14:30

Un bucureștean semnalează problemele care încurcă circulația pietonilor pe Șoseaua Fundeni. De aproape trei săptămâni, bucureștenii trebuie să treacă prin șantierele de aici fără a avea un traseu sigur. Bucureștenii nu au trotuar pe unde […] Articolul FOTO | Pietonii nu au pe unde să circule în siguranță pe Șoseaua Fundeni, din cauza lucrărilor de aici. Bucureștean: „De trei săptămâni sunt probleme” apare prima dată în B365.