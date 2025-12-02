Plățile finale APIA – Fermierii care primesc banii primii, începând de azi

18:30

Din caua secetei, furajele au devenit din ce în ce mai scumpe, iar fermierii se văd nevoiți să reducă porția de hrană pentru animale, pentru a trece cu bine peste iarnă. „S-a scumpit nutrețul și-l dau cu rația!”, se pâlnge un crescător de ovine din Argeș. Emil Bădescu, din comuna Bârla, care deține cateva sute […]