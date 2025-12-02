Nicușor Dan,: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani – România e coruptă, dar mai puțin decât înainte”
Lumea Politică, 2 decembrie 2025 06:30
Președintele Nicușor Dan a recunoscut problemele profunde ale României, dar a subliniat progresele făcute în ultimele două decenii. Aflat la prima sa sărbătoare națională ca șef al statului, Dan a vorbit despre o țară care „nu vine de nicăieri", ci moștenește un vis împlinit în 1918, dar confruntată azi cu corupție, educație slabă și un
Acum 30 minute
06:50
Anca Alexandrescu, ascensiune rapidă către fotoliul de primar general. Sondajul care arată poziția candidatei independente susținută de AUR # Lumea Politică
Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de partidul AUR, înregistrează o creștere rapidă în opțiunile de vot pentru alegerile la Primăria București. Cel mai recent sondaj realizat de institutul AtlasIntel pe 1 decembrie 2025 arată că Daniel Băluță (PSD) conduce cu 23,3% din voturi, fiind urmat îndeaproape de Anca Alexandrescu, care are 23,2%. Pe locul al
06:50
Mesaj urgent de la Bruxelles pentru Ilie Bolojan. Ce îi transmite vicepreședinta CE despre reformarea companiilor cu pierderi # Lumea Politică
Mesajul urgent de la Bruxelles pentru premierul Ilie Bolojan a fost transmis de Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pe probleme sociale, locuri de muncă și competențe. Ea a subliniat necesitatea reformării rapide a companiilor de stat cu pierderi și a avertizat că amânarea acestei reforme ar putea afecta alocările financiare
Acum o oră
06:30
Nicușor Dan,: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani – România e coruptă, dar mai puțin decât înainte” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a recunoscut problemele profunde ale României, dar a subliniat progresele făcute în ultimele două decenii. Aflat la prima sa sărbătoare națională ca șef al statului, Dan a vorbit despre o țară care „nu vine de nicăieri", ci moștenește un vis împlinit în 1918, dar confruntată azi cu corupție, educație slabă și un
06:10
Provocatorul lui Georgescu de la Alba Iulia a depus plângere penală. Susține că a mâncat bătaie după ce i-a strigat „Marș la Moscova!” # Lumea Politică
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni, 1 decembrie, a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marş la Moscova" adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări într-un dosar privind infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie 2025,
Acum 24 ore
16:30
Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât” # Lumea Politică
Fosta candidată Elena Lasconi susține că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 și acuză sistemul că i-ar fi inventat „mizerii", ar fi pus presiune pe ea și ar fi recurs la anularea scrutinului pentru a o împiedica să ajungă președinte. „Ce vă faceți, pentru că eu câștigam alegerile anul trecut! Însă bucuria cea mai
16:10
Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia” # Lumea Politică
Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu puțin înainte de ora 14.00, luni, 1 decembrie, la parada militară de la Alba Iulia. Chiar în momentul în care premierul a coborât din mașină, oamenii au
08:20
Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia # Lumea Politică
Reprezentanții lui Nicușor Dan la Alba Iulia fost huiduiți, chiar în momentul depunerii coroanelor de flori la monumentul eroilor din fata Catedralei Încoronării. Mulțimea de oameni de la monumentul eroilor nu s-a putut abține să nu-și manifeste nemulțumirile, atunci când a reprezentanții președintelui Nicușor Dan, au depus coroane de flori la Catedrala Încoronării, din Alba
08:20
Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului # Lumea Politică
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din
08:20
După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!” # Lumea Politică
Ludovic Orban, lansează o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, și susţine că în preajma acestuia se află persoane care încearcă să-l desprindă de realitate. Deşi afirmă că în scurtul său mandat de la Cotroceni relaţia de lucru cu preşedintele a fost „foarte bună", Orban spune că nu a mai avut nicio discuţie
08:10
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” # Lumea Politică
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, l-a criticat duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing", în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos". Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici
08:10
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție # Lumea Politică
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis
07:40
Instituția de stat care-și plătește angajații generos ca să-și țină gura. Până și șoferii iau spor de „gestionarea informațiilor clasificate”. Nu e SRI, și nici SIE # Lumea Politică
Reforma cheltuielilor publice rămâne o promisiune de campanie neîmplinită, în timp ce instituții precum Curtea de Conturi, responsabilă cu verificarea banilor statului, continuă să acorde sporuri substanțiale tuturor angajaților, inclusiv șoferilor, pentru „gestionarea datelor clasificate" și condiții vătămătoare. Aceste suplimente lunare depășesc frecvent 1.000 de lei, ajungând la 4.000 lei pentru poziții de top, pe
07:30
Institutul Național de Statistică (INS) avertizează asupra unui declin demografic sever, cu o scădere de aproape 700.000 de locuitori până în 2040 în scenariul mediu, dintre care 500.000 din populația activă, conform estimărilor recente. Până în 2080, pierderile ar putea ajunge la 3,4 milioane de oameni, accentuând criza forței de muncă și raportul de dependență
07:10
Câți magistrați au încasat pensii speciale în octombrie 2025. Venitul mediu e peste 25.000 de lei lunar # Lumea Politică
Numărul pensionarilor cu pensii de serviciu a atins 11.786 în octombrie 2025, în urcare cu 27 față de luna anterioară, conform statisticilor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.845 încasează și o componentă contributivă din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), reflectând o tendință constantă de extindere a sistemului special. Magistrații
Ieri
06:50
ANAF lovește în comerțul online: controale masive și „OLX-ul statului” în pregătire # Lumea Politică
Președintele ANAF, Adrian Nica, anunță un nivel istoric de transparență în gestionarea bunurilor confiscate, prin lansarea unei platforme online proprii – supranumită intern „OLX-ul ANAF-ului" –, finanțată din PNRR, pentru a elimina orice suspiciune de vânzări „pe sub mână". Instituția a intensificat recent controalele în depozite angro și pe platforme digitale volatile, confiscând marfă de
06:30
Lasconi atacă dur Guvernul Bolojan și regretă că l-a susținut pe premier: „Cel mai rău din ultimii 35 de ani” # Lumea Politică
Primărița USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, și-a exprimat duminică furia față de Executivul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că a blocat proiecte esențiale pe fonduri europene, afectând grav comunități precum cea locală. Fosta candidată prezidențială cataloghează guvernul drept „cel mai rău din istoria României din ultimii 35 de ani", subliniind că reformele au anulat
06:10
Bolojan se implică în criza apei de la Paltinu. „Vinovații trebuie să răspundă pentru neajunsurile create” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a implicat în criza apei potabile din aval de acumularea Paltinu, afectând județele Prahova și Dâmbovița, cerând asumarea clară a vinovăției de către cei responsabili. El a anunțat distribuirea imediată a peste 50.000 de litri de apă îmbuteliată din rezerva de stat, cu suplimentări suplimentare în zilele următoare până la normalizarea furnizării.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru # Lumea Politică
Premierul Bolojan a transmis că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și că portofoliul va fi preluat interimar de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis la scurt timp după ce Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia că îi va propune președintelui Nicușor Dan ca interimatul funcției să fie
12:30
Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei: Cine este pe primul loc. În top 5 apare un nou candidat # Lumea Politică
Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de casa de sondare CIRA. Primul în intenția de vot pentru București este Daniel Băluță – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR). Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie
12:20
Ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia, după scandalul studiilor sale # Lumea Politică
Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la cinci luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook. Ionuț Moșteanu a stat în fruntea Ministerului Apărării Naționale din 23 iunie,
12:00
Ilie Bolojan refuză să-l demită pe Ionuț Moșteanu, după scandalul CV-ului. „Eu i-am spus ‘Capul sus’!” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, după scandalul CV-ului falsificat. Mai mult chiar, premierul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: "Eu i-am spus 'Capul sus'". „Miniștrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care
11:30
Ilie Bolojan respinge acuzația Olguței Vasilescu și explică de ce țara a plătit dobânzi mari: „Ne-am împrumutat accelerat” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, că România are printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE. „Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobanzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul
11:20
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu. Liderii partidului intră în ședință # Lumea Politică
Conducerea USR intră în ședință după scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu. Surse din interiorul partidului au declarat pentru Digi24.ro că o parte din membrii Biroului Național urmează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinului politic pentru ministrul Apărării. Biroul Național al USR intră în ședință de la ora 12:00, după ce neclaritățile
11:10
ANAF îi confiscă averea lui Marian Vanghelie: Fiscul are de recuperat peste 13,7 milioane de lei și i-a pus sechestru pe case și mașini # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat astăzi declanșarea procedurii de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume totale ce depășește 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare, conform deciziei definitive pronunțate în dosarul penal nr. 25638/3/2015. Potrivit comunicatului transmis de instituție, executarea
08:10
„Paula Hriscu, revoltată: Școala interzice elevilor să cânte ‘Românie, mândru plai’ de 1 Decembrie – ‘Nu e cumpărată de politicieni!’” # Lumea Politică
Interpreta de muzică populară Paula Hrișcu, autoarea melodiei „Românie, mândru plai", care a fost frecvent difuzată la protestele susținătorilor AUR și ale lui Călin Georgescu, a transmis un mesaj public clar în care dezminte orice afiliere politică. Paula Hrișcu afirmă că piesa sa „nu a fost vândută unei formațiuni politice" și că nu susține niciun
07:50
Activele rusești inghețate, mărul discordiei în Europa. Ce se întâmplă dacă Ucraina acceptă planul de pace al lui Trump # Lumea Politică
Inițiativa administrației Trump de a negocia un acord de pace în Ucraina a stârnit reacții aprinse în Europa, mai ales prin modul în care propune folosirea activelor rusești înghețate – estimat la 300 miliarde de dolari global, din care 210 miliarde în UE – pentru reconstrucția Kievului. Planul inițial de 28 de puncte, dezvăluit pe
07:30
Ludovic Orban rupe tăcerea: „Îl susțin pe Ciucu ca să nu ajungă PSD iar la Primăria Capitalei”. „Nu e răzbunare” # Lumea Politică
Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan până săptămâna trecută, a anunțat joi seara că îl susține oficial pe Ciprian Ciucu (PNL) în cursa pentru Primăria Capitalei, în alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Motivarea e clară: „Vreau garanția că Primăria nu va încăpea din nou pe mâ
06:50
NATO construiește o bază laser în Groenlanda, de frica Rusiei și Chinei. De ce e vitală locația # Lumea Politică
O nouă stație terestră optică în Kangerlussuaq, Groenlanda, va folosi fascicule laser extrem de înguste pentru a descărca rapid date de la sateliți, oferind o alternativă rezistentă la bruiaj și sabotaj în fața amenințărilor rusești și chinezești din Arctica. Proiectul, dezvoltat de compania lituaniană Astrolight cu sprijinul Agenției Spațiale Europene (ESA), este primul de acest […] The post NATO construiește o bază laser în Groenlanda, de frica Rusiei și Chinei. De ce e vitală locația first appeared on Lumea Politică.
06:10
Bolojan: „Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”. Ministerele trebuie să reducă din aparatul bugetar # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi despre reforma administrației locale și necesitatea de a fi redus aparatul bugetar, afirmând că încă nu există un acord în ce privește reducerile de cheltuieli. Șeful Guvernului a mai spus că și ministerele trebuie să strângă cureaua. Declarațiile vin în contextul în care Guvernul încearcă să atingă ținta de […] The post Bolojan: „Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”. Ministerele trebuie să reducă din aparatul bugetar first appeared on Lumea Politică.
00:40
Primele “rezultate” ale austerității lui Bolojan: Venituri bugetare +12,5% în T3 2025, cheltuieli de personal –630 mil. lei – „România e pe calea cea bună” . Discurs populist # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri, într-o postare pe Facebook, bilanțul execuției bugetare din trimestrul III 2025 (iulie–septembrie), comparativ cu aceeași perioadă din 2024, concluzionând că măsurile de redresare fiscală adoptate în ultimele luni încep să producă efecte. Veniturile au crescut cu 12,5% (de la 79,2 miliarde lei la 89,1 miliarde lei, plus 9,9 miliarde […] The post Primele “rezultate” ale austerității lui Bolojan: Venituri bugetare +12,5% în T3 2025, cheltuieli de personal –630 mil. lei – „România e pe calea cea bună” . Discurs populist first appeared on Lumea Politică.
27 noiembrie 2025
16:20
Explicaţiile lui Virgil Popescu după ce numele său a apărut în scandalul Hidroelectrica: “Faptele sunt simple și verificabile” # Lumea Politică
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, în perioada 2020 – 2023, a reacţionat după ancheta Recorder, în care se precizează că printre beneficiarii curentului electric fără factură de la Hidroelectrica s-ar afla şi o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți și protejat al lui Popescu. “Resping categoric orice aluzie și asociere între […] The post Explicaţiile lui Virgil Popescu după ce numele său a apărut în scandalul Hidroelectrica: “Faptele sunt simple și verificabile” first appeared on Lumea Politică.
14:50
George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public ferm prin care solicită demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că a mințit în CV-ul oficial privind studiile sale universitare. Declarația liderului suveranist vine în contextul unui scandal recent izbucnit, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că Moșteanu nu a […] The post George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!” first appeared on Lumea Politică.
14:20
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a emis aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților. Din informațiile Gândul, toți au dat aviz negativ, mai puțin ministrul Justiției, Radu Marinescu, care s-a abținut. Ministrul a considerat că este modalitatea cea mai onorabila de a nu se poziționa împotriva unui demers realizat de guvernul […] The post CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților first appeared on Lumea Politică.
13:30
Barometrul RetuRO: La 2 ani de la lansare, Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate # Lumea Politică
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-octombrie 2025. În primele zece luni ale anului 2025, aproximativ 4,5 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 320.000 de tone de PET, aluminiu și sticlă. La […] The post Barometrul RetuRO: La 2 ani de la lansare, Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate first appeared on Lumea Politică.
12:00
Timișoara intră în era „Big Brother”: Camere cu AI și senzori inteligenți vor număra pietoni, mașini și trotinete – proiect de 788.000 lei # Lumea Politică
Primăria Timișoara, sub conducerea lui Dominic Fritz, a lansat pe 17 noiembrie 2025 o licitație pentru senzori cu inteligență artificială care vor monitoriza în timp real traficul rutier, numărul pasagerilor din transportul public și calitatea aerului, într-un proiect comun cu orașul ungar Szeged, finanțat prin Programul Europa Digitală al Comisiei Europene. Bugetul estimat depășește 788.000 […] The post Timișoara intră în era „Big Brother”: Camere cu AI și senzori inteligenți vor număra pietoni, mașini și trotinete – proiect de 788.000 lei first appeared on Lumea Politică.
11:40
Hidroelectrica a dat curent gratis timp de 4 ani la politicieni din ograda PNL și biserici: Prejudiciu de milioane de euro, dosare clasate – Curtea de Conturi confirmă schema # Lumea Politică
Un raport al Curții de Conturi arată că Hidroelectrica a furnizat energie electrică gratuită, între ianuarie 2018 și iunie 2022, la 20 de companii și instituții religioase, fără să emită facturi și fără să întrerupă alimentarea, chiar și în insolvență. Prejudiciul total depășește câteva milioane de euro, iar printre beneficiari se numără firme controlate de […] The post Hidroelectrica a dat curent gratis timp de 4 ani la politicieni din ograda PNL și biserici: Prejudiciu de milioane de euro, dosare clasate – Curtea de Conturi confirmă schema first appeared on Lumea Politică.
11:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, prins cu CV falsificat: Universitatea Athenaeum neagă că l-ar fi avut student, dar el a folosit diploma fictivă pentru funcții publice # Lumea Politică
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se confruntă cu acuzații grave de falsificare a CV-ului, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că nu l-a avut niciodată student, contrazicând documentul oficial depus în 2016 la TAROM pentru a justifica numirea sa în consiliul de administrație. CV-ul, încă disponibil în arhivele companiei, menționează absolvirea Managementului la […] The post Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, prins cu CV falsificat: Universitatea Athenaeum neagă că l-ar fi avut student, dar el a folosit diploma fictivă pentru funcții publice first appeared on Lumea Politică.
10:20
Facturile la electricitate, dublate de eliminarea plafonării, urmează să crească iar. Facturi de 1000 lei/lună la gaze, la iarnă # Lumea Politică
Prețurile la energie electrică și gaze naturale amenință să afecteze sever bugetele românilor în această iarnă. După ce facturile la curent s-au dublat după eliminarea plafonării, și costurile pentru gaze sunt în creștere odată cu începerea sezonului rece, potrivit Antena 3. Statisticile arată că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, raportat […] The post Facturile la electricitate, dublate de eliminarea plafonării, urmează să crească iar. Facturi de 1000 lei/lună la gaze, la iarnă first appeared on Lumea Politică.
10:10
Scumpiri inevitabile și la legume din 2026: Serele și solariile, impozitate cu 50% – Fermierii: „Va fi rău, prețurile cresc și noi plătim pe terenul nostru acoperit cu folie” # Lumea Politică
România se pregătește pentru o explozie a prețurilor la legume chiar de la 1 ianuarie 2026, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale de impozit pentru sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje și depozite de cereale, conform modificărilor aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 296/2025, adoptată pe 18 noiembrie. Măsurile, parte a pachetului de […] The post Scumpiri inevitabile și la legume din 2026: Serele și solariile, impozitate cu 50% – Fermierii: „Va fi rău, prețurile cresc și noi plătim pe terenul nostru acoperit cu folie” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Atac armat la doi pași de Casa Albă: Doi militari din Garda Națională, răniți grav de un cetățean afgan – Trump: „Un act de terorism adus de Biden” # Lumea Politică
Un atac armat țintit a zguduit Washingtonul miercuri, 26 noiembrie 2025, la doar două blocuri de Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Farragut Square, o zonă turistică aglomerată lângă metrou. Suspectul, un cetățean afgan de 28 de ani, Rahmanullah Lakanwal, a fost rănit și reținut, după ce a tras asupra […] The post Atac armat la doi pași de Casa Albă: Doi militari din Garda Națională, răniți grav de un cetățean afgan – Trump: „Un act de terorism adus de Biden” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, „la prima vedere”, majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greșeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creșterea cotei fiscale, transmite Mediafax. Grindeanu a făcut aceste afirmații, după ce a solicitat o analiză amplă la nivelul partidului privind impactul modificărilor […] The post Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală first appeared on Lumea Politică.
09:10
Jurnalista împinsă de omul lui Bolojan: Au presiunile lor, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre concedieri # Lumea Politică
Jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”, că la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor şi că asupra ofițerului de presă al Guvernului care a bruscat-o pe ea, dar şi pe alţi jurnalişti, există presiuni. “Pe noi ne-a surprins acest comportament. Oamenii sunt îngrijoraţi şi, […] The post Jurnalista împinsă de omul lui Bolojan: Au presiunile lor, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre concedieri first appeared on Lumea Politică.
08:50
Anamaria Gavrilă nu a votat Strategia Națională de Apărare: „E o scriere pentru apărarea statului, a celor care au furat puterea prin anularea alegerilor” # Lumea Politică
Deputata și președinta POT, Anamaria Gavrilă, a criticat virulent miercuri, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025–2030, adoptată în ședință comună a Parlamentului cu 314 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și 3 abțineri. În discursul său din plen, ea a acuzat că puterea confundă securitatea națională cu apărarea statului, folosind amenințări precum manipularea informațională ca […] The post Anamaria Gavrilă nu a votat Strategia Națională de Apărare: „E o scriere pentru apărarea statului, a celor care au furat puterea prin anularea alegerilor” first appeared on Lumea Politică.
26 noiembrie 2025
16:10
Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru # Lumea Politică
O femeie de 33 de ani a reclamat poliţiştilor, miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.10, că ar fi fost urmărită în trafic pe mai multe străzi din Bucureşti şi din Ilfov de o maşină în care era un bărbat de 57 de ani. Acesta ar fi Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 şi fost […] The post Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru first appeared on Lumea Politică.
16:00
George Simion, despre discursul lui Nicușor Dan din Parlament: O asemenea lipsă de respect nu cred că a existat în ultimii 35 de ani # Lumea Politică
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că nu a văzut în ultimii 35 de ani ”o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece preşedintele Nicuşor Dan nu a stat şi la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare. El a anunţat că AUR va vota această strategie de apărare naţională, dar că nu este […] The post George Simion, despre discursul lui Nicușor Dan din Parlament: O asemenea lipsă de respect nu cred că a existat în ultimii 35 de ani first appeared on Lumea Politică.
15:50
Nicușor Dan, întrebat dacă și-a luat consilier cu inteligență artificială: „Eu folosesc AI-ul de la Google” # Lumea Politică
Nicușor Dan participă marți la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În cadrul evenimentului, acesta a vorbit și despre inteligența artificială și a mărturisit că el folosește „AI de la Google”. Radu Puchiu, moderator eveniment: E utilă inteligența artificială în administrația noastră? Nicușor […] The post Nicușor Dan, întrebat dacă și-a luat consilier cu inteligență artificială: „Eu folosesc AI-ul de la Google” first appeared on Lumea Politică.
14:10
ANAF a început controlul la OnlyFans în România. O singură persoană a câștigat 52.500 euro pe lună timp de un an și nu a plătit impozit # Lumea Politică
ANAF-ul a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile. Astfel, s-a constatat că o singură persoană a ajuns la un câștig de 3,15 milioane de lei în perioada 2023–2024, ceea ce înseamnă un câștig lunar de aproape 53.000 de […] The post ANAF a început controlul la OnlyFans în România. O singură persoană a câștigat 52.500 euro pe lună timp de un an și nu a plătit impozit first appeared on Lumea Politică.
13:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Digi24, că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii. În acest context, el a anunțat că urmează să demareze controale în toate spitalele care au instalații de gaz, începând de săptămâna viitoare. „Pe mine […] The post Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea first appeared on Lumea Politică.
11:30
13 milioane de euro, bani găsiți de ANAF din videochat nedeclarat. Controalele extinse ale fiscului pentru plata impozitelor și taxelor # Lumea Politică
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat controale extinse asupra a 103 persoane fizice implicate în realizarea de conținut video pe platformele pentru adulți OnlyFans și LiveJasmine, pentru perioada 2023–2024. Analiza preliminară a relevat că aceste persoane au obținut venituri totale din videochat de peste 64,25 milioane lei (aproape 13 milioane de euro) […] The post 13 milioane de euro, bani găsiți de ANAF din videochat nedeclarat. Controalele extinse ale fiscului pentru plata impozitelor și taxelor first appeared on Lumea Politică.
10:50
Scandal noaptea pe străzile Bucureștiului cu Marian Vanghelie. Fostul primar, acuzat că a urmărit-o și amenințat-o cu moartea pe iubita lui Dragnea jr. # Lumea Politică
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost reclamat marți noapte, 25 noiembrie 2025, de o femeie de 33 de ani că ar fi urmărit-o cu mașina prin mai multe zone din București și Voluntari (Ilfov), culminând cu amenințări cu moartea pe Bulevardul Pipera. Femeia, identificată ca Ana Gabriela Clipici – iubita lui Valentin […] The post Scandal noaptea pe străzile Bucureștiului cu Marian Vanghelie. Fostul primar, acuzat că a urmărit-o și amenințat-o cu moartea pe iubita lui Dragnea jr. first appeared on Lumea Politică.
