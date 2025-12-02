Premierul își angajează răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților
TeleM Iași , 2 decembrie 2025 09:20
Înaintea plenului de angajare a răspunderii, Senatul și Camera Deputaților se vor reuni într-o ședință...
Acum 5 minute
09:40
Un autobuz autonom a fost testat în premieră pe un aeroport de la noi din...
09:40
Opera Națională Română din Iași programează la începutul acestei luni patru reprezentații „Spărgătorul de nuci",...
09:40
Președintele Donald Trump a făcut în octombrie un RMN pentru evaluarea sănătății cardiovasculare și abdominale,...
09:40
Vrancea | Un muncitor care lucra la o rețea de canalizare a murit după ce s-a surpat un mal # TeleM Iași
În urmă cu puțin timp, Detașamentul de Pompieri Focșani a intervenit în comuna Golești pentru...
09:40
Un căutător de comori din Botoșani a găsit o grenadă funcțională într-o pădure, cu un detector de metale # TeleM Iași
O grenadă de mână ofensivă a fost descoperită, luni, într-o pădure din localitatea Drislea, de...
Acum 30 minute
09:20
Ministerul de Finanțe anunță o scădere semnificativă a angajaților în instituțiile și autoritățile publice din...
09:20
Premierul își angajează răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților # TeleM Iași
Înaintea plenului de angajare a răspunderii, Senatul și Camera Deputaților se vor reuni într-o ședință...
Acum 24 ore
20:00
Zelenski vrea discuții cu Trump: Problema teritorială cu Rusia, cel mai greu punct în negocierile cu SUA # TeleM Iași
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi...
16:40
Duminică, Iașul a găzduit a doua ediție a Federatia Romana de Karate Isshinryu și Kobudo...
16:30
La finalul saptamanii trecut, Iașul a fost capitala karateului european. Sala Polivalentă a găzduit două...
16:20
Sepsi OSK a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 1-0 împotriva Politehnicii Iași, într-un...
16:10
Evenimentul de la Alba Iulia unde a participat Ilie Bolojan s-a transformat rapid într-o demonstraţie...
13:30
Bărbat din Sinești rupt de beat s-a urcat la volanul tractorului și a intrat din greșeală în gardul casei sale # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, în timp ce se aflau în...
12:30
Ziua de 1 Decembrie 2025 s-a transformat la Alba Iulia într-o scenă politică intensă: George...
10:30
Un nou deces zguduie cazul controversat cunoscut sub numele de „dosarul Coldea." Mihai Guțanu —...
09:50
Preşedintele României a decorat un singur veteran de 1 Decembrie: „Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea” # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război,...
09:50
Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României # TeleM Iași
Un jandarm a interpretat la vioară imnul național într-un avion al companiei TAROM, la peste...
09:50
Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ # TeleM Iași
Miniștrii Sănătății și Energiei, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 și respectiv...
09:50
Peste 100 de mii de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă...
Ieri
09:30
Gabriela Ruse a câştigat turneul ITF de la Trnava. Favorită 2, Ruse a învins-o în...
09:30
Pacient de 68 de ani salvat dintr-o situație critică: o tumoare rară, o intervenție contra cronometru # TeleM Iași
Într-o cursă contra cronometru, într-o sală de operație în care fiecare minut putea decide destinul...
09:30
În perioada 27 – 30 noiembrie 2025, în localitatea Milazzo, Sicilia (Italia), s-a desfășurat cea...
09:30
Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția # TeleM Iași
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată,...
09:20
Prin apel la 112, la ora 01:35, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna...
30 noiembrie 2025
18:50
Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița vor primi apă din rezerva de stat, în urma unor probleme la acumularea Paltinu # TeleM Iași
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat o hotarare prin care se aprobă...
16:50
Vaslui | După două încercări, cisterna ucraineană cu GPL răsturnată ieri în zona Blagesti nu a fost repusă pe roți # TeleM Iași
În ciuda celor două încercări, nu s-a reușit repunerea pe roti a autocisternei ucrainene cu...
16:30
Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervena pentru stingerea unui incendiu...
16:10
Un accident rutier s-a produs în CUG între trei autoturisme, printre ele și limuzina unui...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Planul României de achiziție al navei de patrulare Hisar de la turci a intrat în ultima fază # TeleM Iași
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită...
09:30
Profesionalism și curaj: doi polițiști focșăneni au intervenit pentru salvarea unei vieți # TeleM Iași
La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în...
09:30
Un accident rutier a avut loc pe E 58, în localitatea Cotu. În eveniment au...
09:30
1 Decembrie complicat pentru autorități, la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, unde se va afla și premierul Bolojan # TeleM Iași
Autoritățile se pregătesc pentru o zi de 1 Decembrie complicată, la Alba Iulia, unde și-au...
09:20
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite # TeleM Iași
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava – un mort și șase răniți, inclusiv...
09:20
Insula Thassos, lovită grav de furtuna Adel. Viiturile au măturat drumuri, case şi maşini # TeleM Iași
Insula Thassos din nordul Greciei, una dintre destinaţiile preferate de vacanţă ale românilor, lovită de...
09:20
In această seară în apropierea gării din localitatea Banca, un tren care circula de la...
09:10
Creştinii îl celebrează astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României. Aproape un milion...
09:10
Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova # TeleM Iași
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public...
09:10
În minivacanța de 1 decembrie, în județul Iași asigură permanența Unitățile de Primiri-Urgențe de la...
09:10
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40 # TeleM Iași
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale...
09:10
Un nou opțional este studiat în 13 unități de învățământ din județul Iași, după ce...
09:10
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură # TeleM Iași
Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va...
29 noiembrie 2025
10:40
Vrancea | Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu produs în comuna Andreiasu de Jos # TeleM Iași
Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de...
07:40
Ordinul emis vineri de prefectul județului Botoșani poate fi atacat de către primarul vizat de...
07:40
Administraţia Bazinală Prut-Bârlad a finalizat lucrările de refacere după inundaţiile de anul trecut din Vaslui și Galați # TeleM Iași
Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat şi recepţionat lucrările de refacere pe râurile afectate...
07:30
Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după un accident cumplit. Familia cere sprijin pentru continuarea tratamentului # TeleM Iași
Un medic rezident din Iași, Iulian, trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale...
07:30
Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid, Suceava. O persoană a murit # TeleM Iași
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul...
07:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru o parte din județul Botoșani, valabil până la ora 10:00 # TeleM Iași
Din această cauză, pe drumurile din Dorohoi, Flămânzi, Hudești, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Lunca,...
07:30
Un bărbat de 35 de ani, tot din Pașcani, care a fost victima unui accident...
07:20
Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene...
07:20
Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării # TeleM Iași
Consiliul Local Suceava a aprobat, în unanimitate, un împrumut de 30 de milioane de lei...
