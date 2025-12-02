Tranzacție: Grampet Group preia divizia de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România

14:10

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air marchează Cyber Monday, anunțând că pasagerii care rezervă prin aplicația mobilă WIZZ sau pe wizzair.com pot beneficia, în momentul rezervării, de până la 15% reducere la serviciile suplimentare, inclusiv selectarea locului, bagaje de cală și WIZZ Priority, sau de până la 25% reducere la același servicii după efectuarea rezervării.