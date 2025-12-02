„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul
StirileProtv.ro, 2 decembrie 2025 07:50
Incendiu cu pericol de explozie, într-o gospodărie din localitatea Vânju Mare, județul Mehedinți. O anexă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins pe 300 de metri pătrați.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
08:10
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii # StirileProtv.ro
Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.
08:10
Un șofer care a accidentat o familie cu doi copii în Timișoara, prins după două zile. Polițiștii l-au „săltat” din trafic # StirileProtv.ro
Au fost percheziții luni seară în Timișoara, la domiciliul unui bărbat care a provocat sâmbătă un accident, apoi a fugit.
Acum 30 minute
07:50
Scuterist băut, rănit în București, după un impact cu o mașină condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani. „Avea și farul chior” # StirileProtv.ro
Accident grav, luni seară, la intersecția Străzii Pantelimon cu Șoseaua Iancului.
07:50
„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul # StirileProtv.ro
Incendiu cu pericol de explozie, într-o gospodărie din localitatea Vânju Mare, județul Mehedinți. O anexă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins pe 300 de metri pătrați.
Acum o oră
07:40
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse # StirileProtv.ro
Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.
07:30
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Guvernul asumă răspunderea Parlament pentru legea referitoare la pensiile magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan să facă această reformă.
07:20
A doua lovitură pentru Airbus. Acțiunile scad serios după descoperirea unei probleme de calitate. Avioanele vizate # StirileProtv.ro
Acțiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariția unor informații privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320.
07:20
Bătălia de la Pokrovsk s-ar fi încheiat. Rușii revendică cucerirea a două orașe din estul Ucrainei | VIDEO # StirileProtv.ro
Rusia revendică luni cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul, relatează AFP.
Acum 12 ore
20:40
Erdogan: „Conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră” # StirileProtv.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atacurile ucrainene cu drone asupra a două petroliere din Marea Neagră, relatează AFP.
20:20
Macron, alături de Zelenski la Élysée, spune că Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că nu este rolul Franţei să „dea lecţii Ucrainei” în privinţa corupţiei şi subliniază că „adevărata dictatură” se află la Moscova, relatează AFP.
20:10
Lot de file de somon marinat, retras din magazine după depistarea bacteriei Listeria Monocytogenes # StirileProtv.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, ca urmare a prezenţei bacteriei Listeria Monocytogenes.
20:10
Horoscop 2 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea o reușită în sfera intelectuală # StirileProtv.ro
Horoscop 2 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Avem energie, entuziasm, ajutor din partea unor oameni și o să ne meargă bine!
20:00
SUA și Marea Britanie vor elimina tarifele vamale pentru produsele farmaceutice. Ce trebuie să facă la schimb britanicii # StirileProtv.ro
Statele Unite au anunțat luni un acord comercial cu Marea Britanie prin care tarifele pentru medicamente și tehnologii medicale vor fi eliminate, în schimbul majorării cheltuielilor NHS pentru medicamente, potrivit CNBC.
19:30
Zelenski cere o discuţie cu Trump: Problema teritorială dintre Ucraina și Rusia, cea mai dificilă în negocierile cu SUA # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA.
19:20
Un căutător de comori din Botoșani a găsit o grenadă funcțională într-o pădure, cu un detector de metale # StirileProtv.ro
O grenadă de mână ofensivă a fost descoperită, luni, într-o pădure din localitatea Drislea, de un bărbat pasionat de detecţia metalelor, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
Acum 24 ore
19:10
Tânără însărcinată, găsită moartă într-o pădure din Michigan. Poliția caută bebelușul dispărut # StirileProtv.ro
O femeie aflată în ultimele zile de sarcină a fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Michigan, iar bebelușul ei este în continuare căutat de poliție.
18:40
Doua tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Capitală. Un minor a fost transportat la spital # StirileProtv.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital.
18:40
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.
18:30
Şefa diplomaţiei UE este îngrijorată de noua întâlnire dintre Putin şi Witkoff: Să punem toată presiunea asupra Rusiei # StirileProtv.ro
Negocierile ruso-americane de marți la Moscova între emisarul Trump, Steve Witkoff, și Putin ar putea pune toată presiunea asupra Kievului, a avertizat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, cerând folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina.
18:30
Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Dnipro, după un atac rusesc cu rachetă ce a avariat o staţie de carburant # StirileProtv.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii, Vladîslav Gaivanenko, relatează AFP.
18:20
Nicuşor Dan: Astăzi m-au impresionat bucuria şi numărul mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”.
18:10
Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Este Crăciunul la Casa Albă, iar decorațiunile din acest an sunt în perfectă armonie cu sloganul „America First” al președintelui Donald Trump.
18:10
Un tânăr a fost ucis de o leoaică într-o grădină zoologică din Brazilia, după ce a pătruns în țarcul animalului. VIDEO # StirileProtv.ro
Un tânăr de 19 ani a fost ucis de o leoaică într-o grădină zoologică din João Pessoa, Brazilia, după ce a pătruns în țarcul animalului, în fața vizitatorilor îngroziți, scrie Daily Mail.
17:50
Decizia primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.
17:30
Nou bilanț al incendiului din Hong Kong: 151 de morți și 14 arestări. Unele cadavre ar putea să nu fie găsite niciodată # StirileProtv.ro
Rămășițele unora dintre cei uciși în infernul de săptămâna trecută de la un complex de apartamente din Hong Kong ar putea să nu fie niciodată recuperate.
17:30
Un tânăr din Argeș a intrat cu scuterul intenționat în familia sa, la o înmormântare, apoi și-a agresat și mama # StirileProtv.ro
Un tânăr din oraşul Mioveni suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv, luni, pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
17:30
Lamine Yamal, despre alegerea Spaniei: „În adâncul sufletului m-am gândit să joc pentru Maroc” # StirileProtv.ro
Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.
17:20
Șoferul unui Porsche Cayenne a virat brusc la vederea unor polițiști. Când l-au oprit, au făcut o descoperire surprinzătoare # StirileProtv.ro
Peste 17.000 de pachete au fost descoperite de poliţiştii din Suceava în interiorul unui autoturism al cărui şofer a fugit, după ce a fost urmărit de un echipaj de poliţie, au transmis, luni, reprezentanţii IPJ Suceava.
17:10
Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din Giurgiu – Calafat, împreună cu vameșii din Craiova, au confiscat joi, 28 noiembrie, peste 1,5 milioane de țigarete aduse ilegal în România.
17:00
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil # StirileProtv.ro
Timp de ani de zile, sute de funcționari publici din Australia au continuat să primească salariile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deși nu mai erau angajați. Unul dintre ei a încasat 170.000 de dolari în trei ani.
16:40
Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla # StirileProtv.ro
Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026.
16:40
Turcia condamnă atacurile Ucrainei asupra petrolierelor Rusiei din largul coastei Mării Negre # StirileProtv.ro
Guvernul Turciei a condamnat atacurile cu drone ale Ucrainei asupra a două petroliere rusești din „flota fantomă” din Marea Neagră.
16:40
Noi tratative între SUA şi Ucraina în Florida. Zelenski şi Macron au discutat cu Witkoff şi cu negociatorul ucrainean Umerov # StirileProtv.ro
Emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, discută luni în Florida cu negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov, continuând negocierile privind planul SUA de a încheia războiul ruso-ucrainean, informează AFP.
16:40
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor # StirileProtv.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine.
16:30
Un bărbat din SUA a pierdut 280.000 de dolari după ce a primit un mesaj neașteptat pe Facebook. „Am pierdut tot” # StirileProtv.ro
Viața unui bărbat din SUA s-a schimbat dramatic după ce a primit o notificare pe Facebook. În 2024, la trei luni după ce postase despre lipsa opțiunilor sigure de fast-food pentru fiul său, a primit un mesaj neașteptat, potrivit CNN.
16:20
Premierul Benjamin Netanyahu s-a prezentat în faţa instanţei după ce a cerut graţierea, demers susţinut de Donald Trump # StirileProtv.ro
Benjamin Netanyahu a apărut luni în faţa instanţei pentru prima dată după ce a solicitat preşedintelui o graţiere în procesul său de corupţie, demers susţinut şi de Donald Trump, transmite Reuters.
16:10
Se anunță protest masiv, cu mii de oameni, din nou, la vecini. Poliția pregătește măsuri speciale de securitate # StirileProtv.ro
„Tăcerea ne va costa scump, vol. 2” și „Nu vom permite să fim mințiți”, așa a fost anunțat un nou protest împotriva bugetului pentru 2026, luni seara, la Sofia.
16:00
Brigitte Bardot este în convalescenţă. Mesajul transmis de actriță privind starea sa de sănătate: „Vă îmbrăţişez pe toţi!” # StirileProtv.ro
Brigitte Bardot a transmis duminică, prin fundaţia sa, că este „în convalescenţă”, liniştind publicul privind starea sănătăţii şi cerând respect pentru viaţa ei privată.
16:00
Reacția furibundă a Rusiei după declaraţiile NATO privind un eventual atac preventiv împotriva Moscovei # StirileProtv.ro
Rusia a reacţionat luni la declaraţiile amiralului NATO Giuseppe Cavo Dragone, care a sugerat posibilitatea unui „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Moscovei, numind afirmaţiile iresponsabile şi o tentativă de escaladare.
16:00
Lionel Messi a devenit duminică cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului, atingând borna de 405 assisturi, notează The Sun.
15:40
Mesajul transmis de Aleksandr Lukașenko, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin, de Ziua Națională a României # StirileProtv.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României.
15:20
Ilan Șor închide robinetul în Republica Moldova. Oligarhul fugar anunță retragerea proiectelor sociale # StirileProtv.ro
Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat definitiv la 15 ani pentru frauda bancară de un miliard de dolari, a anunțat oficial închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova.
14:30
„Hora Unirii” a cucerit Torino. Mii de oameni au sărbătorit România în inima orașului. VIDEO # StirileProtv.ro
Peste 200 de dansatori de la Școala de Dans și Arte din Torino, divizia Grupul Vatra, elevi ai coregrafului și directorului școlii, Iurie Raileanu, au evocat istoria Unirii României ținându-se de mână și dansând „Hora Unirii”.
14:20
Ce a făcut Nicușor Dan la finalul paradei militare. Președintele a fost însoțit de membrii Guvernului la eveniment. VIDEO # StirileProtv.ro
La finalul paradei militare de 1 Decembrie, Nicușor Dan i-a salutat pe militarii, clericii și oficialii din tribuna oficială. După, președintele s-a îndreptat și către oamenii obișnuiți veniți la paradă.
14:20
Povestea renașterii Muzeului Astra din Sibiu. Misiunea lui Ciprian Ștefan de a salva tradițiile a fost premiată # StirileProtv.ro
Sufletul tradițiilor românești se păstrează în inima Transilvaniei, într-un loc unic, unde am întâlnit un om dedicat și echipa lui. Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, ne arată cum trecutul devine cheia spre viitor.
14:10
Incident la metrou, în stația Ștefan cel Mare. A intervenit SMURD. Circulația a fost dată peste cap # StirileProtv.ro
Un incident s-a produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din Capitală. Unei persoane i s-ar fi făcut rău, iar echipajele SMURD intervin pentru acordarea primului ajutor.
14:00
Ziua Națională a României, sărbătorită la Seul. Oamenii au făcut o horă pe stradă și au mâncat sarmale # StirileProtv.ro
În cartierul Hongdae din Seul, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă, au răsunat melodii românești, iar limba noastră s-a făcut auzită peste tot.
14:00
Femeie imobilizată de jandarmi la parada de 1 Decembrie de la Constanța. Devenise recalcitrantă # StirileProtv.ro
O femeie a fost scoasă din mulțime și imobilizată de jandarmi în timpul paradei militare de Ziua Națională, organizată pe Bulevardul Tomis din Constanța, după ce a devenit recalcitrantă.
13:50
Tânărul comediant care umple cinematografele din România. Cum a devenit Mircea Bravo un fenomen în peisajul artistic # StirileProtv.ro
Mircea Bravo, așa cum îl știe toată lumea, ne arată cum umorul și creativitatea transformă visele mici în fenomene mari.
13:50
Caroline Fernolend, salvatoarea satului Viscri. De trei decenii protejează patrimoniul și atrage turiști din întreaga lume # StirileProtv.ro
De trei decenii este salvatoarea satului natal - Viscri, dar și a unui uriaș patrimoniu arhitectural din Transilvania.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.