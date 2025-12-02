Kremlinul a lansat un nou val de dezinformări, acuzând Ucraina că ar „sabota negocierile”: narativul a fost deja preluat de influencerii „suveraniști” pe rețelele sociale

18:50

Sărbătorim Ziua Națională a României pentru că pe 1 decembrie 1918, fruntașii românilor de peste munți au decis Unirea cu România la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Printre ei regăsim unele dintre figurile remarcabile ale istoriei românești. Cu mici excepții, cei mai mulți dintre cei care au condus acest proces care mai erau […]