Temperatura a scăzut până la minus 43 de grade Celsius în vestul Mongoliei
G4Media, 2 decembrie 2025 11:20
Temperaturile nocturne au scăzut brusc, în noaptea de luni spre marţi, până la minus 43 de grade Celsius în sumul Tosontsengel, o subdiviziune administrativă a provinciei Zavkhan din vestul Mongoliei, potrivit agenţiei naţionale de meteorologie, citată de agenția de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres. Aceasta este cea mai scăzută temperatură înregistrată până acum în […]
• • •
Acum 5 minute
11:40
Marine Le Pen va candida la preşedinţia Franței dacă instanţele îi vor permite, chiar dacă protejatul său, Jordan Bardella, este mai popular în sondaje # G4Media
Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat marţi că va candida la următoarele alegeri prezidenţiale programate pentru 2027, dacă instanţele îi vor permite, chiar dacă protejatul său, Jordan Bardella, ar fi mai popular, aşa cum sugerează unele sondaje de opinie, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Lucrurile sunt extrem de clare: […]
Acum 15 minute
11:30
În iunie 2025, Honda a lansat și a aterizat cu succes un prototip de rachetă reutilizabilă lungă de șase metri, la centrul său de cercetare din Hokkaido, Japonia. Producătorul auto japonez, cunoscut pentru inovațiile sale în domeniul automobilelor și al tehnologiilor de mobilitate, pare să facă un pas neașteptat spre spațiu, și stârnește tot mai […]
11:30
Samsung a prezentat oficial Galaxy Z TriFold, primul smartphone al companiei cu ecran pliabil în trei segmente / Ce specificaţii are şi cât va costa # G4Media
După multe luni de informaţii şi imagini oferite cu picătura, coreenii de la Samsung au prezentat, în sfârşit, Z TriFold, primul smartphone al companiei care se pliază în trei bucăţi, transmite News.ro. Ecranul intern al noului smartphone are o diagonală de 10 inch, cu o rezoluţie de 2160 x 1584 pixeli şi o rată adaptivă de împrospătare […]
11:30
La ce fel de mâncare tradițională nu ar renunța românii niciodată, oricât de departe de țară s-ar afla/ Adi Hădean: „Mâncarea făcută de mama, tata sau mătușa, cred că asta caută fiecare și la asta nu putem renunța” # G4Media
Să fie ciorba, sarmalele, micii sau mămăliga? Sau toate? Sau altceva? Am întrebat români din diverse zone ale Spaniei, unii plecați de zeci de ani din țară la ce fel de mâncare românesc nu ar putea renunța niciodată, niciodată, nici măcar dacă ar pleca pe o insulă pustie unde ar putea lua cu ei un singur […]
11:30
Circa 20.000 de cartuşe de muniţie ale armatei germane, furate dintr-un camion de transport civil # G4Media
Persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de cartuşe de muniţie ale armatei germane dintr-un camion al unei companii de transport civil, în urmă cu o săptămână, acţiune descrisă de Ministerul Apărării de la Berlin drept un incident de securitate semnificativ, a relatat marţi revista germană Spiegel, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Tratăm […]
Acum 30 minute
11:20
11:20
Sfântul Graal al medicinei: cercetătorii israelieni izolează celule greu de detectat care ar putea încetini procesul de îmbătrânire # G4Media
Profesorul Alon Monsonego de la Universitatea Ben-Gurion din Negev afirmă că a descoperit un set de celule imune care ar putea deține secretul prelungirii longevității, potrivit The Times of Israel. „Sistemul imunitar se deteriorează în timp, iar acest proces poate dicta ritmul îmbătrânirii", a declarat Monsonego, în vârstă de 61 de ani, de la Departamentul […]
Acum o oră
11:10
O navă sub pavilion rusesc, care transporta ulei de floarea-soarelui, a fost atacată în Marea Neagră, afirmă autoritățile turce # G4Media
Administrația Maritimă Turcă a anunțat că tancul maritim Midvolga-2, care se deplasa din Rusia către Georgia cu o încărcătură de ulei de floarea-soarelui, a semnalat că a fost atacat și se îndrepta către portul turc Sinop, potrivit BBC. Raportul administrației turce precizează că atacul a avut loc la 129 de kilometri de coasta turcă, dar […]
11:10
Un bărbat care şi-a ucis soţia, executat public în Iran / Alt bărbat condamnat pentru crimă, executat pe un stadion în Afganistan # G4Media
Un bărbat din Iran a fost executat public pentru că şi-a ucis soţia sufocând-o în mod deliberat, a relatat marţi agenţia de presă iraniană Mizan, preluată de agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Fapta s-a petrecut în oraşul Semnan în 2020, iar sentinţa a fost aplicată după ce condamnarea iniţială la moarte a fost […]
11:00
Nouă persoane trimise în judecată de DNA pentru că ar fi vândut subevaluat mai multe terenuri ale Parc Industrial Sibiu SA / Terenurile ar fi fost valorificate ulterior la valoarea reală de apropiați ai administratorului societății # G4Media
Nouă persoane au fost trimise în judecată, marți, de procurorii DNA, pentru că ar fi vândut subevaluat mai multe terenuri din zona Șelimbăr, care aparțineau societății Parc Industrial Sibiu SA, unde deține acțiuni și Consiliul Local Șelimbăr . Terenurile ar fi fost valorificate ulterior la valoarea reală de apropiați ai administratorului societății, Eugen Iordănescu, arată […]
10:50
Regizorul Jafar Panahi, câştigător al Palme d’Or la Cannes, condamnat la un an de închisoare de justiţia iraniană # G4Media
Regizorul Jafar Panahi, în vârstă de 65 de ani şi premiat la Cannes pentru „Un simple accident", a fost condamnat în contumacie la un an de închisoare de justiţia iraniană pentru „activităţi de propagandă" împotriva statului, a anunţat luni pentru agenția de știri AFP avocatul său. Pedeapsa este însoţită de o interdicţie de călătorie de […]
10:50
Nou incident maritim în jurul unor insule revendicate de Japonia şi China, pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele două țări # G4Media
Un nou incident cu implicarea de nave nipone şi chineze a avut loc marţi în jurul insulelor revendicate de Tokyo şi Beijing, au anunţat gărzile de coastă ale celor două ţări, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat după ce noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi […]
Acum 2 ore
10:40
Instanţa supremă judecă marţi o cerere de recurs în casaţie, în cazul accidentului de la 2 Mai, din august 2023, provocat de Vlad Pascu şi soldat cu doi morţi şi trei răniţi # G4Media
Instanţa supremă se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în […]
10:40
Un adolescent care visa să devină dresor de lei a fost ucis de leoaică sub privirile martorilor. Tânărul a escaladat un gard de 8 metri pentru a intra în țarcul animalelor de la zoo (VIDEO) # G4Media
Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost sfâşiat de leu după ce a pătruns în ţarcul lui de la o grădină zoologică din Brazilia. Un videoclip viral a surprins tragedia, arătând victima escaladând un gard înalt de aproximativ 8 metri pentru a intra în ţarcul leoaicelor din Parcul Zoobotanic Arruda Câmara, cunoscut local sub […]
10:30
Bolivia elimină obligativitatea vizelor pentru turiştii din mai multe ţări, între care şi România # G4Media
Guvernul bolivian a anunţat luni că a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România şi Statele Unite, pentru a stimula turismul, care va fi acum o prioritate şi o temă transversală în administraţia publică, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Aceasta este o primă […]
10:20
Casa Albă confirmă că a lovit de două ori aceeași navă suspectată de trafic de droguri în Caraibe # G4Media
Casa Albă a confirmat luni că un amiral american a ordonat la începutul lunii septembrie bombardarea pentru a doua oară a unei nave suspectate că transporta droguri în Caraibe, pentru a ucide supraviețuitorii unui prim atac, într-un moment în care legalitatea acestor operațiuni militare este pusă sub semnul întrebării la Washington, transmite agenția AFP, citată […]
10:20
Witkoff şi Kushner se vor întâlni cu Putin la Moscova / Presiunea exercitată de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina stârneşte temeri că ar putea fi un „acord neplăcut” pentru Europa # G4Media
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni marţi la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuţii privind o posibilă soluţie pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Dar indiferent de rezultatul ultimei iniţiative a lui […]
10:20
Autoritățile fac analize nămolului de la Vulcanii Noroioşi pentru a afla dacă și ce proprietăţi terapeutice au # G4Media
Primăria Scorţoasa din judeţul Buzău a solicitat Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat privind caracteristicile nămolului din Vulcanii Noroioşi, scopul fiind acela de a-i determina proprietăţile terapeutice necesare în procesul de obţinere a statutului de staţiune turistică de interes local pentru comună, transmite Agerpres. Administraţia locală arată că, pentru […]
10:20
Migranţii ilegali din Marea Britanie se vor confrunta cu percheziţii vestimentare şi orale pentru depistarea de telefoane mobile şi cartele SIM # G4Media
Poliţia din Regatul Unit va putea solicita migranţilor ilegali să se dezbrace şi să fie de acord cu percheziţii orale la sosirea lor în porturile britanice, astfel încât ofiţerii să poată căuta telefoane mobile sau cartele SIM şi să adune informaţii pe parcursul călătoriei lor, a anunţat guvernul luni, transmite agenția de știri Reuters, citată […]
10:10
BREAKING Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București și le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu: Candidata extremistă are șanse reale să ajungă primarul Capitalei / Îi cer lui Cătălin Drulă să se alăture alianței candidaților de centru-dreapta # G4Media
Vlad Gheorghe a anunțat marți într-o conferință de presă că s-a retras din cursa pentru Primăria București și le-a cerut susținătorilor săi să îl voteze pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL. G4Media a scris în exclusivitate încă de luni că fostul europarlamentar Vlad Gheorghe va face acest pas. El a invocat nevoia de unitate împotriva candidatei […]
10:00
„Are peste 40 de ani” – Avertismentul care aprinde discuțiile despre retragerea lui Hamilton # G4Media
Lewis Hamilton a continuat și în Qatar seria de Grand Prix-uri fără podium pentru Ferrari din 2025. Guenther Steiner, fost director al Haas, spune că multiplul campion mondial mai are o singură încercare înainte de retragerea din Formula 1: anul 2026. Scandalul Oscar Piastri ajunge în Parlamentul Australiei: Un senator acuză McLaren că i-a „furat" […]
10:00
Un bărbat a murit în Vrancea, după ce a fost prins sub un mal de pământ / Lucra la sistemul de canalizare # G4Media
Un bărbat de 54 de ani care efectua lucrări la reteaua de canalizare a murit, marţi dimineaţă, la Goleşti, judeţul Vrancea, după ce un mal de pâmânt s-a prăbuşit peste el, transmite News.ro. Potrivit ISU Vrancea, pompierii din cadrul Detaşamentului Focşani au intervenit de urgenţă în comuna Goleşti, după ce un bărbat a fost prins […]
09:50
Pachetul majoritar de acțiuni al site-ului de dreapta „Atlantico”, preluat de un afacerist român / Cine este „misteriosul strateg electoral”, cum îl numește presa franceză # G4Media
Omul de afaceri român Lucian Despoiu, expert în campanii online, a devenit acţionarul majoritar al site-ului francez de ştiri şi opinii de dreapta Atlantico, a declarat luni pentru AFP fondatorul acestuia, Jean-Sebastien Ferjou. Societatea Kondiment, agenţie multinaţională de servicii online, fondată de Despoiu, „a devenit într-adevăr acţionarul majoritar al Atlantico", a declarat editorul Atlantico într-un […]
09:50
VIDEO | Am întrebat trei bucătari de top: Care este cel mai subestimat ingredient românesc? „În Franța se vinde la preț de șofran. Trebuie să îl folosim mai mult” # G4Media
Bocuse d'Or România a adunat la Brașov nu doar echipe excepționale, ci și voci puternice din gastronomia românească. În pauzele dintre probe, printre timere setate la secundă și farfurii care se construiau ca niște sculpturi, am pus o întrebare simplă, dar extrem de importantă pentru țara noastră: „Care este cel mai subestimat ingredient românesc?"
Acum 4 ore
09:40
O nouă problemă pentru Airbus: după defecţiunea software, apare o problemă de calitate care ar putea afecta panourile fuselajului la A320 / Acţiunile companiei au scăzut cu 10% # G4Media
Acţiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariţia unor informaţii privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320, transmite CNBC, conform News.ro.
09:30
Iranul și Turcia au convenit să construiască o legătură feroviară strategică pentru comerț # G4Media
Iranul și Turcia s-au angajat duminică să înceapă construcția unei legături feroviare care să conecteze cele două țări, menită să devină o legătură strategică pentru comerțul global dintre Europa și Asia, transmite Rador, care citează AFP. Iranul, o țară din Orientul Mijlociu aflată la intersecția dintre Europa și Asia, consideră poziția sa geografică un atu. […]
09:30
Profesoara Dana Papadima, critică dură a programei de Limba și literatura română propusă de Ministerul Educației: Mii de adolescenți se vor refugia mai abitir în ficțiunea parșivă a tik-tok-ului și influensărilor # G4Media
Reacțiile din mediul educațional continuă să apară după publicarea în dezbatere a noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Dana Papadima, profesor, editor de manuale, specialist în educație și director educațional al Avenor College, scrie într-o postare publică pe Facebook despre „bubuiala" provocată de proiect și avertizează că documentul riscă să […]
09:30
Surpriză mare la UK Championship: Fostul campion Mark Allen, învins categoric de locul 52 mondial # G4Media
Mark Allen, campionul din 2022, a părăsit neașteptat UK Championship din runda inaugurală. Englezul nu a avut vreo
09:20
Fanii Ferrari au avut parte de un nou weekend dezastruos din partea echipei lor favorite, evoluția monoposturilor roșii în Qatar fiind una dezamăgitoare. Fred Vasseur, șeful Scuderiei, dă vina pe Pirelli și pe presiunile anormal de mari din pneuri de pe circuitul de la Lusail. Scandalul Oscar Piastri ajunge în Parlamentul Australiei: Un senator acuză […] © G4Media.ro.
09:20
FOTO 1 Decembrie la Alba Iulia, prin ochii unui fotograf: ”A fost pentru prima dată când m-am simțit în pericol având în jur oameni care aveau în mâini drapelul, cruci și lupul dacic cântând „Hristos a înviat”, înainte de Crăciun” # G4Media
Dana Coțovanu e fotograf la Inquam Photos și a relatat într-o postare pe pagina ei de Facebook trăirile avute de 1 Decembrie, la Alba Iulia, în mijlocul celor care au așteptat sosirea lui Călin Georgescu. A scris că a fost pentru prima oară în cariera ei în care i-a fost teamă. ”Îmbrâncită, trasă de ghiozdan, […] © G4Media.ro.
09:20
Prețurile brazilor ar putea crește în medie cu 10-15% față de nivelul prețurilor de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de Agroinform în rândul comercianților de pe piață, transmite publicația Népszava. Potrivit sondajului realizat de portalul agricol, în acest sezon, vânzătorii ocazionali de la tarabele stradale și din piețe vând molid cu aproximativ 5.000 de […] © G4Media.ro.
09:20
Forțele militare ruse au anunțat din nou capturarea orașelor Pokrovsk și Vovceansk, dar experții OSINT încă nu au confirmat aceste afirmații # G4Media
Șeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, a reafirmat în cadrul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin că armata rusă a capturat orașele Pokrovsk și Vovceansk, dar personalul militar ucrainean și analiștii de date deschise continuă să nege aceste afirmații, potrivit BBC. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat jurnaliștii luni despre noul […] © G4Media.ro.
09:20
Ministrul Diana Buzoianu a cerut revizuirea evaluării de impact asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu / Localnicii au semnalat probleme # G4Media
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a solicitat SPEEH Hidroelectrica SA, titularul proiectului privind „Creşterea ponderii producţiei de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor şi asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu”, revizuirea raportului de evaluare a impactului asupra mediului. În luna octombrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a deplasat […] © G4Media.ro.
09:10
Ce se știe despre „Schengenul militar”, planul prin care UE își propune să transforme mobilitatea trupelor # G4Media
Analiză La Razon, via Rador: Inițiativa a fost prezentată de Comisia Europeană și urmărește optimizarea răspunsului statelor membre în caz de conflict sau urgență. Uniunea Europeană rămâne concentrată pe îmbunătățirea capacităților strategice ale statelor sale membre. Progresul ambiguu în negocierile de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina nu pare să fi liniștit cele 27 […] © G4Media.ro.
09:10
INTERVIU Profesoara Dana Lica: Deciziile care se vor lua în 2026 vor impacta Educația pentru cel puțin 10 ani # G4Media
La etajul al II-lea al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești se află laboratorul de informatică unde, de ani de zile, elevii și profesorii continuă activitățile dedicate performanței. În fiecare weekend, acolo au loc pregătiri pentru olimpiade, întâlniri ale cercului de informatică și cursurile Centrului Județean de Excelență (CJEx) Prahova – o activitate care […] © G4Media.ro.
09:00
Eurostat: România, pe primul loc în UE la încrederea în ceilalți. Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa # G4Media
Românii au cel mai ridicat nivel de încredere în ceilalți din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat pentru anul 2024. Este primul an în care se întâmplă asta, până acum Finlanda fiind prima țară la acest indicator din UE, potrivit Edupedu.ro. Indicatorul „trust in others” măsoară încrederea unei persoane în oameni pe care nu […] © G4Media.ro.
08:50
Războiul dintre Rusia și Ucraina a devenit deja un laborator de inovație militară. În absența controlului aerian, niciuna dintre părți nu a putut utiliza masiv avioane de vânătoare sau bombardiere, prea scumpe și prea vulnerabile pentru a fi riscate în lupte directe. În locul lor, dronele au preluat scena și au ajuns să determine ritmul […] © G4Media.ro.
08:50
Cum va fi vremea în decembrie: vin zile călduroase până la finalul anului, temperaturi peste cele obişnuite # G4Media
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg teritoriul ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie, transmite News.ro. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. […] © G4Media.ro.
08:50
Polonia încearcă să trăiască cu certitudinea inconfortabilă că războiul nu se mai petrece doar de cealaltă parte a graniței, ci s-a instalat pe teritoriul său sub forma unor explozii țintite, a unor drone care îi traversează cerul, a unor incendii suspecte, a unor atacuri cibernetice, a unor campanii de incitare la ură pe rețelele de […] © G4Media.ro.
08:50
EXCLUSIV Capitala pisicilor vagaboande din mijlocul deșertului. Orașul la care nu mă așteptam să fie plin de feline de rasă fără stăpân. Cum rezistă animalele la temperaturi de 50 de grade (FOTO + VIDEO) # G4Media
Poți să spui despre Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, că este spectaculoasă, modernă, chicioasă sau multiculturală, dar nu mă așteptam să fie plină de pisici vagaboande. Nu exagerez când spun că sunt foarte multe feline de rasă fără stăpân, care trăiesc în mijlocul deșertului. © G4Media.ro.
08:50
Donald Trump avertizează Israelul împotriva oricărei ingerinţe în Siria: ”Nimic să nu interfereze cu evoluţia Siriei într-un stat prosper” # G4Media
Donald Trump a atenţionat luni Israelul contra oricărei ingerinţe în Siria ce ar risca să compromită tranziţia ţării arabe în „stat prosper”, după o incursiune a forţelor israeliene, vineri, în sudul Siriei, informează AFP, citată de Agerpres. „Este foarte important ca Israelul să menţină un dialog puternic şi veritabil cu Siria, ca nimic să nu […] © G4Media.ro.
08:40
Generalul american Ben Hodges: Europa începe să conștientizeze că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil. Europa e pe locul patru între prioritățile lui Trump # G4Media
Într-un interviu acordat emisiunii matinale „Europe Today”, difuzată de Euronews, fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că Europa „începe să conștientizeze treptat” că nu mai poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil, potrivit Rador. „Statele Unite consideră Europa ca fiind lipsită de importanță, cu excepția, poate, a […] © G4Media.ro.
08:40
Scandalul Oscar Piastri ajunge în Parlamentul Australiei: Un senator acuză McLaren că i-a „furat” titlul # G4Media
Oscar Piastri a fost, fără să vrea, protagonistul unui moment bizar petrecut în Parlamentul Australiei: senatorul Matt Canavan a îmbinat politica cu sportul și i-a întrebat pe unii dintre colegii săi de muncă: este corect tratamentul pe care Piastri l-a primit din partea McLaren? I-a fost lui „furat” titlul de campion din Formula 1? O […] © G4Media.ro.
08:30
Baloanele care intră ilegal în spațiul aerian al Lituaniei reprezintă atacuri hibride ale Belarusului, transmite Ursula von der Leyen # G4Media
Intrările neautorizate ale Belarusului în spaţiul aerian al Lituaniei constituie un „atac hibrid” din partea regimului Lukaşenko, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce reprezentantul belarus de la Bruxelles a fost convocat, anunţă CNN, citat de News.ro. ”Situaţia de la graniţa cu Belarus se înrăutăţeşte, odată cu creşterea intrărilor […] © G4Media.ro.
08:30
Comunitatea românească din Torino se întoarce acasă: Peste 5.000 de români au părăsit orașul piemontez # G4Media
Analiză Corriere Della Sera via Rador: Este o comunitate deosebit de integrată în structura socială și economică a zonei. Și, de fapt, este și cea mai prezentă și numeroasă. Aceasta este populația românească, care s-a adunat duminică, 30 noiembrie, în Piazza Castello pentru a sărbători sfântul protector al țării, Sfântul Andrei, și Ziua Națională, care […] © G4Media.ro.
08:20
De Ziua Națională a României, Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria # G4Media
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”, transmite Radio Chișinău. Moneda este emisă în memoria Reginei Maria a României (1875-1938) – o personalitate de excepție, cu un rol crucial în unificarea Principatelor Române și în construirea […] © G4Media.ro.
08:20
Primăria vrea să construiască un lift înclinat spre Cetățuia Brașovului / Monumentul istoric s-a reîntors în proprietate publică în urma unui proces care a durat 7 ani # G4Media
Pe vremuri, exista un trenuleţ cu cremalieră care pornea de pe strada Mihai Eminescu şi ajungea pe Dealul Straja, la Cetățuia Brașovului. Amenajarea unei astfel de instalații ar duce la o promovare mult mai bună a fortăreței, simbol emblematic pentru Braşov, anunță Biz Brașov. Propunerea amenajării unei instalații de transport pe cablu spre fortăreață a […] © G4Media.ro.
08:20
Pe măsură ce Statele Unite își reduc prezența militară în Europa și se orientează spre Asia, europenii se confruntă cu realitatea unui continent care trebuie să se apere în fața Rusiei. Întârzierile în deplasarea trupelor, deficitul de capabilități militare critice și încălcările tot mai mari ale spațiului aerian, chiar și în state membre NATO, precum […] © G4Media.ro.
08:10
Proteste masive în Bulgaria, cu zeci de mii de studenți pe străzi: „Generația Z vine”, „Bulgaria tânără, fără mafie” / Președintele Radev cere demisia guvernului # G4Media
Zeci de mii de studenți protestează atât în Sofia, cât și în alte 13 orașe din țară. Bulgarii scandează „Hoții!”, „Mafia!” și „Demisia!”, cerând judecarea politicianului oligarh, Delian Peevski, și a fostului premier, Boyko Borrisov, transmite Mediafax. La Universitatea din Sofia (Bulgaria), cei mai violenți dintre protestatari au fost bătuți de poliție. Agitatorii aveau fețele […] © G4Media.ro.
08:10
Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: soluțiile pentru companii și manageri de flote # G4Media
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice. Iar în centrul mobilității eficiente se află managementul inteligent și digital al vehiculelor dintr-o firmă. O privire de ansamblu organizată și completă asupra parcului auto permite o alocare mai eficientă a resurselor financiare. […] © G4Media.ro.
