Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha: Este normal ca Ziua Națională să fie pe 1 Decembrie, pentru că 1 Decembrie reprezintă un simbol al unității românilor

13:30

Coordonatorul tehnic al CSU Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, "nu le înțelege rostul contestatarilor români, cel puțin, care invocă diverse legi europene care nu ar fi respectate", în ceea ce privește Legea Novak. Aceasta impune echipelor sportive să folosească jucători români în proporție de cel puțin 40% în competițiile organizate în țară. Legea trebuie […]