De Ziua Națională a României, Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria

S-a născut acum 90 de ani. Nimeni nu știe ce s-a cântat la restaurantul de unde se întorcea Nicolae Labiș în acea funestă noapte de decembrie, la o lună și ceva de la zdrobirea Revoluției Maghiare și de la masivele arestări din mediile studențești din România, o noapte care a văduvit literatura română de una […]