00:10

Dacă aveți azi drumuri prin nordul Bucureștiului, nu uitați că e zi cu restricții de circulație impuse la Arcul de Triumf, unde este repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie. Acest antrenament este programat, în […] Articolul ESENȚIAL | Restricții de circulație în București, azi e repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf apare prima dată în B365.