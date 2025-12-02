Avertisment: „Ar trebui să luăm aminte la instrumentalizarea Bisericii în scopuri politice sau chiar militare!”
Jurnalul.ro, 2 decembrie 2025 06:50
De Ziua României (1 Decembrie) și în an aniversar - 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române și 140 de ani de autocefalie - Gheorghiță Ciocioi salută edificarea proiectului Catedrala Națională și sancționează „jocurile” (de ruletă rusească) ale clericilor din vecinătățile României.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
06:50
Avertisment: „Ar trebui să luăm aminte la instrumentalizarea Bisericii în scopuri politice sau chiar militare!” # Jurnalul.ro
De Ziua României (1 Decembrie) și în an aniversar - 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române și 140 de ani de autocefalie - Gheorghiță Ciocioi salută edificarea proiectului Catedrala Națională și sancționează „jocurile” (de ruletă rusească) ale clericilor din vecinătățile României.
Acum o oră
06:30
Cel mai important (mai influent în perspectivă) poet român din secolul al XIX-lea înainte de Eminescu nu a fost vreun pașoptist sau neoanacreontic, ci Anton Pantoleon Petrov, aka Anton Pann, fiul unei grecoaice și al unui căldărar cu origine etnică incertă din Sliven, la sud de Dunăre.
06:10
Nimic nu poate indica mai bine importanța anxietății fundamentale decât o comparație între reacțiile individuale din cazurile de nevroză de caracter și cele din cazurile de nevroze simple de situație.
Acum 8 ore
00:50
Prima ediție a Christmas Opera Fair (târgul tematic dedicat Sărbătorilor de iarnă, desfășurat în perioada 28 noiembrie-7 decembrie 2025, în Parcul Operei) își propune să readucă în centrul orașului bucuria și căldura Crăciunului autentic românesc, într-o atmosferă de poveste în care tradiția, arta și comunitatea se întâlnesc sub lumina blândă a sărbătorilor.
00:30
Începând cu 2 decembrie 2025, trei zodii vor simți, în sfârșit, că viața se așază pe un făgaș mai bun.
00:10
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin' să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor # Jurnalul.ro
Cimitirele ostașilor care au apărat Bucureștiul în 1916 au devenit paragină. Crucile civililor aproape că încalecă crucile vechi ale militarilor din 39 Infanterie
1 decembrie 2025
23:50
Arma chimică interzisă din Primul Război Mondial folosită în Georgia. Protestatarii au arsuri # Jurnalul.ro
Autoritățile din Georgia au folosit un compus chimic toxic din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali, potrivit unei investigații BBC.
23:40
Neflix a anunțat lista completă cu filmele și serialele din luna decembrie 2025, o perioadă marcată de lansări importante și producții așteptate de fani.
23:20
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe marți, că se retrage din cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București, unde candida ca independent, au precizat pentru Mediafax surse politice.
23:20
Daily Mail: Adolescent britanic dispărut în Bucegi după un apel disperat la 112. Cursă contracronometru # Jurnalul.ro
Căutările unui adolescent britanic de 18 ani continuă în Munții Bucegi, după ce a sunat la 112 cerând ajutor din cauza epuizării și hipotermiei.
23:20
Parisul se confruntă cu aceleași probleme de acces la locuințe ca și alte capitale europene importante, cum ar fi Madridul, ca să numim doar una.
23:10
Yamal, despre decizia de a reprezenta Spania: Am luat în calcul Maroc, dar am vrut să joc în Europa # Jurnalul.ro
După ce a marcat primul său gol pe Camp Nou în victoria cu Alavés, scor 3-1, tânărul atacant al Barcelonei Lamine Yamal, a vorbit luni în emisiunea 60 Minutes Overtime, de la CBS, despre alegerea Spaniei în detrimentul Marocului, despre celebritate și despre felul în care înțelege presiunea.
Acum 12 ore
23:00
SUA și Regatul Unit se apropie de un acord pentru eliminarea tarifelor pentru produsele farmaceutice # Jurnalul.ro
Statele Unite ale Americii și Regatul Unit se pregătește să anunțe luni un acord major privind eliminarea tarifelor pentru produsele farmaceutice, potrivit surselor citate de Reuters.
22:50
Surpriză în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc # Jurnalul.ro
O țară iubită de români a urcat pe primul loc în topul zonelor recomandate pensionarilor. Este vorba despre Grecia care a depășit Spania și Portugalia, aflate de mult timp în fruntea topului. Statistica Indicele Global Anual de Pensionare 2026 a fost realizată de International Living.
22:40
Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100 # Jurnalul.ro
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a înregistrat o urcare de 18 poziții în clasamentul mondial WTA, prezentat luni, după succesul înregistrat la turneul ITF de categorie W75 de la Trnava, Slovacia, revenind în Top 100.
22:30
Un nou sondaj AtlasIntel, realizat între 27 și 30 noiembrie, indică o confruntare extrem de strânsă pentru Primăria Generală a Capitalei.
22:20
Mândru să te reprezint, a postat multiplul campion la natație David Popovici de Ziua României, alături de o fotografie cu steagul în mâini. Mulții dintre sportivii români au transmis mesaje emoționante de 1 Decembrie.
22:10
Cercetătorii au identificat o legătură genetică surprinzătoare între oameni și anumiți câini. Practic, oamenii și Golden Retrieverii au 12 gene comune asociate cu comportamentul și emoțiile. Cercetătorii au arătat că unele trăsături comportamentale ar putea avea rădăcini comune la ambele specii.
22:00
Președintele american Donald Trump l-a invitat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă „în viitorul apropiat”, după ce acesta a subliniat că guvernul de la Ierusalim ar trebui să mențină dialogul cu autoritățile siriene.
21:50
6 zodii chinezești renuță la tiparele emoționale care le-au blocat evoluția, pe 2 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul pe 2 decembrie 2025. Marți este Ziua Distrugerii Șarpelui de Lemn, o combinație care se simte mai ascuțită, mai clară și mai intuitivă decât orice s-a întâmplat în ultima săptămână.
21:40
Mbappé lansează un mesaj critic către Real Madrid după egalul cu Girona: Trebuie să schimbăm ritmul # Jurnalul.ro
Atacantul francez Kylian Mbappé a transmis un mesaj critic către echipa sa, Real Madrid, după meciul disputat duminică seară, pe terenul echipei Girona, încheiat 1-1, în etapa a 14-a din La Liga.
21:20
Erdogan, revoltat de atacurile cu drone în Marea Neagră: „amenință siguranța navigației” # Jurnalul.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le „o escaladare îngrijorătoare”.
21:20
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a avertizat Israelul că este esențial să mențină dialogul cu autoritățile siriene, în timp ce a lăudat eforturile președintelui sirian Ahmad al-Sharaa de a stabiliza Siria, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
21:10
Uniunea Artiștilor Plastici din România, recomandări ale evenimentelor vizuale în săptămâna 01-05 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Uniunea Artiștilor Plastici din România face noi recomandări ale evenimentelor vizuale care vor debuta în săptămâna 01-05 decembrie 2025
21:00
România, printre țările care vor primi cei mai mulți bani împrumut prin programul SAFE # Jurnalul.ro
Comisia Europeană (CE) a confirmat luni că a primit planurile de investiții de la cele 19 state membre care și-au exprimat interesul de a participa la programul de împrumuturi menit să permită achiziții militare comune, cunoscut sub numele de SAFE.
20:50
Psihologul Sunita Sah vrea ca părinții de pretutindeni să înțeleagă că un copil sfidător nu este întotdeauna un copil rău.
20:40
Zelenski despre întâlnirea cu președintele Macron: Substanțială și importantă, mai presus de toate, concentrată pe pașii care aduc mai aproape o pace justă # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni că întâlnirea cu omologul său francez, Emmanuel Macron a fost „substanțială și importantă”, subliniind rolul Franței în sprijinirea Ucrainei.
20:40
Iarna este perioada în care moda se întâlnește cu funcționalitatea.
20:20
Starul argentinian Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului, după ce a oferit al 405-lea assist din cariera sa, duminică, în finala Conferinţei de Est a Ligii profesioniste nord-americane (MLS), informează The Sun.
20:10
Ești gata să-ți întâlnești sufletul pereche? Poate că ai căutat ani de zile să-l găsești. De la multe prime întâlniri discutabile, până la parcurgerea opțiunilor mai puțin ideale de pe aplicațiile de dating, s-ar putea să simți că ai încercat totul pentru a-ți întâlni partenerul.
20:10
Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri de apă, distribuiți luni cu cisternele ISU # Jurnalul.ro
Peste 35.000 de litri de apă au fost distribuiți luni cu cisternele ISU Prahova în trei localități din județ, afectate de criza apei menajere.
19:50
Un nou tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Traseul care va avea o lungime de 1.400 de kilometri va fi inaugurat în 2026. Distanța va fi parcursă în aproximativ 16 ore.
19:50
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări # Jurnalul.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a declarat, luni, după incidentele provocate de susţinători ai lui Călin Georgescu de Ziua Naţională, că organizatorii manifestării convocate pentru fostul candidat la Preşedinţie nu vor mai primi în viitor aprobare pentru astfel de adunări.
19:40
Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama asrată astăzi mai bine decât oricând. Ae 61 de ani și și-a schimbat total imaginea.
19:20
Românii salvează vieți prin solidaritate, scrie, de Ziua Națională, Agenția Naționala de Transplant (ANT), care anunță că în primele 11 luni din 2025 au fost înregistrați în țară 84 de donatori și au fost făcute aproape 300 de transplanturi.
19:10
Trump promite publicarea investigaţiei sale RMN şi susţine că nu ştie motivul examinării # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va publica rezultatul investigaţiei RMN pe care a efectuat-o în octombrie şi a susţinut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, relatează luni agenţia EFE.
19:00
Două tramvaie s-au ciocnit luni după-amiaza la intersecția dintre bulevardul Doinea Cornea și Splaiul Independenței din Capitală. Un copil a fost rănit ușor și a fost dus la spital.
18:40
Nicușor Dan, despre românii din diaspora: Mi-aș dori ca mulți să găsească drumul înapoi către țară # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit online cu români aflați în străinătate și spune că și-ar dori ca mulți dintre ei „să găsească drumul înapoi către țară”.
18:30
Nicușor Dan: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale în care a a vorbit despre starea actuală a țării punctând atât provocările cu care se confruntă România, dar și progresele realizate.
18:20
Primarul Sectorului 4 din București, Daniel Băluță, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului.
18:10
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Acum 24 ore
17:50
Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, s-a urcat din nou pe o macara, de această dată în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3.
17:40
Boala vărsăturilor de iarnă, cunoscută și sub numele de infecție cu norovirus, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive din sezonul rece.
17:20
NATO: Alianța ia în considerare o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Jurnalul.ro
NATO ia în considerare o abordare mai fermă față de acțiunile hibride comise de Rusia, a declarat pentru Financial Times un înalt oficial militar al alianței.
17:10
Câteva muzee importante din București și din țară oferă gratuitate cu ocazia Zilei Naționale a României, iar expozițiile, cu adevărat remarcabile, merită vizitate.
16:50
Ce este „Vortexul Polar” despre care vorbește toată lumea. Cum influențează vortexul vremea # Jurnalul.ro
De câțiva ani, aproape în fiecare iarnă, titlurile sună apocaliptic: „Vortexul polar lovește România!”, „Vine gerul siberian!”, „Europa, înghețată de vortexul polar!”. Paradoxal când vortexul polar este puternic atunci în zona noastră iarna este în medie mai blândă.
16:40
Prima țară din lume unde copiii sub 16 ani NU mai au voie pe rețelele sociale. Amenzi uriașe pentru platformele care nu respectă legea # Jurnalul.ro
O țară va interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale din 10 decembrie 2025.uriașe.
16:20
Un cunoscut jurnalist a murit pe 1 Decembrie: „A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine” # Jurnalul.ro
Jurnalistul Mihai Stegerean a murit pe 1 Decembrie la vârsta de 50 de ani. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe, au scris apropiații pe Facebook. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, mai scrie pe rețeaua de socializare.
15:50
Un living modern poate fi transformat radical prin adăugarea unui singur element decorativ bine ales.
15:50
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime și vrajba dintr-o puternică familie, de azi, la Happy Channel # Jurnalul.ro
Când dragostea neașteptată, dar profundă, înfiripată între Ceylan și Karan se ridică precum o forță nevăzută împotriva planurilor familiilor lor, lucrurile încep să ia o turnură periculoasă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.