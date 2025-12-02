Formula 1: Ameninţări şi hărţuire pe reţelele sociale
Bursa, 2 decembrie 2025 06:50
După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull.
Acum 30 minute
06:50
06:50
Naţionala României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 39-31 (21-18), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial. Tricolorele încheie pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B - Ungaria, Elveţia şi Senegal.
Acum 12 ore
22:00
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunţe marţi, 2 decembrie, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, în care intrase ca independent, susţin surse G4Media. Tot atunci, el îşi va declara sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, potrivit aceloraşi surse.
21:50
Pasagerii AnimaWings au sărbătorit Ziua Naţională în zbor, cu meniuri tradiţionale servite la 10.000 de metri altitudine # Bursa
Circa 800 de pasageri aflaţi astăzi la bordul aeronavelor AnimaWings, compania aeriană 100% românească, au sărbătorit Ziua Naţională a României cu preparate tradiţionale servite la bord. Călătorii care au zburat pe rute externe, precum Paris sau Sharm el Sheikh au primit, din partea companiei, un meniu cald specific zilei de 1 decembrie, respectiv fasole cu ciolan, potrivit unui comunicatal companiei emis redacţiei.
21:40
Un ren pe nume Buddy a declanşat o amplă operaţiune de căutare în nordul Angliei, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din Formby, în apropiere de Liverpool, potrivit presei internaţionale. Poliţia, Garda de Coastă şi Marina Regală au fost mobilizate pentru a-l găsi, după ce animalul a fost văzut rătăcind pe drumurile din zonă.
21:30
Un eventual plan de pace între Rusia şi Ucraina poate fi finalizat doar cu participarea directă a Kievului şi a statelor europene, a declarat luni preşedintele francez Emmanuel Macron, în conferinţa de presă comună cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la Palatul Élysee, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
21:30
Erdogan: and #8222;Atacurile ucrainene asupra petrolierelelor pun în pericol siguranţa navigaţiei în Marea Neagră and #8221; # Bursa
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a atras luni atenţia asupra unei and #8222;escaladări îngrijorătoare and #8221; în regiunea Mării Negre, condamnând atacurile cu drone revendicate de Ucraina, care au lovit vineri şi sâmbătă două petroliere aparţinând aşa-numitei and #8222;flote din umbră and #8221; utilizate de Rusia pentru a ocoli sancţiunile occidentale, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
21:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, că nu este rolul Franţei sau al Occidentului and #8222;să dea lecţii Ucrainei and #8221;, în contextul scandalului de corupţie care zguduie Guvernul de la Kiev, apreciind în acelaşi timp că and #8222;adevărata dictatură and #8221; se află la Moscova, şi nu în Ucraina, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
20:30
Statele Unite şi Marea Britanie au încheiat un acord comercial care elimină tarifele pentru produsele farmaceutice şi tehnologiile medicale, în schimbul creşterii cheltuielilor britanice pentru medicamente prin sistemul naţional de sănătate (NHS), transmite CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
20:20
Kostin: Folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina va declanşa confiscări şi litigii de zeci de ani # Bursa
Bancherul rus Andrei Kostin a transmis un avertisment dur Uniunii Europene, afirmând că Moscova va riposta dacă blocul comunitar va utiliza activele suverane ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut destinat Ucrainei, potrivit Reuters. Şeful VTB susţine că Rusia este pregătită pentru un conflict juridic and #8222;care ar putea dura 50 de ani and #8221;, în încercarea de a-şi recupera fondurile.
19:30
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit luni, de Ziua Naţională, cu omologul său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, pentru a analiza situaţia de securitate din regiune şi implicaţiile pe care războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei le are asupra celor două state. Întrevederea a avut loc în contextul participării ministrului moldovean la ceremoniile de 1 Decembrie organizate la Bucureşti, informează MApN.
19:20
Chiar dacă preşedintele american Donald Trump insistă pe un acord de pace cu Vladimir Putin, sancţiunile recente impuse giganţilor petrolieri ruşi Rosneft şi Lukoil produc efecte majore, cu potenţial de durată, notează The Telegraph, de la care relatăm cele ce urmează. Washingtonul a eliminat miliarde de dolari din veniturile energetice ale Moscovei, fragilizând finanţarea efortului militar şi determinând Kremlinul să caute soluţii disperate pentru a evita o criză economică internă.
19:00
Zelenski a afirmat că and #8222;probleme dificile rămân nerezolvate and #8221; după negocierile SUA-Ucraina de la Miami # Bursa
Liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la Paris, că discuţiile de pace purtate între reprezentanţii Kievului şi administraţia americană la Miami au lăsat and #8222;probleme dificile încă nerezolvate and #8221;, în pofida presiunilor preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru accelerarea unui acord, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
18:30
Daniel Băluţă (PSD) şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor pentru alegerile din 7 decembrie 2025, fiind despărţiţi de doar 0,1%.
18:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite, într-un mesaj de 1 Decembrie, că Ziua Naţională este un reper de identitate şi solidaritate pentru români, într-o perioadă marcată de and #8222;incertitudini, zgomot, conflicte la graniţă şi transformări rapide and #8221;. Şefa diplomaţiei afirmă că, în ciuda temerilor generate de climatul internaţional, România se bucură astăzi de cea mai solidă plasă de protecţie din istoria sa modernă.
18:10
Primarul din Alba Iulia a susţinut că huiduielile de Ziua Naţională au fost provocate de grupuri aduse din afara oraşului # Bursa
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după momentele tensionate înregistrate în timpul ceremoniilor oficiale de 1 Decembrie, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanei din partea preşedintelui Nicuşor Dan a fost întâmpinată cu scandări şi fluierături. Edilul susţine că manifestările de dezaprobare nu au venit din partea localnicilor, ci din partea unor persoane and #8222;aduse and #8221; special în oraş.
Acum 24 ore
18:00
Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat luni că va lua în considerare and #8222;numai binele statului şi al societăţii and #8221; atunci când va decide dacă îl va graţia sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu, judecat într-un amplu dosar de corupţie, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
18:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să se informeze cu privire la dezvăluirile presei privind o presupusă dublă lovitură mortală efectuată de armata SUA împotriva unei ambarcaţiuni în Marea Caraibilor, dar a subliniat că are încredere în varianta prezentată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, transmite presa internaţională.
17:40
17:40
Airbus a anunţat luni că a descoperit and #8222;probleme de calitate and #8221; la panouri metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru aeronavele din familia A320, însă a precizat că situaţia este and #8222;identificată and #8221; şi and #8222;limitată and #8221;, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Compania europeană inspectează avioanele potenţial afectate, menţionând că doar o parte dintre acestea ar putea necesita intervenţii suplimentare.
17:30
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a prezentat în faţa instanţei, pentru prima dată de la solicitarea adresată preşedintelui Isaac Herzog de a-i acorda graţierea în procesul de corupţie început în urmă cu aproape cinci ani, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj României cu prilejul Zilei Naţionale de 1 Decembrie, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, de la care transmitem cele ce urmează. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Nicuşor Dan, liderul de la Casa Albă subliniază soliditatea relaţiei bilaterale şi rolul strategic al României în regiune.
16:20
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a decis să intre în alegerile parlamentare din aprilie 2026 cu o listă formată din persoane necunoscute scenei politice, majoritatea provenite din clasa medie care a susţinut cândva Fidesz, dar care astăzi este dezamăgită de economia slabă şi corupţia guvernului, potrivit Le Monde, de la care transmitem cele ce urmează.
16:20
Piaţa auto din Norvegia a înregistrat în luna noiembrie o creştere de aproximativ 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar 97,6% dintre vehiculele noi vândute au fost complet electrice, cu Tesla Model Y în fruntea clasamentului vânzărilor, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
15:50
Ceremoniile dedicate Zilei Naţionale la Alba Iulia au fost marcate de un nou val de huiduieli în momentul în care a fost anunţată depunerea unei coroane de flori din partea preşedintelui României.
15:50
Preşedintele american Donald Trump a confirmat, duminică, că a discutat la telefon cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, fără a dezvălui conţinutul conversaţiei, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da and #8221;, a declarat Trump la bordul Air Force One, când a fost întrebat dacă a vorbit cu liderul venezuelean. and #8222;Nu aş spune că a mers bine sau rău, a fost un telefon and #8221;, a adăugat acesta.The New York Times a scris anterior că discuţia ar fi avut loc la începutul lunii trecute şi ar fi vizat o posibilă întâlnire între cei doi în Statele Unite.Dezvăluirea are loc într-un moment în care Trump alternează între retorica belicoasă şi semnale diplomatice la adresa regimului de la Caracas. Sâmbătă, preşedintele american a declarat că spaţiul aerian deasupra Venezuelei ar trebui considerat and #8222;închis în întregime and #8221;, fără a furniza clarificări suplimentare - afirmaţie care a generat confuzie şi anxietate în capitala venezueleană.Întrebat dacă această formulare implică o acţiune militară iminentă, Trump le-a transmis jurnaliştilor: and #8222;Nu interpretaţi nimic and #8221;.Administraţia de la Washington analizează opţiuni legate de Venezuela, acuzându-l pe Maduro că ar fi implicat în traficul de droguri către SUA - acuzaţii respinse de preşedintele venezuelean. În acest context, armata americană şi-a consolidat prezenţa în zona Caraibelor, desfăşurând operaţiuni împotriva unor nave suspectate de trafic, operaţiuni criticate de ONG-uri pentru drepturile omului drept and #8222;execuţii extrajudiciare and #8221;.Secretarul Apărării, Pete Hegseth, susţine că acţiunile sunt legale şi menite să fie and #8222;letale and #8221;, iar Trump a anunţat recent că SUA ar putea începe and #8222;foarte curând and #8221; operaţiuni terestre împotriva traficanţilor venezueleni.În timp ce presiunile americane cresc, rămâne neclar dacă discuţia Trump-Maduro reprezintă o deschidere diplomatică sau doar o etapă intermediară într-o strategie mai agresivă
15:20
MESAJUL EXCELENTEI SALE, DOAMNA LAURA AGHILARRE, AMBASADORUL ITALIEI IN ROMANIA: and #8221;Între România şi Italia există un schimb economic şi comercial viu şi echilibrat and #8221; # Bursa
'În numele Italiei, al instituţii şi cetăţenilor săi, în calitate de noua Ambasadoare a Italiei în România, doresc să adresez cele mai calde urări Autorităţilor şi poporului român cu ocazia Zilei Naţionale a României.
15:20
Rusia a reacţionat dur, luni, la afirmaţiile preşedintelui Comitetului militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, care a declarat pentru Financial Times că, în anumite circumstanţe, un and #8222;atac preventiv and #8221; ar putea fi considerat o and #8222;acţiune defensivă and #8221; în faţa războiului hibrid purtat de Moscova, relatează Reuters.
15:00
Un jaf spectaculos a avut loc luni dimineaţă pe Autostrada Mediteranei, în provincia Reggio Calabria, unde un grup înarmat a atacat un vehicul blindat aparţinând companiei Sicurtransport. Conform primelor estimări citate de La Repubblica, prejudiciul se ridică la aproximativ două milioane de euro.
14:50
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe fondul folosirii masive a inteligenţei artificiale pentru identităţi false, deepfake-uri şi sisteme autonome capabile să execute atacuri complexe fără intervenţie umană, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat recent.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a ajuns după-amiază la Alba Iulia, unde participă la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, potrivit mass-media. Sosirea şefului Guvernului în zona centrală a oraşului a fost întâmpinată cu un val de huiduieli din partea celor prezenţi la eveniment.
14:30
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a condus un marş prin cetatea Alba Iulia, purtând o cruce din lemn într-o mână şi un buchet de flori în cealaltă, gest pus în scenă în ziua în care oraşul a marcat Ziua Naţională.
14:20
Călin Georgescu a fost întâmpinat cu mesajul and #8222;Marş la Moscova and #8221; la Alba Iulia # Bursa
Un bărbat care afişa o pancartă cu mesajul and #8222;Marş la Moscova and #8221; a fost îndepărtat de susţinători ai lui Călin Georgescu, în apropierea Monumentului Unirii din Alba Iulia, unde politicianul a fost întâmpinat de câteva sute de persoane, potrivit mass-media, de la care relatăm cele ce urmează. Individul a repetat scandarea, fapt care a provocat reacţii agresive din partea unor participanţi, unii dintre ei împingându-l.
14:10
Ilan Şor a anunţat un and #8222;front naţional comun and #8221; împotriva regimului de la Chişinău # Bursa
Oligarhul pro-rus Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare şi refugiat la Moscova, a anunţat luni formarea unui and #8222;front naţional comun and #8221; cu obiectivul de and #8222;a-i scoate din închisoare pe cei persecutaţi and #8221; şi de a and #8222;răsturna and #8221; actuala guvernare de la Chişinău. Mesajul a fost transmis pe canalul de Telegram asociat blocului politic and #8222;Victorie and #8221;, fondat de Şor, potrivit mass-media.
13:40
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
13:40
Comisia Europeană stimulează interconectivitatea energetică prin sprijinirea a 235 de proiecte transfrontaliere # Bursa
Comisia Europeană a acordat luni unui număr de 235 de proiecte energetice transfrontaliere statutul de proiecte de interes comun (PIC) şi de proiecte de interes reciproc (PIC), a doua astfel de listă de la lansarea iniţiativei, în 2023, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
13:30
Anul trecut, valoarea cărţilor poştale vândute în UE s-a situat la 60 de milioane de euro, un declin de 15% comparativ cu 2023 (69 milioane de euro), arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
13:10
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, vorbeşte în mesajul de Ziua României despre momentul când a constatat neîncrederea interpersonală în ţară şi cum vom ajunge la divergenţe şi polarizări în societate, adăugând că în această privinţă nu s-au luat măsurile necesare.
12:50
Trump spune că vastul scandal de corupţie din Ucraina and #8222;nu ajută and #8221; negocierile de pace # Bursa
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina and #8222;nu ajută and #8221; negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare.
12:40
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 671,2 milioane de lei, de la 814,5 milioane de lei în septembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
12:10
Ambasada Spaniei la Bucureşti: România şi Spania împărtăşesc mult mai mult decât o relaţie instituţională # Bursa
Ambasada Spaniei la Bucureşti a marcat Ziua Naţională a României printr-un mesaj public, în care evidenţiază relaţiile strânse dintre cele două ţări.
11:50
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie # Bursa
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
11:50
Preşedinta CCR: Trebuie consolidate mecanismele statului de drept şi protejate drepturile cetăţenilor # Bursa
Preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, afirmă că într-o epocă în care schimbarea este rapidă, trebuie să ne păstrăm angajamentul de a susţine evoluţia şi modernizarea continuă a României, consolidând mecanismele statului de drept şi protejând demnitatea şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
11:30
Alimentate de conflictele din Ucraina şi Gaza, vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producţie care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), informează AFP.
11:20
Parada militară de Ziua Naţională, ce reuneşte aproximativ 3.000 de militari români şi străini din structurile NATO, a început în zona Arcului de Triumf din Capitală.
11:20
Liderul AUR, George Simion, şi fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu se află luni la Alba Iulia, de Ziua Naţională, fiecare cu programul său. Simion a organizat and #8222;Marşul Unirii and #8221; şi a plecat spre cetate alături de sute de susţinători.
11:10
Maia Sandu: Datoria noastră este să lăsăm copiilor şi nepoţilor un spaţiu românesc în care să poată trăi liber # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a României, subliniind importanţa momentului istoric de la 1 decembrie 1918 şi a valorilor fundamentale dobândite prin Marea Unire, comunică MOLDPRES.
10:40
România este astăzi un loc construit zi de zi de oameni care muncesc şi care nu renunţă indiferent de greutăţi, a declarat luni, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, de Ziua Naţională a României.
10:30
Marco Rubio: Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în continuă dezvoltare # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a evidenţiat, luni, de Ziua Naţională a României, parteneriatul puternic şi în continuă dezvoltare între cele două ţări, bazat pe interese strategice comune.
10:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, de Ziua naţională a României, că avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate.
