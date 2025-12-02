Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni
2 decembrie 2025
Selecţionerul belgian al Camerunului, Marc Brys, a fost demis luni de Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot), reunită în comitet de urgenţă, care l-a numit în locul său pe David Pagou, cu 20 de zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) din Maroc. În funcţie din aprilie 2024, Brys, în vârstă de 63 de ani, a fost demis.
• • •
Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă
Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul urmează să-şi anumţe demisia, după ce a purtat o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor este afectat.
Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Universitatea Craiova ar putea face transferul iernii, dacă Ștefan Baiaram pleacă pentru o sumă mai mare de 5.000.000 de euro. Mihai Rotaru are pe cine să repatrieze. Conform informațiilor 3 minute.net, pe lângă Andrei Ivan, căruia nu îi merge prea bine în Grecia, patronul alb-albaștrilor ar lua în considerare revenirea lui Valentin Mihăilă în Bănie.
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1
Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate… Scoate fiara din tine. Din ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Startul filmărilor a fost dat.
Gigi Becali, declaraţie controverată despre religia lui lui Dennis Politic: "Vreau să-l fac om adevărat"
Gigi Becali era decis să renunţe la Dennis Politic, dar planul lui s-a schimbat. Latifundiarul crede că fotbalistul poate să-şi revină cu evoluţii bune. La Dinamo, el a avut o evoluţie apreciată, dar la FCSB încă nu a confirmat. Patronul celor de la FCSB spune că a găsit soluţia ca Dennis Politic să devină fotbalist de top.
Ronald Araujo a ajuns la 26 de ani, dar trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere mental, astfel că uruguayanul cotat la 35 de milioane de euro a venit cu o cerinţă mai puţin obişnuită pentru echipa de club. Din postura de căpitan al Barcelonei, sud-americanul a purtat o discuţie cu cei din conducerea clubului.
Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: "Face asta prea mult"
Lautaro Martinez a vorbit deschis despre relaţia pe care o are cu antrenorul său de la Inter, Cristi Chivu, asta după ce au apărut zvonuri în presa din Italia că există o ruptură între român şi căpitanul nerazzurrilor, după ce acesta a fost de mai multe ori schimbat în timpul meciurilor. Atacantul cotat la 85 de milioane de euro a clarificat situația.
Afacerea cu care Mitică Dragomir a ajus la o avere de 100 de milioane de euro. Românii îi ştiu acum secretul
Ciudatele sunt căile vieţii. Mitică Dragomir cu siguranţă poate spune asta. Acum, fostul şef de la LPF deţine o afacere care i-a adus o avere de peste 100 de milioane de euro, dar în tinereţe el era pregătit să aleagă un alt drum, dar destinul s-a opus. În tinerețe, Dumitru Dragomir și-a concentrat toate forțele pentru a deveni fotbalist profesionist.
Ronaldinho a venit în România şi a mers la Iaşi, acolo unde a susţinut un meci demonstrativ. Ronaldinho & Friends a jucat contra unei reprezentative a României. Meciul nu s-a bucurat de o asistenţă sporită, din cauza vremii, dar şi pentru că au lipsit multe nume sonore, care iniţial au fost anunţate prezente. Fostul mare fotbalist brazilian a fost implicat într-un incident neplăcut.
Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica
Mihai Stoica a susţinut că transferul lui Andre Duarte este primul din această iarnă dintr-o serie de mutări importante pe care le va face FCSB, pentru a putea lupta pentru obiectivele setate. "Sunt discuţii cu alţi fotbalişti", a anunţat Meme Stoica. Asta mai ales în contextul în care Gigi Becali a dezvăluit recent că există planuri mari pentru echipă.
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano – Valencia, 1-1
Formaţia Rayo Vallecano, cu fundaşul Andrei Raţiu integralist, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Valencia, în etapa a 14-a a campionatului Spaniei. Pentru Rayo a marcat Mendy, în minutul 37, iar Valencia a egalat prin Lopez, în minutul 64. În clasament, Rayo ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar Valencia este pe locul 19.
Înaintea ultimei curse din 2025, Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
România – Franţa 6-8. Tricolorii au pierdut dramatic calificarea în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte
România a fost învinsă de Franţa în meciul decisiv pentru accederea în grupa principală de la Campionatul Mondial Echipe Mixte 2025, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Tricolorii veneau după eşecul cu Germania, 5-8, şi victoria categorică împotriva Braziliei. Francezii ne-au învins cu 8-6, totul fiind decis la ultima partidă, cea de dublu masculin.
A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem"
Elena Șerban, portarul României care a părăsit terenul în lacrimi în meciul cu Danemarca, pierdut cu 31-39, a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării „de foc" cu Ungaria. Meciul din prima etapă a grupei principale de la Campionatul Mondial se va disputa miercuri, la Rotterdam. Elena Șerban a părăsit terenul cu lacrimi în ochi după înfrângerea cu Danemarca.
Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026
Donald Trump va participa, vineri, la Washington, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, a confirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Tragerea la sorţi a competiţiei, organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc la Kennedy Center.
Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc" cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi"
Selecționerul României a oferit prima reacție după eșecul cu Danemarca, scor 31-39, din ultima etapă a Grupei A de la Campionatul Mondial. Tricolorele merg în grupa principală cu două puncte, iar în urma victoriei obținute, danezele vor merge cu patru puncte. Ovidiu Mihăilă a felicitat Danemarca pentru victoria la scor obținută în fața României. Selecționerul a transmis un mesaj de calm înaintea meciului cu Ungaria.
Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi
România a pierdut, 31-39, "finala" Grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele erau la egalitate, 22-22, după 36 de minute de joc, dar danezele s-au desprins cu 20 de minute înainte de final şi au câştigat la scor. România a intrat în grupa principală de la Campionatul Mondial cu 2 puncte. Fetele noastre vor juca în grupa principală cu Ungaria, Japonia, Senegal, Danemarca și Croația.
„Umilință uriașă". Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Jurnaliștii din Danemarca au oferit prima reacție după victoria cu România, scor 39-31, din ultima etapă a Grupei A. Danezele s-au calificat în grupa principală cu maximum de puncte, patru, iar tricolorele cu două puncte. Tricolorele au început perfect repriza secundă și au preluat conducerea, după ce au fost conduse la trei goluri diferență la pauză.
România a pierdut, 31-39, “finala” Grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele erau la egalitate, 22-22, după 36 de minute de joc, dar danezele s-au desprins cu 20 de minute înainte de final şi au câştigat la scor. România a intrat în grupa principală de la Campionatul Mondial cu 2 puncte. Fetele […] The post Programul României în grupa principală de la Mondial! Şanse mari pentru tricolore să meargă în sferturi appeared first on Antena Sport.
România a pierdut meciul cu Danemarca, 31-39, în finala Grupei A, dar tricolorele erau deja calificate în grupa principală 1 a Campionatului Mondial de handbal. După ziua de luni, am aflat configuraţia grupei principale 1. Senegal a învins Iran cu 30-21 şi Japonia a trecut de Croaţia cu 25-19. Cele două reprezentante au ajuns în grupa principală.
Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte
După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes. […] The post Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte appeared first on Antena Sport.
Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție după ce U Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul italian s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de echipa sa. Cristiano Bergodi a transmis că elevii săi s-au duelat cu o formație foarte puternică. Acesta a subliniat că […] The post Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” appeared first on Antena Sport.
Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului # Antena Sport
Ianis Hagi a evoluat 78 de minute în meciul Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Fiul “Regelui” a fost înlocuit cu Karaca. Samsunspor a deschis scorul în minutul 15, prin Anthony Musaba, dar s-a văzut egalată în prelungirile partidei. Umit Akdag, fostul jucător al naţionalei U21 a României, i-a pasat decisiv în minutul 90+1 lui Yalcin, care […] The post Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului appeared first on Antena Sport.
Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer # Antena Sport
Maghiarii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA după ce campioana României a oficializat transferul portughezului Andre Duarte (28 de ani). Ujpest nu a anunţat oficial despărţirea de Andre Duarte. Portughezul a “rupt” unilateral înţelegerea, denunţând contractul pe care îl avea cu Ujpest. Ujpest vrea să îi reclame pe FCSB şi pe Andre […] The post Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer appeared first on Antena Sport.
„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj # Antena Sport
Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul portughez s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, în special din prima repriză. Ștefan Baiaram a fost aproape să deschidă scorul la Cluj încă din startul partidei. Mijlocașul oltenilor a lovit […] The post „Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
“Asta e cel mai important” Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj – Craiova 0-0 # Antena Sport
Adrian Rus (29 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce Universitatea Craiova a încheiat doar la egalitate, 0-0, meciul disputat în deplasare cu U Cluj. Oltenii au controlat jocul, au avut şi o bară, prin Baiaram, dar nu au reuşit să obţină toate cele 3 puncte. Adrian Rus, după U Cluj – Craiova […] The post “Asta e cel mai important” Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj – Craiova 0-0 appeared first on Antena Sport.
Un fost adversar al FCSB a marcat golul finalului de an. Fundaşul care a driblat 7 jucători şi a tras imparabil # Antena Sport
Unul dintre cele mai frumoase goluri ale finalului de an vine din Elveţia şi a fost marcat de un fost adversar al eelor de la FCSB. Jaouen Hadjam este numele lui şi vine de la Young Boys. La începutul lui octombrie, Young Boys o bătea pe FCSB pe Arena Naţională, cu 2-0. Jaouen Hadjam a […] The post Un fost adversar al FCSB a marcat golul finalului de an. Fundaşul care a driblat 7 jucători şi a tras imparabil appeared first on Antena Sport.
Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) va fi titular în meciul de Cupă disputat de Genoa cu Atalanta. Reputata publicaţie italiană Gazzetta dello Sport a anunţat că De Rossi (42 de ani) a decis să îi dea o şansă lui Stanciu, care a fost rezervă neutilizată la Genoa de când fostul jucător, şi ulterior antrenor, al […] The post Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington # Antena Sport
FIFA va dezvălui calendarul meciurilor Cupei Mondiale din 2026 în cadrul unei transmisii globale în direct, pe 6 decembrie de la Washington. Cu această ocazie, Federația Internațională de fotbal va anunța orele şi stadioanele celor 104 meciuri din cadrul turneului final care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada și se va vedea exclusiv în […] The post FIFA va anunța calendarul World Cup 2026 pe 6 decembrie. Eveniment impresionant la Washington appeared first on Antena Sport.
„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul, în etapa a 18-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a făcut praf arbitrajul pentru faza petrecută în minutul 35. Farul a primit penalty după un fault comis de Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănase. Sebastian […] The post „Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat appeared first on Antena Sport.
Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul! # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a avut un mesaj pentru soţia lui, Sorina (26 de ani) şi pentru colegele acesteia de la naţionala de handbal feminin a României, înaintea meciului tricolorelor cu Danemarca. România – Danemarca se joacă de la 21:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. […] The post Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul! appeared first on Antena Sport.
“De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! # Antena Sport
Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de echipa lui, 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Petrolul a scăpat de “zona roşie” după victoria cu ultima clasată. La finalul partidei Eugen Neagoe a remarcat că, după mult timp, echipa lui a reuşit să înscrie 4 goluri. Eugen Neagoe, după […] The post “De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! appeared first on Antena Sport.
Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă # Antena Sport
Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României. Hermannstadt traversează o situație extrem de dificilă. Trupa din Sibiu ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 12 puncte, acumulate după 18 […] The post Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă appeared first on Antena Sport.
Andre Duarte a semnat cu FCSB și a oferit prima reacție. Fundașul portughez de 28 de ani este primul transfer al iernii reușit de campioană. Andre Duarte a ajuns la București în decursul zilei de luni, a efectuat vizita medicală și ulterior a fost prezentat oficial de FCSB. Fundașul va putea evolua pentru campioană din […] The post Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB. Mesaj direct pentru fani appeared first on Antena Sport.
“Nu există” Mihai Teja, mesaj tranşant după ce echipa lui a fost umilită de Petrolul! # Antena Sport
Mihai Teja (47 de ani) a fost întrebat despre o posibilă listă de transferuri la Metaloglobus, după ce “lanterna” a fost umilită de Petrolul în deplasarea de la Ploieşti. Teja a răspuns tranşant că nu poate fi vorba de o listă de transferuri la Metaloglobus. Nou-promovata e ultima din Liga 1, cu numai 8 puncte […] The post “Nu există” Mihai Teja, mesaj tranşant după ce echipa lui a fost umilită de Petrolul! appeared first on Antena Sport.
Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat # Antena Sport
Marius Șumudică a analizat transferul lui Andre Duarte la FCSB și a dat verdictul. Fundașul portughez de 28 de ani este prima mutare a iernii oficializată de campioană, el urmând să evolueze pentru roș-albaștri din 2026. Marius Șumudică l-a lăudat pe Andre Duarte și a amintit de sezonul 2022-2023, în care acesta a evoluat la FCU Craiova. „Șumi” l-a […] The post Verdictul lui Marius Șumudică după transferul lui Andre Duarte la FCSB. Cu ce jucător l-a comparat appeared first on Antena Sport.
„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” # Antena Sport
După doi ani la Olimpia MCMXXI Satu Mare, club care joacă în Grupa 8 din Liga 3, investitoarea suedeză Cecilia Lihv și Giuseppe „Joe” Funicello, italian crescut în SUA, au decis să plece definitiv din România. Cei doi antreprenori, fondatorii companiei SoccerViza, au investit circa 1 milion de euro în echipă, dar au anunțat că […] The post „Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” appeared first on Antena Sport.
Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie # Antena Sport
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1. La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim […] The post Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie appeared first on Antena Sport.
Lamine Yamal a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să reprezinte Spania: „M-am gândit să joc pentru Maroc, dar…” # Antena Sport
Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 minute, despre alegerea sa de a juca pentru Spania. Atacantul FC Barcelona a vorbit şi despre faima sa şi originile sale. Întrebat despre preferinţa sa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Lamine Yamal, născut în Spania şi al cărui tată este marocan, explică: „În adâncul […] The post Lamine Yamal a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să reprezinte Spania: „M-am gândit să joc pentru Maroc, dar…” appeared first on Antena Sport.
Andre Duarte, prezentat oficial la FCSB! Campioana României, primul transfer al iernii # Antena Sport
Portughezul Andre Duarte (28 de ani) a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu FCSB. Fundaşul central care a evoluat în trecut pentru FCU Craiova este primul transfer al iernii pentru FCSB. Becali a anunţat, recent, o “revoluţie” în lotul FCSB-ului, patronul campioanei dorind un nou titlu, care ar fi al treilea la rând […] The post Andre Duarte, prezentat oficial la FCSB! Campioana României, primul transfer al iernii appeared first on Antena Sport.
Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00) # Antena Sport
Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina. Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După […] The post Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00) appeared first on Antena Sport.
Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo # Antena Sport
Ionuţ Negoiţă (51 de ani) investeşte 200 de milioane de euro într-un proiect imobiliar uriaş dezvoltat de compania sa, HILS Development. Fostul patron al lui Dinamo plănuieşte construirea unui ansamblu rezidenţial de amploare, cu 2.705 apartamente, care are ca termen de finalizare anul 2032. Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro într-un alt ansamblu […] The post Afacerea în care Ionuţ Negoiţă investeşte 200 de milioane de euro! Ce avere fabuloasă are fostul patron al lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
„În primii trei fundași din Liga 1”. Gigi Becali, lăudat pentru primul transfer al iernii de la FCSB # Antena Sport
Adrian Mititelu a oferit declarații despre primul transfer al iernii realizat de Gigi Becali la FCSB. Patronul de la FCU Craiova l-a lăudat pe Andre Duarte, fundașul care a ajuns în România și e pe cale să semneze cu campioana. Portughezul de 28 de ani a evoluat la FCU Craiova timp de un sezon, în […] The post „În primii trei fundași din Liga 1”. Gigi Becali, lăudat pentru primul transfer al iernii de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 decembrie sunt pe as.ro, de la revoluţia anunţată de Gigi Becali la FCSB, la transferul dorit de Costel Gâlcă la Rapid. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie 1. Semnează Duarte Andre Duarte este primul transfer de la FCSB în această iarnă. Fostul […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 1 decembrie appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron # Antena Sport
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru au fost din nou față în față, chiar de Ziua Națională a României. Antrenorul de 44 de ani s-a întâlnit cu patronul Universității Craiova la trei săptămâni după ce a decis să-și dea demisia de la formația din Bănie. Mirel Rădoi și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca oltenilor, […] The post Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, din nou față în față. Cum a reacționat antrenorul când și-a văzut fostul patron appeared first on Antena Sport.
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis un mesaj dur pe contul său de Facebook, după discuţiile legate de arbitrajul de la meciul campioanei, din deplasare, cu Farul. Mihai Stoica a remarcat că s-a tot vorbit despre penalty-ul Farului, în condiţiile în care, în minutul 2, Ţîru l-a […] The post Mihai Stoica s-a revoltat după Farul – FCSB 1-2: “Uluitor, despre asta nimic” appeared first on Antena Sport.
