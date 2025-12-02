Formula 1: Ameninţări şi hărţuire pe reţelele sociale

15:50

Preşedintele american Donald Trump a confirmat, duminică, că a discutat la telefon cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, fără a dezvălui conţinutul conversaţiei, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da and #8221;, a declarat Trump la bordul Air Force One, când a fost întrebat dacă a vorbit cu liderul venezuelean. and #8222;Nu aş spune că a mers bine sau rău, a fost un telefon and #8221;, a adăugat acesta.The New York Times a scris anterior că discuţia ar fi avut loc la începutul lunii trecute şi ar fi vizat o posibilă întâlnire între cei doi în Statele Unite.Dezvăluirea are loc într-un moment în care Trump alternează între retorica belicoasă şi semnale diplomatice la adresa regimului de la Caracas. Sâmbătă, preşedintele american a declarat că spaţiul aerian deasupra Venezuelei ar trebui considerat and #8222;închis în întregime and #8221;, fără a furniza clarificări suplimentare - afirmaţie care a generat confuzie şi anxietate în capitala venezueleană.Întrebat dacă această formulare implică o acţiune militară iminentă, Trump le-a transmis jurnaliştilor: and #8222;Nu interpretaţi nimic and #8221;.Administraţia de la Washington analizează opţiuni legate de Venezuela, acuzându-l pe Maduro că ar fi implicat în traficul de droguri către SUA - acuzaţii respinse de preşedintele venezuelean. În acest context, armata americană şi-a consolidat prezenţa în zona Caraibelor, desfăşurând operaţiuni împotriva unor nave suspectate de trafic, operaţiuni criticate de ONG-uri pentru drepturile omului drept and #8222;execuţii extrajudiciare and #8221;.Secretarul Apărării, Pete Hegseth, susţine că acţiunile sunt legale şi menite să fie and #8222;letale and #8221;, iar Trump a anunţat recent că SUA ar putea începe and #8222;foarte curând and #8221; operaţiuni terestre împotriva traficanţilor venezueleni.În timp ce presiunile americane cresc, rămâne neclar dacă discuţia Trump-Maduro reprezintă o deschidere diplomatică sau doar o etapă intermediară într-o strategie mai agresivă