Doliu în presă: Mihai Stegerean, fost șef al știrilor B1 TV, a încetat din viață de Ziua Națională a României

01:20

După ce s-a aflat că primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, a interzis colindele de Crăciun compuse de părintele spiritual al Filarmonicii Banatul, compozitorul Remus Georgescu, pe versuri de Radu Gyr, conducerea Filarmonicii a ieșit public pentru a se justifica, azi, 29 noiembrie 2025, în jurul orelor 19.00, cu un Comunicat plin de falsuri