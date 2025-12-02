Incursiunile cu baloane reprezintă un „atac hibrid” asupra spaţiului aerian al Lituaniei, spune UE, în timp ce convocă reprezentantul belarus
News.ro, 2 decembrie 2025 06:10
Intrările neautorizate ale Belarusului în spaţiul aerian al Lituaniei constituie un „atac hibrid” din partea regimului Lukaşenko, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce reprezentantul belarus de la Bruxelles a fost convocat, anunţă CNN.
Acum 10 minute
06:30
Acţiunile Airbus au scăzut puternic luni, după noi informaţii despre o problemă de calitate la zeci de aeronave A320 # News.ro
Acţiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariţia unor informaţii privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320, transmite CNBC.
Acum 30 minute
06:10
06:10
Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor # News.ro
Senatorii şi deputaţii se reunesc, marţi, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării. La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi va asuma răspunderea în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor.
06:10
OpenAI a preluat o participaţie la Thrive Holdings, pentru a accelera adoptarea AI în companii # News.ro
OpenAI a anunţat luni că va prelua o participaţie în Thrive Holdings, companie lansată în aprilie de Thrive Capital, unul dintre investitorii săi principali, cu scopul de a accelera implementarea inteligenţei artificiale în sectoarele esenţiale ale economiei, transmite CNBC.
Acum o oră
06:00
Liderul din Hong Kong promite „justiţie” în timp ce oficialii oraşului dau vina pe companiile de construcţii pentru utilizarea plaselor de protecţie de calitate inferioară / Numărul victimelor a ajuns la 151 de persoane, 30 în continuare dispărute # News.ro
Liderul din Hong Kong a declarat că va asigura „justiţia să fie servită” în urma incendiului care a ucis peste 150 de persoane săptămâna trecută, în timp ce oficialii oraşului dau vina pe companiile de construcţii pentru utilizarea presupusă a plaselor de protecţie de calitate inferioară pentru împachetarea schelelor de pe clădiri, relatează CNN.
Acum 2 ore
05:40
Zelenski afirmă că teritoriul Ucrainei este „cea mai dificilă” problemă, în timp ce trimisul SUA se pregăteşte să se întâlnească cu Putin # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt menţinerea suveranităţii Ucrainei şi obţinerea unor garanţii solide de securitate, relatează BBC. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a participat la discuţiile cu delegaţia ucraineană, se îndreaptă spre Rusia, unde se va întâlni marţi cu preşedintele rus Vladimir Putin.
05:40
Bitcoin şi Ethereum s-au prăbuşit luni, pe fondul reluării vânzărilor masive din piaţa cripto # News.ro
Bitcoin şi Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piaţa criptomonedelor s-a intensificat din nou, relatează CNBC.
05:30
Comandantul Marinei SUA a ordonat un al doilea atac asupra unei ambarcaţiuni din Venezuela, afirmă Casa Albă # News.ro
Un comandant de rang înalt al Marinei SUA a ordonat o a doua rundă de atacuri militare asupra unei ambarcaţiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, a confirmat Casa Albă, potrivit BBC.
05:10
Pieţele bursiere europene au început luna decembrie pe minus; acţiunile Airbus au scăzut cu peste 5% # News.ro
Acţiunile europene au început ultima lună de tranzacţionare a anului în teritoriu negativ, indicele pan-european Stoxx 600 închizând luni în declin cu 0,2%, pe fondul scăderilor generalizate în principalele burse şi sectoare, relatează CNBC.
Acum 6 ore
01:50
RMN-ul lui Trump arată că sănătatea sa cardiovasculară este ”excelentă”. ”Toate organele majore par foarte sănătoase”, anunţă medicul preşedinţiei Sean Barbabella # News.ro
RMN-ul făcut în octombrie de către preşedintele american Donald Trump arată că miliardarul republican este într-o stare de sănătate cardiovasculară ”excelentă”, potrivit unui bilanţ al medicului său, publicat luni de Casa Albă, relatează AFP.
01:20
Papa Leon al XIV-lea a plantat luni, înconjurat de lideri religioşi libanezi, un măslin tânăr, un simbol al păcii, sub un cort uriaş, ridicat în centrul Beirutului, în urma unei ceremonii în care i-a îndemnat pe demnitarii diverselor comunităţi să acţioneze în favoarea unităţii Libanului, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:40
Zelensky vizitează noua fabrică Dassault Aviation de la Cergy-Pontoise înainte de a-şi continua turneul în Irlanda # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat luni instalaţia unei noi fabrici a Dassault Aviation, la Cergy-Pontoise, o localitate situată la nord-vest de Paris, unde se asamblează fuzelajele avioanelor de tip Rafale, relatează AFP.
00:00
Preşedintele american Donald Trump şi-a convocat luni Consiliul Securităţii Naţionale (NSC) pentru a discuta despre Venezuela, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, confirmând dezvăluiri de presă, relatează AFP.
00:00
Formaţia Rayo Vallecano, cu fundaşul Andrei Raţiu integralist, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Valencia, în etapa a 14-a a campionatului Spaniei.
1 decembrie 2025
23:50
Rusia revendică luni cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul, relatează AFP.
23:50
Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe, până marţi dimineaţă / În unele locuri vizibilitatea va fi redusă # News.ro
Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în următoarele ore pentru mai multe judeţe.
23:50
Bundesliga: A fost demis antrenorul echipei Augsburg, care a lucrat ca secund al lui Nagelsmann la naţionala Germaniei # News.ro
Sandro Wagner, fost secund al naţionalei Germaniei, a fost demis luni din funcţia de antrenor pricipal al clubului Augsburg, după un început slab de sezon în Bundesliga.
23:30
Reuniune a miniştrilor muncii din cele 27 de state membre UE – Roxana Mînzatu: Avem nevoie de simplificare, dar asta nu înseamnă să lăsăm muncitorii fără drepturi sociale / Florin Manole: Politicile europene au îmbunătăţit semnificativ viaţa românilor # News.ro
Miniştrii muncii şi ai afacerilor sociale din cele 27 de state membre UE s-au reunit, luni, la Bruxelles, şi au discutat cu vicepreşedintele CE Roxana Mînzatu despre modificări legislative şi acţiuni necesare în perioada următoare. ”Avem nevoie de simplificare, de reducerea birocraţiei, dar asta nu înseamnă să lăsăm muncitorii fără drepturi sociale sau renunţăm la Modelul Social European”, a transmis Roxana Mînzatu.
23:30
23:10
Handbal feminin, CM2025: România, eşec cu Danemarca de Ziua Naţională; Ungaria, Elveţia şi Senegal, următoarele adversare # News.ro
Naţionala României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 39-31 (21-18), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial. Tricolorele încheie pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B - Ungaria, Elveţia şi Senegal.
23:10
Donald Trump va participa, vineri, la Washington, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, a confirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
23:00
Trump promovează un medic foarte controversat, Marc Siegel, devenit cunoscut în timpul pandemiei covid-19 din cauza promovării hidroxiclorochinei împotriva SARS-CoV-2. ”Harul lui Dumnezeu joacă un rol în vindecare” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a derapat din nou, luni, în domeniul sănătăţii, după declaraţiile-şoc prin care a făcut o legătură între autism şi paracetamol, într-o tiradă lungă în favoarea doctorului Marc Siegel, cunoscut prin poziţii controversate în timpul pandemiei covid-19, în prezent un consultant medical al postului Fox News, relatează AFP.
23:00
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Într-o Românie tot mai conectată, securitatea cibernetică devine un element esenţial al protecţiei fiecăruia dintre noi # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis, luni, un mesaj de Ziua Naţională, în care voebeşte despre responsabilitatea comună de a ne proteja în mediul digital.
Acum 12 ore
22:40
Şoferul care a provocat accidentul cu trei răniţi din Timişoara şi a fugit, identificat / A fost prins în trafic – VIDEO # News.ro
Poliţiştii din Timişoara l-au identificat pe şoferul care sâmbătă a provocat un accident rutier şi a fost aproape să ajungă cu maşina în râul Bega. După impact, bărbatul a fugit, chiar dacă în maşina lovită de el erau răniţi o fetiţă de 8 ani şi părinţii ei. Şoferul are 24 de ani şi a fost prins în trafic.
22:30
O celulă a grupării neonaziste americane ”The Base”, destructurată în Spania. Trei membri arestaţi, inclusiv liderul celulei, în contact cu fondatorul mişcării, americanul Rinaldo Nazzaro, instalat la St. Petersburg. El îndemna la comiterea unor ”atacuri # News.ro
Poliţia spaniolă anunţă luni că a destructurat o celulă "The Base" - o grupare neonazistă şi adeptă a supremaţiei albilor desemnată drept organizaţie teroristă de către Uniunea Europeană (UE), Regatul Unit, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, relatează AFP.
22:20
Formula 1: Ameninţări şi hărţuire pe reţelele sociale - calvarul lui Andrea-Kimi Antonelli după Marele Premiu al Qatarului # News.ro
După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes.
22:10
Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA - 18.768 pacienţi în România, la 31 decembrie 2024 / Peste 800 de noi cazuri depistate anul trecut şi aproape 200 de decese / Care sunt principalele căi de transmitere # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis, luni, un mesaj de Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA, în care avertizează că, la sfârşitul anului 2024, se estima că 40,8 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 65% se aflau în regiunea faricană a OMS. În România erau 18.768 pacienţi. Anul trecut s-au depistat peste 800 de noi cazuri în România, iar aproape 200 de persoane infectate au murit.
21:50
Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, spart de doi tineri algerieni. Ceasul furat, restituit. Suspecţii, inculpaţi cu privire la furt în bandă organizată şi plasaţi în detenţie provizorie # News.ro
Domiciliul de la Paris al fostului preşedinte francez François Hollande şi partenerei sale Julie Gayet a fost spart la 22 noiembrie, iar din locuinţă a fost furat un ceas, potrivit unor surse, dezvăluie luni BFMTV.
21:30
Dusan Vlahovic s-a accidentat la adductorul stâng sâmbătă, în meciul cu Cagliari, iar cotidianul italian Gazzetta dello Sport a anunţat luni că atacantul lui Juventus ar putea lipsi timp de câteva luni.
21:10
Stelian Bujduveanu: Ziua Naţională ne aminteşte că o ţară se întemeiază pe valori: responsabilitate, grijă, solidaritate şi demnitate / Mandatul meu ca primar general se apropie de final, dar rămân profund recunoscător pentru încrederea primită # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă, luni, într-un mesaj transmis de Ziua Naţională, că o ţară se întemeiază pe valori: responsabilitate, grijă, solidaritate şi demnitate. El aminteşte că mandatul său se apropie de final, dar se arată profund recunoscător pentru încrederea primită.
21:00
Un plan de pace în Ucraina nu poate fi finalizat decât cu Kievul şi europenii ”la masa” negocierilor, subliniază, într-o conferinţă de presă comună cu Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron # News.ro
Un plan de pace între Rusia şi Ucraina poate fi finalizat numai cu Kievul şi europenii ”în jurul mesei”, subliniază luni preşedintele francez Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună, la Palatul Élysée, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
21:00
Agenţia Naţională de Transplant: 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi până la 1 Decembrie # News.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, luni, că 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi au fost realizate în acest an, până la 1 Decembrie. În ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe.
21:00
Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu formaţia Universitatea Cluj, luni seara, în deplasare, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Superligă.
20:50
20:20
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a vorbit despre scena care a devenit virală, în care a rămas abătut pe banca de rezerve înainte de a începe o conversaţie cu Raphinha, sâmbătă, după victoria împotriva formaţiei Alavès (3-1).
20:10
Macron refuză, într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski la Élysée, ”să dea lecţii Ucrainei”, zguduită de un scandal masiv de corupţie # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron ”refuză luni să dea lecţii Ucrainei” - zguduită de un scandal de corupţie care afectează Guvernul de la Kiev - şi apreciază că ”adevărata dictatură” se află mai degrabă la Moscova decât la Kiev, relatează AFP.
20:00
Americanii ar putea cheltui 14,2 miliarde de dolari de Cyber Monday, impulsionaţi de consumatorii cu venituri mari # News.ro
Cheltuielile online din SUA sunt estimate să atingă 14,2 miliarde de dolari în Cyber Monday, potrivit Adobe Analytics, după un weekend de Black Friday puternic, marcat de cheltuieli ridicate din partea consumatorilor înstăriţi şi de vânătoare intensă de reduceri în rândul celor cu venituri mai mici, transmite Reuters.
19:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere luni, la Palatul Élysée, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, ”terminarea acestui război în mod demn”, în contextul în care negocierile cu privire la Războiul din Ucraina se accelerează, relatează BFMTV.
19:50
Lot de file de somon marinat, retras de la comercializare de către producător urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes # News.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice şi poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.
19:40
Statele Unite au anunţat luni un acord comercial cu Marea Britanie care elimină tarifele pentru produsele farmaceutice şi tehnologiile medicale, în schimbul creşterii cheltuielilor britanice pentru medicamente prin sistemul naţional de sănătate (NHS), transmite CNBC.
19:30
Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională – VIDEO # News.ro
În majoritatea garnizoarelor din ţară manifestările de Ziua Naţioală se încheie, luni seară, cu retragerea cu torţe a militarilor. În Bucureşti, la eveniment participă militarii Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”.
19:20
Explozie a unei butelii, într-o locuinţă din judeţul Bacău / Un bărbat de 59 de ani primeşte îngrijiri, dar nu vrea să fie transportat la spital # News.ro
O butelie a explodat, luni seară, într-o locuinţă din judeţul Bacău, fără să se producă şi un incendiu. Un bărbat de 59 de ani era în casă în momentul deflagraţiei şi a fost rănit, dar nu vrea să fie transportat la spital.
19:20
Federaţia Slovenă de Fotbal a anunţat luni că este în căutarea unui nou selecţioner, după ce contractul cu Matjaz Kek a expirat în ultima zi a lunii noiembrie.
19:10
Accident grav la graniţa judeţelor Galaţi şi Vaslui. Trei persoane sunt rănite, una se află în stop cardio-respirator - FOTO, VIDEO # News.ro
Un accident grav s-a produs, luni seară, la graniţa judeţelor Galaţi şi Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Ambulanţe din Vaslui şi Galaţi intervin la locul accidentului.
19:00
Iaşi: Sute de persoane au asistat la aprinderea iluminatului festiv. A fost deschis şi Târgul de Crăciun din centrul oraşului – FOTO / VIDEO # News.ro
Câteva sute de persoane au asistat, luni seară, la aprinderea iluminatului festiv în centrul municipiului Iaşi, fiind inaugurat totodată şi Târgul de Crăciun.
19:00
Spectacolul „Nicio pastilă magică”, premieră la TNB care marchează Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi # News.ro
Primele două reprezentaţii cu premiera spectacolului „Nicio pastilă magică” de Christian O’Reilly, regia Laurenţiu Rusescu, vor marca, la Teatrul Naţional Bucureşti, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Spectacolele vor avea loc în 13 şi 14 decembrie, la Sala Atelier.
19:00
18:50
Accident la intrarea în Slatina – O maşină a intrat într-o alveolă din beton, iar şoferul, deşi rănit, a reuşit să iasă din vehicul / Autoturismul a luat foc în scurt timp # News.ro
O maşină a intrat într-o alveolă din beton, la intrarea în municipiul Slatina, iar şoferul, deşi rănit, a reuşit să iasă din vehicul. Autoturismul a luat însă foc în scurt timp. Traficul în zona accidentului este perturbat.
18:50
SUA lui Trump consideră Europa ”insignifiantă”, avertizează generalul Ben Hodges la Euronews. Abordarea războiului din Ucraina de administraţia Trump era ”sortită eşecului de la bun început” pentru că a tratat războiul ca pe ”o vastă operaţiune imobiliară # News.ro
Continentul european se trezeşte lent şi îşi dă seama că nu poate conta pe Statele Unite drept un partener echitabil, avertizează luni generalul în retragere Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane în Europa, într-un interviu acordat în emisiunea-far ”Europe Today” a postului paneuropean Euronews.
18:40
Furnizarea apei în localităţile din Prahova şi Dâmboviţa nu va fi reluată înainte de luni, anunţă autorităţile # News.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat, luni, că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă. Prefectul de Prahova anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.
