Plățile finale APIA – Fermierii care primesc banii primii, începând de azi
Agro-TV.ro, 2 decembrie 2025 06:30
Campania de plăți regulare APIA pentru anul de plată 2025 începe oficial în data de 2 decembrie, a anunțat la AGRO TV, secretarul de stat din MADR, Emil Dumitru, responsabil cu activitatea APIA. Oficialul a confirmat finalizarea avansului, precizând că prioritatea imediată a agenției este să achite rapid fermierii care nu au încasat încă nicio […]
Acum o oră
06:30
Acum 24 ore
16:40
Folosită de secole în prevenție și recuperare, apa termală de la Vața Băi este un adevărat elixir al sănătății și longevității. Stațiunea dispune de o bază modernă de tratament, unde pacienții pot beneficia atât de leacul oferit de natură, cât și de proceduri recomandate de specialiști. În plus, tratamentele sunt decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. […]
14:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu o modificare importantă ce îi vizează, printre alții, și pe contribuabilii care își desfășoară activitatea în agricultură, silvicultură și piscicultură pe persoană fizică. Este vorba despre proiectul de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de precompletare, verificare și transmitere a formularului 212 – „Declarație unică privind […]
12:10
Direcția Silvică Iași a anunțat oficial începerea campaniei de vânzare a pomilor de Crăciun pentru Sărbătorile de Iarnă. Sute de exemplare de brazi și molizi, majoritatea proveniți din culturile specializate ale pepinierelor locale, sunt disponibile pentru achiziție directă de către public. Anul acesta, Direcția Silvică a scos la vânzare 200 de brazi, suplimentând oferta cu […]
11:10
O fermă românească arată lumii întregi că performanța, rigoarea și inovația pot transforma zootehnia într-un sector de elită. Ferma Panifcom, coordonată de Lucian Chelariu, a ajuns un adevărat reper în producția de lapte, iar cifrele obținute aici stârnesc admirația chiar și a specialiștilor din Occident. Totul se întâmplă în județul Iași, printr-o formulă simplă, care […]
09:30
Oierii din România primesc o veste excelentă la final de an: exporturile de ovine vii către Algeria intră într-o nouă fază de dezvoltare, după o vizită de lucru oficială desfășurată la Alger în perioada 25–29 noiembrie 2025. O delegație a ANSVSA, împreună cu reprezentanți ai unor companii românești specializate în creșterea și exportul de ovine, […]
08:10
Piața grâului intră într-o perioadă de consolidare până după sărbătorile de iarnă, însă semnalele din marile piețe internaționale oferă motive serioase de optimism pentru fermierii români. Deși prețurile au rămas stabile în ultima săptămână, contextul global ar putea înclina balanța spre grâul românesc pe parcursul anului viitor. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar […]
07:10
Pe 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, e momentul să scoatem la vedere steagul tricolor – fie că îl agăţăm la balcon, în geam, ori pe casa bunicilor. Iar dacă în urmă cu decenii 23 August venea cu mici şi bere, astăzi pare că românii redescoperă tradiţia unei mese cu suflet: fasole cu ciolan și poate un vin […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Fermierii au descoperit că jazz-ul poate ajuta vacile să se relaxeze și chiar să producă lapte mai rapid. Videoclipurile postate pe TikTok au devenit virale, adunând milioane de vizualizări și transformând grajdurile în adevărate spectacole. Totul a început să capete amploare după ce fermieri din întreaga lume au publicat pe TikTok filmări în care își […]
17:00
Usturoiul românesc dispare treptat din piețele și supermarketurile din România, în timp ce produsele din import, în special din China și Spania au ajuns să acopere cea mai mare parte a consumului intern. Deși au un aspect atrăgător și un preț pe măsură, acestea sunt cumpărate de români din lipsă de alternativă. În piețele agroalimentare, […]
14:10
Conform unui raport al Băncii Mondiale omenirea pierde anual 324 de miliarde de metri cubi de apă dulce. Acest volum este suficient pentru a aproviziona 280 de milioane de oameni. Pentru prima dată, analiza a fost realizată folosind imagini de înaltă rezoluție. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să analizeze starea resurselor în diferite regiuni ale […]
11:10
Apa minerală este mai scumpă decât laptele: de ce dispar vacile din satele moldovenești # Agro-TV.ro
În satele moldovenești aproape că nu mai există vaci, deoarece întreținerea lor a devenit prea costisitoare. La începutul acestui an, în gospodăriile din Republica Moldova erau înregistrate aproximativ 70.000 de capete de bovine. Aceasta este cu 95% mai puțin decât în anul precedent, conform statisticilor oficiale. În satele moldovenești aproape că nu există vaci: creșterea […]
08:10
Tranziția de la cultura clasică spre no-till: ,,Investițiile mari ne obligă să cultivăm și cultura a doua” # Agro-TV.ro
Agricultura modernă trece printr-o perioadă de transformare profundă, iar tot mai mulți fermieri aleg să se adapteze la noile realități climatice și economice. Fermierii Andreas și Costin Telehuz au ajuns la al patrulea an de aplicare a tehnologiei no-till în culturile de păioase, dar și în soia și rapiță, iar pentru porumb adoptă sistemul strip–till. […]
08:00
Pe 26 noiembrie, la Conacul Cozieni din Ilfov, Clubul Fermierilor Români a lansat prima conferință regională a programului național „AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035”. Aceasta a deschis seria a zece conferințe care vor fi organizate în 2025‑2026 în fiecare regiune de dezvoltare a țării. Evenimentul a reunit aproximativ 130 de fermieri performanți, lideri de asociații, oficiali guvernamentali și parteneri financiari pentru a defini […]
28 noiembrie 2025
19:00
Puiul românesc își ia zborul în Vietnam! Industria de profil, pusă la încercare în ultimele zile # Agro-TV.ro
Puiul românesc se pregătește să ia calea Vietnamului, asta după ce industria de profil de la noi din țară a trecut cu bine de „testele” specialiștilor în siguranță alimentară din această țară, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „În baza acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul sănătății animalelor și […]
16:20
O nouă finanțare AFIR va fi disponibilă chiar pe final de an. Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunţă vineri lansarea primei sesiuni din 2025 de depunere a Cererilor de finanţare prin intervenția DR 23 „Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I […]
14:30
Lanțul agroalimentar european solicită adoptarea imediată a NGT și se opune impunerii unor sarcini suplimentare asupra operatorilor # Agro-TV.ro
26 de organizații europene din sectorul agroalimentar au transmis o scrisoare deschisă instituțiilor UE, solicitând adoptarea fără întârziere a legislației privind noile tehnici genomice (NGT) și eliminarea condițiilor suplimentare propuse în cadrul negocierilor. Potrivit acestora, actualele blocaje legislative afectează competitivitatea europeană și întârzie accesul fermierilor la inovație. ,,Pe fondul discuțiilor din cadrul trilogului privind […]
13:40
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, e hotărât să schimbe foaia: a solicitat Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană, avertizând că există riscul să aducem din afara țării pesta porcină africană în România. „Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne […]
11:20
Se pare că vremea în luna decembrie 2025 va fi una blândă față de cea de anul trecut, potrivit estimărilor privind temperatura aerului și cantitățile de precipitații în următoarele patru săptămâni, publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 1-8 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această […]
08:40
Prețul cerealelor traversează o perioadă de stabilitate, însă analiștii anticipează evoluții pozitive după sărbătorile de iarnă, atât pentru grâu, cât și pentru porumb și orz. Expertul Cezar Gheorghe explică de ce bazinul Mării Negre ar putea beneficia de contextul global, în timp ce prețurile actuale din Portul Constanța se mențin la niveluri constante. Conform datelor […]
07:30
Linia de finanțare DR-30, una dintre cele mai populare măsuri din Planul Național Strategic, rămâne în centrul interesului fermierilor chiar și după ce fondurile disponibile pentru instalarea tinerilor fermieri s-au dovedit insuficiente pentru cererea uriașă. Adrian Chesnoiu, directorul general AFIR, a explicat într-o intervenție publică de ce programul a fost suprasubscris și ce scenarii sunt […]
06:30
Ministrul Agriculturii clarifică eco-schema PD-28: „Subvenția va fi mai mare decât anul trecut” # Agro-TV.ro
Eco-schema PD-28 revine în centrul atenției după noile declarații ale ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care susține că fermierii români vor beneficia de un sprijin mai mare în 2025, datorită unei modificări esențiale operate la nivelul regulamentelor europene. Potrivit ministrului, România este singurul stat membru care a reușit să introducă o eco-schemă suplimentară în urma modificării […]
27 noiembrie 2025
18:50
Anunț de ultimă oră privind plățile APIA în avans! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură transmite joi că a finalizat procesul de autorizare la plată a sumelor acordate în avans din subvențiile aferente Campaniei 2025, care se desfășoară anual în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie. Potrivit unui comunicat al APIA remis redacției AgroTV, […]
16:50
Un document document esențial pentru agricultura românească a fost aprobat de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie. Este vorba despre Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025 – 2029 împreună cu Planul de acțiune aferent. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, Strategia are ca obiectiv […]
14:50
AgriDrone România prezentă la Agritechnica 2025: Viitorul agriculturii de precizie vine în România # Agro-TV.ro
AgriDrone România, Distribuitor Autorizat DJI Agriculture în Romania, a participat la Agritechnica 2025, cea mai importantă expoziție mondială de utilaje și tehnologii agricole, desfășurată între 9-15 noiembrie la Hanovra, Germania. Evenimentul, organizat sub tema „Touch Smart Efficiency”, a reunit peste 2.700 de expozanți din peste 50 de țări și aproape jumătate de milion de vizitatori, […]
13:20
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi dimineață un Cod galben de inundații, valabil până vineri la prânz, pe râuri din 11 județe. „Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben de inundații, valabil în intervalul 27 noiembrie, ora […]
11:50
Un TIR cu 24 de tone de uree a luat foc pe A2! Autoritățile au creat un perimetru de siguranță # Agro-TV.ro
Un TIR încărcat cu 24 de tone de uree a fost cuprins de flăcări joi dimineață pe autostrada A2, în apropierea stației de taxare Fetești, circulația fiind oprită pe sensul dinspre Constanța spre București, la kilometrul 145, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, la […]
08:40
Mediul asociativ salută controalele ANAF în ferme: „Sunt normale și trebuie să continue” # Agro-TV.ro
Controalele desfășurate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în rândul fermierilor care beneficiază de subvenții APIA au generat reacții mixte în sectorul agricol. În timp ce o parte dintre agricultori privesc acțiunea cu îngrijorare, reprezentanții organizațiilor profesionale susțin că verificările sunt firești și necesare pentru menținerea corectitudinii în distribuirea fondurilor europene și naționale. Ionel […]
07:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reacționează ferm la decizia Guvernului de a introduce, începând cu 1 ianuarie 2026, un nou sistem de impozitare pentru spațiile protejate. Barbu avertizează că prevederile sunt neclare, dificil de aplicat și riscă să genereze haos administrativ în cazul fermierilor persoane fizice. Ministrul a declarat că a analizat proiectul, însă în baza […]
06:30
Crescătorii de ovine trag un semnal de alarmă tot mai puternic în fața noilor obligații impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Liderii din sector acuză autoritățile, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, că iau decizii fără consultarea fermierilor și că împing zootehnia românească spre colaps, într-un moment în care tot mai […]
26 noiembrie 2025
18:30
Din caua secetei, furajele au devenit din ce în ce mai scumpe, iar fermierii se văd nevoiți să reducă porția de hrană pentru animale, pentru a trece cu bine peste iarnă. „S-a scumpit nutrețul și-l dau cu rația!”, se pâlnge un crescător de ovine din Argeș. Emil Bădescu, din comuna Bârla, care deține cateva sute […]
16:10
Apicultori trimiși în judecată pentru o fraudă cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei # Agro-TV.ro
Mai mulți apicultori și reprezentanți ai unor firme au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de procurii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de fraudă cu fonduri europene și naționale în valoare de circa 1,2 milioane de lei, transmite Direcția Națională Anticorupție (DNA) printr-un comunicat remis miercuri redacției AgroTV. Potrivit DNA, este […]
14:50
Cuprul (Cu) este unul dintre cei opt micronutrienți indispensabili culturilor agricole, având un rol crucial în fotosinteză, rezistența la boli și dezvoltarea echilibrată a plantelor. Deficitul de cupru este întâlnită frecvent în: cereale pentru boabe, crucifere, culturi bulboase, verdețuri, rădăcinoase. Aceasta apare în special în soluri: calcaroase, sărăturate, nisipoase, bogate în calciu și cu pH […]
13:10
Pentru că se apropie sărbătorile, iar sacrificarea porcilor în gospodărie va deveni un fel de sport național, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vine cu o serie precizări privind condițiile obligatorii în care se poate face aceasta, precum și cu recomandări esențiale privind achiziția, manipularea și consumul alimentelor de origine animală în […]
10:40
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în următoarele zile, însoțită de cantități importante de precipitații ce se vor transforma în lapoviță și ninsoare în unele regiuni. Potrivit unei informări publicate mircuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 26 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, precipitațiile se vor extinde dinspre vest […]
08:40
Grâul românesc continuă să fie una dintre cele mai atractive mărfuri din bazinul Mării Negre, atât datorită calității, cât și avantajului logistic pe principalele rute de export. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, România reușește să se mențină competitivă în fața unor mari producători globali precum Rusia, Ucraina, Argentina sau Statele Unite, […]
07:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a transferat deja fondurile către Direcțiile Agricole Județene pentru plata sprijinului dedicat legumelor cultivate în spații protejate, a anunțat ministrul Florin Barbu. Programul, considerat o reușită de actuala conducere a MADR, a ajuns anul acesta la aproape 3.600 de hectare înscrise la finanțare. Potrivit șefului MADR, peste 271 de […]
06:30
Ionică Ciobanu: ”Persoanele fizice sunt cei mai buni plătitori de taxe și impozite!” Ministrul agriculturii dă replica # Agro-TV.ro
Tensiunile din sectorul zootehnic cresc pe final de an, după ce tot mai mulți crescători de animale reclamă că se iau decizii fără consultare și, mai ales, fără ca nevoile reale din teritoriu să fie luate în calcul. Ionică Sterp, cunoscut în rândul fermierilor ca Ionică Ciobanu, crescător de ovine și lider asociativ, lansează un […]
25 noiembrie 2025
19:40
Circa 10.000 de fermieri se vor mobiliza pentru a participa pe 18 decembrie la un protest la Bruxelles, ca parte „a celor mai dure negocieri care au avut loc vreodată în istoria UE” legate de bugetul blocului comunitar pe cadrul financiar multianual 2028-2034, se arată într-un comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), în […]
16:40
130 de milioane de euro vor fi acordați suplimentar pentru defrișarea plantațiilor de viță-de-vie, a anunțat luni Ministerul Agriculturii din Franța, transmite agenția Reuters, citată de AGERRES. Potrivit oficialilor ministerului, sprijinul suplimentar acordat industriei viticole, pentru care instituția va cere o contribuție din partea Uniunii Europene, este menit să prevină o producție excedentară, care ar […]
16:10
Turcia – România, meciul unei națiuni, se vede la Prima TV! Câte milioane de fani are naționala # Agro-TV.ro
Meciul așteptat de toată România se vede la Prima TV! Turcia – România este partida care poate duce naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de Cupa Mondială din 2026. Semifinala barajului pentru Mondial se va disputa joi, 26 martie, pe terenul turcilor, iar Prima TV va transmite, în exclusivitate pentru România, meciul decisiv al “tricolorilor”. […]
15:10
Fermierii, scutiți de povara TVA pentru proiectele finanțate prin AFIR! Explicațiile lui Adrian Chesnoiu # Agro-TV.ro
Veste bună pentru fermieri de la directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu: a fost operaționalizat mecanismul prin care beneficiarii de poiecte derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sunt scutiți de plata efectivă a TVA prin cedarea dreptului de rambursare a acesteia direct către furnizori. Măsura a fost gândită pentru a debloca fluxurile financiare în […]
14:30
Iarna nu iartă pe nimeni: drumuri blocate, curți pline de zăpadă și ferme unde accesul devine o adevărată provocare. Dar fermierii și administratorii de terenuri au găsit soluția: lame de zapada pentru tractor, care fac deszăpezirea rapidă și eficientă. Vă prezentăm cele mai performante modele disponibile pe piață, ideale pentru orice tip de teren. Lame […]
13:10
Lgea nu ține cont nici de proprietatea privată atunci când vine vorba de păduri. Un bărbat a fost condamndat la închisoare cu suspendare după 3 ani, după ce a tăiat cu drujba un fag din pădurea familiei aflată în paza Ocolului Silvic. În plus, bărbatul este obligat să presteze 60 de zile de muncă în […]
11:50
Problema neonicotinoidelor revine în prim-plan: Promisiuni făcute României de comisarul european Olivér Várhelyi # Agro-TV.ro
Problema acordării în continuare a derogărilor pentru utilizarea neonicotinoidelor în România, țară care se confruntă cu amenințări grave din partea dăunătorilor, a revenit din nou pe tapet la Bruxelles, în cadrul dezbaterilor organizate de COPA-COGECA în perioada 18-21 noiembrie, la Parlamentul European, la care a participat și comisarul european pentru Sănătate și Bunăstare Animală, Olivér […]
10:10
Schimbare majoră pregătită de MADR: toate registrele de închiriere a pășunilor vor fi făcute publice # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii anunță una dintre cele mai importante măsuri de transparență din ultimii ani în gestionarea pășunilor: publicarea registrului electronic al contractelor de concesiune și închiriere, împreună cu încărcătura reală de animale aferentă fiecărei suprafețe. Inițiativa legislativă este deja susținută de Comisia de Agricultură din Senat și ar urma să elimine practicile abuzive, susține secretarul […]
08:30
Ministerul Agriculturii și APIA intră în ultimele zile ale campaniei de avans pentru anul de plată 2025, cu un ritm intensificat de autorizare și cu promisiunea eliminării diferențelor dintre fermele mici și fermele mari. Secretarul de stat Emil Dumitru a anunțat că instituția își propune vireze câte 50 de milioane de euro pe zi până […]
07:30
Medicii veterinari, neputincioși împotriva samsarilor de animale. Se cer măsuri URGENTE de la Guvern # Agro-TV.ro
Sectorul creșterii porcilor trece printr-un nou moment critic, iar fermierii cer intervenții rapide și ferme din partea Guvernului. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai mari crescători de animale din România, trage un nou semnal de alarmă privind lipsa de control asupra mișcărilor de animale în gospodării și rolul insuficient exercitat de medicii veterinari concesionari, care […]
06:30
Plata de bază APIA și eco-schema PD-28 – Sumele exacte pe care le primesc fermierii anul acesta # Agro-TV.ro
Fermierii au acum confirmarea oficială privind cuantumurile plăților APIA pentru anul de cerere 2025, după ce secretarul de stat Emil Dumitru a explicat public cum vor fi distribuite fondurile între plata de bază și eco-scheme. Deși discuțiile din spațiul public au generat confuzie în ultimele zile, MADR transmite că valorile aprobate rămân ferme și se […]
24 noiembrie 2025
20:10
Emil Dumitru, secretat de stat în MADR: Agricultura cu două viteze: Prea multe plăți directe pe persoană fizică! # Agro-TV.ro
Agricultura românească va merge în continuare cu două viteze, având ca efect creșterea deficitului balanței comerciale, atât timp cât vom lăsa ca din cele aproximativ 700.000 de cereri unice de plată pe suprafață, în valoare de circa 2,1 miliarde de euro, doar 86.000 vin din partea unor companii înregistrate fiscal, restul sunt pe persoană fizică, […]
