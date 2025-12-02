Santander vinde alte acțiuni din subsidiara poloneză
Profit.ro, 2 decembrie 2025 11:20
Santander, cel mai mare creditor din zona euro, vrea să vândă încă 3,5% din subsidiara poloneză, Santander Polska, prin plasare accelerată, o operațiune de 480 milioane dolari.
• • •
Acum 5 minute
11:40
Raiffeisen - anunță clienții din România. Apare o schimbare la tranzacțiile efectuate online cu cardul # Profit.ro
Raiffeisen Bank își anunță clienții din România că va fi lansat un nou flux de autorizare pentru plăți efectuate cu cardul, online.
11:40
Prețurile brazilor ar putea crește în medie cu 10-15% față de nivelul prețurilor de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de Agroinform în rândul comercianților de pe piață, transmite publicația Népszava.
Acum 30 minute
11:20
11:20
Donald Trump este într-o stare de sănătate cardiovasculară ”excelentă”, arată RMN-ul făcut în octombrie, potrivit unui bilanț al medicului său, publicat de Casa Albă, relatează AFP.
Acum o oră
11:10
Romania Education Alliance (REA), prima rețea de școli private din România, a trecut pragul de 1.000 de elevi înscriși în școlile membre.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Spectral Mobilă a inaugurat, în Huși, al 41-lea magazin din România.
11:10
Tranzacție: Un afacerist român cumpără Atlantico, platformă online franceză de știri și opinii # Profit.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a devenit acționarul majoritar al site-ului francez de știri și opinii Atlantico.
11:00
Fără să-și anunțe utilizatorii, Netflix a eliminat pur și simplu funcția prin care conținutul putea fi transmis de pe telefonul mobil pe ecranul mai mare al televizorului.
11:00
OX2 Romania, parte a grupului suedez OX2, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa, a achiziționat trei proiecte eoliene cu capacitatea totală de 235 MW, aflate în județele Vaslui și Vrancea, de la compania Future Power.
11:00
Global Vision semnează cu Raiffeisen pentru prima investiție în retail, la Oradea, într-un proiect de peste 10 milioane euro # Profit.ro
Compania Global Vision, fondată de antreprenorul Sorin Preda, a semnat un contract de refinanțare a activului de retail din Oradea cu Raiffeisen Bank România, în valoare de 4,5 milioane de euro.
11:00
IT Genetics anunță intenția de a lansa o operațiune de atragere de capital în luna decembrie și de a se lista pe piața AeRO a BVB în primul trimestru din 2026 CONFIRMARE # Profit.ro
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a semnat actele pentru lansarea procedurilor de listare la bursă, relevă datele analizate de Profit.ro.
11:00
Cargus, preluat recent de Sameday, anunță numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de Chief Sales Officer și membru al echipei de board a companiei.
10:50
Cea mai valoroasă companie din lume lansează un software open-source pentru accelerarea dezvoltării mașinilor autonome # Profit.ro
Nvidia a lansat un nou software open-source destinat să accelereze dezvoltarea vehiculelor autonome, folosind cele mai noi tehnici de ”reasoning” din inteligența artificială, transmite Reuters.
Acum 2 ore
10:20
Amar Subramanya, care a lucrat anterior atât la Microsoft, cât și la Google, va conduce divizia de AI de la Apple, înlocuindu-l pe John Giannandrea.
09:50
Tranzacție: Grampet Group preia divizia de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România # Profit.ro
Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, a semnat cu Knorr-Bremse Romania un acord de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare.
Acum 4 ore
09:40
Rata șomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, față de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:40
După multe luni de informații și imagini oferite cu picătura, coreenii de la Samsung au prezentat, în sfârșit, Z TriFold, primul smartphone al companiei care se pliază în trei bucăți.
09:30
Bulgarii au protestat din nou față de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters.
09:10
Baidu, operatorul celui mai mare motor de căutare din China, a lansat concedieri extinse, care vor afecta mai multe divizii ale companiei.
09:10
Anxietatea este în creștere accelerată în România, iar creierul persoanelor afectate arată tipare clare de dezechilibru # Profit.ro
Anxietatea este în creștere accelerată în România și devine o realitate comună pentru un număr tot mai mare de români.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb de Chardonnay și Verdeca, un vin cu arome de flori de trandafir și tei, fructe de livadă, citrice și piersici bine coapte. Un vin cotat cu 96 de puncte de către Luca Maroni # Profit.ro
Vinul zilei, Masso Antico Verdeca Chardonnay 2024, este un cupaj alb ecologic din sudul Italiei, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni.
08:50
Bitcoin și Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piața criptomonedelor s-a intensificat din nou, relatează CNBC.
08:30
Acțiunile europene au scăzut pe 1 decembrie, indicele pan-european Stoxx 600 închizând în declin cu 0,2%, pe fondul scăderilor generalizate în principalele burse și sectoare, relatează CNBC.
08:20
Efectul moiré apare când detaliile fine ale subiectului interferează cu matricea senzorului, generând în imagine modele ciudate sau culori false
08:20
Vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), informează AFP.
08:10
Arhip Pogurski, fondator și CEO GURSK: Provocările pentru piața distribuției de echipamente medicale vin din zona de adopție clinică, finanțare, mentenanță # Profit.ro
„Cabinetul stomatologic al viitorului este un mix între tehnologie de ultimă generație și gândire sustenabilă”, spune Arhip Pogurski, fondator și CEO al GURSK, companie care furnizează echipamente și soluții integrate pentru cabinetele stomatologice.
08:00
Rechemări în service: BMW trebuie să schimbe 25.000 de centuri de siguranță, Audi – 70.000 de baterii # Profit.ro
Cele mai recente campanii de rechemare în service pentru mărcile de pe piața Europană includ patru modele de la BMW, care au probleme cu centurile de siguranță. Audi are o problemă similară, dar amploarea este mult mai mică.
07:50
Oferta de listare a Contakt intră în linie dreaptă, având de recuperat un ecart mare. De ce investitorii întârzie să vină # Profit.ro
Cu doar 2 zile înainte de închidere, mai puțin de o cincime din oferta publică primară derulată de liderul pieței de accesorii de telefoane este subscrisă. Deși investitorii nu au propriu-zis obiecții legate de compania Contakt Express Logistik, există conjuncturi de piață care frânează ritmul de cotare.
Acum 6 ore
07:40
PSD vine cu o procedură de concordat care să prevină insolvența și executarea silită a autorităților locale # Profit.ro
Autoriitățile locale vor putea recurge la o procedură a concordatului de prevenire a situației de criză financiară și insolvență atunci când se află în dificultate și vor putea evita astfel executările silite pentru datorii neachitate sau obligații nerespectate, conform unui proiect legislativ inițiat de PSD.
07:40
Lion Capital se axează pe investițiile în România și nu caută oportunități în străinătate. “Aici avem experiență.” # Profit.ro
Daniel Gavrilă de la Lion Capital spune că piața românească oferă suficiente oportunități pentru a nu fi neapărată nevoie de căutarea unor debușee externe.
07:30
VIDEO Oportunitate de investiții, de la 1.000 euro. Robert Butoi, Partner & Investment Manager SyndiFi: Randamentele sunt mai mari, riscul este mai redus - Profit.ro Live TV # Profit.ro
SyndiFi deschide accesul investitorilor mici la proiecte imobiliare comerciale, într-un context în care randamentele din retail ajung la 7-8%, iar marii retaileri trec spre modele operaționale fără proprietate.
07:20
Grupul estonian TextMagic, operatorul unei platforme de mesagerie pentru companii, și-a închis subsidiara din România, care funcționa ca divizie de marketing pentru grup, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
Val de recrutări la Guvern pentru companii publice. AMEPIP caută un expert independent pentru viitoarea comisie care va selecta candidații la 400 posturi de adminstratori în companii publice # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se pregătește pentru selecția candidaților care vor ocupa 400 de posturi de membri ai consiliilor de administrație/supraveghere din cadrul companiilor publice de la nivel central și local, conform datelor Profit.ro.
07:00
Gmail, Yahoo, Outlook dispar din instituțiile publice. Administrația centrală și locală, instituțiile publice nu vor mai folosi adrese de e-mail comerciale - proiect # Profit.ro
Toate instituțiile publice vor avea obligația să utilizeze exclusiv adrese de poștă electronică/ e-mail oficiale, nu adrese comerciale precum Gmail sau Yahoo, iar nerespectarea acestei obligații va atrage sancționarea conducătorilor și personalului acelor instituții, fără a afecta validitatea actului administrativ transmis, prevede un proiect analizat de Profit.ro.
06:10
Signal Iduna capitalizează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
ULTIMA ORĂ România poate avea o nouă mare fabrică auto. Un gigant caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini pe an. În România a investit deja într-o fabrică de componente # Profit.ro
Great Wall Motors, una dintre cele mai vechi companii auto din China, care are deja la activ o încercare eșuată de a intra pe piața din Europa, a pregătit acum un nou plan, care include și o fabrică de mașini în regiune, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV FOTO FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Speră să devină și curieri. „O experiență de succes pe care ne propunem să o replicăm!“ # Profit.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București, Brașov și Cluj, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV Gigant pharma intră în România, după ce a fost cumpărat cu aproape 4 miliarde dolari. Românul Mihai Drăgoi, numit Country Lead regional # Profit.ro
Compania pharma americană Vantive începe activitatea în România, deschizând o filială la București, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
SURPRIZĂ FOTO Grupul Niro, al familiei lui Nicolae Dumitru, intră pe piața galeriilor comerciale de tip street-mall # Profit.ro
Niro Investment, companie controlată de familia omului de afaceri Nicolae Dumitru, urmează tendința generală de investiții în galerii comerciale de tip street-mall și pregătește un proiect de acest tip în Voluntari, în apropierea fostului complex Europa și Dragonul Roșu, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Acum 24 ore
22:00
Proprietarul Lidl și Kaufland ridică cea mai mare investiție din istoria sa, alături de Deutsche Telekom, în Germania # Profit.ro
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, va ridica o gigafabrică pentru inteligența artificială, o facilitate de mari dimensiuni care să susțină necesitățile de calcul AI.
21:40
Italienii descoperă cu laude vinul românesc, de 1 Decembrie. ”În inima Europei există o enclavă viticolă." # Profit.ro
Italienii descoperă vinul românesc cu ocazia Zilei Naționale, de 1 Decembrie.
19:30
TAROM anunță clienții că pot cumpăra un bilet între 1 – 31 decembrie și intră automat într-o tombolă.
19:00
VIDEO Nicușor Dan - mesaj dur la recepția de Ziua Națională: România - țară coruptă. Românii au dreptate. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani! # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a avut un mesaj dur la recepția de la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională.
18:50
Rusia a transmis României un mesaj scurt cu ocazia Zilei Naționale.
18:40
Două tramvaie s-au ciocnit în București, la intersecția dintre bd. Doinea Cornea și Splaiul Independenței.
18:30
Conferința ONU pentru schimbările climatice (COP) a livrat un mare succes – Acordul de la Paris.
18:10
Temperaturile vor crește în următoarele zile.
17:20
VIDEO Drumul lui Tibi Ușeriu de la închisoare la o carieră de campion, inspirație de Ziua Națională # Profit.ro
Cel mai cunoscut alergător român de anduranță, fondator al Via Transilvanica, Tibi Ușeriu povestește, de Ziua Națională a României, cum sportul l-a ajutat să iasă dintr-o spirală a distrugerii de sine și cum voința și încrederea i-au adus nu doar vindecare, ci și performanțe remarcabile și succes în proiectele începute.
17:10
VIDEO&FOTO Criză de apă în Prahova - Pompierii au adus cisterne și baxuri cu apă potabilă # Profit.ro
Pompierii distribuie apă menajeră și baxuri cu apă potabilă populației din județele Prahova și Dâmbovița.
