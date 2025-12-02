ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Gândul, 2 decembrie 2025 09:20
Meteorologii ANM au actualizat prognoza vremii până în prag de Revelion 2026. Iată ce ne așteaptă în primele săptămâni din decembrie 2025. Temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România. În plus, precipitațiile se vor situa aproape în limite normale. Vremea în prima săptămână din decembrie Valorile termice vor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
09:20
Meteorologii ANM au actualizat prognoza vremii până în prag de Revelion 2026. Iată ce ne așteaptă în primele săptămâni din decembrie 2025. Temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România. În plus, precipitațiile se vor situa aproape în limite normale. Vremea în prima săptămână din decembrie Valorile termice vor […]
09:20
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătatea a președintelui în vârstă de 79 de ani # Gândul
Casa Albă a publicat luni rezultatele analizei RMN, pe care Donald Trump a făcut în luna octombrie. Medicul președintelui SUA a declarat că rezultatele sunt „perfect normale” și că starea cardiovasculară a liderului este „excelentă”. Într-un memorandum publicat de Casa Albă, Sean Barbabella, medicul președintelui Trump, menționează că acesta a fost supus unor teste imagistice […]
Acum o oră
09:00
Președintele american Donald Trump l-a invitat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă „în viitorul apropiat”. Recent, acesta a afirmat că guvernul său ar trebui să mențină dialogul cu autoritățile siriene. Dialog Trump – Netanyahu „Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a discutat în această seară cu președintele SUA, Donald Trump. Președintele l-a invitat pe prim-ministrul Netanyahu […]
09:00
Traficul se desfășoară îngreunat pe Autostrada A3 București-Ploiești, sensul spre București, după un accident cu trei autoturisme. Incidentul s-a produs la kilometrul 29, în apropierea localității Snagov, județul Ilfov. În urma coliziunii dintre cele trei mașini au rezultat doar pagube materiale. Calea de rulare a fost eliberată, vehiculele fiind mutate pe banda de urgență. Traficul […]
08:50
Traficul se desfășoară îngreunat pe Autostrada A3 București-Ploiești, sensul spre București, după un accident cu trei autoturisme. Incidentul s-a produs la kilometrul 29, în apropierea localității Snagov, județul Ilfov. În urma coliziunii dintre cele trei mașini au rezultat doar pagube materiale. Calea de rulare a fost eliberată, vehiculele fiind mutate pe banda de urgență. Traficul […]
08:50
O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, a murit lovită de o autobasculantă pe Șoseaua București-Ploiești. Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 3.35. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea accidentului. Șoferul autobasculantei, în vârstă de 34 de ani, se deplasa pe […]
Acum 2 ore
08:40
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro # Gândul
Abia prezentat oficial la FCSB, Andre Duarte este, deja, în centrul unui scandal. De data aceasta, maghiarii de la Ujpest Budapesta sunt parte a problemei pe care o are campioana României. Cel mai nou transfer al „roș-albaștrilor” s-ar putea să fie grijă în plus, nu o soluție pentru echipa lui Gigi Becali. De ce contestă […]
08:20
De 1 Decembrie, Ambasada României în Cuba şi-a delectat invitaţii cu muzică şi produse româneşti cu tradiţie # Gândul
Ambasada României în Cuba a marcat Ziua Națională a României printr-o gală muzicală excepțională la Hotel Nacional. Anul acesta, invitații au avut parte de un program muzical remarcabil, cu piese din repertoriul vechi românesc, popular şi lăutăresc. Spectacolul a fost susținut de artiștii Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, conduși de renumitul Mirel Manea, acompaniați de […]
Acum 4 ore
07:40
Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea magistraţilor după ședința solemnă a Parlamentului. Amendamentele au putut fi depuse până marţi # Gândul
O ședinţă solemnă, dedicată Zilei Naţionale a României, va avea loc marţi, la Parlament. Aceasta va fi urmată de asumarea răspunderii de către Guvern pe legea referitoare la pensiile magistraţilor. De la ora 14.00, va avea loc Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României , care a fost […]
07:40
Gigi Becali este decis să rezolve mai multe probleme apărute în lotul celor de la FCSB, iar una dintre ele vizează un jucător important din vestiar. Cum echipa campioană nu are parte de un sezon pe măsura așteptărilor, Becali vrea să investească puternic în transferuri, la iarnă. În context, una dintre vocile care contează în […]
07:30
Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea magistraţilor. Amendamentele au putut fi depuse până în dimineaţa zilei de marţi # Gândul
Şedinţa solemnă de marţi, de la Parlament, dedicată Zilei Naţionale a României, va fi urmată de asumarea răspunderii de către guvernanţi pe legea referitoare la pensiile magistraţilor. De la ora 14.00, va avea loc Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României , care a fost sărbătorită pe 1 […]
07:20
2 Decembrie, calendarul zilei: Britney Spears împlinește 44 de ani. Nicolae Labiș ar fi împlinit 90 de ani. Un an de la decesul lui Helmuth Duckadam # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 2 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981 în Mississippi, este una dintre cele mai influente figuri ale muzicii pop moderne. De mică a arătat o pasiune puternică pentru muzică și dans, participând […]
06:10
România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși # Gândul
Memoria poate fi liantul unei comunități, dar și al unei națiuni. Originară din Țara Făgărașului, o săsoaică a renunțat la cariera internațională pentru a reveni la origini, în satul natal și la patrimoniul lăsat moștenire din neam în neam. Visul ei i-a contaminat și pe alții, și în prezent comunitatea din Țara Hârtibaciului înseamnă o […]
06:10
2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea # Gândul
În data de 1 decembrie 2024, de Ziua Națională a României, s-au desfășurat alegerile parlamentare. Social-democrații (PSD) s-au clasat pe primul loc, urmați de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR). Dar se menținuse suspansul în ceea ce privește turul întâi al alegerilor prezidențiale, după ce Curtea Constituțională […]
Acum 6 ore
05:10
Călin Georgescu și-ar fi dublat, recent, echipa de bodyguarzi. Fostul candidat la președinție ar fi angajat oameni noi după ce mai mulți foști polițiști care făceau parte din dispozitivul său de pază ar fi decis să se retragă. Încă de când s-a lansat în cursa pentru funcția de președinte al țării, Călin Georgescu s-a afișat […]
Acum 12 ore
01:40
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări # Gândul
Zeci de mii de studenți protestează la această oră lângă Universitatea din Sofia. Situația a scăpat de sub control. Multe persoane sunt bătute de poliți. Agitatorii cu fețele acoperite de eșarfe, îmbrăcați în hanorace, aruncă cu pietre, sticle și cu artificii în polițiști. Multe dube de poliție au fost distruse, relatează publicația akmu. Forțele de […]
01:10
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului degenerează în Sofia. Sunt răniți și arestări # Gândul
Zeci de mii de studenți protestează la această oră lângă Universitatea din Sofia. Situația a scăpat de sub control. Multe persoane sunt bătute de poliție, agitatorii mascați și îmbrăcați în hanorace sunt peste tot care aruncă cu pietre polițiști. Multe dube de poliție au fost distruse,relatează publicația akmu. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene. Unii […]
00:40
Bulgarii protestează împotriva bugetului. Zeci de mii oameni sunt în stradă la Sofia. Sunt ciocniri cu Poliția # Gândul
Zeci de mii de studenți protestează la această oră lângă Universitatea din Sofia. Situația a scăpat de sub control. Multe persoane sunt bătute de poliție, agitatorii mascați și îmbrăcați în hanorace sunt peste tot care aruncă cu pietre polițiști. Multe dube de poliție au fost distruse,relatează publicația akmu. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene. Unii […]
00:40
Harta camerelor de rovinietă din România, în 2025. Unde sunt drumurile pe care șoferii sunt verificați automat și ce amenzi riscă # Gândul
Tot mai mulți șoferi sunt amendați pentru lipsa rovinietei, deși circulă mai mult prin oraș. Dar o simplă ieșire pe drumurile naționale sau pe autostrăzi este suficientă pentru a declanșa verificarea automată. Iar în 2025, rețeaua de camere a fost extinsă și mai mult Plata rovinietei este obligatorie prin lege, iar tarifele sunt stabilite în […]
00:30
Proteste în Bulgaria: Zeci de mii de studenți manifestă la Sofia împotriva votării bugetului pentru anul 2026, scandând „Demisia” și „Mafia” # Gândul
Zeci de mii de studenți protestează la această oră lângă Universitatea din Sofia. Situația a scăpat de sub control. Multe persoane sunt bătute de poliție, agitatorii sunt peste tot care aruncă cu pietre polițiști. Multe dube de poliție au fost distruse. Știre în curs de actualizare
00:20
Tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu, comparat cu o operă a lui Banksy și expus la o expoziție din Palatul Brukenthal # Gândul
Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a devenit surpriza expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din același oraș. Lucrarea, realizată de Florin, pacient internat, i-a impresionat pe vizitatori prin expresivitate, tehnică și mesajul puternic de iubire față de România. Mai mult, specialiștii spun chiar că seamănă cu […]
00:00
Viața la bloc presupune respectarea mai multor reguli esențiale care se referă inclusiv la spațiile comune. Toate aceste reguli sunt prevăzute de lege, iar nerespectarea lor se sancționează cu amenzi de până la 3.000 de lei. Regulile privind conviețuirea la bloc au în vedere și spațiile comune ale imobilului. Mulți nu știu că depozitarea anumitor […]
1 decembrie 2025
23:50
Decembrie este luna schimbării pentru patru zodii. Norocul revine în viața acestor nativi, iar visurile lor prind contur chiar înainte de Crăciun # Gândul
Decembrie este luna schimbării, iar norocul revine în viața unor nativi. Mai mult, visurile lor prind contur înainte de Crăciun. Este luna în care și speranța revine, iar viața li se transformă în mod semnificativ. De asemenea, energia finalului de an are un impact puternic, apar oportunități noi, situațiile complicate se rezolvă, iar Universul își […]
23:20
Un inginer zootehnist și o avocată au transformat pasiunea pentru animale într-o afacere de succes. Dețin o fermă modernă, în județul Sibiu # Gândul
Andreea și Mihai sunt doi tineri fermieri care au transformat pasiunea pentru animale într-o afacere de succes. El este inginer zootehnist și ea avocată, iar amândoi au copilărit la țară. Acum dețin o fermă modernă cu vaci și bivolițe, la poalele Munților Făgăraș, în comuna Cârțișoara, din județul Sibiu. Andreea și Mihai au copilărit la […]
23:20
Candidatul independent Vlad Gheorghe s-ar retrage din cursa pentru Primăria București, în favoarea lui Ciprian Ciucu – surse # Gândul
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe, marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent. Potrivit G4Media, el își va anunța sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei Candidatura sa la Primăria Capitalei a fost vehiculată […]
22:40
Povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, brazilianul care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat # Gândul
De Ziua Națională a României, Antena 3 a prezentat povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, un brazilian care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat. Banto Dos Santos a venit pentru trei luni în România și s-a îndrăgostit de țara noastră. Mai mult, […]
22:30
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, după ce a fost depistată prezența bactieriei Listeria monocytogenes. Într-o avertizare pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se spune că Listeria poate produce o boală cu simptome asemănătoare gripei. Aliment contaminat cu Listeria, alertă ANSVSA ANSVSA a […]
22:30
Povestea lui Banto Dos Santos, un brazilian care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat # Gândul
De Ziua Națională a României, Antena 3 a prezentat povestea emoționantă a lui Banto Dos Santos, un brazilian care a venit în țara noastră în vacanță, în urmă cu 17 ani, și de atunci nu a mai plecat. Banto Dos Santos a venit pentru trei luni în România și s-a îndrăgostit de țara noastră. Mai mult, […]
22:10
„Marius Tucă Show” începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
21:50
Cea mai bună țară pentru pensionarii care vor să se mute. Cea mai apreciată pentru îngrijirea medicală, accesibilitate și climă # Gândul
Când vine vorba despre planificarea vieții după pensionare, una dintre cele mai importante decizii este unde vrei să te stabilești. Unii pensionari pot opta de libertatea de a alege străinătatea. Cele mai bune destinații Pe 1 decembrie International Living a postat Indicele Global Anual al Pensiilor, iar Grecia s-a clasat pe primul loc în clasamentul […]
21:50
Aparatul din casă care consumă la fel de mult curent ca frigiderul. Mulți oameni nu acordă atenție acestui dispozitiv și rar îl scot din priză # Gândul
Există un anumit aparat din casă care poate consuma aproape la fel de multă energie ca un frigider mare. Mulți oameni evită să îl scoată din priză pe timp de noapte sau în timpul călătoriilor, temându-se că acesta nu va reporni corect sau că vor pierde conexiunea Wi-Fi. Exact, este vorba de celebrul router și […]
21:00
Crăciunul anilor 90 este din nou la modă. De la beteala din brad până la celebra instalație muzicală # Gândul
Crăciunul anilor 90 revine la modă și cucerește TikTok-ul. De la celebra instalație muzicală până la beteala și bomboanele din brad, toate trendurile au fost readuse în centrul atenției. Decorațiunile de Crăciun revin la stilul anilor 90, rețelele sociale sunt inundate de fotografii și filmulețe cu brazi decorați ca pe timpuri. Mai nou, generația milenialilor […]
Acum 24 ore
20:30
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă # Gândul
Carmen Thomas, o femeie de 28 de ani din Massachusetts, SUA, a fost extrem de încântată să afle că are două surori vitrege de care nu știa, după ce a făcut un test ADN, însă întâlnirea lor s-a transformat într-una de coșmar atunci când a aflat că ele moșteniseră o avere de 28 de milioane […]
20:30
Salariile șoferilor de TIR diferă semnificativ de la o țară la alta, iar ele depind de experiența șoferilor, tipul de transport efectuat, reglementările fiscale și aplicarea Pachetului de Mobilitate al Uniunii Europene. În 2025, diferențele salariale sunt vizibile atât între statele membre, cât și în cadrul aceluiași stat, în funcție de companii și rutele operate. […]
20:20
Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa # Gândul
Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru al Turismului se află la Roma, într-o vacanță alături de partenerul său, Adrian Alexandrov și fetița lor, Eva. Cei trei s-au fotografiat în fața celebrului monument din Roma – Bazilica Sfântul Petru și, deși se află la mii de kilometri distanță de casă, Udrea a […]
20:20
Un ministru și un șef DSP se ceartă, iar 100.000 de oameni stau ca niște refugiați în casele lor, fără apă, în plină iarnă. DSP: „Nu se va încălca legea. Există riscul să infectăm rețeaua de apă dacă furnizăm apă nepotabilă” / Buzoianu: „Nu vreți, e treaba dumneavoastră” # Gândul
Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova a avertizat-o pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că solicitarea ei de a furniza apă menajeră locuitorilor, din Prahova și Dâmbovița, constituie o gravă încălcare a legii, a relatat pentru Gândul directorul societății de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chițescu. Directorul ESZ și șeful DSU Prahova i-au explicat […]
20:10
Un bărbat a ajuns la tribunal după ce a apreciat fotografiile mai multor femei. Care este explicația # Gândul
Cuplurile căsătorite au un nou motiv de panică. Înainte să dea un like ar trebui să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de sex opus pe rețelele de socializare poate fi considerată un motiv de divorț. Potrivit publicației Habertürk, totul a pornit de la un […]
20:10
În urma discuțiilor purtate recent, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat de președintele Donald Trump la Casa Albă pentru a cincea oară într-un an. Cei doi lideri au subliniat în discuție importanța și angajamentul față de dizolvarea grupării teroriste pro-palestiniene Hamas din zona de control. S-a discutat și despre desființarea zonei de control din […]
20:00
Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni. Omul din umbra lui Nicusor Dan, celebru pentru declarațiile pro-ruse și pentru afacerile în statele satelit ale Kremlinului # Gândul
La prima recepție de Ziua Națională a României, oferită de Nicușor Dan, ca președinte, controversatul său prieten și strateg Matei Păun, și-a făcut imediat apariția. Omul de afaceri apropiat de Nicușor Dan s-a întreținut în Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu mai mulți invitați. Matei Păun lucrează cu Nicușor Dan din 2012. „Prima mea interacțiune […]
20:00
Cuplurile căsătorite au un nou motiv de panică. Înainte să dea un like ar trebui să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de sex opus pe rețelele de socializare poate fi considerată un motiv de divorț. Potrivit publicației Habertürk, totul a pornit de la un […]
19:40
Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler # Gândul
Veteranul de război care a luptat, când avea 23 de ani, pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și apoi pe frontul de la Cotul Donului în 1942, colonelul (r.) Ion Vasile Banu, a primit singura distincție oferită anul acesta de Ziua Națională de la președintele Nicușor Dan. Col. (r) Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea […]
19:30
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | David Popovici, declarat sportivul anului: „A fost, de departe, cel mai greu an al meu pe orice plan” # Gândul
David Popovici a ținut un discurs emoționant la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, după ce a primit premiul pentru cel mai bun sportiv român al anului. Cu această ocazie, le-a mulțumit oamenilor care se află în spatele succesului său și îl sprijină de fiecare dată. De asemenea, cu această ocazie, celebrul înotătăr i-a felicitat și […]
19:20
Cum l-a ajutat pe un tânăr meseria pe care a învățat-o de la tatăl său. Câștigă chiar și 6.000 de euro la o lucrare # Gândul
Un tânăr din București demonstrează că o meserie tradițională poate aduce venituri considerabile chiar și în România, fără a fi nevoie să plece în afară. În timp ce mulți români aleg calea străinătății, Octavian arată că determinarea, calificarea și perseverența pot transforma o meserie veche într-o afacere profitabilă. Octavian a mărturisit că a reușit să […]
19:10
Accident ușor provocat de două tramvaie care s-au ciocnit, luni, în centrul Bucureștiului, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului, un minor rănit ușor a fost transportat la spital. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, conducătorul unui tramvai, un bărbat în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe bd. […]
19:00
FCSB a anunțat transferul lui Andre Duarte, 28 de ani, fundaș ce a mai jucat la FCU Craiova în Superliga. Andre Duarte era liber de contract după despărțirea de Ujpest și acum a semnat cu FCSB. Portughezul va câștiga 20.000 de euro lunar, va purta numărul trei pe tricou și va evolua la formația roș-albastră […]
19:00
Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze” # Gândul
Gabriel Pleşa (PNL), primarul municipiului Alba Iulia, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit. Reamintim că manifestări similare au avut loc şi la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, în momentul în care, la Monumentul Unirii, a fost depusă o coroană de flori din partea sa. O parte a huduielilor au avut […]
19:00
La două zile de când au fost aprinse, multe dintre luminițele festive s-au și ars deja. Marile bulevarde ale Bucureștiului rămân, unul câte unul, în beznă # Gândul
Magia sărbătorilor nu ține prea mult pe Bulevardul Aviatorilor, acolo unde – la două zile de când s-au aprins beculețele – multe dintre ele s-au și ars deja. Reamintim că, pe 29 noiembrie, luminițele s-au aprins în București, milioane de beculețe fiind amplasate pe principalele artere din oraș. „Hai Băluță să avem și noi Crăciun!” […]
18:50
Țara europeană care oferă zeci de locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, cu salarii de peste 3.000 de euro pe lună. Și nu se cere experiență # Gândul
Norvegia oferă zeci de locuri de muncă la fermele de somon din Kberva, în regiunea Froya, cu salarii ce pot depăși 3.000 de euro pe lună, iar experiența în acest domeniu nu este necesară. Mai mult, contractele sunt pe perioadă nedeterminată, iar noii angajați vor lucra de luni până vineri, beneficiind de bonusuri, mese la […]
18:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a mărturisit că nu s-a gândit niciodată să se mute defititiv din România. ”E o lașitate să pleci dintr-o țară”, a afirmat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și […]
18:40
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online # Gândul
Nu ştim dacă şi-a dorit chiar un astfel de efect, cert este că judecătoarea Curţii Constituţionale, Iulia Scântei, a avut parte, de Ziua Naţională, de cea mai multă atenţie din partea tuturor. A ajutat-o foarte mult şi costumaţia etalată. Internauţii n-au întârziat cu glumele şi au remarcat că pălăria acesteia aminteşte foarte mult de aceea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.