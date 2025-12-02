Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătatea a președintelui în vârstă de 79 de ani

19:00

Magia sărbătorilor nu ține prea mult pe Bulevardul Aviatorilor, acolo unde – la două zile de când s-au aprins beculețele – multe dintre ele s-au și ars deja. Reamintim că, pe 29 noiembrie, luminițele s-au aprins în București, milioane de beculețe fiind amplasate pe principalele artere din oraș. „Hai Băluță să avem și noi Crăciun!” […]