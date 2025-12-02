De la „Taci, purcelușo” la „lista infractorilor din mass-media”. Casa Albă lansează o pagină pentru a ataca presa incomodă lui Trump
Digi24.ro, 2 decembrie 2025 12:20
Casa Albă a lansat vineri pe site-ul său oficial o pagină dedicată „infractorilor media”, în care sunt menţionate instituţiile de presă pe care le acuză de părtinire şi „ştiri false” - printre acestea numărându-se Boston Globe, finalist la Premiul Pulitzer 2025, CBS News şi ziarul britanic The Independent.
Acum 10 minute
12:40
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ # Digi24.ro
În zona de excludere de la Cernobîl, instituită în urmă cu aproape 40 de ani, după ce reactorul patru al centralei nucleare a explodat, natura a pus stăpânire pe teritoriul ce a aparținut odinioară omului, formele de viață reușind să supraviețuiască și să se adaptateze unor condiții pe care mulți oameni de știință le considerau improprii.
12:40
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina (politico) # Digi24.ro
Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să restituie Rusiei activele înghețate după semnarea acordului privind Ucraina și încheierea războiului, au declarat pentru Politico două surse bine informate. Potrivit acestora, oficialii americani au informat despre acest lucru pe David O'Sullivan, trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni, în timpul vizitei sale la Washington din vara acestui an.
12:40
Dezastru în Indonezia: peste 750 de morți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren. „Risc grav de penurie alimentară” # Digi24.ro
Numărul persoanelor ucise de inundații și alunecări de teren pe insula Sumatra din Indonezia a crescut marți la 753, a anunțat agenția pentru dezastre, iar 504 persoane sunt date dispărute, relatează The Guardian.
12:40
Daniel David, după criticile lui Nicușor Dan privind educația din România: „Avem prea multe umbre pentru un sistem public” # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit la Digi24 despre problemele majore ale sistemului de învățământ, după ce președintele Nicușor Dan a declarat că acesta este „slab, spre foarte slab”. Contextul este susținut și de datele recente, care arată că procentul de analfabetism funcțional rămâne îngrijorător de mare, aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani, conform testelor PISA, iar rata abandonului școlar dublează dimensiunea problemei, mai ales în mediul rural.
Acum 30 minute
12:30
Un cetăţean britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea că spiona pentru Rusia, a anunţat serviciul de securitate ucrainean. Ancheta asupra suspectului, despre care se spune că este un fost membru al forţelor armate britanice, a fost efectuată în coordonare cu serviciile secrete britanice, a declarat o sursă din domeniul securităţii citată de Sky News, potrivit news.ro.
12:30
Daniel David: „N-ai cum să mergi la școală fără apă potabilă”. Cât timp vor mai face copiii din localitățile afectate cursuri online # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la Digi24 că școlile din localitățile afectate de criza apei vor rămâne online până la finalul acestei săptămâni. Oficialul spune că lipsa apei potabile face imposibilă desfășurarea cursurilor în siguranță, iar o decizie pentru săptămâna viitoare va fi luată după o analiză cu autoritățile locale.
12:20
12:20
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marţi o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, în bazinul hidrografic Argeş, valabil până miercuri la ora 12:00.
Acum o oră
11:50
Imagini hilare. Maduro răspunde amenințărilor lui Donald Trump cu mișcări de dans cel puțin amuzante # Digi24.ro
În timp ce ameninţările de intervenţie americană asupra ţării sale se intensifică, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi-a adunat luni susţinătorii la Caracas şi a asigurat că nu se va lăsa intimidat. Şi ca dovadă, Nicolas Maduro a dansat pe scenă pe un remix al propriilor sloganuri pacifiste.
Acum 2 ore
11:40
Bătaie pe portocale pe o șosea din Mehedinți, după ce un TIR s-a răsturnat. Zeci de oameni au năvălit să strângă fructele de pe asfalt # Digi24.ro
Zeci de oameni au năvălit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR, pe o șosea din Mehedinți, după ce camionul care transporta tone de fructe s-a răsturnat. În imaginile surprinse de martori se vede cum localnicii se înghesuie în jurul lădițelor răsturnate pe asfalt, încercând să strângă cât mai multe fructe.
11:40
Industria de apărare a Europei a crescut cu 14% în 2024: „Este perfect capabilă să-și satisfacă propriile nevoi” # Digi24.ro
Sectorul european al apărării a crescut cu 13,8% în 2024 față de anul precedent, generând o cifră de afaceri de 183,4 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat marți de Asociația Industriilor Aerospațiale, de Securitate și de Apărare din Europa (ASD), citat de Bloomberg.
11:40
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
11:30
De ce planul de pace al lui Trump are șanse mici să pună capăt războiului din Ucraina. „Putin nu are niciun motiv să se oprească acum” # Digi24.ro
Pe măsură ce președintele SUA, Donald Trump, își intensifică eforturile de a forța încheierea prin negocieri a invaziei rusești la scară largă, o întrebare centrală planează asupra Washingtonului, Kievului și Moscovei: Ce se va întâmpla în continuare și poate această presiune să ducă la vreun rezultat?
11:30
Donald Trump a atenţionat luni Israelul contra oricărei ingerinţe în Siria ce ar risca să compromită tranziţia ţării arabe în „stat prosper”, după o incursiune a forţelor israeliene, vineri, în sudul Siriei, informează AFP, preluat de Agerpres.
11:20
Agricultorii care au cotizat la stat înainte de 1990 ar putea fi integrați în sistemul de pensii. Ce prevede noul proiect legislativ # Digi24.ro
O nouă inițiativă legislativă aflată în dezbaterea senatorilor propune modificarea Legii privind sistemul public de pensii, astfel încât și agricultorii din zonele necooperativizate, care au cotizat înainte de 1990, să poată beneficia de pensie. În prezent, doar agricultorii din zonele cooperativizate sunt recunoscuți în sistemul public.
11:00
Petrolierul Midvolga 2 a fost atacat în Marea Neagră la aproximativ 80 de mile (aproximativ 120 km) de coastele Turciei, a informat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a republicii. Potrivit datelor departamentului, nava se îndrepta din Rusia spre Georgia și transporta ulei de floarea-soarelui. La bord se află 13 membri ai echipajului. Nava nu a solicitat ajutor, nu s-au raportat victime. În prezent, petrolierul se îndreaptă spre orașul Sinop, au menționat autoritățile turce.
11:00
Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Livni, din regiunea Oriol, ca urmare a unui atac cu drone.
11:00
Trump s-a oferit să-i permită lui Maduro să plece din țară înainte de închide spațiul aerian # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, o săptămână pentru a părăsi țara în siguranță, dar pe 28 noiembrie termenul a expirat și liderul american a anunțat închiderea spațiului aerian deasupra țării, au declarat pentru Reuters surse bine informate.
11:00
„Un act distopic de brutalitate”. Percheziții invazive pentru migranți în Marea Britanie: dezbrăcare obligatorie și controale orale # Digi24.ro
Poliția din Marea Britanie va putea solicita migranților ilegali să se dezbrace și să fie supuși perchezițiilor orale la sosirea în porturile britanice, astfel încât ofiţerii să poată căuta telefoane mobile sau cartele SIM şi să adune informaţii despre parcursul călătoriei lor, potrivit unui anunț al guvernului citat de Reuters și Agerpres. Ministerul de Interne a declarat că noile atribuţii vor sprijini investigaţiile care vizează destructurarea bandelor criminale suspectate de transport ilegal de migranţi peste Canalul Mânecii.
10:50
Război pe două fronturi: în timp ce Volodimir Zelenski aleargă după garanții, Steve Witkoff merge la Moscova pentru a „pierde timpul” # Digi24.ro
În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski cutreieră capitalele europene în căutarea unității și a unor angajamente ferme în materie de securitate, o altă misiune atrage o atenție la fel de mare: călătoria la Moscova a magnatului imobiliar devenit trimis diplomatic și confident al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Kyiv Post.
10:50
Putin a fost informat despre „capturarea” orașului Pokrovsk. Ce reprezintă localitatea ucraineană și de ce este importantă pentru Rusia # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat ceea ce comandanții săi i-au prezentat drept „capturarea completă” de către armata rusă a orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, calificând rezultatul drept o victorie majoră după o campanie îndelungată. Kievul nu a comentat imediat anunțul, însă în ultimele săptămâni susținuse că reține forțele ruse în partea de nord a orașului. Pokrovsk este un nod strategic de transport și un fost centru logistic crucial pentru armata ucraineană, relatează Reuters.
Acum 4 ore
10:40
„Franța va trimite soldați să lupte în războiul din Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei # Digi24.ro
Serviciul de Informații Externe al Rusiei vine cu o nouă teorie în legătură cu războiul din Ucraina. De această dată, spionii lui Putin susțin că Franța se va implica direct în războiul pe care l-a declanșat Rusia.
10:20
Ablația prin radiofrecvență a nodulilor tiroidieni este o procedură minim invazivă, care reduce volumul nodulilor fără a necesita intervenție chirurgicală clasică. Aflăm mai mult despre această procedură de tratament de la Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia endocrină cervicală.
10:10
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine” # Digi24.ro
Este în continuare o situație critică în Câmpina și în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu mai au apă la robinete de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea în toată zona. Oamenii primesc acum apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar în magazine stocurile au dispărut în ultimele zile. Criza este amplificată și de avarierea bazinului de apă curată de la Lunca Mare, fapt ce a împiedicat formarea unei rezerve pentru populație acolo.
10:10
Meteorolog: Șanse ca 2025 să intre în top 5 cei mai călduroși ani, în România. Unde ar putea să ningă, către finalul lunii # Digi24.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru prima jumătate a lunii decembrie. În următoarele zile, în majoritatea regiunilor țării, vremea se va încălzi, temperaturile vor ajunge până la 14° după care va urma și o perioadă de răcire, desigur. Elena Mateescu, director general ANM, spune cum va fi vremea în decembrie.
10:00
Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că pregătește un mecanism de protecție împotriva inflației care să fie aplicat după expirarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura ar urma să fie adoptată prin lege și pusă în funcțiune până la 31 martie 2026, potrivit Agerpres.
10:00
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din timpul ocupației Poloniei # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut luni guvernului german să ofere cât mai rapid posibil sprijin victimelor supravieţuitoare ale ocupaţiei germane a Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial, informează dpa, preluat de Agerpres.
09:40
Mii de oameni au protestat la Sofia și în alte orașe din Bulgaria față de bugetul pe 2026. Ciocniri cu forțele de ordine # Digi24.ro
Mii de oameni s-au adunat luni în capitala Bulgariei şi în alte câteva oraşe, protestând faţă de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara membră a UE să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters.
09:30
China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde acasă. Exporturi uriașe ajung în Europa de Est și Africa (Reuters) # Digi24.ro
China a devenit cel mai mare exportator auto din lume după ce a inundat piețele emergente cu milioane de mașini pe benzină nevândute intern. În timp ce Occidentul se concentrează pe vehiculele electrice chinezești și ridică tarife pentru a le bloca accesul, producătorii tradiționali din Beijing împing agresiv în Europa de Est, Africa și America Latină mașini pe combustibili fosili, alimentați de aceleași politici și subvenții care au declanșat războiul prețurilor pe piața internă.
09:20
Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum # Digi24.ro
Comandanții militari i-au comunicat președintelui Vladimir Putin, în declarații raportate luni, că forțele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, aflate pe linia frontului, și că avansează în alte zone, fapt pe care acesta l-a salutat ca pe un succes care va permite obținerea de noi câștiguri.
09:00
Rușii își modifică iar dronele Shahed. Metoda prin care Vladimir Putin vrea să dea jos toată aviația ucraineană de vânătoare # Digi24.ro
Dronele trec permanent prin modificări, de ambele părți ale frontului, însă schimbările făcute pe dronele Shahed rusești ar putea să pună în pericol toată aviația de vânătoare ucraineană
09:00
Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin se întâlnește, marți, la Moscova cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, după ce Casa Albă s-a declarat „foarte optimistă” în ceea ce privește ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează BBC.
Acum 6 ore
08:40
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Anunțul va fi făcut în această dimineață.
08:40
Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri # Digi24.ro
Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, contestă sentința de 10 ani de închisoare. Apărătorii săi au recurs la căi de atac extraordinare, iar una dintre acestea se va judeca astăzi, 2 decembrie 2025.
08:30
Cum va fi vremea în luna decembrie, inclusiv de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Vremea va fi mai caldă decât de obicei, pentru această perioadă, arată estimările meteorologilor pentru perioada 1 decembrie-29 decembrie, iar posibilitatea de precipitații este redusă.
08:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 2 decembrie
08:00
Reforma pensiilor speciale, în Parlament. Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Guvernul merge, astăzi, în fața deputaților și a senatorilor pentru a-și asuma răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de el depind 231 de milioane de euro. Există și posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise.
07:10
Când vine Moș Nicolae: În ce seară se pregătesc ghetele. Care este semnificația nuielușei în tradiția românească # Digi24.ro
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, o zi de referință în calendarul lunii decembrie, marcată cu cruce roșie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își pregătesc cu bucurie ghetuțele la ușă, așteptând dulciurile și micile daruri aduse de bătrânul cu barba albă.
07:10
Alegeri locale 2025: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei # Digi24.ro
Alegătorii își pot identifica secția de votare pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025 folosind datele deja înregistrate în Registrul Electoral. Fie că sunt arondați pe baza domiciliului sau a reședinței declarate la primărie, informațiile pot fi verificate online.
07:10
De ce este noiembrie blestemată pentru Ucraina. Datele analiștilor militari arată o realitate dură # Digi24.ro
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).
07:10
„Atingerea nirvanei poate să mai aștepte”. Ascensiunea periculoasă a budiștilor extremiști care terorizează minorități în sudul Asiei # Digi24.ro
Cu toate că budismul este în continuare văzut de mulți ca o religie și filosofie pașnică, în țări precum Sri Lanka sau Myanmar, unii călugări au ajuns liderii mișcărilor naționaliste care promovează ura și autoritarismul, abandonând învățăturile lui Buddha pentru a urmări un scop mult mai lumesc: câștigarea puterii politice.
07:10
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă # Digi24.ro
Documente militare secrete ale armatei ruse, obținute de redacția Channel 24, arată că Moscova vrea să radă de pe fața pământului orașul Herson, nefiind în măsură să-l cucerească cu forța, și pregătește un dezastru ecologic, în urma căruia România va fi prima țară NATO care va avea de suferit.
07:10
Povestea fotbalistei românce devenită călugăriță, care a dirijat traficul la Roma. „Important era ca lumea să mă asculte” # Digi24.ro
O călugăriță de origine română a devenit virală în Italia după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei. Sora Emilia Jitaru, fost jucătoare a naționalei de fotbal feminin a României și în prezent voluntar la un spital pediatric, a intervenit rapid pentru a ajuta o mașină cu un copil bolnav să înainteze prin ambuteiajul care blocase strada. Cu gesturi ferme, dar calme, a reușit să fluidizeze circulația într-un oraș cunoscut pentru haosul său rutier. Gestul ei a atras admirația șoferilor, a trecătorilor și a presei italiene. Toți aceștia au descris scena ca pe un moment de umanitate și bun simț. Sora Emilia Jitaru a spus la Digi24 că a făcut acest gest din datorie civică.
07:10
Fondatorul elvețian al organizației pentru dreptul la moarte Dignitas și-a pus capăt zilelor la 92 de ani # Digi24.ro
Fondatorul Dignitas a ales să-și pună capăt zilelor cu puțin înainte de a împlini 93 de ani, a anunțat asociația. Eforturile lui Ludwig A. Minelli au fost cruciale pentru dezincriminarea serviciilor de sinucidere asistată în Germania în 2020.
07:10
Cercetătorii israelieni au găsit indicii despre o posibilă inversare a evoluţiei unei boli care afectează milioane de oameni # Digi24.ro
O moleculă specifică de ARN poate opri şi chiar inversa deteriorarea celulelor nervoase în cadrul sclerozei laterale amiotrofice (ALS), sugerează un studiu realizat pe şoareci, o descoperire care ar putea deschide calea spre găsirea unor viitoare tratamente eficiente împotriva acestei boli fatale, informează Reuters.
07:10
Cursa de trilioane de dolari pentru „superinteligența” artificială. „Toată lumea lucrează tot timpul. Este extrem de intens” # Digi24.ro
În Silicon Valley, companiile rivale cheltuiesc trilioane de dolari pentru a atinge un obiectiv care ar putea schimba omenirea sau chiar ar putea să o distrugă, relatează The Guardian. Unele dintre cele mai mari companii din lume se luptă pentru a obține un avantaj în domeniul inteligenței artificiale Și, la rândul lor, concurează cu China.
07:10
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa. Contribuția banilor din străinătate și miturile despre comunism # Digi24.ro
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa, arată statisticile. Pot fi unele dificultăți de moment, cum e situația finanțelor publice, taxarea, corupția, dar imaginea de ansamblu arată că nivelul de trai a crescut. Am ajuns la 78% din media europeană a PIB-ului per capita în 2024. Cu un deceniu în urmă eram la 55%, arată o analiză Business Club. România beneficiază de alocări de zeci de miliarde de euro și are cea mai bună acoperire de securitate din întrega sa istorie. Împotriva realităților din cifre și date, vine manipularea de pe rețele sociale. Pe TikTok, comunismul este prezentat ca o perioadă de glorie, iar Ceaușescu ca un lider patriot. În 1989 economia comunistă avea o valoare estimată la 40-45 de miliarde de dolari. PIB-ul în acest an va ajunge la 435 de miliarde de dolari.
07:10
Diplomația din culise: negocieri între oligarhii Rusiei și SUA cu privire la posibile acorduri în domeniul mineritului și energiei # Digi24.ro
Oligarhii ruși, care au legături vechi cu președintele rus Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani cu privire la potențiale acorduri în domeniul mineritului și energiei, ca parte a diplomației americane din culise menite să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post.
Acum 12 ore
23:50
Atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă a Rusiei au scumpit transportul pe Marea Neagră # Digi24.ro
Costul transportului de mărfuri prin Marea Neagră a crescut luni, după ce drone navale ucrainene au lovit săptămâna trecută două petroliere din flota fantomă a Rusiei. Surse din domeniu au declarat pentru Reuters că temerile legate de alte atacuri, inclusiv de represalii ruseşti prin lovituri similare, au ca efect creşterea prețurilor la asigurările de risc de război pe care trebuie să le încheie operatorii navelor.
Acum 24 ore
23:30
Medicul președintelui Donald Trump a oferit informații despre cele două teste RMN la care Trump a fost supus în octombrie, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, relatează People.
