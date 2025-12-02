Alegeri București. Politicienii, în cinci momente ca în curtea școlii
Cotidianul de Hunedoara, 2 decembrie 2025 06:20
Certuri, trădări, prietenii rupte și jigniri, toate fac parte din ecosistemul unei școli publice. Simultan, pot fi găsite și în precampania de la București. Cotidianul a relatat mai jos cinci dintre momentele tensionate ale campaniei care ne-au adus aminte de certurile din școală. Cine va ajunge șeful clasei vom afla împreună, pe 7 decembrie. The post Alegeri București. Politicienii, în cinci momente ca în curtea școlii appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 30 minute
06:20
Acum 12 ore
22:40
Artiști, influenceri și politicieni au așteptat timp îndelungat la coadă pentru o poză cu președintele Nicușor Dan. The post REPORTAJ Atracția serii la recepția de la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
22:10
SURSE Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține # Cotidianul de Hunedoara
Decizia lui Vlad Gheorghe ar putea decide viitorul primar al Capitalei. The post SURSE Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Agenția Națională de Transplant a făcut un bilanț al intervențiilor de transplant de organe, efectuate până la 1 Decembrie. The post Agenția Națională de Transplant: 300 de transplanturi până la 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Ajuns la parada militară organizată la Alba Iulia, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut parte de un moment stânjenitor. The post Suveraniștii l-au huiduit pe Bolojan la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Recordul a fost stabilit de organizatorii paradei de 1 Decembrie din municipiul Galați. The post Doar 59 de secunde. Cea mai scurtă paradă de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Pățania unui căutător de comori: În locul aurului, a descoperit o grenadă activă # Cotidianul de Hunedoara
La Botoșani, un căutător de comori a descoperit cu ajutorul unui detector de metale o grenadă funcțională. The post Pățania unui căutător de comori: În locul aurului, a descoperit o grenadă activă appeared first on Cotidianul RO.
20:30
20:00
Un minor a ajuns la spital după ce două tramvaie s-au ciocnit pe bd. Doinea Cornea din București. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. The post Minor rănit după o coliziune între două tramvaie în București appeared first on Cotidianul RO.
20:00
În urma unui atac rus cu rachetă la Dnipro a fost distrusă și o stație de carburant. Autoritățile raportează și întreprinderi avariate. The post Atac rus cu rachetă la Dnipro. Cel puțin 40 de răniți și patru morți appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Decizia între creditul ipotecar și chirie depinde de situația ta financiară și planurile de viitor. Deși un credit ipotecar aduce stabilitate și poate fi o investiție pe termen lung, este important să consulți un specialist înainte de a lua o decizie. The post Trei motive pentru care un credit ipotecar e mai bun decât chiria appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Nicușor Dan nu s-a ferit de cuvinte dure și de critici nici la recepția organizată la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Președintele a criticat lipsa de implicare a autorităților în lupta împotriva corupției. The post Nicușor Dan de Ziua Națională: România e coruptă appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Aurul este adesea considerat o investiție sigură, dar nu orice aur vândut pe piață reprezintă o investiție valoroasă, chiar dacă e veritabil. Bijuteriile de aur nu sunt mereu o alegere bună pentru protejarea economiilor pe termen lung. The post Investiția în aur nu înseamnă bijuteriile cumpărate din magazine appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ambasada Rusiei se alătură reprezentanților celorlalte state care au tranmis mesaje României de 1 Decembrie. The post Mesajul trimis de Ambasada Rusiei de Ziua Națională a României appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Rămași fără apă din cauza problemelor de la Paltinu, oamenii din câteva localități din Dâmbovița și Prahova au fost ajutați de pompieri. The post Pompierii distribuie apă în Prahova şi Dâmboviţa appeared first on Cotidianul RO.
18:40
În plin proces de austeritate, Administrația Porturilor Maritime Constanța și-a rectificat bugetul pentru 2025 după angajarea a 27 de persoane, ceea ce duce la o creștere a cheltuielilor de natură salarială cu aproximativ 1,45 milioane de lei. The post Administrația Porturilor Maritime angajează în plină austeritate appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Nicușor Dan, aflat la prima sa Zi Națională ca președinte al României, susține un discur în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni. The post Discursul președintelui de Ziua Națională VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, ar avea prima șansă The post Băluță și Anca Alexandrescu, umăr la umăr. Cum stau Ciucu și Drulă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:40
Elveția și Austria, țări neutre, sunt ca o insulă unde se face armata, în mijlocul unei Europe care a renunțat la serviciul militar obligatoriu The post Europenii sunt gata de luptă, dar nu vor în armată appeared first on Cotidianul RO.
17:30
ChatGPT a împlinit recent trei ani de când există, el a fost lansat pe data de 30 noiembrie 2022 și a devenit între timp și favorabil reclamelor. The post ChatGPT ar putea afişa reclame în curând appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Marea Britanie a detronat Statele Unite, ținta favorită a Rusiei, ca fiind „sursa tuturor problemelor Rusiei” The post ”Creierul” Occidentului, în viziunea Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Decât să mă plătească Consiliul Județean, prefer să mă plătească un pateu de ficat sau chiar un suc acidulat american” – Bogdan Mihai Simion INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că muzica țărănească are rostul ei pentru lumea asta nebună în care trăim”, spune Bogdan Mihai Simion, în prima parte a interviului pentru Cotidianul. The post „Decât să mă plătească Consiliul Județean, prefer să mă plătească un pateu de ficat sau chiar un suc acidulat american” – Bogdan Mihai Simion INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu. Salvamontiștii recomandă precauție și evitarea zonelor expuse. The post Risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Georgescu, Simion, Șoșoacă de Ziua Națională. „Oameni care au preț sau oameni care au valoare” REPORTAJ # Cotidianul de Hunedoara
La Alba Iulia, Ziua Națională a fost prilej pentru ca toată suflarea suveranistă din politica românească să facă băi de mulțime. Georgescu, Simion și Șoșoacă au venit toți în orașul Unirii, dar fiecare a trăit evenimentul separat. The post Georgescu, Simion, Șoșoacă de Ziua Națională. „Oameni care au preț sau oameni care au valoare” REPORTAJ appeared first on Cotidianul RO.
15:50
O doamnă cu o uriașă pălărie galbenă, aflată în primul rând la tribuna oficială, a atras toate privirile la parada de la Arcul de Triumf. Doamna este nimeni alta decât (..) The post Pălăria galbenă de la Arcul de Triumf appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Susţinătorii i-au scandat numele, au scandat ”Libertate! Libertate!”, ”Diana Preşedinte!” şi au pus, la o boxă portabilă, melodii cu mesaj patriotic. The post Diana Șoșoacă s-a dat în spectacol la Alba Iulia FOTO appeared first on Cotidianul RO.
14:40
„Cred că astăzi se poate vorbi despre un fel de boom al scriitorilor estici, de care sunt foarte mândru să fac parte”, spune Cărtărescu. „Ai putea compara acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat în anii 1960 și 1970 cu scriitori din America Latină precum García Márquez, Vargas Llosa sau Borges.” The post Cărtărescu, interviu pentru The Guardian: „M-am răzbunat” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Din 1 ianuarie 2026, amenzile pentru camioanele care încalcă regulile de trafic în Ungaria vor fi dublate. The post Ungaria majorează unele amenzi rutiere appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bogdan Rodeanu și Nicu Fălcoi au ieșit rapid cu analizele despre situația țării pe zona de apărare și securitate. The post Lobby discret făcut posibilii succesori ai lui Moșteanu la Apărare appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Moscova știe că nu-și permite să piardă de două ori aceeași bătălie istorică. Pentru viitorul Ucrainei, României și al Europei sper, totuși, că o va pierde. The post De ce urăște Rusia ziua de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Orice încercare de iertare sau graţiere a Vladimir Putin pentru crimele de război din Ucraina ar fi o greșeală istorică de proporţii, crede comisarul pentru Justiţie al UE. The post UE: „Nu-l poți ierta pe Putin pentru crimele din Ucraina” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Platforma online creată de ANAF va fi complet transparentă și va facilita vânzarea bunurilor confiscate, dar numai după ce au fost verificate. The post ANAF pregătește ”un OLX„ pentru bunuri confiscate appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Tradițiile românești sunt reinterpretate în design premium contemporan prin colecții de mobilier și textile care combină simboluri culturale cu stil modern, aducând rafinament și identitate locuințelor. The post Tradițiile românești inspiră designul premium contemporan appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Câini și pisici din România obțin premii prestigioase la competiții internaționale de pedigree și frumusețe. Exemple remarcabile includ Mastiffii Tibetani Viking și Boss Phantom, precum și motanul Norvegian de Pădure Nordri. The post România pe scena animalelor de companie de elită appeared first on Cotidianul RO.
12:10
ANALIZĂ Un an de la alegerile parlamentare. Cine adună voturi și cine pierde din electorat. Explicațiile specialiștilor # Cotidianul de Hunedoara
„Politica românească rămâne la fel de confuză ca anul trecut, acum având de gestionat două elemente suplimentare: 1) o coaliție extrem de eterogenă, care pare în fiecare zi la 5 minute de o nouă criză; și 2) echilibrarea situației economice, care a însemnat adoptarea de măsuri impopulare de austeritate. Vechea politică răsuflă greu, dar nici noua politică nu dă foarte mari speranțe”. The post ANALIZĂ Un an de la alegerile parlamentare. Cine adună voturi și cine pierde din electorat. Explicațiile specialiștilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Controverse legate de singurul om decorat de Nicusor Dan de Ziua Națională # Cotidianul de Hunedoara
„Îi sugerez Preşedintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare şi să îşi ceară scuze românilor şi tuturor oamenilor decenţi.” The post Controverse legate de singurul om decorat de Nicusor Dan de Ziua Națională appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Acasă, ne străduim să petrecem o Zi Națională marcată de bîlbele celor plecați să mimeze studiile în străinătate, specializările lor peste hotare, să etaleze succesele lor de aiurea The post Ziua Națională, așa și așa appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Profilul politic evidențiază o polarizare interesantă: electoratul PSD și PNL declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR exprimă un atașament mai temperat, ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale” The post Sondaj INSCOP. Cât de patrioți sunt românii appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Casa de licitaţii a menţionat în materialele sale promoţionale că se ştiau foarte puţine lucruri despre pictură - doar că un coleg al lui Rubens realizase o gravură după ea. The post Tablou de Rubens, redescoperit după patru secole, vândut la licitație appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Deputata britanică Tulip Siddiq a fost condamnată în lipsă la doi ani de închisoare în Bangladesh pentru alocarea ilegală a unui teren. The post Fostă ministră, condamnată la doi ani de închisoare pentru corupție appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO” # Cotidianul de Hunedoara
„Diplomația noastră cetățenească rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice” The post Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare adresat României Ziua Naţională. The post Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României appeared first on Cotidianul RO.
10:40
„Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei” The post Ucraina mulțumește României de Ziua Națională appeared first on Cotidianul RO.
09:50
UE lansează planul ResourceEU pentru a reduce dependența de materiile prime critice din China. The post Planul UE pentru a lupta contra China pe zona economică appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„Marș la Moscova!” Călin Georgescu, luat la țintă de un protestatar la Alba Iulia # Cotidianul de Hunedoara
„La ruși, la ruși!” The post „Marș la Moscova!” Călin Georgescu, luat la țintă de un protestatar la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
09:10
În mesajul de Ziua Națională, SUA laudă contribuția României la stabilitatea regiunii Mării Negre și promite continuarea cooperării în domeniul apărării. The post Mesajul SUA pentru România de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Desene animate, meteo și rock. Cum ar fi arătat viața lui Busu în trei acte – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cine anunță ploaie, nor, / Îl vedem la televizor. / Este vesel, glume face, / Rubrica Meteo îi place. / Cine-i omul jucăușu’ / Ce dă Meteo? - E … The post Desene animate, meteo și rock. Cum ar fi arătat viața lui Busu în trei acte – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dăruiește Viață lansează o nouă campanie pentru a sprijini construirea Campusului Medical Pediatric, continuarea Spitalului de la Marie Curie. The post Campanie inedită a Dăruiește Viață. Noul obiectiv appeared first on Cotidianul RO.
08:30
O parte a României era în doliu, după moartea lui Corneliu Coposu, cel mai puternic simbol al Opoziției politice. The post 1 Decembrie 1995. Cum arăta prima pagină a Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Donald Trump s-a declarat optimist privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că negocierile rămân dificile. The post Trump crede într-un acord cu Rusia. Rubio: „Mai e mult de făcut” appeared first on Cotidianul RO.
