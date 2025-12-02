Avertisment: „Ar trebui să luăm aminte la instrumentalizarea Bisericii în scopuri politice sau chiar militare!”

06:30

Cel mai important (mai influent în perspectivă) poet român din secolul al XIX-lea înainte de Eminescu nu a fost vreun pașoptist sau neoanacreontic, ci Anton Pantoleon Petrov, aka Anton Pann, fiul unei grecoaice și al unui căldărar cu origine etnică incertă din Sliven, la sud de Dunăre.