșterii cererii în sectoarele militar și civil, au declarat luni ministerul digital al țării și operatorul de telefonie mobilă Kyivstar citați de Reuters. © G4Media.ro.
18:20
ChatGPT împlinește trei ani / Cum a redefinit un chatbot inteligența artificială și lumea întreagă # G4Media
Pe 30 noiembrie 2022, OpenAI a prezentat lumii un nou produs, descriindu-l ca „un model numit ChatGPT care interacționează într-un mod conversațional”. La trei ani de la lansarea sa, ChatGPT a venit cu o revoluție în lumea tehnologiei, dar a adus și mulți bani atât creatorilor săi, cât și altor companii de tehnologie. © G4Media.ro.
18:20
BREAKING LIVE Nicușor Dan, de Ziua Națională: România e o țară coruptă, sistemul de educație e slab, sistemul de sănătate e departe de unde ar fi putut să fie / Trăim mai prost ca acum un an, dar mult mai bine ca acum 20 ani # G4Media
Președintele Nicușor Dan a susținut, luni, un discurs la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni. Alături de președinte este și partenera sa, Mirabela Grădinaru. G4Media a transmis LIVE. Nicușor Dan: Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, în care un vis de generații s-a împlinit. Asta înseamnă pe de […] © G4Media.ro.
18:20
Sondaj AtlasIntel: Primele două poziţii în topul intenţiilor de vot, ocupate de Daniel Băluţă şi de Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1% # G4Media
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu […] © G4Media.ro.
18:10
17:50
Primarul din Alba Iulia, reacţie după ce Ilie Bolojan a fost huiduit: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări / E păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli # G4Media
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:40
Pompierii continuă să distribuie apă potabilă și menajeră populaţiei afectate de problemele de la barajul Paltinu, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # G4Media
Pompierii continuă luni să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afectată de lipsa apei ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în barajul de la Paltinu, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), transmite News.ro. Potrivit sursei citate, până în acest moment, pompierii de la […] © G4Media.ro.
17:40
Visul lui Putin era să reînvie imperiul sovietic. În schimb, pierde controlul asupra Europei de Est # G4Media
Chiar dacă Donald Trump îi propune lui Vladimir Putin un acord pentru a pune capăt războiului, cele mai recente sancțiuni l-au lovit pe omul forte al Rusiei cu o lovitură puternică care ar putea dura mult după încetarea focului, scrie The Telegraph. Sancțiunile susținute de SUA împotriva giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil au eliminat […] © G4Media.ro.
17:30
Pompierii continuă să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei afectate de lipsa apei, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # G4Media
17:30
Când Taylor Swift și-a anunțat logodna cu Travis Kelce, atenția nu s-a îndreptat doar spre inelul impresionant. În lumea pasionaților de ceasuri, alt detaliu a făcut valuri: modelul Cartier rar pe care artista îl purta la mână, scrie Fashion Network. Alegerea ei, un Santos Demoiselle din aur, cu diamante, scos din producție a transformat Cartier […] © G4Media.ro.
17:30
Airbus anunţă o „problemă de calitate” la modelele de avioane A320, care a fost „identificată” şi „limitată” # G4Media
Airbus a anunţat luni că a întâmpinat „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul său de succes A320, afirmând că acest incident a fost „identificat” şi „limitat”, informează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Airbus „inspectează toate avioanele potenţial afectate, ştiind că doar o parte dintre ele […] © G4Media.ro.
17:30
Producătorii de arme nu au câștigat niciodată atât de mult ca în 2024, arată un raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI) privind cei mai importanți 100 de producători de arme din întreaga lume. Veniturile acestora din vânzarea de arme și servicii militare s-au ridicat la 679 miliarde de dolari (582 […] © G4Media.ro.
17:20
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii fostului candidat la preşedinţie # G4Media
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe, transmite News.ro. „La data de […] © G4Media.ro.
17:20
Preşedintele israelian Isaac Herzog afirmă că va ţine cont „numai de binele statului” în cazul cererii de graţiere a lui Benjamin Netanyahu # G4Media
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Această chestiune „va fi tratată în modul cel mai adecvat şi riguros”, […] © G4Media.ro.
17:20
Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul său moldovean, de Ziua Naţională / Discuţiile au vizat, printre altele, securitatea regională în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei # G4Media
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, de Ziua Naţională, cu omologul său moldovean, Anatolie Nosatîi, despre securitatea regională şi consecinţele asupra României şi Republicii Moldova ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi despre sprijinul oferit Republicii Moldova la nivel regional, NATO şi UE, […] © G4Media.ro.
