Accident grav în Bihor: două persoane încarcerate, una în stop cardio-respirator. Echipajele medicale îi aplică manevrele de resuscitare

CSM Oradea a obţinut, vineri seara, una dintre cele mai spectaculoase şi tensionate victorii ale sezonului, impunându-se cu 9–8 în derby-ul cu Steaua Bucureşti, disputat în faţa propriilor suporteri, în Bazinul „Ioan Alexandrescu”. După un început excelent, un avantaj de patru goluri și un meci ce părea controlat, bihorenii au fost nevoiţi să treacă printr-un final dramatic, în care bucureştenii au revenit de la 5–8 la 8–8. Decisiv a fost un penalty acordat pe final, în urma unei erori de schimb a oaspeților, transformat cu sânge rece de Filip Gardasevic.