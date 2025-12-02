Samsung şi-a prezentat primul smartphone care se pliază în trei

22:10

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis, luni, un mesaj de Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA, în care avertizează că, la sfârşitul anului 2024, se estima că 40,8 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 65% se aflau în regiunea faricană a OMS. În România erau 18.768 pacienţi. Anul trecut s-au depistat peste 800 de noi cazuri în România, iar aproape 200 de persoane infectate au murit.