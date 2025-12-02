Cine este miliardarul român care construiește o fabrică de vagoane de marfă în Ungaria, în parteneriat cu o companie chineză. De ce a ales orașul Debrecen
Adevarul.ro, 2 decembrie 2025 11:00
Proprietarul Grampet–GFR construiește o nouă fabrică de trenuri în Ungaria în parteneriat cu grupul chinez CRRC Shandong, investiție care va transforma Debrecen într-un centru regional al industriei feroviare.
Acum 5 minute
11:15
O româncă își caută dreptatea la CJUE după ce i-a fost publicată pe internet poza într-un anunț de servicii sexuale # Adevarul.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat marți într-un dosar în care o româncă s-a adresat instanței pentru că i-a fost publicată poza și numărul de tel, fără consimțământul ei, pe publi24, într-un anunț care spunea că oferă servicii sexuale.
Acum 30 minute
11:00
De la șaorma în școli la un Grand Prix de Formula 1: promisiunile exotice ale candidaților la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Campania pentru Primăria Capitalei aduce idei cât se poate de spectaculoase și, în unele cazuri, greu de realizat.
11:00
Afaceri cu terenuri subevaluate la Sibiu. Opt persoane, trimise în judecată de DNA pentru prejudicii de peste 20 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Alba Iulia au trimis în judecată mai multe persoane acuzate de implicare într-un amplu mecanism de vânzare a unor terenuri la prețuri subevaluate.
11:00
Acum o oră
10:45
Voluntari italieni și canadieni, bătuți și jefuiți de coloniști israelieni într-un sat din Cisiordania. „Au năvălit în casa în care dormeam” # Adevarul.ro
Italia și Canada și-au exprimat îngrijorarea privind tratamentul aplicat cetățenilor lor, care au fost bătuți și jefuiți de coloniști israelieni în teritoriul ocupat al Cisiordaniei.
10:45
Ultimul sondaj AtlasIntel, publicat de Hotnews, o dă pe Anca Alexandrescu practic la egalitate cu primul loc.
10:30
Vlad Pascu contestă sentința de 10 ani de închisoare, primită pentru Dosarul 2 Mai. Înalta Curte, așteptată să pronunțe marți o decizie definitivă # Adevarul.ro
Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, încearcă din nou să obțină o pedeapsă mai mică.
Acum 2 ore
10:00
Zeci de oameni s-au înghesuit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR răsturnat pe un drum din Mehedinți # Adevarul.ro
Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat în această dimineață pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina din Mehedinți. În urma accidentului, zeci de oameni s-au înghesuit să adune fructele împrăștiate pe șosea.
10:00
Blocaj la Barajul Paltinu: „Oamenii nu au nevoie de promisiuni, ci de adevăr și soluții”. Reluarea distribuției este estimată cel mai devreme pe 8 decembrie # Adevarul.ro
Criza apei din Prahova continuă să afecteze mai multe localități, după ce furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu din cauza turbidității extreme a apei brute. Autoritățile estimează că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.
10:00
Mesajul trimis pe WhatsApp de Ilary Blasi fostului său soț, ex-fotbalistul Francesco Totti: „Ai înnebunit?” # Adevarul.ro
Pe rolul instanței există un proces în care francesco Totti și iubita lui actuală, Noemi Bocchi, sunt acuzați de abandon de copii.
09:45
Un nou indicator de circulație a apărut în anumite orașe din Europa. Ce semnifică și unde poate fi zărit # Adevarul.ro
Indicatorul arată ca o limită de viteză, cu deosebirea că are un contur verde.
09:45
Votul românilor și moldovenilor din străinătate are un impact masiv asupra rezultatului alegerilor din țările lor. Cotidianul german die Tageszeitung scrie pe larg despre diaspora româno-moldovenească din Germania.
09:45
Un bărbat de 54 de ani a fost prins sub un mal de pământ în comuna Golești. Manevrele de resuscitare, fără rezultat # Adevarul.ro
Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața, marți, în comuna Golești din Focșani, după ce a fost prins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări de canalizare.
09:30
Ungaria iese în calea României la Mondialul feminin de handbal. Meciul se joacă miercuri seară # Adevarul.ro
Obiectivul naționalei la turneul final găzduit de Olanda și de Germania este clasarea între primele 10.
09:30
Mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia pentru a contesta bugetul pe 2026 și adoptarea euro # Adevarul.ro
Mii de oameni au protestat luni în capitala Bulgariei, Sofia, precum și în alte câteva orașe, manifestând împotriva proiectului de buget pentru 2026 – primul redactat în euro înainte ca statul membru al Uniunii Europene să adopte moneda unică la 1 ianuarie.
Acum 4 ore
09:15
O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, ucisă de o basculantă pe șoseaua București-Ploiești în timp ce traversa strada # Adevarul.ro
Tragedie pe șoseaua București- Ploiești, pe sensul de intrare în Capitală. O femeie de 30 de ani, de naționalitate străină, și-a pierdut viața marți dimineață, după ce a fost surprinsă de o autobasculantă.
09:15
Guvernul din Georgia amenință BBC cu un proces. Reportajul privind folosirea unei arme chimice la proteste a iritat regimul de la Tbilisi # Adevarul.ro
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a anunţat luni, 1 decembrie, că intenționează să dea în judecată postul britanic BBC, după publicarea unui reportaj.
09:00
Un fotbalist de la Inter dezvăluie cum Chivu îl îmbrățișează mai mult decât o face soția lui # Adevarul.ro
Căpitanul Lautaro Martinez, 28 de ani, are sprijinul total al antrenorului de la Inter Milano.
09:00
Pe cine trimite Trump la negocieri cu Putin: Kushner și Witkoff, apropiați ai președintelui, în misiune diplomatică neconvențională # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump accelerează eforturile pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, recurgând la metode „nestandard” de diplomație.
08:45
Uniți de coada la fasole cu ciolan. „Ar fi bine să ne mai întoarcem la vremurile alea. Ni-l mai dorim pe Ceaușescu”| REPORTAJ # Adevarul.ro
Nostalgici sau nu după vremurile în care se stătea la coadă pentru aproape orice, sute de olteni și-au așteptat rândul, de 1 Decembrie, pentru o porție de fasole cu ciolan făcută chiar în fața lor.
08:45
O fostă fotbalistă româncă, devenită călugăriță, a cucerit Italia după ce a fost filmată dirijând traficul în Roma # Adevarul.ro
O româncă a devenit populară în Italia, după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei îmbrăcată în călugăriță. Ea a povestit cum a ajuns să facă asta, după ce a renunțat la cariera pe care o avea ca fotbalistă și a părăsit România.
08:45
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul” # Adevarul.ro
Un preot din județul Vaslui este implicat într-un scandal după ce, la conferința preoților de la Huși, ar fi declarat că ar vrea să-l bată pe filologul Adrian Papahagi. De asemenea, localnicii din Rânzești, comuna Fălciu, îl acuză că are un comportament bizar în biserică.
08:45
Detalii după demisia lui Andrii Ermak, principalul consilier al lui Zelenski. De ce a refuzat negocierile cu ginerele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi ales, în 2024, o strategie diferită de dialog cu echipa lui Donald Trump, respingând o propunere de a stabili contacte directe cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.
08:45
Nicolae Stanciu, 32 de ani, fostul căpitan al naționalei, a ajuns rezervă nefolosită la Genoa, codașă în Serie A.
08:00
Patriotism sub semnul AUR. Adrian Papahagi: „Cum poți să justifici iubirea de țară lăudând principalii dușmani ai României?” # Adevarul.ro
George Simion a fost prezent luni, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale. Îmbrăcat într-un cojoc tradițional, liderul AUR a participat în orașul Marii Uniri la un miting, alături de câteva sute de membri și simpatizanți ai partidului, care au fluturat steaguri tricolore.
07:45
Casa Albă publică detalii după RMN-ul lui Trump. Rezultatele sunt „perfect normale”, anunță medicul Barbabella # Adevarul.ro
Trump a făcut în octombrie un RMN la inimă și abdomen ca parte a unui screening preventiv pentru vârsta sa, iar medicul său spune că rezultatele au fost „perfect normale”. Casa Albă a publicat luni detaliile după ce președintele a promis că va dezvălui scanarea.
Acum 6 ore
07:15
Vremea marți, 2 decembrie. Ceață dimineața și seara, vânt moderat în sud-vest și nori în toată țara # Adevarul.ro
Cerul rămâne acoperit în estul țării marți, 2 decembrie, iar în Capitală se anunță din nou ceață și înnorări persistente.
07:00
Macron avertizează că planul de pace pentru Ucraina e incomplet, în ciuda presiunilor SUA # Adevarul.ro
În ciuda presiunilor venite dinspre Washington pentru a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că mai este „mult de lucru” înainte de orice înțelegere.
07:00
Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor va avea loc marţi după-amiază.
06:15
Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula, arată un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA # Adevarul.ro
Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula. Iar cifrele sunt greu de ignorat. Un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA arată că decizia de a părăsi Uniunea Europeană a redus PIB-ul Marii Britanii cu până la 8%, scrie The Telegraph.
Acum 8 ore
05:15
Lecții după 5.000 de ani de prăbușiri civilizaționale: societățile construite pe concentrare excesivă a bogăției și puterii poartă în ele propriile premise ale colapsului # Adevarul.ro
O nouă carte susține că societățile construite pe concentrare excesivă a bogăției și puterii poartă în ele propriile premise ale colapsului.
04:15
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică într-un secol # Adevarul.ro
La peste un secol de la Marea Unire din 1918, structura demografică a României a suferit schimbări majore în ceea ce privește diversitatea etnică, populațiile germanice și slavice, evreii și maghiarii fiind printre cele mai afectate minorități.
03:45
Diminuarea puterii militare a Ucrainei este unul dintre aspectele cheie puse în dezbatere în cadrul celei mai recente inițiative a președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.
Acum 12 ore
03:15
Cât de posibilă e o nouă fuziune a partidelor de dreapta. Politolog: „Întrebarea e în jurul cui se va face, în jurul PNL sau în jurul USR” # Adevarul.ro
Problema împărțirii voturilor de dreapta, mai ales în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, atrage atenția asupra posibilității unei repetări a istoriei în viitorul apropiat. În trecut, acest motiv a stat la baza fuziunii PNL-PDL.
02:45
O generație pierdută de consumatori de știri? Un sondaj arată că adolescenții nu agreează mass-media de știri # Adevarul.ro
Americani cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani au o atitudine negativă față de jurnalism și știri, se arată într-un sondaj recent, pe fondul neîncrederii față de sursele tradiționale de presă, într-o societate polarizată, relatează AP.
02:15
Programul secțiilor de vot din București la alegerile locale 2025. Până la ce oră se poate vota în Capitală # Adevarul.ro
Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00. Alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a alegerea primarului general.
01:45
În timp ce Trump promite pacea, Putin pregătește ștergerea Ucrainei. Documentul secret care schimbă totul # Adevarul.ro
În timp ce Donald Trump vorbește despre „progrese uriașe” în direcția păcii dintre Rusia și Ucraina, Vladimir Putin accelerează, în realitate, procesul de ștergere a identității ucrainene din teritoriile ocupate.
01:15
Se poate vota din alt oraș la alegerile pentru Primăria Capitalei? Dar din diaspora? Acte necesare pentru a vota la locale # Adevarul.ro
Pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani, mandatul viitorului primar al Capitalei fiind mai scurt. Regulamentul pentru desfășurarea votului la alegerile locale parțiale este unul mai strict.
00:45
Într-un moment în care neîncrederea publică în marile companii tehnologice este ridicată, Silicon Valley cultivă un ecosistem media alternativ, în care directorii executivi sunt prezentați drept figuri centrale și adesea admirate, scrie The Guardian.
00:30
Nu trimite cadouri de sărbători înainte să vezi aceste șosete de Crăciun – modelele cele mai cool, oferte și idei care vor aduce zâmbete în familie # Adevarul.ro
Nu trimite cadouri de sărbători înainte să descoperi cele mai cool șosete de Crăciun pentru întreaga familie! Află modelele preferate, ofertele speciale și idei care vor aduce zâmbete copiilor, femeilor și bărbaților.
00:15
2 decembrie: Ziua în care s-a produs unul dintre cele mai grave accidente navale din România - naufragiul cargoului „Sadu”. De ce comuniştii au clasat dosarul la "secret" # Adevarul.ro
Ziua de 2 decembrie marchează o serie de evenimente importante din istoria lumii și a României, de la naşterea sau moartea unor personalităţi și descoperiri științifice esențiale, până la una dintre cele mai grave tragedii maritime românești, naufragiul cargoului „Sadu”.
00:15
Radiografia mediului de business în 2025: greșeli care costă scump și lecții pentru companiile românești # Adevarul.ro
În 2025, diferența dintre companii nu este în ce fac, ci în strategiile pe care le au. Companiile din România nu au avut de trecut un test de supraviețuire, ci au fost puse în fața celui mai important examen intern: disciplina financiară, claritatea deciziilor și capacitatea de a reacționa.
00:15
Erdogan, după atacurile ucrainene din Marea Neagră asupra petrolierelor ruseşti: „Nu putem accepta”. # Adevarul.ro
Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei, a avertizat luni, 1 decembrie, asupra unei „escaladări îngrijorătoare” în urma atacurilor cu drone revendicate de Ucraina, care au lovit două petroliere în Marea Neagră, vineri şi sâmbătă, în apropierea coastelor Turciei.
00:00
Mesajul sec transmis de Ambasada Rusiei la București cu ocazia Zilei Naționale a României # Adevarul.ro
Ambasada Federației Ruse la București a transmis duminică, de Ziua Națională a României, un mesaj de felicitare sec, de două rânduri, adresat românilor.
1 decembrie 2025
23:30
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar cealaltă a ajutat oamenii până la ultima suflare # Adevarul.ro
O copilă de 10 ani și o tânără de 24 de ani au reușit să salveze sute de vieți din fața naturii dezlănțuite, prin dăruire, sacrificiu și prin atitudinea față de materiile predate la școală. Una dintre ele a devenit eroină națională.
23:30
Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, prădat de doi algerieni. Ce i-au furat # Adevarul.ro
Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, spart de doi tineri algerieni. Ceasul furat, restituit. Suspecţii, inculpaţi cu privire la furt în bandă organizată şi plasaţi în detenţie provizorie
23:15
Vlad Gheorghe s-ar putea retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini în cursa pentru fotoliul de primar general # Adevarul.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe va anunța marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent, potrivit unor surse G4Media.
23:00
O gravidă dată dispărută a fost găsită moartă într-o pădure din Michigan. Bebelușul e de negăsit # Adevarul.ro
O femeie însărcinată, dispărută la începutul lunii noiembrie, cu puțin timp înainte de termenul calculat pentru naștere, fost găsită moartă într-o zonă împădurită din Statele Unite. Copilul e însă de negăsit.
22:30
Acuzații reciproce lansate de Lituania şi Belarus privind incursiuni cu aparate fără pilot. Ce noi sancțiuni pregătește UE # Adevarul.ro
Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a anunţat luni, 1 decembrie că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat Lituania că foloseşte drone pentru spionaj.
Acum 24 ore
22:15
Ziua Națională e o chemare la reevaluarea sufletului. Să construim prin punți, nu prin ziduri. Nevoia de a ne întâlni fizic, de prietenie și de a avea mentori este esențială. Liniștea interioară și pacea sunt luxul secolului, pentru a rămâne umani în fața conflictului. Adevărul e o punte, nu o armă.
