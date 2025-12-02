Război pe două fronturi: în timp ce Volodimir Zelenski aleargă după garanții, Steve Witkoff merge la Moscova pentru a „pierde timpul”

07:10

România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa, arată statisticile. Pot fi unele dificultăți de moment, cum e situația finanțelor publice, taxarea, corupția, dar imaginea de ansamblu arată că nivelul de trai a crescut. Am ajuns la 78% din media europeană a PIB-ului per capita în 2024. Cu un deceniu în urmă eram la 55%, arată o analiză Business Club. România beneficiază de alocări de zeci de miliarde de euro și are cea mai bună acoperire de securitate din întrega sa istorie. Împotriva realităților din cifre și date, vine manipularea de pe rețele sociale. Pe TikTok, comunismul este prezentat ca o perioadă de glorie, iar Ceaușescu ca un lider patriot. În 1989 economia comunistă avea o valoare estimată la 40-45 de miliarde de dolari. PIB-ul în acest an va ajunge la 435 de miliarde de dolari.