Guvernul își va angaja marţi răspunderea în Parlament pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților
Rador, 2 decembrie 2025 08:20
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul își va angaja astăzi răspunderea în Parlament pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. Senatorii și deputații mai pot depune amendamente la lege până în această dimineață la ora 8:00, urmând ca executivul să decidă într-o […]
În seara de 1 decembrie, centrul Sofiei s-a transformat într-o arenă a unei nemulţumiri în masă – protestul împotriva propunerii proiectului de buget pe anul 2026, organizat de „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată”, a degenerat într-un conflict civil, în faţa sediului partidului „DPS-Nou Început”. Peste 10 persoane au fost reţinute. Tensiunea din centrul Sofiei a escaladat, după […]
Liderul administraţiei din Hong Kong, John Lee, a declarat că incendiul devastator de săptămâna trecută a scos la iveală problemele grave din industria de construcţii a oraşului. Domnul Lee a lansat o anchetă independentă cu privire la cauzele incendiului, despre care a afirmat că este necesară pentru aflarea adevărului. El a recunoscut că au existat […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 14:30 – Ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților dedicată aniversării Zilei Naționale a României – 1 Decembrie – la 107 ani de la Marea Unire * la înch. șed. solemne – până la finalizare – Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (prezență fizică și online) – […]
Aeronava la bordul căruia s-ar afla Steve Witkoff, trimisul special pentru misiuni de pace al preşedintelui SUA, Donald Trump, a decolat de pe un aeroport din Florida și se îndreaptă spre Moscova. Potrivit Flightradar24, aeronava din flota aviației de afaceri pe distanțe lungi a decolat de pe un aeroport din Florida și se îndreaptă spre […]
Ministerul de Finanțe anunță o scădere semnificativă a angajaților în instituțiile și autoritățile publice din România. La sfârșitul lunii septembrie erau 1.264.145 de posturi ocupate, cu aproape 4.000 în minus în comparație cu luna august. Față de începutul anului, numărul angajaților a scăzut în septembrie cu peste 45.000. Peste 63% dintre posturile ocupate erau în […]
Discuțiile de la Miami dintre SUA și Ucraina au fost „grele, dar constructive” au declarat reprezentanți de la Kiev, citați de agenția italiană ANSA. Președintele american a declarat că există „o șansă bună” pentru un acord între Ucraina și Rusia în urma întâlnirii din Florida. Mai presus de toate, delegațiile au abordat unele dintre „cele […]
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 1 decembrie 2025 – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu prilejul Zilei Naționale, în care subliniază relația strânsă dintre cele două țări și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre, potrivit Caleaeuropeană.ro „Am onoarea de a vă transmite cele mai bune urări din partea […]
La microfon, Angelica Dan
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe Drumul Național 18, în zona localităților Cârlibaba și Iacobeni, din județul Suceava, unde au căzut pietre ca urmare a precipitațiilor din ultimele zile. La această oră, angajații de la drumuri intervin pentru semnalizarea și îndepărtarea obstacolelor de pe carosabil, transmite coresponentul RRA Mihaela Buculei./abranescu/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI […]
Consiliul de Securitate al Rusiei a anunțat luni că secretarul său, Serghei Șoigu, se va întâlni marți la Moscova cu ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, pentru consultări ruso-chineze privind securitatea strategică, informează agenția rusă de știri Interfax. Discuțiile vor viza și situația din regiunea Asia-Pacific, precum și cooperarea militară dintre Moscova și Beijing./mbaciu/asalar […]
Parlamentarii vor marca mâine 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere, la care vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii ale statului. Tot mâine, guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa legislativului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptat de executiv pe 28 noiembrie, în ultima zi a […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a discutat cu liderii Marii Britanii și Franței, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron, precum și cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, înaintea întâlnirilor acestuia din Moscova. „Împreună cu președintele francez @EmmanuelMacron și cu participarea prim-ministrului britanic @Keir_Starmer, tocmai am […]
Locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița afectați de situația de la Barajul Paltinu au primit luni apă potabilă și menajeră, distribuită de pompieri în orașe precum Breaza, Băicoi, Câmpina și Moreni, inclusiv către spitale și instituții publice. Inspectoratul pentru Situații de Urgență precizează că situația este monitorizată permanent, iar transportul apei este asigurat de autospeciale […]
Iarna nici măcar nu a început oficial în Statele Unite, dar atmosfera se apropie deja de condiţiile de sfârșit de lună februarie. O nouă furtună se îndreaptă spre nord-estul SUA, amenințând cu noi perturbări ale traficului, după ce o furtună produsă după Ziua Recunoștinței a adus zăpadă record în noiembrie în Chicago, a închis autostrăzile […]
Realizator: Mira Gomboș – Cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk conduc luni, la Berlin, cea de-a 17-a rundă de consultări guvernamentale pentru aprofundarea parteneriatului bilateral. Pe agenda discuțiilor se află, între altele, politica de securitate și apărare, cooperarea economică și sprijinul pentru Ucraina. Întâlnirea are loc într-un context istoric dificil, care continuă […]
Prima navă spațială chineză cu echipaj uman, declarată inaptă pentru zbor în timpul misiunii, va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experții să evalueze mai atent daunele suferite, a relatat luni postul public de televiziune CCTV. Pe 5 noiembrie, nava spațială Shenzhou-20 trebuia să-și aducă echipajul înapoi în China, imediat după ce acesta a […]
Introducere Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este cel mai puternic moment fondator al României moderne. În jurul ei se articulează discursul identitar al românilor, valorile statului, reperele culturale și simbolurile naționale. Dar nicio memorie nu supraviețuiește fără instituții care să o protejeze. În cei peste 100 de ani care au trecut de la […]
La microfon, Elvira Chilaru
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că mai rămas unele aspecte destul de dure de rezolvat, pe măsură ce continuă negocierile pe marginea planului de pace propus de Statele Unite pentru a încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina. Volodimir Zelenski se află la Paris, unde se întâlneşte cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, ca parte […]
În cea de-a doua zi a vizitei sale în Liban, Papa Leon XIV a făcut din nou apel la pace în Orientul Mijlociu, după ce a vizitat două dintre cele mai importante lăcaşuri de cult creştine din ţară. Mii de persoane s-au adunat de-a lungul drumului spre Mănăstirea Sf. Charbel, situată în munţi, în nordul […]
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era în septembrie 2025 de aproximativ 1,3 milioane, cu aproape 4.000 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu aproape 50.000. Peste 60% dintre posturile ocupate […]
Un contur al României de peste 20 de metri pătrați, care conține și o parte a stemei naționale, a fost trasat de artistul Paul Șerban în zăpadă pe un deal din apropierea localității Aninoasa din Valea Jiului – transmite corespondentul RRA Ilie Pintea. Lucrarea face parte din curentul artistic „Land art”, ce presupune creații de […]
Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, pe parcursul lunii noiembrie, apărarea antiaeriană a Forţelor de Apărare ucrainene a distrus 9.707 mijloace de atac aerian lansate de Federația Rusă pentru a ataca ţara. Este vorba despre 11 rachete hipersonice Kh-47M2 Kinjal, 51 de rachete de croazieră Kh-101, 15 rachete balistice Iskander-M/KN-23, 20 de rachete de […]
Circulaţia pe podul Ruse-Giurgiu se va desfăşura fără restricţii pe ambele benzi, în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Anunţul a fost făcut de prefectul regiunii Ruse, Dragomir Draganov, invitat oficial la evenimentele prilejuite de marcarea Zilei Naţionale a României, luni, la Giurgiu. Măsura temporară urmăreşte să uşureze traficul intens din zilele libere şi […]
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat pe contul oficial de X al instituţiei un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naţionale a României. „Cele mai călduroase felicitări prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale a României! Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea brutală a Rusiei și pentru a avansa spre […]
Într-un interviu acordat emisiunii matinale „Europe Today”, difuzată de Euronews, fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că Europa „începe să conștientizeze treptat” că nu poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil. „Statele Unite consideră Europa ca fiind lipsită de importanță, cu excepția, poate, a unor scopuri comerciale”, […]
Președintele Curții Penale Internaționale (CPI) a declarat luni că sancțiunile impuse de Statele Unite asupra înalților funcționari ai curții le perturbă viața personală, dar a promis că instituția nu va ceda presiunilor externe. Administrația președintelui Donald Trump a impus sancțiuni țintite asupra a nouă funcționari ai CPI, inclusiv procurori și judecători, la începutul acestui an, […]
Realizator: Mira Gomboș – Circulația pe una din autostrăzile importante ale Greciei a fost perturbată și luni de noul protest al fermierilor, nemulțumiți că guvernul a achitat doar o mică parte din subvențiile și despăgubirile restante din fonduri europene, estimate la peste 600 de milioane de euro. Forțele de ordine au intervenit duminică, după ce […]
Nicoleta Turcu – Este Ziua Națională, moment în care celebrăm cu fast și cu steaguri în mâini Marea Unire de la 1918, când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureşul s-au alăturat României. Centrul sărbătorii a fost până la această oră Capitala, unde a fost organizată o paradă militară impresionantă. Timp de o oră, aproape 3.000 de […]
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, consideră că, dacă Ucraina se confruntă cu solicitarea de a-şi reducere efectivele armate, atunci, același lucru trebuie cerut și Rusiei. Potrivit Suspilne, Kallas a făcut declaraţii în acest sens înaintea reuniunii Consiliului UE la nivel de miniștri ai Apărării, la Bruxelles. Diplomata a subliniat că această săptămână ar putea deveni […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în urma atacului cu rachetă lansat, luni, asupra orașului Dnipro, trei persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite. „Astăzi dimineață, inamicul a efectuat un atac cu rachetă asupra orașului Dnipro. În prezent, se știe că trei persoane au murit. Conform datelor preliminare, opt persoane au fost rănite” […]
De la 1 decembrie, au început vânzările seturilor de monede euro cu faţă naţională bulgară, prin intermediul Băncii Naţionale a Bulgariei, poştă şi sucursalele tuturor celorlalte bănci. Seturile pot fi achiziţionate de persoane fizice şi juridice. Fiecare set costă 20 de leva (circa 10 euro) şi conţine 42 de monede în valoare totală de 10 […]
Două cutremure s-au produs în această dimineață în zona seismică Vrancea. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că primul, de 3,8, a avut loc la ora 5:40 în județul Vrancea, iar cel de-al doilea, de magnitudine 3,3, s-a produs aproape o oră mai târziu în județul Buzău./amirea/denisse (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 1 decembrie)
Parchetul European de la Sofia a formulat acuzaţii împotriva unui fost primar al oraşului Varna şi a unui fost prefect al regiunii Varna, precum şi împotriva a doi angajaţi ai Agenţiei Executive pentru Administraţie Maritimă. Acuzaţiile au legătură cu o anchetă de fraudă iniţiată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). În comunicat, nu sunt […]
„Un neam nu poate trăi fără libertate, iar libertatea nu poate exista fără unitate.” Vasile Goldiș (1862–1934) rămâne una dintre figurile centrale ale Marii Uniri de la 1918, un intelectual desăvârșit, un lider politic cu vocație morală și un vizionar care a înțeles mai bine decât mulți dintre contemporanii săi importanța momentului istoric. Profesor, ziarist, […]
Nicoleta Turcu – În București, aproape 3.000 de militari români și din state NATO, însoțiți de cele mai noi echipamente militare, se pregătesc să defileze pe sub Arcul de Triumf. Mii de oameni au venit din timp și și-au ocupat pozițiile cât mai bune pentru a vedea ceremonia de Ziua Națională, care începe de la […]
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a evidențiat astăzi, de Ziua Națională a României, partenariatul puternic și în continuă dezvoltare între cele două țări, bazat pe interese strategice comune. „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naționale. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă dezvoltare, bazat […]
Maia Sandu: „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând. În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află, luni, într-o vizită oficială la Paris. La Palatul Élysée, Zelenski se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Potrivit BFMTV, președintele Ucrainei este așteptat la Palatul Élysée împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Conform informațiilor din mass-media ucrainene şi franceze, sosirea lui Zelenski la palat întârzie, din motive necunoscute. […]
Şeful Administrației Militare Locale Herson, Iaroskav Şanko, a anunţat că, luni dimineaţă, o dronă rusească a atacat un microbuz. „În această dimineață, ocupanții ruși au recurs, din nou, la teroare împotriva populației civile din Herson. O dronă inamică FPV a atacat un microbuz al întreprinderii noastre comunale, în timpul efectuării unei curse. Din fericire, nu […]
Președintele Vladimir Putin a semnat, luni, un decret care acordă acces fără vize în Rusia pentru o perioadă de până la 30 de zile pentru numeroase categorii de cetățeni chinezi, inclusiv turiști, oameni de afaceri, cadre universitare, artiști și sportivi. Putin și președintele chinez, Xi Jinping, au semnat un acord de parteneriat strategic „fără limite” […]
Veteranul de război Vasile Ion Banu, colonel în retragere, a fost decorat de președintele Nicuşor Dan cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse țării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și pentru activitatea desfăşurată după terminarea războiului, prin implicarea sa în activități sociale, transmite Administrația […]
Șeful delegației ucrainene la negocierile de pace, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umierov, se îndreaptă din SUA către Paris, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și îi va raporta rezultatele negocierilor cu Statele Unite privind încheierea războiului – conform unor informaţii transmise, luni, de Axios. Potrivit unor oficiali ucraineni care […]
Poliția sud-coreeană a anunțat, luni, că urmărește adresele IP și investighează posibile vulnerabilități tehnologice la Coupang, după ce gigantul comerțului electronic a suferit cea mai gravă scurgere de date din țară din ultimul deceniu. Datele personale a peste 33 de milioane de clienți au fost divulgate într-o breșă despre care se crede că a început […]
1 decembrie și ziua lansării oficiale a postului Radio Chișinău. Postul nostru, parte a Radio România, succesorul Radio Basarabia, împlinește astăzi 14 ani de la reînființare. Postul Radio Basarabia, cunoscut în epocă și ca Radio Chișinău, a fost înființat inițial în 1939, fiind primul studio regional al Radio România și al doilea după Radio București. […]
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a declarat că Germania a alocat fonduri suplimentare pentru consolidarea infrastructurii Ucrainei în această iarnă. Sviridenko a avut, duminică, o întâlnire cu ambasadorul Germaniei la Kiev, Heiko Thoms. Şefa executivului de la Kiev a mulțumit Germaniei pentru contribuția la Fondul Energetic Ucrainean și a anunţat ulterior că Berlinul a oferit suplimentar […]
Slujba de Te Deum va fi oficiată astăzi după Sfânta Liturghie în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară, și de peste hotare, în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire Națională în anul 1918. Patriarhia notează într-un […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Organizatorii defilării de la Arcul de Triumf, care începe la ora 11:00, recomandă oamenilor care doresc să asiste să ajungă în zonă cu cel puțin o oră înainte de începerea ceremoniei. Ministerul Apărării îi îndeamnă pe bucureștenii care au animale de companie să evite zona Arcului de Triumf și Parcul Herăstrău […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională și la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program amplu pentru a celebra împlinirea 107 ani de la istoricul act din 1 decembrie 1918. Şi aici este anunțată o paradă militară spectaculoasă – transmite corespondenta RRA Andreea Bogdan. Reporter: Andreea […]
