Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în acordul de finanţare semnat cu BERD în valoare de 192 milioane euro
Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 11:30
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în acordul de finanţare semnat cu BERD în valoare de 192 milioane euro
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
11:30
Acum o oră
11:00
11:00
11:00
Acum 2 ore
10:30
10:30
10:30
Bursă. Profitul pe T3 al Cris-Tim a crescut cu 32% într-un an şi a redus evaluarea companiei la 13,35 ori, sub nivelul de după listare cu un P/E de 14,5 # Ziarul Financiar
Profitul net al Cris-Tim (CFH) pe trimestrul al treilea din 2025 a urcat cu 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportărilor financiare.
10:30
10:30
10:15
Cu un salt de 0,8% din PIB într-o singură lună (august faţă de iulie), echivalent a 14 mld. lei (2,8 mld. euro), datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB, iar pragul de 60% din PIB va fi atins în septembrie, cu mult mai repede decât se anticipa # Ziarul Financiar
Datoria publică a crescut, doar în august, cu încă 14 mld. lei (2,8 mld. euro). În primele opt luni din an, datoria a crescut cu 119 mld. lei (23,8 mld. euro), ajungând la un total de 1.084 mld. lei (217 mld. euro).
10:15
Bursă. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace: aproape 375.000 de lei ar fi adus marile acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, cu 40% sub cât ar fi livrat Wall Street. Dacă rămâneau cash, doar 30.000 de lei, iar în depozite, 61.000 de lei # Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street, şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
10:00
09:45
Conferinţa ZF Energie 2025. „Sunt trei lucruri care se vor întâmpla în viitor în toată lumea: centre de date, centre de date, centre de date. Orice ţară trebuie să aibă centre de date“ # Ziarul Financiar
Firmele locale caută oportunităţi în zona de producţie de componente şi externalizare. După energie verde, vin investiţiile în stocare, dar trebuie să găsim soluţii pentru industrie şi să generăm consum pe plan local. „Ceea ce vom face în doi ani în energie este exact ce pregătim de acum“, a spus Mihai Tudor, CEO al Simtel, subliniind astfel nevoia de a identifica noi verticale de creştere după ce investiţiile în eoliene sau solare vor pierde din tracţiune.
09:45
Cum au devenit micii şi berea ”muze” pentru unul dintre cei mai cunoscuţi pictori români contemporani: Îmi place să prind şi internaţional, dar îmi e mult mai drag să rezonez cu românii # Ziarul Financiar
Pe Lucian Prună nu ai cum să-l confunzi. El nu inserează în lucrările sale trimiteri mai mult sau mai puţin subtile la lucrările faimoase semnate de Vincent van Gogh, de exemplu, pentru a genera un impact global. Nu, Lucian Prună îţi pune în faţa ochilor picturi cu mici şi bere, cu cartofi prăjiţi sau laptele Doina, iar dacă îi comentezi pe social media, ai şanse bune să-ţi răspundă şi să te facă să râzi, asta dacă ai suficient umor.
Acum 4 ore
09:30
09:30
Samsung lansează primul telefon cu trei ecrane pliabile: Galaxy Z TriFold costă 2.440 de dolari şi se lansează în Coreea de Sud în mai puţin de două săptămâni # Ziarul Financiar
Samsung a anunţat primul său telefon cu trei ecrane pliabile: Galaxy Z TriFold costă 2.440 de dolari şi se lansează în Coreea de Sud în mai puţin de două săptămâniSamsung încearcă să-şi consolideze poziţia pe piaţa telefoanelor pliabile cu primul smartphone tri-fold din lume, într-un segment unde competiţia cu producătorii chinezi devine tot mai intensă, potrivit Reuters.
09:15
Bursă. Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, şi-a făcut exitul din Hidroelectrica. Fondul, investitor încă din IPO-ul din 2023 # Ziarul Financiar
Lion Capital (LION), fosta SIF Banat-Crişana, societatea de investiţii condusă de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, a ieşit complet din acţionariatul Hidroelectrica, potrivit celui mai recent raport publicat pentru trimestrul al treilea din 2025.
09:15
08:45
Analiză ZF. Averea imobiliară a marilor retaileri alimentari sare de 36 mld. lei. Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, este unul dintre cei mai mari jucători din real-estate-ul românesc # Ziarul Financiar
Lanţurile de hipermarketuri şi supermarketuri deţin în proprietate terenuri şi clădiri evaluate la aproape 37 mld. lei, valoarea portofoliilor imobiliare ale retailerilor străini din comerţul alimentar crescând puternic de-a lungul ultimilor ani, pe măsură ce companiile au continuat să investească local şi să se dezvolte.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei Căpriţă, fondator Voice Budgeting: Am creat un „coach“ financiar digital care îţi preia cheltuielile prin comenzi vocale şi îţi oferă sfaturi personalizate. Lansăm oficial în ianuarie # Ziarul Financiar
Andrei Căpriţă, un student în anul II la Cibernetică, dezvoltă o aplicaţie de gestionare a finanţelor personale, numită Voice Budgeting, care îşi propune să elimine efortul manual de introducere a datelor prin utilizarea comenzilor vocale şi a inteligenţei artificiale. Aflată momentan în faza de testare beta, soluţia funcţionează ca un „coach“ financiar personalizat, capabil să ofere sfaturi şi analize bazate pe contextul specific al fiecărui utilizator. Start-up-ul, care a pornit de la o idee validată rapid în cadrul unui hackathon, ţinteşte lansarea oficială a produsului în luna ianuarie a anului viitor.
07:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Andrei Koszti, Simon, Iuga & Partners : România are o oportunitate în industria de apărare care poate veni în completarea automotive # Ziarul Financiar
România poate deveni un jucător important în lanţul de producţie al industriei europene de apărare, având capacitatea de a fabrica subansamble şi componente pentru echipamente militare, de la drone şi aeronave până la tancuri şi dispozitive de defence. Potrivit lui Andrei Koszti, partener în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Simon, Iuga & Partners, ţara noastră dispune de forţa de muncă calificată şi de infrastructura necesară pentru a capta această cerere în creştere.
Acum 6 ore
07:15
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual, episodul 7. De astăzi, introducere aplicată în lumea fiecărui fond Goldman Sachs Romania Equity, un produs de 2 mld. lei, cu expunere majoritară pe România şi un preţ al unei unităţi de 3.500 de lei. Care sunt cele mai mari investiţii # Ziarul Financiar
Goldman Sachs Romania Equity este unul dintre cele mai mari fonduri de acţiuni accesibile investitorilor locali, cu active nete de aproape 2 miliarde de lei, dublu faţă de 2021, pentru un instrument de investiţii administrat local şi extern.
Acum 12 ore
02:15
Şeful AI de la Apple pleacă după eşecul Siri: Vine un fost director Microsoft şi Google # Ziarul Financiar
Apple îşi schimbă conducerea diviziei de inteligenţă artificială după ce nu a reuşit să livreze funcţionalităţile Siri promise odată cu lansarea iPhone 16, a anunţat compania. John Giannandrea, care a condus eforturile AI ale Apple, se retrage din funcţie şi va rămâne consilier până în primăvara lui 2026. Înlocuitorul său, Amar Subramanya, vine de la Microsoft, unde a ocupat funcţia de vicepreşedinte pentru AI, şi a lucrat anterior 16 ani la Google, unde a condus echipa de inginerie pentru asistentul Gemini.
01:30
01:15
Atenţie, începe să se schimbe piaţa muncii: Dacă înainte căutai un barman şi nimeni nu venea la interviu cu zilele şi lunile şi începeai să te uiţi către asiatici, acum, când am dat un anuţ, în 24 de ore am primit 30 de CV-uri de la români şi niciunul nu a mai comentat la program şi la salariu # Ziarul Financiar
01:15
00:15
00:15
00:15
00:15
Start-up-ul româno-elveţian Swisspod a ajuns la investiţii totale de circa 20 mil. dolari. Capitalul merge acum preponderent către dezvoltarea produsului în SUA, unde recent compania a doborât recordul de viteză hyperloop # Ziarul Financiar
Swisspod Tehnologies, start-up-ul româno-elveţian care dezvoltă o tehnologie de transport de mare viteză, a ajuns la investiţii în valoare totală de circa 20 milioane de dolari, din care 13 milioane de dolari provin din finanţări obţinute de la fonduri şi investitori privaţi precum Hurbig Ventures, Silicon Roundabout Ventures şi Felix Porsche, iar restul din granturi obţinute în principal de la statul elveţian şi de la European Innovation Council. La începutul acestui an, proiectul Swisspod avea o evaluare pre-money de aproximativ 50 milioane de franci elveţieni (circa 55 milioane de dolari).
00:15
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Barrier vrea să-şi dubleze cifra de afaceri la 100 de milioane de euro, dar amână investiţiile din cauza impredictibilităţii economice # Ziarul Financiar
Adrian Gârmacea, proprietarul Barrier, unul dintre cei mai mari producători de tâmplărie din România, spune că anul 2025 a adus o creştere de 15% faţă de anul anterior, în ciuda unui start dificil marcat de instabilitatea politică. „Chiar dacă 2025 a fost un an complicat, mai ales în prima parte, până când am prins un pic de stabilitate politică, noi am înregistrat o creştere de 15% faţă de anul trecut“, explică antreprenorul.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ia în calcul OMV Petrom emiterea de obligaţiuni externe pentru Neptun Deep? Răspunde CFO-ul Alina Popa: Am anunţat că în fiecare an, cel puţin 40% din cash-flow-urile operaţionale le vom da acţionarilor, fie că sunt dividende de bază sau speciale, iar pe toată perioada undeva la 50% # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi cea care dezvoltă alături de Romgaz cel mai important proiect energetic al României, Neptun Deep, spune că deocamdată nu are nevoie de finanţări externe pentru derularea investiţiilor, dar nu exclude ca în viitor să ia în calcul diverse instrumente, inclusiv potenţiale emisiuni de obligaţiuni pe pieţele internaţionale, în funcţie şi de mediul de piaţă şi de cum va evolua activitatatea. Explicaţiile vin de la Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, în dialog cu Ziarul Financiar.
00:15
Pentru companiile occidentale, China s-a transformat dintr-o sursă constantă de profit într-un laborator de testare # Ziarul Financiar
Companiile occidentale din China sunt în faţa unei noi realităţi: profiturile facile sunt de domeniul trecutului, iar competiţia nu face decât să crească, notează The Wall Street Journal.
00:15
Neputinţa guvernului de a reduce deficitul bugetar împinge datoria publică la peste 60% din PIB încă din acest an # Ziarul Financiar
Datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB şi a sărit, cu siguranţă, de 60% din PIB în septembrie – un prag de referinţă ce era aşteptat la finalul lui 2016, dacă nu chiar în 2027.
00:15
Băncile comerciale au încasat în primele nouă luni din 2025 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 36,8 mld. lei, mai mult decât duble faţă de cheltuielile cu dobânzile plătite de bancheri la depozite, de 15,5 mld. lei, conform datelor transmise de BNR pentru ZF.
00:15
Ford Otosan România raportează venituri de peste 3 mld. euro la 9 luni, dar profitabilitate mai mică decât în Turcia # Ziarul Financiar
Ford Otosan România a generat venituri de 148,5 miliarde de lire turceşti (aproximativ 3 miliarde de euro) în primele nouă luni din 2025, reprezentând un sfert din afacerile totale ale grupului.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace # Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street – şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
00:15
Ce planuri are campionul mondial la tenis Horia Tecău, care a intrat recent în acţionariatul Electryphy, cu brandul românesc de echipamente sportive? „Vreau ca Electryphy să susţină tinerii sportivi“ # Ziarul Financiar
Horia Tecău, fostul număr 1 mondial în proba la dublu, care a câştigat Wimbledonul în 2015, a intrat recent în acţionariatul Electryphy, un brand românesc de echipamente sportive.
00:15
A început o nouă epocă de aur a petrolului şi gazelor naturale în Europa. Ungaria sfidează tendinţa din UE şi se concentrează pe explorarea gazului de şist, într-o regiune aflată la graniţa cu România # Ziarul Financiar
Ungaria stă pe un câmp uriaş de gaze naturale, care în teorie poate acoperi consumul ţării timp de decenii. Problema este că accesul la aceste gaze este dificil din cauza adâncimii mari la care se află. Pentru a le scoate la suprafaţă este nevoie de tehnologie costisitoare. Mult timp riscul a fost ca extragerea lor să fie nerentabilă economic.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Cris-Tim, cu o istorie de 33 de ani de ani, a fost şi a rămas o afacere de familie. Cum îşi propune grupul dublarea businessului în cinci ani? „Viteza în luarea deciziilor într-o industrie atât de dinamică precum FMCG este cheia“. Compania are în plan investiţii de 890 mil. lei până în 2030 # Ziarul Financiar
Cristina şi Radu Timiş au pus bazele Cris-Tim în 1992. Au plecat la drum cu un mic magazin de zece metri pătraţi. Astăzi, după 33 de ani, antreprenorii au ajuns să controleze un grup cu activitate în producţie şi retail şi cu vânzări de 1,12 miliarde lei în 2024.
00:15
ZF Agropower. România are 20.000 de porci autohtoni Mangaliţa şi Bazna, dar carnea nu ajunge în restaurante şi hipermarketuri, cum îşi doresc crescătorii. „Vindem direct clienţilor sau străinilor care ne vizitează“ # Ziarul Financiar
Acum peste 70-100 de ani, porcii autohtoni Mangaliţa şi Bazna creşteau liberi, pe câmp, cu blana stufoasă, similară cu a oilor, în gospodăriile populaţiei. Acum, România are circa 20.000 de porci din aceste rase, iar crescătorii încearcă să le păstreze autenticitatea. Însă carnea nu ajunge în restaurante şi hipermarketuri, aşa cum şi-ar dori fermierii.
00:15
ZF Tech Day. Avertismentul experţilor: Inteligenţa artificială schimbă dinamica - atacatorii vizează tot mai mult „utilizatorii nonumani“ - diverse aplicaţii şi platforme utilizate de angajaţi. Ce spun Julien Ducarroz, Orange România, Mădălin Dumitru, SCUT şi Andrei Avădănei, DefCamp # Ziarul Financiar
Într-o eră digitală în care pagubele globale cauzate de criminalitatea cibernetică depăşesc 10 trilioane de dolari, consensul dintre liderii marilor companii şi experţii în securitate cibernetică este că protecţia absolută împotriva atacurilor este un mit, iar companiile trebuie să investească masiv în capacitatea de reacţie postincident.
00:15
Conferinţa ZF Energie 2025. Energia e materie primă. Nu ne îmbrăcăm şi nu mâncăm centre de date. Avem nevoie de consum industrial, altfel vom exporta energie ieftină pe care o vom importa în produse scumpe“. Anul 2025 se termină cu imaginea unui an excelent pentru piaţa de regenerabile, cu multe investiţii finalizate sau în curs de derulare # Ziarul Financiar
Firmele locale caută oportunităţi în zona de producţie de componente şi externalizare. După energie verde vin investiţiile în stocare, dar trebuie să găsim soluţii pentru industrie şi să generăm consum pe plan local.
1 decembrie 2025
23:45
23:30
Acum 24 ore
22:30
22:15
O echipă de studenţi care a creat o platformă inteligentă de analiză a concurenţei a câştigat un hackathon UiPath în Bucureşti. Mihai Silviu Murgan, UiPath: „Noile generaţii trebuie să înveţe să valorifice puterea AI” # Ziarul Financiar
O echipă de studenţi care a creat o platformă inteligentă de monitorizare a concurenţei, capabilă să adapteze strategiile de piaţă în timp real, a câştigat marele premiu al competiţiei Future Forward Hackathon, organizată recent la Bucureşti de UiPath, ca mai de succes companie de IT pornită din România. Tinerii din echipa „B2B SaaS Team” - Andrei Oprişor, Bogdan Popa, Laurenţiu Stavar, Mihnea Săndulache şi Răzvan-Andrei Mihăescu - au reuşit să se impună în faţa altor nouă echipe finaliste, fiind recompensaţi de companie cu o bursă lunară de 1.000 de lei pentru fiecare membru, valabilă timp de şase luni, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.