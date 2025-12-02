FAN Courier a amenajat locuințe la container pentru mai mulți nepalezi care lucrează la depozitul din Brașov

14:10

Compania aeriană low-cost Wizz Air informează că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320 şi toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situaţii. Compania anunțase vineri seară că unele dintre aeronavele sale se [...]