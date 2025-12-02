Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini
National.ro, 2 decembrie 2025 09:50
Un candidat intrat în competiția electorală pentru fotoliul de la Primăria Generală a Capitalei se retrage din cursă pe ultima sută de metri. Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, un anunț oficial în acest sens fiind așteptat marți, 2 decembrie. Vestea că fostul europarlamentar urmează să comunice
Aparatul din casă care consumă mai mult curent electric decât ai fi crezut. Scoate-l din priză pe timp de noapte şi când pleci în concediu!
Poate mulţi români s-ar fi gândit că frigiderul sau un televizor de generaţie mai veche consumă cea mai multă energie electrică, într-o gospodărie. Dar, conform celor mai recente informaţii ce vin de la electricieni, lucrurile nu stau chiar așa. Un device mic, ignorat poate într-o casă, produce un consum de curent electric cel puţin la
Răsturnare de situaţie pe piaţa muncii din România: puterea s-ar fi întors la patroni! Domeniul HoReCa, luat cu asalt de CV-uri
Schimbările din Codul Fiscal, ce au afectat majoritatea afacerilor, iar multe business-uri au fost închise pentru că n-au mai făcut faţă majorărilor de taxe, impozite şi de TVA, au făcut ca mai mulţi angajaţi din HoReCa, de exemplu, să se „bată" pe mai puţine locuri de muncă. „Dacă înainte căutai un barman şi nimeni nu
Rusia a anunţat cucerirea oraşelor ucrainene Pokrovsk şi Vovceansk, după o lună noiembrie „neagră" pentru Kiev
Rusia a revendicat cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul. "Şeful Statului Major Valeri Gherasimov i-a prezentat raportul lui Vladimir Putin despre eliberarea oraşelor Krasnoarmeisk (numele rus al Pokrvskului) şi Vovceansk", conform unui anunţat pe Telegram. Potrivit Kremlinului, acest raport i-a fost prezentat preşedintelui rus duminică seara, însă această informaţie a fost
Guvernul Ilie Bolojan își angajează răspunderea în Parlament pe proiectul legii pensiilor magistraților
Guvernul condus de Ilie Bolojan își angajează răspunderea, marți, pe proiectul legii pensiilor magistraților, în plenul reunit al Parlamentului. Aceasta este a doua încercare a premierului, după ce prima dată legea a picat la Curtea Constituțională a României (CCR). Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de
Horoscop 2 decembrie 2025 – Este mult mai bine să fii optimist compulsiv decât pesimist neglijent
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, de
Platformele online urmăresc minorii. Estimarea vârstei prin selfie, în plină expansiune
De la TikTok și Instagram la site-urile pornografice, platformele online urmăresc din ce în ce mai mult utilizatorii prea tineri. Instrumentele de estimare a vârstei prin selfie video câștigă teren, alimentând dezvoltarea companiilor specializate. Impulsionată de noi legislații mai stricte, în special în Australia, unde interdicția rețelelor sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani
De la alegerile anulate din decembrie 2024, episod care a lăsat societatea într-o stare de lehamite și nervozitate prelungite, România pare mai fracturată ca oricând. O parte a populației vorbește despre abuzuri, alta despre „proceduri"; unii acuză, alții ridică din umeri. Cert este doar un lucru: suntem o țară ruptă în două, iar ruptura aceasta
Consiliul Fiscal: S-a greșit în politica bugetară din ultimii ani. Românii trebuie să plătească
Șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, sare, din nou, în apărarea Guvernului Bolojan, susținând că majorarea de taxe și impozite era necesară. Acesta arată că "s-a greșit" în politica bugetară din ultimii ani și că o corecție bugetară de amploare nu poate avea loc fără a fi afectate negativ venituri ale cetățenilor și încasări ale firmelor.
Lucas Paqueta a fost din nou în centrul unui scandal în Premier League. Brazilianul de la West Ham a luat două cartonașe galbene în doar 20 de secunde în finalul meciului pierdut cu Liverpool, 0-2, ambele pentru proteste repetate la adresa arbitrului Darren England. Revoltat după eliminare, mijlocașul a reacționat pe X și a lovit
Incompetență totală la Ministerul Mediului. Catastrofa de la Paltinu e nimic față de ce va urma
Greșelile în lanț și măsurile stupefiante luate de ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, în nenorocirea de la barajul Paltinu, unde peste 100.000 de oameni au fost lăsați fără apă, sunt nimic față de catastrofele care vor urma, atrag atenția sindicaliștii din Apele Române. Aceștia avertizează că directorul userist pus la Ape de către ministru
Statele Unite își exercită din nou puterea militară și economică în America Latină. Donald Trump a trimis nave și trupe în sudul Caraibelor, amenințând că va bombarda ținte din Venezuela, într-o aparentă încercare de a-l forța pe Nicolas Maduro să demisioneze. Potrivit The New York Times, Trump l-a recompensat pe „președintele său preferat", Javier Milei
Kylian Mbappe a transmis un mesaj ferm după remiza Realului pe terenul Gironei, 1-1, încă un pas greșit al echipei lui Xabi Alonso. Francezul a marcat singurul gol al madrilenilor, din penalty, iar o a doua reușită i-a fost anulată pentru henț după intervenția VAR. „Nu este rezultatul pe care îl voiam. Campionatul e lung,
De ce firmele europene sunt nevoite să-și mute lanțurile de aprovizionare în afara Chinei
Înăsprirea controalelor asupra exporturilor din China determină firmele europene să exploreze noi capacități ale lanțurilor de aprovizionare în afara celei de-a doua economii mondiale. Camera de Comerț a Uniunii Europene din China a anunțat că una din trei companii membre dorește să își mute aprovizionarea din cauza regimului de control al exporturilor, potrivit Reuters. „Controalele
La o zi după ce doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, unul mortal, într-un „atac terorist barbar" în Washington, Donald Trump a declarat că Statele Unite "vor suspenda definitiv migrația din țările lumii a treia". Potrivit Departamentului de Stat, "migrația în masă reprezintă o amenințare existențială pentru civilizația occidentală și subminează stabilitatea aliaților
Alertă maximă în rândul militarilor: Președintele Nicușor Dan a IGNORAT listele trimise de avansare în grad
După ce a rupt tradiția de Ziua Marinei, unde nu a fost prezent, în acest an, la ceremoniile de la malul mării, Nicușor Dan mai „sare" un obicei prezidențial. De această dată sunt detalii ce au ieșit la lumină chiar de Ziua Națională a României. O zi plină de însemnătate pentru românii din țară și
Cum a „parat" Nicușor Dan o întrebare despre șefia MApN, după scandalul ce a dus la demisia lui Moșteanu: „Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!" – VIDEO
După ce a fost prezent la parada militară de 1 decembrie, organizată de Ziua Națională a României, la Arcul de Triumf, în Capitală, președintele Nicușor Dan a stat de vorbă, dar și la poze cu oamenii. La un moment dat, liderul de la Cotroceni a făcut și câteva declarații în fața presei. A fost întrebat
Aprovizionarea cu materii prime critice pentru tranziția verde devine din ce în ce mai vulnerabilă. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) atrage atenția că prețul global al bateriilor ar putea crește cu 50%, fapt care ar aduce prețuri mai mari pentru consumatori și ar distruge și bruma de competitivitate industrială, cel puțin din Europa. Mașinile electrice,
Taxa europeană pe carbon la frontieră va fi prea blândă cu produsele foarte poluante importate din China, Brazilia și Statele Unite, subminând astfel întregul scop al măsurii. De la începutul anului viitor, Bruxelles va percepe o taxă pe mărfuri precum cimentul, fierul, oțelul, aluminiul și îngrășămintele importate din țări cu standarde de emisii mai slabe
Europa se află în fața alegerii între controlul propriilor afaceri și parteneriatul de lungă durată cu SUA. De trei ori Donald Trump a încercat să convingă Ucraina să cedeze în fața cererilor Rusiei, în numele unei păci superficiale și nedrepte. De trei ori europenii s-au străduit să-l facă pe președintele american să-și schimbe părerea. De
VIDEO. Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada de 1 Decembrie: „Demisia"
După ce a participat, luni, 1 decembrie, la parada militară organizată la Arcul de Triumf, cu prilejul Zilei Naţionale a României, premierul Ilie Bolojan a ajuns după-amiază la Alba Iulia. Șeful Guvernului a fost prezent la ceremonia militară de la Alba Iulia organizată de Ziua Națională. Doar că nu a avut parte de o primire
1 decembrie la muzeu! Intrare gratuită la muzee din Capitală și din țară, cu ocazia Zilei Naționale
În cazul în care vă bucurați de o zi liberă, pe 1 decembrie, și vă gândiți unde să mergeți cu ocazia Zilei Naționale, dar căutați variante în care să îmbinați accesul la cultură cu spații care să vă ajute să mai scăpați pentru puțin de vremea rece de afară, aflați ce variante aveți la dispoziție
Românii care se bucură de minivacanța de 1 decembrie la munte sunt avertizați cu privire la riscul producerii de avalanșe în anumite masive, pe fondul vortexului polar. Sunt informații ce vin de la meteorologi și de care e important să se țină cont, pentru evitarea oricăror
Câți ziariști și-au cerut iertare pentru că i-au îndemnat pe români să se vaccineze? Probabil că eu cu mine și Răzvan, poate or mai fi vreo doi, dar nu-mi vin acum în cap. După ce au văzut ce vitejii a făcut Mosteanu, câți români trecuți de 50 de ani vor regreta în mod manifest că […] The post De la limba rusă obligatorie in școală la giboneza corporatistă obligatorie in USR first appeared on Ziarul National.
Donald Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Ce mesaj îi transmite omologului său român # National.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu prilejul Zilei Naționale, în care subliniază relația strânsă dintre cele două țări și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre. „Am onoarea de a vă transmite cele mai bune urări din partea poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani […] The post Donald Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Ce mesaj îi transmite omologului său român first appeared on Ziarul National.
Cât costă un meniu la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pentru o porție de fasole cu ciolan plăteşti mai mult decât la restaurant # National.ro
Sâmbătă seară s-a deschis oficial și cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală, cel din Piaţa Constituţiei. Chiar dacă vremea nu a ținut cu vizitatorii, sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera festivă și să se lase cuprinși, încă de pe acum, de magia sărbătorilor. Aprinderea oficială a luminilor a fost […] The post Cât costă un meniu la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pentru o porție de fasole cu ciolan plăteşti mai mult decât la restaurant first appeared on Ziarul National.
Aglomerație uriașă la stația de metrou Unirii/Oamenii s-au înghesuit să poată ajunge să vadă tradiționala paradă de 1 Decembrie – VIDEO # National.ro
Aglomerație de nedrescris pe peroanele de metrou de la stația de metrou Unirii, luni, 1 decembrie. Mulți dintre cei care au vrut să meargă să vadă tradiționala paradă militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a României, la Arcul de Triumf, au ales să folosească metroul, pentru a ajunge în zona ceremonialului organizat cu ocazia sărbătoririi […] The post Aglomerație uriașă la stația de metrou Unirii/Oamenii s-au înghesuit să poată ajunge să vadă tradiționala paradă de 1 Decembrie – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Daca in ultimiii ani avansarile in grad de 1 decembrie numarau sute de cadre militare, in 2025 avansarile in grad de 1 decembrie s-au rezumat doar la veteranii Romaniei. Astfel Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, l-a decorat pe colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. Colonel (r.) Ion Vasile Banu, […] The post Avansări în grad de 1 Decembrie 2025. VETERANII NU AU FOST UITAȚI! first appeared on Ziarul National.
Sondaj cu rezultate BOMBĂ! „Fenomenul Călin Georgescu”, tot mai aproape să cucerească și Bucureștiul # National.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, apare drept una dintre figurile publice care beneficiază de tot mai multă încredere, inclusiv din partea populației din Capitală. Cel puțin asta arată cel mai recent sondaj de opinie ale cărui rezultate au fost făcute publice recent. E de amintit faptul că, în septembrie 2025, sondajul CURS îl […] The post Sondaj cu rezultate BOMBĂ! „Fenomenul Călin Georgescu”, tot mai aproape să cucerească și Bucureștiul first appeared on Ziarul National.
Șeful ANAF recunoaşte ceea ce specialiştii ştiau de mult: „Încasările de la marii contribuabili nu ne fac cinste”. Mesaj pentru românii plătitori de taxe şi impozite # National.ro
Președintele ANAF a dezvăluit că raportul privind încasările de la marii contribuabili, solicitat imediat după preluarea mandatului, „nu face cinste” instituției, motiv pentru care nu poate fi făcut public. Întrebat, la Antena 3, despre descoperirea unui „pește mare”, Nica a afirmat că Fiscul nu urmărește astfel de ținte, dar că este mulțumit de rezultatele controalelor […] The post Șeful ANAF recunoaşte ceea ce specialiştii ştiau de mult: „Încasările de la marii contribuabili nu ne fac cinste”. Mesaj pentru românii plătitori de taxe şi impozite first appeared on Ziarul National.
Apocalipsa e doar pentru muritorii de rând, „şmecherii” şi-au construit adăposturi care să-i salveze. Ferma din Utah care poate găzdui 200 de oameni # National.ro
Milionarul american Jayson Orvis, din Utah, a construit o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni, în caz de Apocalipsă. Bărbatul de 57 de ani, care are 7 copii, afirmă că nu așteaptă sfârșitul lumii, dar spune că vrea să fie pregătit pentru diferite scenarii catastrofale. Este vorba despre scenarii care l-au transformat […] The post Apocalipsa e doar pentru muritorii de rând, „şmecherii” şi-au construit adăposturi care să-i salveze. Ferma din Utah care poate găzdui 200 de oameni first appeared on Ziarul National.
Sorin Grindeanu, critici la adresa Oanei Gheorghiu: „Nu-mi convine să mă facă de râs” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că munca pe care a făcut-o Oana Gheorghiu ca ONG-istă este lăudabilă, dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României și să restructureze companiile de stat. Grindeanu nu s-a ferit să o critice pe Gheorghiu, referindu-se inclusiv la conferința de presă pe care aceasta […] The post Sorin Grindeanu, critici la adresa Oanei Gheorghiu: „Nu-mi convine să mă facă de râs” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Guvernul s-a „trezit”, în ultimul ceas, şi trimite 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în judeţele Prahova şi Dâmbovița # National.ro
Guvernul României s-a mobilizat, într-un târziu, şi a decis o serie de măsuri pentru aprovizionarea cu apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița, după ce întreruperile de alimentare au afectat peste 107.000 de locuitori din cauza scăderii nivelului apei și a turbidității ridicate în acumularea Paltinu. Peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în […] The post Guvernul s-a „trezit”, în ultimul ceas, şi trimite 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în judeţele Prahova şi Dâmbovița first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Moment emoționant, la 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a cântat la vioară, în avion, imnul României # National.ro
Un tânăr jandarm a interpretat la vioară imnul național, într-un avion al companiei Tarom, la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul – unul special și emoționant atât pentru pasagerii, cât și pentru echipajul aeronavei – a fost postat pe rețelele de socializare. Un tânăr jandarm a reușit să îi surprindă cu un moment muzical cu […] The post VIDEO. Moment emoționant, la 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a cântat la vioară, în avion, imnul României first appeared on Ziarul National.
Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea de la trupa Indiggo, cunoscute publicului din România la începutul anilor 2000, au ajuns „celebre” în sfârșit în America! Cele două surori, în vârstă de 41 de ani, au fost arestate în Miami, potrivit Cancan. Gemenele au comis infracțiuni considerate extrem de grave în statul Florida. Sunt puse sub acuzare […] The post Gemenele Indiggo, arestate la Miami! Li se aduc acuzații extrem de grave first appeared on Ziarul National.
ZIUA NAȚIONALĂ. George Simion s-a întâlnit cu simpatizanţii, la Alba Iulia, și au pornit împreună spre cetate: „Acolo ne vom întâlni toţi patrioţii” – VIDEO # National.ro
Mai multe evenimente oficiale au loc luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în București și în Alba Iulia. La Alba Iulia este prezent și liderul AUR, George Simion. Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde au loc evenimente menite să celebreze împlinirea a 107 ani de […] The post ZIUA NAȚIONALĂ. George Simion s-a întâlnit cu simpatizanţii, la Alba Iulia, și au pornit împreună spre cetate: „Acolo ne vom întâlni toţi patrioţii” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Sorin Grindeanu iese la atac şi amenință din nou cu ruperea Coaliției. Liderul PSD a punctat condițiile în care social-democrații vor ieşi de la guvernare # National.ro
Președintele PSD a vorbit despre condițiile în care partidul său va părăsi coaliţia de guvernare: dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică. În momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis […] The post Sorin Grindeanu iese la atac şi amenință din nou cu ruperea Coaliției. Liderul PSD a punctat condițiile în care social-democrații vor ieşi de la guvernare first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a anunţat rezultatul discuțiilor din Florida privind pacea în Ucraina. Witkoff şi Kushner pleacă la Moscova # National.ro
Liderul de la Casa Albă a dezvăluit rezultatul discuţiilor pe care emisarii lui Zelenski le-au avut, la Florida, cu delegația SUA, care i-a inclus pe Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi […] The post Donald Trump a anunţat rezultatul discuțiilor din Florida privind pacea în Ucraina. Witkoff şi Kushner pleacă la Moscova first appeared on Ziarul National.
Activitate seismică intensă, în România, luni dimineaţă. Două cutremure de magnitudini importante au „zguduit” ţara noastră, de Ziua Naţională # National.ro
Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România. Primul seism a avut loc la ora 5.40 şi a avut o magnitudine de 3,8 grade pe scara Richter, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 139,4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km V de Focşani, 62km N de Buzau, 62km E de […] The post Activitate seismică intensă, în România, luni dimineaţă. Două cutremure de magnitudini importante au „zguduit” ţara noastră, de Ziua Naţională first appeared on Ziarul National.
BERBEC Lucrezi din greu și te organizezi mai bine. Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii, așa că este timpul să vă atingeți obiectivele. Lucrurile se schimbă, profitați la maximum de această situație. Acesta va fi motto-ul dvs. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a […] The post Horoscop 1 decembrie 2025 – Fii încrezător și nu te lăsa amăgit de aparențe first appeared on Ziarul National.
PACE ÎN UCRAINA – negocierile din Florida: Discuții aprinse pe calendarul alegerilor din Ucraina și schimbul de teritorii # National.ro
Discuțiile pentru obținerea de pace în Ucraina au continuat duminică în Hallandale Beach, Florida, unde oficialii americani și ucraineni au analizat posibilitățile unui acord care să pună capăt conflictului îndelungat cu Rusia. Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre o „cale înainte” care ar trebui să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă, susținând că […] The post PACE ÎN UCRAINA – negocierile din Florida: Discuții aprinse pe calendarul alegerilor din Ucraina și schimbul de teritorii first appeared on Ziarul National.
ROMÂNIA, 2025! IMAGINILE ANULUI! Oamenii stau la cozi pentru apă potabilă/ Ministrul USR al Mediului dă vina pe subordonați # National.ro
Criza de apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița se adâncește, după ce Autoritatea Națională „Apele Române” a anunțat că reluarea furnizării apei către populație va fi posibilă doar după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și numai dacă nivelul turbidității scade sub pragul tehnic acceptat pentru tratate. Totodată, instituția a reiterat […] The post ROMÂNIA, 2025! IMAGINILE ANULUI! Oamenii stau la cozi pentru apă potabilă/ Ministrul USR al Mediului dă vina pe subordonați first appeared on Ziarul National.
Parada militară de 1 Decembrie – spectacol și restricții în lanț. Iată programul oficial # National.ro
Parada militară de 1 Decembrie din acest an va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de echipamente tehnice și un impresionant dispozitiv aerian format din 45 de aeronave, anunță Ministerul Apărării Naționale. Evenimentul este punctul central al manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României […] The post Parada militară de 1 Decembrie – spectacol și restricții în lanț. Iată programul oficial first appeared on Ziarul National.
Timp de decenii, China a fost fabrica lumii cu forță de muncă ieftină. Tehnologia de bază a fost păstrată de companii din SUA și Europa. În prezent, competențele Chinei în domeniul cercetării și dezvoltării îi permit să concureze și, potențial, să depășească Occidentul. În timp ce inovarea din SUA se concentrează în principal pe sectoare […] The post China va câștiga cursa inovației? first appeared on Ziarul National.
George Simion a fost reconfirmat duminică, la Congresul AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat în funcția de președinte al partidului, după ce moțiunea sa a fost votată cu 991 de voturi „pentru” și doar 17 „împotrivă”. În fața delegaților prezenți, liderul AUR a vorbit despre începutul unui al doilea mandat marcat de […] The post George Simion, reales în fruntea AUR. Pariul pentru 2026: „Arestare sau Guvernare” first appeared on Ziarul National.
