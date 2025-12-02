Război pe două fronturi: în timp ce Volodimir Zelenski aleargă după garanții, Steve Witkoff merge la Moscova pentru a „pierde timpul”
Digi24.ro, 2 decembrie 2025 10:50
În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski cutreieră capitalele europene în căutarea unității și a unor angajamente ferme în materie de securitate, o altă misiune atrage o atenție la fel de mare: călătoria la Moscova a magnatului imobiliar devenit trimis diplomatic și confident al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Kyiv Post.
Acum 30 minute
11:00
Petrolierul Midvolga 2 a fost atacat în Marea Neagră la aproximativ 80 de mile (aproximativ 120 km) de coastele Turciei, a informat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a republicii. Potrivit datelor departamentului, nava se îndrepta din Rusia spre Georgia și transporta ulei de floarea-soarelui. La bord se află 13 membri ai echipajului. Nava nu a solicitat ajutor, nu s-au raportat victime. În prezent, petrolierul se îndreaptă spre orașul Sinop, au menționat autoritățile turce.
11:00
Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Livni, din regiunea Oriol, ca urmare a unui atac cu drone.
11:00
Trump s-a oferit să-i permită lui Maduro să plece din țară înainte de închide spațiul aerian # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, o săptămână pentru a părăsi țara în siguranță, dar pe 28 noiembrie termenul a expirat și liderul american a anunțat închiderea spațiului aerian deasupra țării, au declarat pentru Reuters surse bine informate.
11:00
„Un act distopic de brutalitate”. Percheziții invazive pentru migranți în Marea Britanie: dezbrăcare obligatorie și controale orale # Digi24.ro
Poliția din Marea Britanie va putea solicita migranților ilegali să se dezbrace și să fie supuși perchezițiilor orale la sosirea în porturile britanice, astfel încât ofiţerii să poată căuta telefoane mobile sau cartele SIM şi să adune informaţii despre parcursul călătoriei lor, potrivit unui anunț al guvernului citat de Reuters și Agerpres. Ministerul de Interne a declarat că noile atribuţii vor sprijini investigaţiile care vizează destructurarea bandelor criminale suspectate de transport ilegal de migranţi peste Canalul Mânecii.
10:50
10:50
Putin a fost informat despre „capturarea” orașului Pokrovsk. Ce reprezintă localitatea ucraineană și de ce este importantă pentru Rusia # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat ceea ce comandanții săi i-au prezentat drept „capturarea completă” de către armata rusă a orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, calificând rezultatul drept o victorie majoră după o campanie îndelungată. Kievul nu a comentat imediat anunțul, însă în ultimele săptămâni susținuse că reține forțele ruse în partea de nord a orașului. Pokrovsk este un nod strategic de transport și un fost centru logistic crucial pentru armata ucraineană, relatează Reuters.
Acum o oră
10:40
„Franța va trimite soldați să lupte în războiul din Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei # Digi24.ro
Serviciul de Informații Externe al Rusiei vine cu o nouă teorie în legătură cu războiul din Ucraina. De această dată, spionii lui Putin susțin că Franța se va implica direct în războiul pe care l-a declanșat Rusia.
10:20
Ablația prin radiofrecvență a nodulilor tiroidieni este o procedură minim invazivă, care reduce volumul nodulilor fără a necesita intervenție chirurgicală clasică. Aflăm mai mult despre această procedură de tratament de la Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia endocrină cervicală.
Acum 2 ore
10:10
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine” # Digi24.ro
Este în continuare o situație critică în Câmpina și în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu mai au apă la robinete de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea în toată zona. Oamenii primesc acum apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar în magazine stocurile au dispărut în ultimele zile. Criza este amplificată și de avarierea bazinului de apă curată de la Lunca Mare, fapt ce a împiedicat formarea unei rezerve pentru populație acolo.
10:10
Meteorolog: Șanse ca 2025 să intre în top 5 cei mai călduroși ani, în România. Unde ar putea să ningă, către finalul lunii # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru prima jumătate a lunii decembrie. În următoarele zile, în majoritatea regiunilor țării, vremea se va încălzi, temperaturile vor ajunge până la 14° după care va urma și o perioadă de răcire, desigur. Elena Mateescu, director general ANM, spune cum va fi vremea în decembrie.
10:00
Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că pregătește un mecanism de protecție împotriva inflației care să fie aplicat după expirarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura ar urma să fie adoptată prin lege și pusă în funcțiune până la 31 martie 2026, potrivit Agerpres.
10:00
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din timpul ocupației Poloniei # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut luni guvernului german să ofere cât mai rapid posibil sprijin victimelor supravieţuitoare ale ocupaţiei germane a Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial, informează dpa, preluat de Agerpres.
09:40
Mii de oameni au protestat la Sofia și în alte orașe din Bulgaria față de bugetul pe 2026. Ciocniri cu forțele de ordine # Digi24.ro
Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a UE să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters.
09:30
China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde acasă. Exporturi uriașe ajung în Europa de Est și Africa (Reuters) # Digi24.ro
China a devenit cel mai mare exportator auto din lume după ce a inundat piețele emergente cu milioane de mașini pe benzină nevândute intern. În timp ce Occidentul se concentrează pe vehiculele electrice chinezești și ridică tarife pentru a le bloca accesul, producătorii tradiționali din Beijing împing agresiv în Europa de Est, Africa și America Latină mașini pe combustibili fosili, alimentați de aceleași politici și subvenții care au declanșat războiul prețurilor pe piața internă.
09:20
Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum # Digi24.ro
Comandanții militari i-au comunicat președintelui Vladimir Putin, în declarații raportate luni, că forțele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, aflate pe linia frontului, și că avansează în alte zone, fapt pe care acesta l-a salutat ca pe un succes care va permite obținerea de noi câștiguri.
Acum 4 ore
09:00
Rușii își modifică iar dronele Shahed. Metoda prin care Vladimir Putin vrea să dea jos toată aviația ucraineană de vânătoare # Digi24.ro
Dronele trec permanent prin modificări, de ambele părți ale frontului, însă schimbările făcute pe dronele Shahed rusești ar putea să pună în pericol toată aviația de vânătoare ucraineană
09:00
Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește, marți, la Moscova cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, după ce Casa Albă s-a declarat „foarte optimistă” în ceea ce privește ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează BBC.
08:40
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Anunțul va fi făcut în această dimineață.
08:40
Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri # Digi24.ro
Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, contestă sentința de 10 ani de închisoare. Apărătorii săi au recurs la căi de atac extraordinare, iar una dintre acestea se va judeca astăzi, 2 decembrie 2025.
08:30
Cum va fi vremea în luna decembrie, inclusiv de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Vremea va fi mai caldă decât de obicei, pentru această perioadă, arată estimările meteorologilor pentru perioada 1 decembrie-29 decembrie, iar posibilitatea de precipitații este redusă.
08:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 2 decembrie
08:00
Reforma pensiilor speciale, în Parlament. Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Guvernul merge, astăzi, în fața deputaților și a senatorilor pentru a-și asuma răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de el depind 231 de milioane de euro. Există și posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise.
Acum 6 ore
07:10
Când vine Moș Nicolae: În ce seară se pregătesc ghetele. Care este semnificația nuielușei în tradiția românească # Digi24.ro
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, o zi de referință în calendarul lunii decembrie, marcată cu cruce roșie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își pregătesc cu bucurie ghetuțele la ușă, așteptând dulciurile și micile daruri aduse de bătrânul cu barba albă.
07:10
Alegeri locale 2025: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei # Digi24.ro
Alegătorii își pot identifica secția de votare pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025 folosind datele deja înregistrate în Registrul Electoral. Fie că sunt arondați pe baza domiciliului sau a reședinței declarate la primărie, informațiile pot fi verificate online.
07:10
De ce este noiembrie blestemată pentru Ucraina. Datele analiștilor militari arată o realitate dură # Digi24.ro
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).
07:10
„Atingerea nirvanei poate să mai aștepte”. Ascensiunea periculoasă a budiștilor extremiști care terorizează minorități în sudul Asiei # Digi24.ro
Cu toate că budismul este în continuare văzut de mulți ca o religie și filosofie pașnică, în țări precum Sri Lanka sau Myanmar, unii călugări au ajuns liderii mișcărilor naționaliste care promovează ura și autoritarismul, abandonând învățăturile lui Buddha pentru a urmări un scop mult mai lumesc: câștigarea puterii politice.
07:10
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă # Digi24.ro
Documente militare secrete ale armatei ruse, obținute de redacția Channel 24, arată că Moscova vrea să radă de pe fața pământului orașul Herson, nefiind în măsură să-l cucerească cu forța, și pregătește un dezastru ecologic, în urma căruia România va fi prima țară NATO care va avea de suferit.
07:10
Povestea fotbalistei românce devenită călugăriță, care a dirijat traficul la Roma. „Important era ca lumea să mă asculte” # Digi24.ro
O călugăriță de origine română a devenit virală în Italia după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei. Sora Emilia Jitaru, fost jucătoare a naționalei de fotbal feminin a României și în prezent voluntar la un spital pediatric, a intervenit rapid pentru a ajuta o mașină cu un copil bolnav să înainteze prin ambuteiajul care blocase strada. Cu gesturi ferme, dar calme, a reușit să fluidizeze circulația într-un oraș cunoscut pentru haosul său rutier. Gestul ei a atras admirația șoferilor, a trecătorilor și a presei italiene. Toți aceștia au descris scena ca pe un moment de umanitate și bun simț. Sora Emilia Jitaru a spus la Digi24 că a făcut acest gest din datorie civică.
07:10
Fondatorul elvețian al organizației pentru dreptul la moarte Dignitas și-a pus capăt zilelor la 92 de ani # Digi24.ro
Fondatorul Dignitas a ales să-și pună capăt zilelor cu puțin înainte de a împlini 93 de ani, a anunțat asociația. Eforturile lui Ludwig A. Minelli au fost cruciale pentru dezincriminarea serviciilor de sinucidere asistată în Germania în 2020.
07:10
Cercetătorii israelieni au găsit indicii despre o posibilă inversare a evoluţiei unei boli care afectează milioane de oameni # Digi24.ro
O moleculă specifică de ARN poate opri şi chiar inversa deteriorarea celulelor nervoase în cadrul sclerozei laterale amiotrofice (ALS), sugerează un studiu realizat pe şoareci, o descoperire care ar putea deschide calea spre găsirea unor viitoare tratamente eficiente împotriva acestei boli fatale, informează Reuters.
07:10
Cursa de trilioane de dolari pentru „superinteligența” artificială. „Toată lumea lucrează tot timpul. Este extrem de intens” # Digi24.ro
În Silicon Valley, companiile rivale cheltuiesc trilioane de dolari pentru a atinge un obiectiv care ar putea schimba omenirea sau chiar ar putea să o distrugă, relatează The Guardian. Unele dintre cele mai mari companii din lume se luptă pentru a obține un avantaj în domeniul inteligenței artificiale Și, la rândul lor, concurează cu China.
07:10
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa. Contribuția banilor din străinătate și miturile despre comunism # Digi24.ro
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa, arată statisticile. Pot fi unele dificultăți de moment, cum e situația finanțelor publice, taxarea, corupția, dar imaginea de ansamblu arată că nivelul de trai a crescut. Am ajuns la 78% din media europeană a PIB-ului per capita în 2024. Cu un deceniu în urmă eram la 55%, arată o analiză Business Club. România beneficiază de alocări de zeci de miliarde de euro și are cea mai bună acoperire de securitate din întrega sa istorie. Împotriva realităților din cifre și date, vine manipularea de pe rețele sociale. Pe TikTok, comunismul este prezentat ca o perioadă de glorie, iar Ceaușescu ca un lider patriot. În 1989 economia comunistă avea o valoare estimată la 40-45 de miliarde de dolari. PIB-ul în acest an va ajunge la 435 de miliarde de dolari.
07:10
Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei # Digi24.ro
Oligarhii ruși, care au legături vechi cu președintele rus Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani cu privire la potențiale acorduri în domeniul mineritului și energiei, ca parte a diplomației americane din culise menite să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post.
Acum 12 ore
23:50
Atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă a Rusiei au scumpit transportul pe Marea Neagră # Digi24.ro
Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce drone navale ucrainene au lovit săptămâna trecută două petroliere din flota fantomă a Rusiei. Surse din domeniu au declarat pentru Reuters că temerile legate de alte atacuri, inclusiv de represalii ruseşti prin lovituri similare, au ca efect creşterea prețurilor la asigurările de risc de război pe care trebuie să le încheie operatorii navelor.
23:30
Medicul președintelui Donald Trump a oferit informații despre cele două teste RMN la care Trump a fost supus în octombrie, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, relatează People.
23:30
România a pierdut ultimul meci din preliminare la CM handbal feminin. Cu cine joacă mai departe # Digi24.ro
Echipa naţională de handbal feminin a României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 39-31 (21-18), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial. Tricolorele încheie grupa pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B - Ungaria, Elveţia şi Senegal.
22:50
O țară din UE vrea să elimine asistența medicală gratuită pentru pensionarii din afara blocului comunitar # Digi24.ro
Pensionarii străini care visează să-și petreacă pensia sub soarele Rivierei Franceze ar putea fi nevoiți să-și reconsidere planurile dacă asistența medicală gratuită le va fi retrasă.Franța dorește ca pensionarii din afara Uniunii Europene care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care ar afecta în special pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje și cultură, ci și, în unele cazuri, pentru asistența medicală gratuită de nivel mondial.„Este o chestiune de echitate”, a declarat pentru POLITICO François Gernigon, legislatorul care a prezentat propunerea. „Dacă ești cetățean francez și te muți în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate, nu beneficiezi de asigurări sociale gratuite.”
22:30
Georgia ameninţă că dă în judecată BBC după un reportaj în care afirmă că protestatarii au fost atacaţi cu o armă chimică # Digi24.ro
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a ameninţat luni că dă în judecată postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forţele de ordine georgiene au folosit anul trecut o armă chimică pentru a dispersa protestele antiguvernamentale.
22:30
Trump l-a eliberat pe managerul unui fond de investiții la doar câteva zile după ce fusese închis pentru fraudă # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a redus pedeapsa unui fost manager de investiții, David Gentile, la doar câteva zile după ce a fost închis într-un dosar în care a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă.
Acum 24 ore
22:10
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat luni că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă. În același timp, Minskul a acuzat la rândul său Lituania că foloseşte drone pentru operaţiuni de spionaj împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
21:50
Ucraina anunță o „realizare istorică”: Dronele de producție proprie „Sting” ar fi doborât primele Shahed-uri ale Rusiei # Digi24.ro
Ucraina a folosit pentru prima dată drone de interceptare „Sting”, produse pe plan intern, pentru a doborî drone Shahed lansate de Rusia într-un atac nocturn. Anunțul vine pe fondul intensificării ofensivei aeriene ruse, care a utilizat peste 5.000 de drone de acest tip în luna noiembrie, relatează Kyiv Post.
21:20
Bugetul Rusiei pentru 2026 arată că Putin se pregătește pentru un război lung. Finanțări-record pentru armată și securitate # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, citat de RBC Ukraine. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o cifră record de la epoca sovietică”, se arată în document, relatează RBC Ukraine.
21:20
Aproape 300 de transplanturi au fost făcute anul acesta. „Transmitem recunoştinţă familiilor care au ales viaţa” # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Transplant a anunțat luni că aproape 300 de transplanturi au fost realizate în acest an, până la 1 decembrie, de la 84 de donatori. În ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe.
20:50
Avertismentul lui Erdogan după atacurile ucrainene asupra petrolierelor ruseşti în Marea Neagră: „Nu le putem accepta” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat, luni, privind o „escaladare îngrijorătoare”, în contextul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra a două petroliere în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, transmite AFP, potrivit Agerpres.
20:40
Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes # Digi24.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice şi poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.
20:20
Zelenski cere o discuţie cu Trump pentru a rezolva problema cedărilor teritoriale în negocierile cu Rusia # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a schiţa un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia. Alte subiecte divergente sunt garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice a acesteia, chestiuni pe care doreşte să le discute personal cu preşedintele american Donald Trump.
20:10
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă, la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Vladîslav Gaivanenko.
20:00
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără apă potabilă încă șapte zile. Explicațiile autorităților # Digi24.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu, s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.
20:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA # Digi24.ro
Câțiva congresmeni americani sunt de părere că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război prin faptul că ar fi ordonat un atac și asupra supraviețuitorilor dintr-o navă suspectată de trafic de droguri din Venezuela, în Caraibe, în luna septembrie, relatează Financial Times.
20:00
Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina # Digi24.ro
O prezentatoare radio din Africa de Sud a fost arestată după ce ar fi recrutat mai mulți bărbați pentru a lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Poliția susține că trei dintre recruți au fost opriți pe aeroport în timp ce încercau să zboare spre Rusia, iar un al patrulea ar fi ajuns deja acolo, fiind atrași în schemă prin promisiuni false de muncă și instruire, scrie Euronews.
