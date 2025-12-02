Destinația banilor pe care îi plătiți la facturile de gaze și energie electrică (AEI)
Financial Intelligence, 2 decembrie 2025 09:20
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau aragaz: […]
Acum 30 minute
09:20
Destinația banilor pe care îi plătiți la facturile de gaze și energie electrică (AEI)
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau aragaz: […]
Acum o oră
09:10
IT Genetics vizează listarea pe piata AeRO a BVB, în primul trimestru din 2026
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, […]
09:00
Acţiunile Airbus scad, după ce compania a anunţat că se confruntă cu noi probleme
Grupul aeronautic european Airbus a confirmat luni că se confruntă cu o problemă de calitate la panourile metalice […]
Acum 2 ore
08:40
Premierul polonez cere Germaniei să se "grăbească" în problema despăgubirilor legate de cel de-al doilea război mondial
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut luni guvernului german să ofere cât mai rapid posibil sprijin victimelor supravieţuitoare […]
08:40
SUA nu consideră necesar ca Rubio să participe la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO
Administraţia americană nu consideră necesar ca secretarul de stat Marco Rubio să participe la o reuniune a miniştrilor […]
Acum 4 ore
07:00
CEO-ul Gunvor, Torbjorn Tornqvist, va demisiona; Managerii Gunvor cumpără acțiunile CEO, în timp ce compania vrea o „resetare definitivă"
CEO-ul Gunvor, Torbjorn Tornqvist, va demisiona și își va vinde participația în cadrul unei achiziții de către management, […]
06:50
Consorțiul Caspian Pipeline Consortium anunţă că transportă petrol de la SPM-1 la terminalul său maritim
SPM-2 al CPC a fost atacat anterior de vehicule de suprafață fără pilot și a suferit daune semnificative […]
06:40
Prețul petrolului crește din cauza riscurilor geopolitice asupra aprovizionării
Prețurile petrolului au crescut marți la începutul tranzacțiilor pentru a doua sesiune consecutivă, pe fondul evaluării de către […]
06:30
Reuters: Costul asigurărilor maritime pentru navigaţia pe Marea Neagră creşte după atacurile ucrainene asupra petrolierelor
Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce drone navale ucrainene au lovit săptămâna […]
06:30
Armata rusă a realizat în noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimul an (ISW)
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform […]
Acum 24 ore
20:40
Kremlinul declară că atacul ucrainean asupra terminalului CPC a fost scandalos, având în vedere importanța sa internațională
Kremlinul a declarat luni că atacul ucrainean din weekend asupra infrastructurii Consorțiului Conductei Caspice (CPC) este scandalos, având […]
20:40
Airbus, afectată de o nouă problemă de calitate la modelul A320 după retragerea software-ului (Reuters)
Airbus confirmă raportul Reuters privind problema de calitate Problema de calitate vizează panourile fuselajului, spun surse Airbus a […]
20:30
Atacurile asupra petrolierelor în largul Turciei indică o escaladare a situației — Erdogan
Președintele turc a subliniat că Ankara nu poate justifica în niciun fel aceste atacuri Atacurile asupra petrolierelor efectuate […]
20:20
Zelenski cere o discuţie cu Trump asupra divergenţelor privind planul de pace american, în special chestiunile teritoriale
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea […]
16:30
IGSU: Continuă acțiunile de sprijinire a populației din județele Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă, cu […]
16:20
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu 3.956 în septembrie 2025 (Ministerul Finanţelor)
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 […]
16:00
2025 – an de inflexiune și de rebalansare în economia României (Andrei Rădulescu)
Autor: Andrei Rădulescu Economia României a prezentat un grad ridicat de rezistență la provocările din 2025, anul intensificării […]
15:40
Zelenskiy afirmă că „probleme dificile" trebuie încă rezolvate după discuțiile din Florida
Zelenskiy se întâlnește cu Macron la Paris, în timp ce oficialii ucraineni vizitează Europa Rubio afirmă că s-au […]
14:40
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale (raport)
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe […]
14:30
Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea Erste Card de către Global Payments şi Erste Holding
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului în comun asupra Erste Card […]
12:00
Săptămâna aceasta ar putea fi „decisivă" pentru diplomația ucraineană, afirmă Kaja Kallas; Reuniune a miniștrilor apărării din UE pentru a discuta despre „sprijinul militar acordat Ucrainei"
Săptămâna aceasta ar putea fi crucială pentru eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în contextul în […]
11:50
Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) nu afectează importurile poluante din China, avertizează industria; Companiile spun că Bruxelles a greșit calculele privind amprenta de carbon a importurilor din China, Brazilia și SUA (Politico)
Cele mai mari firme consumatoare de energie din Europa sunt îngrijorate că taxa europeană pe carbon (mecanismul de […]
11:50
NATO ar putea deveni „mai agresivă" în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei, afirmă un înalt oficial militar
NATO ia în considerare o schimbare către o reacție mai fermă la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului […]
11:50
Kremlinul anunță că Putin se va întâlni marți după-amiază cu trimisul special al SUA, Witkoff
Președintele rus Vladimir Putin va purta discuții pe tema Ucrainei cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, marți […]
11:40
Alimentate de conflictele din Ucraina şi Gaza, vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume […]
11:30
Petrolul crește cu 2% pe fondul planului de producție al OPEC+ și al îngrijorărilor legate de aprovizionare
Petrolul Brent și WTI cresc cu 2% și ating maximul săptămânii OPEC+ a convenit să mențină neschimbate nivelurile […]
11:30
HSBC colaborează cu start-up-ul francez Mistral pentru a accelera implementarea inteligenței artificiale generative
HSBC (HSBA.L) a anunțat luni că a semnat un acord pe mai mulți ani cu start-up-ul francez Mistral […]
11:30
Întreruperea serviciului este cea mai recentă problemă cu care se confruntă operatorul bursei australiene ASX
Bursa australiană de valori mobiliare (ASX) (ASX.AX) a fost afectată luni de o întrerupere a platformei sale de […]
11:20
1 Decembrie/ Marco Rubio: Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în continuă dezvoltare
Secretarul de stat american Marco Rubio a evidenţiat, luni, de Ziua Naţională a României, parteneriatul puternic şi în […]
10:00
LIFE IS HARD raportează o creștere de aproape 10% a veniturilor, la 31,4 milioane lei, la nouă luni
Life Is Hard încheie T3 2025 cu rezultate solide, marcate de creșterea cifrei de afaceri consolidate la 31,4 […]
09:50
Criptomonedele au scăzut brusc luni, aducând un nou impuls unei vânzări masive care părea să se fi stabilizat, […]
Ieri
09:30
Veteran de război, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul 'Virtutea Militară' în grad de Cavaler; În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie
Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în retragere, veteran de război, Banu Vasile Ion, a anunțat, luni, […]
08:20
Grindeanu: Dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie; Dacă PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, e tehnică parlamentară
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există […]
08:20
La 107 ani de la edificarea statului național unitar, România este somată de istorie să-și scrie și să realizeze un narativ strategic puternic (Corneliu PIVARIU)
„După un secol de așteptări și promisiuni, România nu are nevoie de un nou început, ci de o […]
07:40
Grindeanu, despre cum a fost gestionată situaţia dronelor ruseşti: Ne-am făcut de râs
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în privinţa doborârii dronelor ruseşti care au pătruns pe teritoriul României, […]
07:40
Grindeanu: Nu contest munca pe care a făcut-o ca ONG-istă Oana Gheorghiu, dar asta nu o califică să fie vicepremier
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că munca pe care a făcut-o ca ONG-istă Oana Gheorghiu este lăudabilă, […]
07:40
Grindeanu: Pare că măsurile adoptate prin pachetul 1 şi chiar prin pachetul 2 nu şi-au atins ţinta
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în acest moment, măsurile adoptate de Guvern prin pachetul 1 şi […]
30 noiembrie 2025
23:20
Marco Rubio vede progrese în discuțiile din Florida cu Ucraina, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la un acord
Oficialii americani și ucraineni au purtat duminică
23:20
După demisia principalului consilier al lui Zelensky, fostul șef al armatei Zaluzhnyi semnalează necesitatea unei „schimbări politice” după război # Financial Intelligence
Fostul șef al armatei ucrainene, Valerii Zaluzhnyi, a cerut schimbări politice și reforme odată ce se va ajunge […] The post După demisia principalului consilier al lui Zelensky, fostul șef al armatei Zaluzhnyi semnalează necesitatea unei „schimbări politice” după război appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Simion: “Perioada noastră romantică a trecut. Trebuie să ne luăm rolul în serios” # Financial Intelligence
Liderul AUR, George Simion, duminică, în cadrul congresului de la Alba Iulia, că este nevoie ca formaţiunea să […] The post Simion: “Perioada noastră romantică a trecut. Trebuie să ne luăm rolul în serios” appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 191,3 miliarde de lei, în octombrie # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 191,3 miliarde lei, la finalul lunii octombrie 2025, […] The post Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 191,3 miliarde de lei, în octombrie appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Decizie CNSU: Apa potabilă din rezervele de stat, trimisă către cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei de la barajul Paltinu # Financial Intelligence
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) aprobă distribuirea de apă din rezervele statului în localităţile prahovene şi […] The post Decizie CNSU: Apa potabilă din rezervele de stat, trimisă către cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei de la barajul Paltinu appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Populația României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, […] The post INS: Populația României s-ar putea reduce cu aproape un sfert până în 2080 appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), primește premiul Camerei de Comerț Americane din Rusia pentru promovarea dialogului # Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimisul special al președintelui rus pentru […] The post Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), primește premiul Camerei de Comerț Americane din Rusia pentru promovarea dialogului appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Europa are nevoie mai mult ca oricând în ultimele decenii de o trezire la noua realitate mondială (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Europa are nevoie mai mult ca oricând în ultimele decenii de o trezire la noua […] The post Europa are nevoie mai mult ca oricând în ultimele decenii de o trezire la noua realitate mondială (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Elveţienii au respins introducerea unei “taxe climatice” pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni # Financial Intelligence
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum […] The post Elveţienii au respins introducerea unei “taxe climatice” pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Apele Române anunţă că în continuare apa din barajul Paltinu nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă. Instituţia solicită declararea stării de urgenţă # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul […] The post Apele Române anunţă că în continuare apa din barajul Paltinu nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă. Instituţia solicită declararea stării de urgenţă appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o graţiere prezidenţială în procesul său de corupţie, explicând că speră […] The post Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Financial Intelligence
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar […] The post Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi […] The post Germania ar putea relua subvenţionarea achiziţiilor de vehicule electrice appeared first on Financial Intelligence.
