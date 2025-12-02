Tensiunile au escaladat la protestul împotriva bugetului pe anul 2026, organizat în centrul Sofiei

09:30

Realizator: Nicoleta Turcu – Organizatorii defilării de la Arcul de Triumf, care începe la ora 11:00, recomandă oamenilor care doresc să asiste să ajungă în zonă cu cel puțin o oră înainte de începerea ceremoniei. Ministerul Apărării îi îndeamnă pe bucureștenii care au animale de companie să evite zona Arcului de Triumf și Parcul Herăstrău […]