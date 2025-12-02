Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan!”

20:00

Cuplurile căsătorite au un nou motiv de panică. Înainte să dea un like ar trebui să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de sex opus pe rețelele de socializare poate fi considerată un motiv de divorț. Potrivit publicației Habertürk, totul a pornit de la un […]