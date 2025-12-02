BREAKING Georgescu anunță că NU o susține pe Anca Alexandrescu: ”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”
Aktual24, 2 decembrie 2025 11:20
”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”, a declarat Călin Georgescu, marți, după semnarea controlului judiciar. Reamintim că Anca Alexandrescu face eforturi pentru a atrage de partea sa voturile susținătorilor lui Călin Georgescu, după ce luni de zile i-a adresat osanale la Realitatea Plus. Anterior, Georgescu a îndemnat de mai multe […]
• • •
Acum 5 minute
11:40
Tragedie șocantă în Brazilia: un tânăr de 19 ani a fost sfâșiat de o leoaică după ce a escaladat gardul de 8 metri al grădinii zoologice – VIDEO # Aktual24
Un tânăr de doar 19 ani, Gerson de Melo Machado, a murit duminică într-un mod cumplit la Grădina Zoologică Bica (Parcul Zoobotanic Arruda Câmara) din João Pessoa, statul Paraíba. Imaginile filmate de vizitatori și devenite virale pe rețelele sociale arată cum adolescentul escaladează un gard de aproximativ 8 metri, coboară cu ajutorul crengilor unui copac […]
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
„Sfântul Graal” al medicinei: cercetătorii israelieni au descoperit celulele imunitare care pot încetini îmbătrânirea # Aktual24
O echipă de la Universitatea Ben-Gurion din Negev, coordonată de prof. Alon Monsonego, a publicat recent un studiu revoluționar care identifică un tip special de limfocite T „citotoxice helper” ca posibilă cheie pentru prelungirea duratei de viață sănătoasă. Aceste celule, descoperite în cantități mari la super-centenari (persoane trecute de 100 de ani) din zonele cu […]
Acum 2 ore
10:40
O delegație americană condusă de Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, va fi primită la Kremlin de Vladimir Putin – din ea nu face parte niciun diplomat de rang înalt # Aktual24
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele acestuia, Jared Kushner, vor avea marţi după-amiază o întrevedere cu Vladimir Putin la Kremlin. Scopul declarat: identificarea unei căi pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, conform agenţiei Reuters. Întâlnirea vine după ce, în ultimele săptămâni, Statele Unite şi Ucraina au anunţat că au elaborat un „cadru […]
10:30
Băluță ”face” pentru familia lui. Fratele și părinții lui Băluță au ajuns la averi de peste 1,5 milioane euro # Aktual24
O investigaţie realizată de publicaţiile independente Snoop şi Public Record arată că familia primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, deține un patrimoniu imobiliar evaluat la peste 1,5 milioane de euro, înscris însă pe numele părinților și al fratelui edilului. În total, familia Băluță deține trei vile aflate una lângă alta în zona Berceni, opt apartamente într-un […]
10:20
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București, anunțând că-l susține pe Ciprian Ciucu. „Candidata extremistă are șanse reale să câștige”, avertizează el # Aktual24
Fostul europarlamentar REPER Vlad Gheorghe a anunțat marți, într-o conferință de presă, retragerea candidaturii sale independente pentru Primăria Capitalei și îndemnul către susținătorii săi să voteze cu Ciprian Ciucu (PNL). Motivul invocat: prevenirea victoriei candidatei AUR, Anca Alexandrescu, pe care o consideră „extremistă cu legături și istoric în PSD”. „După mai multe discuții și după […]
10:10
Psihologii susțin că vizionarea „în buclă” de clipuri pe TikTok provoacă „putrezirea creierului” – recuperarea implică luni întregi de „dezintoxicare digitală” # Aktual24
Cea mai amplă meta-analiză realizată vreodată asupra efectelor video-urilor scurte confirmă ceea ce mulți bănuiau: consumul excesiv de TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts provoacă „brain rot” (putrezirea creierului), un sindrom neurocognitiv real, cu efecte pe termen lung asupra atenției și controlului impulsurilor. Studiul, publicat în noiembrie 2025 în revista Psychological Bulletin a American Psychological […]
Acum 4 ore
09:40
Germania, în stare de șoc: 20.000 de cartușe militare, furate dintr-un camion aparținând armatei federale, Bundeswehr # Aktual24
Într-unul dintre cele mai grave incidente de securitate din ultimii ani, aproximativ 20.000 de cartușe destinate armatei germane au dispărut în noaptea de 25 spre 26 noiembrie, dintr-un camion civil parcat nesupravegheat într-o zonă industrială din Saxonia-Anhalt. Șoferul unei firme private contractate de Bundeswehr a oprit camionul pe un parcaj neiluminat și neasigurat lângă localitatea […]
09:10
Sala de bal a lui Donald Trump va fi mai mare decât toată Casa Albă – niciun președinte nu a mai făcut modificări de asemenea amploare, arhitecții sunt scandalizați # Aktual24
Președintele Donald Trump continuă să susțină unul dintre cele mai controversate proiecte ale celui de-al doilea mandat: o sală de bal gigantică, de aproape 8.360 de metri pătrați, care ar urma să înlocuiască Aripa de Est a Casei Albe. Pentru comparație, reședința executivă propriu-zisă (Executive Residence) măsoară doar aproximativ 5.110 metri pătrați – noua sală […]
08:50
Răsplata lui Putin: O mamă din Herson a primit, după ce fiul i-a fost ucis pe front, un robot de bucătărie, un laptop vechi și un buchet de flori vopsite # Aktual24
În teritoriile ocupate din regiunea Herson, autoritățile ruse au organizat un spectacol cinic de propagandă: unei mame care și-a pierdut fiul pe front i-au înmânat, în fața camerelor de filmat, un robot de bucătărie, un laptop vechi și un buchet de flori vopsite. Evenimentul a fost prezentat drept „sprijin pentru proiectele patriotice”, scrie agenția de […]
08:40
Un escroc financiar care a păcălit mii de pensionari americani, comițând fraude de 1,6 miliarde de dolari, a fost grațiat de Donald Trump # Aktual24
Președintele Donald Trump a scurtcircuitat justiția americană, comutând pedeapsa lui David Gentile, fostul CEO al fondului de investiții GPB Capital Holdings, la doar 12 zile după ce acesta începuse să execute o condamnare de șapte ani de închisoare pentru una dintre cele mai mari scheme Ponzi din ultimii ani. Gentile (59 de ani) fusese găsit […]
08:20
Kremlinul a lansat un nou val de dezinformări, acuzând Ucraina că ar „sabota negocierile”: narativul a fost deja preluat de influencerii „suveraniști” pe rețelele sociale # Aktual24
Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei avertizează că Kremlinul a lansat un nou val de dezinformări și va intensifica masiv campania de propagandă în jurul negocierilor de pace, cu scopul de a discredita procesul diplomatic dintre Ucraina și Statele Unite. Potrivit raportului citat de agenția UNN, […]
08:10
Raport intern devastator: FBI sub Kash Patel este „o navă fără cârmă și complet distrusă” # Aktual24
Un raport confidențial de 115 pagini, scurs luni către cotidianul New York Post, descrie Biroul Federal de Investigații ca fiind într-un haos total după doar șase luni sub conducerea directorului Kash Patel. Documentul, intitulat „A Pulse Check of the First Six Months” și întocmit de o coaliție de 24 de agenți activi și pensionari, vorbește […]
07:50
Șoferul fugar care a băgat o familie în spital la Timișoara, prins după 48 de ore de căutări intense # Aktual24
Polițiștii timișoreni au reușit luni seară să pună mâna pe tânărul de 24 de ani care, sâmbătă după-amiază, a provocat un accident grav, a rănit o fetiță de 8 ani și pe ambii ei părinți, după care a fugit fără să acorde ajutor. Accidentul s-a petrecut pe 29 noiembrie, în jurul orei 16:30. Șoferul unui […]
Acum 6 ore
07:40
Ciuperca „devoratoare de radiații” de la Cernobîl le-ar putea oferi astronauților protecție împotriva radiațiilor cosmice letale # Aktual24
O ciupercă neagră descoperită în ruinele radioactive ale centralei nucleare de la Cernobîl ar putea revoluționa explorarea spațială, oferind protecție naturală împotriva radiațiilor cosmice letale. Această specie rezistentă, care supraviețuiește hrănindu-se cu radiații ionizante, este acum studiată intens de NASA și oameni de știință ucraineni pentru a crea scuturi vii pentru nave spațiale și colonii […]
07:20
Medicul personal al lui Donald Trump susține că „RMN-ul total efectuat de președinte relevă o stare de sănătate cardiovasculară excelentă” # Aktual24
La aproape un an de la începerea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, Casa Albă a făcut public luni seară un bilanţ medical detaliat al preşedintelui, în încercarea evidentă de a închide speculaţiile legate de vârsta şi sănătatea sa. Potrivit memo-ului semnat de medicul perspnal al președintelui, dr. Sean Barbabella, și citat de […]
07:10
Casa Albă îl scoate basma curată pe secretarul apărării, Pete Hegseth: „A autorizat loviturile asupra ambarcațiunii venezuelene, dar nu și masacrul” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat luni că un comandant de rang înalt al Marinei SUA, amiralul Frank Bradley, a ordonat o a doua rundă de lovituri asupra unei ambarcaţiuni venezuelene suspectate că transporta droguri în Marea Caraibelor, pe 2 septembrie 2025. Declaraţia vine după ce Washington Post a dezvăluit, săptămâna […]
Acum 12 ore
23:40
Trump spune că va publica rezultatele RMN-ului, dar nu are „nici cea mai mică idee” ce parte a corpului a fost scanată # Aktual24
Donald Trump a declarat că va publica rezultatele unei scanări prin rezonanță magnetică (RMN) efectuată în timpul „controlului medical semestrial” surpriză din octombrie – dar nu a putut să le spună reporterilor ce parte a corpului său a fost scanată. Cel mai în vârstă președinte american din istorie s-a confruntat cu întrebări cu privire la […]
23:30
Plângere la Poliție pe numele fanaticilor lui Georgescu care l-au agresat pe Adrian Băzăvan: ”Am fost bătut si lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia” # Aktual24
Adrian Băzăvan, bărbatul din Ploiești care a afișat mesajul „Marș la Moscova”, la adresa lui Călin Georgescu, la Alba Iulia, a depus plângere după ce a fost agresat de mai mulți susținători ai fostului candidat prezidențial. Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, au transmis luni autoritățile din județul Alba. „La […]
23:20
Tenor „înghețat”: Primarul din Pesaro prezintă scuze pentru blocarea statuii lui Pavarotti în mijlocul patinoarului # Aktual24
Un primar din Italia a prezentat scuze familiei lui Luciano Pavarotti după ce o statuie a legendarului tenor a fost prinsă într-un patinoar de Crăciun, iar patinatorii au fost invitați să bată palma cu statuia. Statuia din bronz, în mărime naturală, care îl înfățișează pe Pavarotti purtând un smoking, cu brațele întinse și ținând o […]
23:10
India le ordonă producătorilor de telefoane să instaleze pe dispozitive o aplicație de securitate cibernetică deținută de stat # Aktual24
Ministerul Telecomunicațiilor din India a solicitat în mod privat producătorilor de smartphone-uri să instaleze pe toate dispozitivele noi o aplicație de securitate cibernetică deținută de stat, care nu poate fi ștearsă, arată un ordin guvernamental, o mișcare care ar putea antagoniza Apple și susținătorii confidențialității. În abordarea unei creșteri recente a criminalității cibernetice și a […]
22:50
Coloniști israelieni au atacat și au jefuit voluntari străini în Cisiordania. Trei italieni și o canadiancă au ajuns la spital după ce au fost bătuți # Aktual24
Italia și Canada și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul aplicat cetățenilor lor, după ce trei italieni și o canadiancă au fost bătuți și jefuiți duminică dimineață devreme în satul Ein al-Duyuk, lângă Ierihon, în Cisiordania ocupată, unde se oferiseră voluntari pentru a ajuta la protejarea populației palestiniene de intensificarea violenței coloniștilor. Toți patru au […]
Acum 24 ore
22:30
Prima navă spațială chineză cu echipaj uman, declarată inaptă de zbor la mijlocul misiunii, va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experții să evalueze mai îndeaproape pagubele suferite, a relatat luni postul de televiziune de stat CCTV. Pe 5 noiembrie, nava spațială Shenzhou-20 trebuia să aducă echipajul înapoi în China imediat după ce a […]
22:00
Spania desfășoară armata în apropiere de Barcelona, pentru a izola un focar de pesta porcină africană # Aktual24
Spania și-a desfășurat armata în apropiere de Barcelona pentru a ajuta la izolarea unui focar de pestă porcină africană, o măsură menită să protejeze industria de export de carne de porc a țării, în valoare de miliarde de euro. Autoritățile suspectează că virusul s-ar fi putut răspândi după ce un mistreț a mâncat alimente contaminate, […]
21:40
Airbus a descoperit o problemă de calitate industrială care afectează panourile de fuselaj ale câtorva zeci de aeronave din familia A320, au declarat luni surse din industrie. Suspectatul defect de producție întârzie unele livrări, dar nu există indicii imediate că a ajuns la aeronavele aflate în serviciu, au declarat sursele, potrivit Reuters. Originea problemei nu […]
21:20
După incidentele provocate de susținătorii lui Georgescu la Alba Iulia, primarul municipiului a anunțat că organizatorii manifestației nu vor mai primi aprobare pentru astfel de adunări # Aktual24
După incidentele provocate de susținători ai lui Călin Georgescu de Ziua Națională la Alba Iulia, primarul municipiului, Gabriel Pleșa, a declarat, luni, că organizatorii manifestării convocate pentru fostul candidat la Președinție nu vor mai primi în viitor aprobare pentru astfel de adunări. „Cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus, prin Legea 60 […]
21:10
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) s-a lipit simbolic de Marea Unire de la 1918 și de locul său, adică Alba Iulia. Chiar și congresul din 2025, la care George Simion a fost candidat unic la președinție, l-au ținut aici, înainte de Ziua Națională. Disonanța AUR nu ține de faptul că se lipește de aceste […]
21:10
Inundații catastrofale în Indonezia: 500 morți, 500 dispăruți, 1 milion jumătate afectați # Aktual24
Bilanțul morților în urma inundațiilor care au lovit Indonezia săptămâna trecută a trecut acum de 500 de persoane, iar echipele de salvare se luptă în continuare să ajungă în zonele afectate. Inundațiile, provocate de un ciclon rar format deasupra strâmtorii Malacca, au lovit trei provincii și au afectat aproximativ 1,4 milioane de oameni, potrivit agenției […]
20:50
În Uniunea Europeană, românii au cel mai ridicat nivel de încredere în ceilalți, potrivit celor mai recente date Eurostat pentru anul 2024, surclasând Finlanda, care până acum a fost prima țară la acest indicator din UE. Indicatorul „trust in others” măsoară încrederea unei persoane în oameni pe care nu îi cunoaște – nu rude, nu […]
20:50
Un grup de cercetare axat pe robotică umanoidă îşi va începe activitatea la Institutul de Cercetare pentru Informatică şi Automatizare HUN-REN (SZTAKI), valorificând competenţele din industria auto şi din domeniul fabricaţiei, precum şi experienţa acumulată în inteligenţa artificială şi sistemele autonome – a anunţat, luni, László Palkovics, responsabil pentru inteligenţa artificială în cadrul guvernului. Potrivit […]
20:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „războiul trebuie să se încheie cât mai curând posibil” după discuțiile avute luni cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri s-au întâlnit la Palatul Élysée la o zi după ce negociatori de rang înalt din Ucraina și SUA au discutat un plan de pace susținut de Washington, […]
20:20
Presshub: Diana Buzoianu anunță lucrări urgente la Paltinu după ce mai multe localități din Prahova au rămas fără apă # Aktual24
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, începând de marți (dată fiind Ziua Națională), începând de vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă ESZ pentru suplimentarea rezervelor de apă prin bazinul de apă curată local, transmite Agerpres. Poziția sa vine după ce mai multe localități din Prahova au rămas fără apă potabilă, pe […]
20:10
Vânzările de arme au ajuns la un nivel record pe plan global. Lockheed Martin este pe primul loc # Aktual24
Lumea continuă să se înarmeze, iar producătorii de arme din aproape fiecare țară profită. Noi date de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) arată că veniturile celor mai mari 100 de producători de arme au crescut cu aproape șase procente anul trecut. „În 2024, vânzările globale de arme au atins cel […]
19:20
Președintele Dan, mesaj către alegătorii lui Georgescu: ”Avem multe dovezi ale faptului că alegerile de anul trecut au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România” # Aktual24
În discursul susținut luni seara, la Palatul Cotroceni, la recepția oficială de Ziua Națională a României, președintele Nicușor Dan a făcut referire și la algerile anulate de anul trecut și la campaniile extrem de agresive ale susțănătorilor lui Călin Georgescu și George Simion. ”Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat […]
18:50
Sărbătorim Ziua Națională a României pentru că pe 1 decembrie 1918, fruntașii românilor de peste munți au decis Unirea cu România la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Printre ei regăsim unele dintre figurile remarcabile ale istoriei românești. Cu mici excepții, cei mai mulți dintre cei care au condus acest proces care mai erau […]
18:40
Rusia se pregătește de război lung: Putin semnează bugetul pentru 2026, finanțare record pentru armată și forțele de securitate # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, într-o sinteză. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o […]
18:10
Poliția din Georgia a folosit împotriva demonstranților pro-UE o substanță chimică neurotoxică folosită în Primul Război Mondial # Aktual24
Poliția georgiană a folosit o substanță chimică extrem de periculoasă în timpul protestelor antiguvernamentale din toamna anului 2024. Substanța se spune că este un agent neurotoxic care fusese deja folosit în Primul Război Mondial. Acest lucru este conform unui material al postului de televiziune britanic BBC, care citează medici, declarații ale martorilor și foști membri […]
18:00
Olanda a promis, pe 1 decembrie, că va cumpăra armament american pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro (290 de milioane de dolari) prin intermediul listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL). Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, le permite aliaților NATO să achiziționeze armament american […]
17:40
UE pune condiții: planul de pace al lui Trump nu trebuie să-l grațieze pe Putin pentru crimele de război # Aktual24
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina nu trebuie să conducă la evitarea răspunderii președintelui rus Vladimir Putin pentru presupusele crime de război, a declarat un înalt oficial al Uniunii Europene. Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat luni pentru Politico că negociatorii ar trebui să se asigure că orice […]
17:20
Panică la Moscova după ce NATO a anunțat posibile ”lovituri preventive” contra Rusiei: ”Pas extrem de iresponsabil, care indică voinţa alianţei de a merge în continuare în direcţia escaladării” # Aktual24
NATO ar putea lua în considerare posibile „lovituri preventive” împotriva Rusiei, ca urmare a „războiului hibrid” dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una „extrem de iresponsabilă” şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie […]
17:00
Sondaj stupefiant AtlasIntel: Anca Alexandrescu se apropie de primul loc, diferență foarte mică de primul clasat # Aktual24
Anca Alexandrescu ajunge la egalitate cu Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, arată un studiu AtlasIntel realizat pentru HotNews, în perioada 27–30 noiembrie. Candidata susținută de AUR se află la doar 0,1% în urma lui Daniel Băluță, candidatul PSD, iar Ciprian Ciucu (PNL) s-a apropiat la 1,5% de cei doi. Potrivit cercetării, Daniel Băluță […]
16:40
Anchetele lui Koveși au aprins focul revoltelor în Grecia. Ciocniri între fermieri revoltați și polițiști în Grecia # Aktual24
Ministrul Dezvoltării Rurale și Alimentației, Kostas Tsiaras, a cerut luni fermierilor protestatari să se angajeze în dialog cu guvernul, declarând că oficialii folosesc toate măsurile fiscale disponibile pentru a-i sprijini pe cei care lucrează în sectorul primar. Fermierii au folosit tractoare pentru a bloca autostrăzi cheie, inclusiv principala rută Atena-Salonic, în apropierea orașului Larissa din […]
16:10
Miliardari apropiați de Putin au purtat discuții secrete cu miliardari americani privind acorduri miniere și energetice # Aktual24
Oligarhi ruși apropiați de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu personalități din lumea afacerilor americane despre potențiale acorduri miniere și energetice, parte a diplomației americane din culise, menită să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina. Oligarhii Ghenadi Timcenko, Iuri Kovalciuk și frații Arkadi și Boris Rotenberg – toți sancționați […]
15:10
„Ne vom asigura că își ispășește pedeapsa”. Israelienii protestează împotriva grațierii solicitate de Netanyahu # Aktual24
Proteste au izbucnit duminică, 30 noiembrie, la Tel Aviv, Israel, în urma cererii de grațiere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din partea președintelui Isaac Herzog în procesul său de corupție. Mii de oameni s-au adunat seara pentru a demonstra în fața reședinței prezidențiale. Unii purtau măști cu chipurile celor doi politicieni, în timp ce alții fluturau […]
14:50
Nicușor Dan, baie de mulțime la Arcul de Triumf. Selfie-uri cu participanți timp de aproape două ore # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat şi a făcut selfie-uri cu zeci de persoane, luni, după ce a asistat la parada militară de Ziua Naţională. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, şeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradiţională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulţi, copii […]
14:40
India are în prezent în flota sa aeriană 200 de avioane de vânătoare rusești și mai multe baterii de sisteme de rachete antiaeriene S-400. India intenționează să încheie un nou acord major de achiziții de arme din Rusia în timpul vizitei lui Vladimir Putin de săptămâna viitoare, în ciuda faptului că administrația Trump încearcă să […]
14:40
Cine l-a huiduit pe Bolojan la Alba Iulia: persoane cu însemnele AUR. Au huiduit și în timpul intonării imnului României – VIDEO # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, luni, la Alba Iulia, de persoane cu însemnele AUR. Acestea au huiduit chiar și în momentul intonării Imnului Național, relatează presa locală. Premierul Ilie Bolojan a sosit la Alba Iulia cu puțin înainte de ora 14.00, pentru a participa la tradiționala paradă militară. În clipa în care a coborât […]
14:20
Cine este Andrei Băzăvan, românul care l-a înfruntat pe Georgescu. I-au astupat gura, acum vin amenințările: ”O cauți cu lumânarea” – VIDEO # Aktual24
Tânărul care a strigat ”Marș la Moscova” în momentul în care pro-rusul Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia este Adrian Băzăvan. El anunță acum că a fost agresat după ce a fost îndepărtat forțat de oamenii lui Georgescu. ”Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este […]
14:10
Hong Kong: 13 persoane arestate pentru incendiul din turnurile de apartamente, acuzând antrepenorii de utilizare a unor materiale de renovare de calitate inferioară # Aktual24
Autoritățile din Hong Kong au anunțat luni că au reținut 13 persoane pentru presupusă omucidere din culpă, într-o anchetă privind cel mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, acuzând antrepenorii că au folosit materiale de renovare de calitate inferioară care au alimentat un incendiu care a făcut cel puțin 146 de victime. Poliția a […]
13:40
Activitatea fabricilor din China s-a contractat neașteptat în noiembrie, potrivit unui sondaj privat publicat luni, deoarece cererea internă slabă a continuat să frâneze a doua cea mai mare economie a lumii. Indicele PMI general pentru producția manufacturieră RatingDog China, realizat de S&P Global, a scăzut la 49,9 în noiembrie, neatingând așteptările analiștilor de 50,5 dintr-un […]
