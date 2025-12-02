Rata şomajului a scăzut sub 6%

Veridica.ro, 2 decembrie 2025 10:50

Şomajul în rândul tinerilor rămâne extrem de ridicat.

Acum o oră
10:40
FAKE NEWS: Denunțarea unor acorduri CSI va băga Moldova în izolare internațională Veridica.ro
Retragerea Moldovei din câteva acorduri CSI o va duce la izolare internațională și o privează de oportunități economice, potrivit fostului premier Vlad Filat – cândva pro-european convins, acum citat de presa pro-Kremlin.
10:20
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București Veridica.ro
Candidatul independent le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu.
Acum 2 ore
10:10
România, primul loc în UE la încrederea în ceilalți Veridica.ro
Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa.
Acum 4 ore
09:00
Guvernul își angajează răspunderea pe legea pensiilor magistraților Veridica.ro
Parlamentul se reuneşte, de la 14:30, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
Acum 6 ore
05:40
Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul moldovean Veridica.ro
Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi sprijinul oferit R. Moldova.
Acum 24 ore
16:10
Sănătatea americanilor, pe mâna antivacciniștilor Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
15:40
De Ziua Națională, Donald Trump a transmis un mesaj elogios la adresa României Veridica.ro
Liderul american a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră.
14:50
Arieratele bugetului general consolidat, în scădere Veridica.ro
În octombrie 2025, acestea au scăzut sub 700 de milioane de lei, de la peste 800 de milioane în septembrie.
13:30
FAKE NEWS: România, obligată să participe cu trupe la războiul din Ucraina Veridica.ro
Foști și actuali conducători ai României au semnat documente prin care se obligă să trimită militari români să lupte în Ucraina, fabulează eurodeputata Diana Șoșoacă.
12:30
NATO ar putea deveni mai agresivă cu Rusia Veridica.ro
Şeful comitetului militar aliat afirmă că sunt luate în considerare atacuri preventive ca răspuns la acţiunile Moscovei
Ieri
10:50
Trump susţine că situaţia de corupţie din Ucraina n-o ajută în negocierile de pace Veridica.ro
Reprezentanţi din Ucraina şi Statele Unite au discutat condiţiile încetării războiului care vor fi prezentate şi Rusiei
10:40
Liderii Republicii Moldova, mesaje pentru toți românii de 1 Decembrie Veridica.ro
Președinta Maia Sandu și președintele parlamentului Igor Grosu au vorbit despre o „sărbătoare comună”.
10:20
Volodimir Zelenski, mesaj de felicitare pentru România Veridica.ro
Președintele ucrainean a mulțumit țării noastre pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”.
09:50
Populația României ar putea scădea cu 3,5 milioane, în următorii 50 de ani Veridica.ro
În prezent, țara noastră este al șaselea cel mai populat stat membru al Uniunii Europene.
09:30
Mesaj din partea Departamentului de Stat al SUA, de Ziua Națională a României Veridica.ro
Secretarul de Stat Marco Rubio a felicitat poporul român și a vorbit despre continuarea cooperării între cele două țări.
08:40
Reconfirmat ca lider al AUR, George Simion promite grijă pentru români Veridica.ro
Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la șefia AUR.
08:20
1 Decembrie - Ziua Națională a României Veridica.ro
În întreaga țară se desfășoară parade militare și sunt organizate ceremonii religioase și manifestări culturale.
03:00
Românii care petrec 1 Decembrie în Ucraina Veridica.ro
În afară de minoritatea română concentrată în regiunea Odesa, Bucovina de Nord și Transcarpatia, în Ucraina există și o comunitate – mică – de români veniți din România. Unii s-au stabilit acolo înainte de război și au rămas, alții – cum sunt luptătorii din grupul Getica, sau medicul de front Medana – au ajuns după februarie, 2022. Veridica a stat de vorbă cu trei dintre acești români despre viața într-o țară aflată în război.
30 noiembrie 2025
21:10
Anti-smartphone de pe smartphone - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (43) Veridica.ro
Un buletin de știri „alternative”  aduc în fiecare ediţie vloggerii Zaiafet și Geminschi.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Ziua în care aflăm cum Planul “Marshall, mă!” și revista BRAVO au dărâmat comunismul Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 48
29 noiembrie 2025
23:10
Cancelarul Germaniei promite o revizuire a pensiilor Veridica.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că alianța sa a fost de acord să implementeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile care amenința să destabilizeze guvernul său.
23:00
Departamentul de Stat al SUA a încetat procesarea vizelor pentru aliații afgani Veridica.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani.
22:50
O echipă ucraineană va avea discuții în SUA cu emisarul Steve Witkoff Veridica.ro
O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump.
22:30
Ucraina atacă cu drone două petroliere rusești din „flota fantomă” în Marea Neagră Veridica.ro
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere sancționate în Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în timp ce Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere a Rusiei.
22:00
Papa a vizitat Moscheea Albastră, apoi a oficiat o slujbă la Istanbul Veridica.ro
Mii de credincioși s-au luptat cu ploaia pentru a se alătura Papei Leon al XIV-lea în timpul slujbei celebrate la Istanbul sâmbătă, ultima zi completă a vizitei sale în Turcia.
21:50
Sediul Televiziunii franceze evacuat după o alertă cu bombă Veridica.ro
Sediile France Televisions din Paris au fost evacuate sâmbătă seara din cauza unei amenințări cu bombă, iar o echipă specială cercetează imobilele.
21:40
Două drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova Veridica.ro
Autoritățile moldovene au declarat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea incident de acest gen în nouă zile.
21:20
Ucraina își modifică strategia de apărare Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit sâmbătă cu ministrul Apărării, Denis Șmihal, și cu șeful serviciilor secrete militare, Kyrilo Budanov, și a ordonat o revizuire a documentelor de apărare de bază ale Ucrainei.
21:10
Trump spune că spațiul aerian din jurul Venezuelei este considerat închis Veridica.ro
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și persoanelor, vă rog să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A SPAȚIULUI AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN ÎNCONJURUL VENEZUELEI”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare.
14:30
FAKE NEWS: Aderarea Republicii Moldova ar distruge economia UE Veridica.ro
Aderarea Republicii Moldova va duce la prăbușirea economiei UE, afirmă propaganda pro-Kremlin, care trece peste faptul că economia Moldovei reprezintă doar 0,1% din cea a UE.
13:20
Extrema dreaptă germană îşi reformează aripa tânără Veridica.ro
Alternativa pentru Germania şi-a dizolvat organizaţia de tineret devenită prea radicală.
12:00
Rusia susţine că sute de ucraineni şi de baltici au fost complici la crimele naziste din al Doilea Război Mondial Veridica.ro
Serviciul rus de securitate a început să publice o listă KGB cu colaboratori ai nazismului refugiaţi în ţări occidentale.
11:30
Drone ucrainene au lovit o rafinărie şi un terminal petrolier din Rusia Veridica.ro
Mai multe regiuni ruse au fost atacate, inclusiv din zona Mării Negre.
09:30
Mii de avioane Airbus sunt imobilizate pentru o actualizare de software Veridica.ro
Revizia ordonată de concernul aeronautic european afectează traficul aerian mondial.
28 noiembrie 2025
21:30
Trump vrea să recunoască teritoriile ocupate de Putin în Ucraina Veridica.ro
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului .
21:10
Petrolier în flăcări în Marea Neagră Veridica.ro
O explozie și un incendiu au izbucnit vineri în sala motoarelor unui petrolier din Marea Neagră, la nord de strâmtoarea Bosfor din Turcia, a anunțat agenția maritimă Tribeca.
21:00
Marea Britanie susține că discuțiile privind aderarea la Fondul de Apărare al UE au eșuat Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat vineri că discuțiile de aderare la fondul de apărare SAFE al Uniunii Europene au eșuat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru mult lăudata reluare a relațiilor post-Brexit, care viza consolidarea apărării continentului.
20:50
Rubio intenționează lipsească de la o reuniune NATO într-un moment important pentru Ucraina Veridica.ro
Absența americană de la o întâlnire transatlantică cheie este considerată extrem de neobișnuită
20:20
Premierul ungar își sfidează partenerii europeni și merge din nou la Moscova Veridica.ro
Orban vrea să-și asigure energie rusească ieftină înaintea alegerilor parlamentare în care poate pierde puterea.
19:50
Principalul consilier al lui Zelenski demisionează pe fondul unui scandal de corupție Veridica.ro
Andrii Iermak fusese numit recent negociator șef pentru planul de pace cu Rusia
14:50
Ministrul apărării a demisionat Veridica.ro
Ionuț Moșteanu este implicat într-un scandal privind studiile sale.
13:30
„Exportul de haos”: noua marfă de la Est Veridica.ro
Belarus, aliatul cel mai apropiat al Rusiei, și-a intensificat operațiunile hibride împotriva vecinilor săi din UE, direcționând migranți către frontierele acestora și tolerând contrabanda tot mai îndrăzneață. Scopul? Crearea de instabilitate.
11:00
Rusia, cea mai pașnică țară din lume Veridica.ro
Nu există țară care să vrea mai mult pacea decât Rusia, scrie presa pro-Kremlin, care dă vina pe europeni pentru prelungirea războiului. Și pentru că tot se vorbește de pace în Ucraina, jurnaliștii pro-Putin au decis să ia la ochi următoarea țară către granița cu UE – Republica Moldova.
08:40
FAKE NEWS: Drona prăbușită în județul Vaslui e ucraineană, nu rusească Veridica.ro
Drona prăbușită pe 25 iunie în comuna Puiești, județul Vaslui, nu e un aparat de zbor rusesc, ci unul inscripționat cu un mesaj în limba ucraineană, potrivit unor postări online care citează o fotografie fake, postată eronat de publicația Vremea Veche. În fotografia falsă, pe dronă apare, în alfabetul chirilic, expresia ucraineană „Peremoha Bude”, care înseamnă „Va fi victorie”. Aceeași frază, în rusă, este „Pobeda Budet”.
27 noiembrie 2025
21:00
O rețea de spionaj rusă exploatează adolescenți ucraineni în Europa Veridica.ro
O sută de dolari pentru incendierea unei dube, încă câteva sute pentru plantarea unei bombe sau bani rapidi pentru fotografierea unei locații strategice: serviciile de informații rusești au găsit o modalitate nouă, ieftină, și din ce în ce mai eficientă , de a desfășura operațiuni de sabotaj în toată Europa.
20:50
Fost ministru spaniol arestat pentru corupție Veridica.ro
Curtea Supremă a Spaniei a ordonat joi arestarea preventivă pentru fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, implicat într-unul dintre scandalurile de corupție care afectează guvernul de stânga al premierului Pedro Sanchez.
20:40
Guvernul bulgar retrage proiectul de buget în urma protestelor de stradă Veridica.ro
Bugetul pe anul viitor prevede creșterile contribuțiilor la asigurările sociale și dublarea impozitului pe dividende.
20:30
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington D.C. a lucrat cu CIA în Afganistan Veridica.ro
Directorul agenției americane de spionaj a declarat că bărbatul care a deschis focul, un fagan de 29 de ani, a colaborat în țara sa natală cu CIA și cu guvernul american.
20:20
Putin își dublează cererile pentru teritoriile ucrainene înainte de discuțiile cu SUA de la Moscova Veridica.ro
Președintele Vladimir Putin și-a dublat cerințele principale pentru încetarea războiului din Ucraina, afirmând că Rusia va depune armele doar dacă trupele Kievului se retrag de pe teritoriul revendicat de Moscova.
