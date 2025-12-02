Massif Festival își schimbă formatul și se întoarce în Poiana Brașov. „Format multi-weekend, cu o producție specială” / Datele și line-up-ul vor fi anunțate în 15 decembrie
BizBrasov.ro, 2 decembrie 2025 11:20
Massif, primul mare eveniment organizat într-o staţiune montană din Centrul şi Estul Europei, pregătește cea de-a treia ediție a festivalului în 2026. Alături de Primăria Brașov, organizatorii își propun să transforme Massif într-o experiență de neuitat pentru iubitorii de munte și de distracție. Pe 15 decembrie, fanii Massif vor putea afla data festivalului în 2026, [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
11:40
Şeful ANAF, dezamăgit de atitudinea lui Klaus Iohannis cu privire la datoria de aproape 1 milion de euro. „Ne-am fi aşteptat la o înţelegere amiabilă. Nu a mai răspuns nici prin avocaţi” # BizBrasov.ro
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a vorbit public despre situația fiscală a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, explicând că instituția pe care o conduce se aștepta la o colaborare amiabilă și la o conformare voluntară în ceea ce privește achitarea sumelor stabilite de Fisc. În schimb, potrivit acestuia, demersurile de dialog s-au [...]
Acum 15 minute
11:30
„Setbv”, festivalul Brașov Science, Education & Technology: Ultimele două zile de evenimente din această ediție # BizBrasov.ro
Festivalul Brașov Science, Education & Technology (SETbv) a început în 17 octombrie și continuă săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă – ultimele două zile de evenimente din această ediţie a festivalului. SETbv 4.0 este organizat de Asociația District Hub şi cuprinde dialoguri, proiecţii de film, workshopuri de gândire critică şi cultură politică, dar [...]
Acum 30 minute
11:20
PROIECT Instituțiile publice nu vor mai folosi adrese de e-mail comerciale de la Gmail, Yahoo sau Outlook # BizBrasov.ro
Toate instituțiile publice vor avea obligația să utilizeze exclusiv adrese de poștă electronică/ e-mail oficiale, nu adrese comerciale precum Gmail sau Yahoo, iar nerespectarea acestei obligații va atrage sancționarea conducătorilor și personalului acelor instituții, fără a afecta validitatea actului administrativ transmis, prevede un proiect analizat de Profit.ro.„România are nevoie urgentă de un cadru unitar, sigur [...]
11:20
Massif Festival își schimbă formatul și se întoarce în Poiana Brașov. „Format multi-weekend, cu o producție specială” / Datele și line-up-ul vor fi anunțate în 15 decembrie # BizBrasov.ro
Massif, primul mare eveniment organizat într-o staţiune montană din Centrul şi Estul Europei, pregătește cea de-a treia ediție a festivalului în 2026. Alături de Primăria Brașov, organizatorii își propun să transforme Massif într-o experiență de neuitat pentru iubitorii de munte și de distracție. Pe 15 decembrie, fanii Massif vor putea afla data festivalului în 2026, [...]
Acum o oră
11:10
Favoritismele și pilele, pe primul loc: Mesajul unei eleve din Făgăraș în cadrul campaniei „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” # BizBrasov.ro
Campania „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” ajunge în Făgăraș la un liceu unde se presupune că favoritismele și pilele ar fi pe primul loc. Eleva a scris despre colegi de-ai ei care ar avea pile la profesori și astfel le-ar fi mai ușor să obțină note mari. Fata povestește că [...]
11:10
Guvernul își asumă astăzi răspunderea pe noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor / Ce prevede legea # BizBrasov.ro
Guvernul își asumă astăzi răspunderea pe noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor Premierul Ilie Bolojan merge marți după-amiază în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pe reforma pensiilor magistraţilor. Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30, este programată Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie. [...]
10:50
Detalii din motivarea Tribunalului Brașov în dosarul în care Ioan Neculaie a primit 10 ani de închisoare # BizBrasov.ro
Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel. GOLAZO.ro publică detaliile din motivarea instanței: stenograme despre TVA, presiuni asupra angajaților și mecanismul financiar prin care FC Brașov și-a șters fraudulos din acte o datorie de peste 5 milioane de lei către stat. [...]
10:50
FAN Courier a amenajat locuințe la container pentru mai mulți nepalezi care lucrează la depozitul din Brașov # BizBrasov.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București, Brașov și Cluj, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Astfel, și lângă hub-ul din Brașov, de pe strada Zaharia Stancu, Fan [...]
Acum 2 ore
10:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul [...]
Acum 4 ore
09:40
Un superstar al blues-ului american, în premieră în România, la Brașov Jazz & Blues Festival 2026 # BizBrasov.ro
Câștigătoare a șapte Blues Music Awards din 26 de nominalizări și nominalizată la Grammy într-o carieră jalonată de nenumărate concerte memorabile și 17 albume – cel mai recent, Back For Me, apărut chiar anul acesta – JANIVA MAGNESS reprezintă una dintre cele mai valoroase și influente artiste ale blues-ului contemporan. Ediția cu nr. 14 Brașov [...]
09:20
VIDEO Ursul văzut aseară în Sânpetru a plecat la „cumpărături” la Mall Coresi. A fost filmat alergând spre intrarea într-un magazin # BizBrasov.ro
Ursul văzut aseară în Sânpetru a plecat la „cumpărături” la Mall Coresi. A fost filmat alergând spre intrarea într-un magazin După cum Biz Brașov vă informa aseară, locuitorii din Sânpetru au primit aseară în jurul orei 18.30 un mesaj Ro-Alert care semnala prezența unui urs în zonă. Acesta a fost observat pe strada Safirului, respectiv în apropiere [...]
Acum 6 ore
06:00
Universitatea Transilvania din Brașov, în topul universităților românești în învățământul ingineresc, conform clasamentului EngiRank 2025 # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov, în topul universităților românești în învățământul ingineresc, conform clasamentului EngiRank 2025 Universitatea Transilvania din Brașov își confirmă statutul de instituție de referință în domeniul ingineriei, potrivit rezultatelor publicate în EngiRank 2025 – European Ranking of Engineering Programs (https://engirank.eu/ranking/2025/all/), singurul clasament dedicat exclusiv programelor tehnice din Europa. Ediția din acest an analizează [...]
Acum 8 ore
05:40
Primăria Brașov începe lupta pentru marcă cu „Brașoveanul uriaș” care vinde… kendama și fel de fel de alte articole pentru casă # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă să utilizeze toate mijloacele legale disponibile pentru a proteja denumirile, simbolurile și elementele identitare ale orașului, astfel încât acestea să nu fie exploatate comercial fără consimțământul autorității locale și în afara spiritului de respect față de comunitate. După lupta cu firma SC Bere București de Cartier SRL, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov [...]
05:40
Primăria propune amenajarea unei instalații de transport pe cablu spre Cetățuia Brașovului, în parteneriat cu Ana Teleferic # BizBrasov.ro
Pe vremuri, exista un trenuleţ cu cremalieră care pornea de pe strada Mihai Eminescu şi ajungea pe Dealul Straja, la Cetățuia Brașovului. Amenajarea unei astfel de instalații ar duce la o promovare mult mai bună a fortăreței, simbol emblematic pentru Braşov. Propunerea amenajării unei instalații de transport pe cablu spre fortăreață a fost lansată de [...]
05:30
Încep lucrările de proiectare pentru extinderea școlii din Bartolomeu și construcția unei noi săli de sport # BizBrasov.ro
Primăria Brașov luase în calcul în 2020 extinderea corpului de clădire al Școlii 14 de pe strada Agricultorilor pe terenul vecin al fostei societăți Electromontaj. Ulterior, proiectul a fost abandonat în mandatul 2020 – 2024, iar în luna septembrie a acestui an a fost reluat. Astfel, Primăria a lansat o licitație publică în vederea întocmirii studiului de fezabilitate [...]
05:30
Ce spune presa engleză despre dispariția adolescentului britanic George Smyth într-o drumeție spre Castelul Bran # BizBrasov.ro
George Smyth, în vârstă de 18 ani, a pornit într-o drumeție spre Bran, celebru pentru legătura sa cu legenda lui Dracula. Ajuns în Valea Țigănești, o zonă împădurită și greu accesibilă din munții acoperiți de zăpadă, tânărul a folosit ultimul semnal disponibil pentru a contacta serviciile de urgență, explicând că este epuizat și și suferă [...]
05:10
VIDEO Baie „comunală” și „traseu cu obstacole” pentru urșii din masivul Piatra Craiului # BizBrasov.ro
VIDEO Baie „comunală” și „traseu cu obstacole” pentru urșii din masivul Piatra Craiului Cel mai recent „recensământ” al urșilor din România, făcut în mod științific, pe bază de mostre de ADN recoltate din păduri, susține că în România trăiesc peste 10.400 de urși. Asta în timp ce lanțul trofic permite existența a doar puțin peste [...]
05:00
Perioada sărbătorilor aduce bucurie, dar și un val crescut de activități online: cumpărături, rezervări sau donații. În acest context, este esențial să fim vigilenți și să știm cum să reacționăm în cazul unei posibile fraude cibernetice, transmit specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude online? „Un [...]
Acum 12 ore
03:40
Moștenirea ridică multe semne de întrebare atunci când intră în discuție partajul sau împărțirea bunurilor. Una dintre cele mai frecvente dileme este legată de statutul unei case moștenite: rămâne ea un bun personal sau intră automat la bunuri comune? Ce să știi despre moștenire Din punct de vedere juridic, moștenirea – numită și succesiune – reprezintă modalitatea prin [...]
Acum 24 ore
20:10
Femeie dispărută de câteva zile de acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui GRANCEA GHEORGHINA-ELEONORA, în vârsta de 39 de ani, care, la data de 28 noiembrie a.c., ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, din comuna Homorod, județul Brașov [...]
18:50
Urșii din Brașov nu vor încă să intre în hibernare. Un urs a fost observat în această seară în Sânpetru, în apropiere de centură # BizBrasov.ro
Urșii intră în hibernare mai târziu ca de obicei sau chiar deloc din cauza schimbărilor climatice, potrivit specialiștilor. Tocmai de aceea, animalele încă mișună prin diverse zone. În această seară, locuitorii din zona Sânpetru au primit un mesaj Ro-Alert care semnala prezența unui urs în zonă. Acesta a fost observat pe strada Safirului, respectiv în [...]
17:10
Analiza blocajelor majore de pe șantierul feroviar Brașov-Sighișoara. Când o să fie gata calea ferată crucială pentru integrare în transportul pan-european # BizBrasov.ro
Analiza blocajelor majore de pe șantierul feroviar Brașov-Sighișoara. Când o să fie gata calea ferată crucială pentru intergrea transportului pan-european. Șantierul lucrărilor de modernizare a liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara ar înregistra întârzieri, acuză Asociația Pro Infrastructura (API). Lucrările ar putea fi gata după anul 2030, deși contractele au fost semnate în 2020, [...]
16:40
Fundaţia Conservation Carpathia, distinsă cu Ordinul de Merit al Germaniei pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş # BizBrasov.ro
Fundaţia Conservation Carpathia, distinsă cu Ordinul de Merit al Germaniei pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş Fundaţia Conservation Carpathia a primit o recunoaştere internaţională importantă pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş. Directorii executivi ai fundaţiei, Barbara şi Christoph Promberger, au fost distinşi cu Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania, acordat de preşedintele [...]
15:50
Cod portocaliu de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi. Evitați prezența la altitudini de peste 1.800 de metri # BizBrasov.ro
Cod portocaliu de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi. Evitați prezența la altitudini de peste 1.800 de metri. Având în vedere avertizarea emisă de ANM privind cod portocaliu de avalanșă la altitudini de peste 1800 m, Salvamont Brașov atrage atenția asupra condițiilor actuale ale stratului de zăpadă în masivele montane. „Ultimul episod de precipitații a [...]
15:10
1 Decembrie 2025: Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime timp de 2 ore, la Arcul de Triumf. La Alba Iulia, steaguri cu candidatul Georgescu și nevasta, iar Șoșoacă cu o cruce mare, la „defilare” # BizBrasov.ro
1 Decembrie 2025: Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime timp de 2 ore, la Arcul de Triumf, în București. La Alba Iulia, steaguri cu candidatul Georgescu și nevasta, iar Șoșoacă cu o cruce mare, la „defilare” Președintele Nicușor Dan a fost asaltat de admiratori la finalul paradei militare de 1 Decembrie și timp de aproape [...]
14:00
Situația celor 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița rămași fără apă potabilă. Ministrul Mediului întreabă dacă se poate livra apă netratată pentru nevoile casnice, responsabilii locali „iau foc” # BizBrasov.ro
Situația celor 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița rămași fără apă potabilă. Ministrul Mediului întreabă dacă se poate livra apă netratată pentru nevoile casnice, responsabilii locali „iau foc” O criză majoră de apă potabilă a început vineri, 28 noiembrie, în județul Prahova, afectând 12 localități printre care Câmpina, Cornu și Breaza, unde inițial zeci [...]
13:40
Sfântul Andrei nu i-a ajutat deloc. Șoferi băuți, fără permis, trași ieri pe dreapta de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Sfântul Andrei nu i-a ajutat deloc. Șoferi băuți, fără permis, trași ieri pe dreapta de polițiștii brașoveni Ieri în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Făgăraș au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Podului din municipiul Făgăraș. Conducătorul auto, un tânăr de 18 ani, din comuna Voila, prezenta semne vizibile ale [...]
13:20
Tânăr bătut în fața unui restaurant din Poiana Brașov. Agresorul a fost reținut de polițiști # BizBrasov.ro
Tânăr bătut în fața unui restaurant din Poiana Brașov. Agresorul a fost reținut de polițiști Sâmbătă seara în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, în apropierea unui restaurant are loc un scandal între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul [...]
12:40
VIDEO Ziua Națională a României sărbătorită la Brașov. Câteva sute de militari au defilat pe Bulevardul Eroilor din Brașov # BizBrasov.ro
Ziua Națională a României sărbătorită la Brașov. Câteva sute de militari au defilat pe Bulevardul Eroilor din Brașov Sute de militari din Garnizoana Brașov (detașamente din unitățile locale ale Ministerului Apărării Naționale), detașamente de militari din țările aliate NATO, care sunt staționate la baza militară de la Cincu și reprezentanți ai altor structuri din sistemul [...]
12:00
Trump, de Ziua Națională a României: „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO” # BizBrasov.ro
Trump, de Ziua Națională a României: „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO” Președintele SUA, Donald Trump, a transmis, luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, „cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite”. „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO și ca pilon al securității regionale și încurajez continuarea [...]
Ieri
11:30
Două cutremure au avut loc în această dimineață în România. Unul a avut epicentrul la 72 de km de Brașov, iar cel de-al doilea, la 62 de km # BizBrasov.ro
Două cutremure au avut loc în această dimineață în România. Unul a avut epicentrul la 72 de km de Brașov, iar cel de-al doilea, la 62 de km de Brașov. Două cutremure au avut loc în zona seismică Vancea, luni dimineață, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism, cu magnitudinea 3,8, [...]
10:50
Proiect unic la nivel național: Gardul electric instalat anul acesta la marginea orașului Râșnov a gonit 90% din urșii „tomberonezi”, care acum s-au „mutat” la Cristian # BizBrasov.ro
Proiect unic la nivel național: Gardul electric instalat anul acesta la marginea orașului Râșnov a gonit 90% din urșii „tomberonezi”, care acum s-au „mutat” la Cristian La cererea Primăriei Râșnov, Ocolul Silvic din localitate a reușit să finalizeze un proiect unic la nivel național: Instalarea unui gard de aproape 9 kilometri de fir electric pentru [...]
10:20
Porsche „zburător”, pe drumul spre Poiana Brașov. Șoferul e teafăr, dar mașina care costă în jur de 100.000 de euro e „praf” # BizBrasov.ro
Porsche „zburător”, pe drumul spre Poiana Brașov. Șoferul e teafăr, dar mașina care costă în jur de 100.000 de euro e „praf” Un Porsche înmatriculat în București a „zburat” ieri dimineață de pe carosabil, într-o râpă, pe drumul spre Poiana Brașov. Martorii spun că șoferul a avut un comportament agresiv în trafic, a depășit în [...]
09:40
Trafic blocat pe DN1, în apropiere de Făgăraș, în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineață # BizBrasov.ro
Trafic blocat pe DN1, în apropiere de Făgăraș, în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineață La acest moment traficul rutier este blocat pe DN 1, între localitatea Mândra și municipiul Făgăraș, ca urmare a producerii unui accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. În urma coliziunii dintre [...]
09:30
Ceremonialul militar și religios de 1 Decembrie începe la ora 12 la Brașov. La ora 10, junii îi așteaptă pe brașoveni în Piața Unirii, iar la ora 18, un spectacol folcloric are loc în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Ceremonialul militar și religios de 1 Decembrie începe la ora 12 la Brașov. La ora 10, junii îi așteaptă pe brașoveni în Piața Unirii, iar la ora 18, un spectacol folcloric are loc în Piața Sfatului De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, pe lângă ceremonialul militar și religios de pe b-dul Eroilor și cel [...]
30 noiembrie 2025
20:40
Autobuzul lui Moș Crăciun, pe străzile din oraș. Pleacă în fiecare zi de la ora 17.00, din capătul de linie Roman. Uite în ce stații oprește # BizBrasov.ro
RATBV a lansat astăzi „Autobuzul lui Moș Crăciun”, un vehicul special împodobit, pregătit să ofere copiilor o experiență de neuitat, plină de culoare, cântece și bucurie. De mâine, 1 Decembrie, „Autobuzul lui Moș Crăciun”, decorat cu personaje de basm, cu lumini strălucitoare, cu Moșul și unul dintre ajutoarele sale la bord, va circula prin Brașov [...]
20:00
Mii de brașoveni și turiști în Piața Sfatului, pentru aprinderea iluminatului de sărbători # BizBrasov.ro
Brașovul a devenit din această seară un oraș din poveste, odată cu aprinderea luminițelor de Crăciun. Momentul a fost sărbătorit de mii de copii, părinți și bunici care au umplut Piața Sfatului și au numărat secundele până la momentul în care cele 1,3 milioane de luminițe au anunțat începutul sărbătorilor de iarnă la Brașov. Gazda [...]
19:40
Accident rutier între Predeal și Azuga. Șase persoane ar fi implicate, dintre care una inconștientă # BizBrasov.ro
Salvatorii de la ISU Brașov intervin la această oră la un accident rutier între Predeal și Azuga. „Din primele informații, în accident ar fi implicate șase persoane, dintre care una este inconștientă”, au trasmis reprezentanții ISU Brașov. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD [...]
18:50
Brașovul a aprins luminițele de sărbătoare. Cum arată centrul orașului cu mii de beculețe în brad și pe străzi # BizBrasov.ro
Cele peste 1,3 milioane de luminițe ce împodobesc orașul au fost aprinse în această seară, iar Brașovul a redevenit oficial „oraș din poveste. Tot în această seară s-a deschis oficial și Târgul de Crăciun din Piața Sfatului. La acest moment, cei de la Fly Project „încălzesc” atmosfera. Evenimentele „din poveste” continuă până în apropierea [...]
18:10
O verificare la instalația de gaz de… zeci de mii de lei. Doi bărbați care au intrat în casa unei vârstnice sub acest pretext și i-au luat banii din dulap au ajuns după gratii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu doi bărbați în stare de arestare preventivă, bănuiți de săvârșirea unui furt dintr-o locuință situată în municipiul Brașov. Concret, la data de 29 noiembrie, polițiștii [...]
17:10
Peste 85% produse românești la rafturi în magazinele dee retail. Ministrul Agriculturii: „Depinde ce cumpărăm” # BizBrasov.ro
Magazinele de retail din România au pe rafturi peste 85% produse românești, afirmă ministrul Agriculturii și Dezoltării Rurale, Florin Barbu, și recomandă consumatorilor să aleagă produsele procesate în țara noastră. „Depinde ce cumpărăm, produse românești sunt. Eu întotdeauna am îndemnat consumatorii românii ca atunci când merg în magazinele de retail, dar și în celelalte magazine [...]
13:50
Peste 45.000 de firme dizolvate în acest an. Brașovul, printre județele cu cele mai multe dizolvări # BizBrasov.ro
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și citate de profit.ro. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 9.396 de firme (număr în creștere cu [...]
12:40
Târgul de Crăciun, ediția 2025: Cât te costă deliciile pe care le găsești în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Târgul de Crăciun se deschide oficial în această seară, dar brașovenii care au ajuns în centrul orașului au postat deja pe rețelele sociale prețurile pentru mai multe preparate ce vor fi la vânzare pentru vizitatori. Astfel, de pe pagina My Name: Brașov vedem că un pahar de vin fiert costă între 15 și 20 lei, [...]
11:50
Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica astăzi. Tradiții românești și legende populare de sărbătoarea Sfântului Andrei # BizBrasov.ro
Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica duminică, de Sfântul Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Aproape 550.000 de bărbaţi poartă numele Andrei sau nume derivate. În cazul femeilor, numărul depăşeşte 438.000. 516.000 de bărbaţi au numele Andrei, în timp ce numele Andreea este purtat de aproape 350.000 de femei. În cazul bărbaţilor, ca număr, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Simona Halep (34 de ani) organizează pentru prima oară petrecerea de Revelion la hotelul ei din Poiana Brașov, iar prețul cerut de campioana tenisului i-a intrigat pe turiști. Pentru un sejur de patru zile la resortul sportivei din Poiana Brașov, prețul este 1.430 de euro de persoană (7.247) de lei, acesta fiind cel mai ieftin [...]
10:50
Din această seară, Brașovul redevine „Oraș din poveste”. Recomandarea autorităților: Vino cu autobuzul sau troleibuzul în centrul orașului! Circulația în centrul istoric va fi restricționată # BizBrasov.ro
Doar câteva ore mai sunt până la momentul în care Brașovul redevine orașul din poveste, iar luminițele din bradul de Crăciun și iluminatul festiv vor anunța începutul sărbătorilor de iarnă. Pentru a vă bucura de evenimentele pregătite, autoritățile vă reamintesc că soluția cea mai bună de transport o reprezintă autobuzele și troleibuzele RATBV, mai ales [...]
29 noiembrie 2025
17:10
Ploi, lapoviţă şi ninsoare: Cod galben în Capitală și 13 județe, inclusiv zona de munte a județului Brașov # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică la 14:00, în zone din 13 judeţe şi în Bucureşti, precum şi o informare de precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare în zone montane. Potrivit sursei citate, până în 30 noiembrie, ora 14:00, în [...]
17:00
Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) avertizează că tendinţa globală de reducere a vaccinării permite reapariţia unor focare care păreau controlate, potrivit News.ro. În 2024 cazurile de rujeolă au crescut cu 47% în Europa şi Asia Centrală, o evoluţie pusă în principal pe seama scăderii acoperirii vaccinale. Această situaţie se înscrie într-un context global în [...]
14:20
Tânărul dispărut în Bucegi, încă de negăsit. Salvamontiștii au refăcut traseul pe care a mers băiatul # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au continuat acțiunile de căutare atât ieri, cât și astăzi, pentru localizarea bărbatului dispărut în Munţii Bucegi, în urmă cu o săptămână. Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu au fost identificate noi elemente concludente, transmit salvatorii montani. La operațiuni s-au alăturat și trei [...]
14:10
Situația zborurilor WizzAir, după ce actualizarea de software solicitată de Airbus a fost finalizată # BizBrasov.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air informează că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320 şi toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situaţii. Compania anunțase vineri seară că unele dintre aeronavele sale se [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.