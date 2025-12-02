Ultimele zile din 2025 aduc teatru, colinde și Regal Vienez pe scenele din toată țara

14:40

„Cred că astăzi se poate vorbi despre un fel de boom al scriitorilor estici, de care sunt foarte mândru să fac parte", spune Cărtărescu. „Ai putea compara acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat în anii 1960 și 1970 cu scriitori din America Latină precum García Márquez, Vargas Llosa sau Borges."