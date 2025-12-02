Sfântul Graal al medicinei: cercetătorii israelieni izolează celule greu de detectat care ar putea încetini procesul de îmbătrânire

11:30

Să fie ciorba, sarmalele, micii sau mămăliga? Sau toate? Sau altceva? Am întrebat români din diverse zone ale Spaniei, unii plecați de zeci de ani din țară la ce fel de mâncare românesc nu ar putea renunța niciodată, niciodată, nici măcar dacă ar pleca pe o insulă pustie unde ar putea lua cu ei un singur […] © G4Media.ro.