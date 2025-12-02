MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE
PSNews.ro, 2 decembrie 2025 12:20
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE), relatează Mediafax. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, în Belgia. Consolidarea
• • •
Acum 5 minute
12:50
Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă afacerile rușilor # PSNews.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier
Acum 10 minute
12:40
Guvern: Forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptată fără amendamente # PSNews.ro
Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari, la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia. "Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
Acum 30 minute
12:30
Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și de orice candidat” # PSNews.ro
Călin Georgescu nu susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei și se delimitează de orice asociere, sugerând că nu mai există alegeri libere în România după anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Călin Georgescu a ținut un discurs marți, 2 decembrie, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție
12:30
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le „o escaladare îngrijorătoare", scrie Mediafax. Ministerul turc al Transporturilor a transmis că două nave, Virat și Kairos, au fost lovite vineri și sâmbătă în largul
12:20
MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE # PSNews.ro
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE), relatează Mediafax. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, în Belgia. Consolidarea […] Articolul MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE apare prima dată în PS News.
12:20
Achiziție-surpriză în Franța: Atlantico, site emblematic al dreptei, preluat de omul de afaceri român Lucian Despoiu # PSNews.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a preluat pachetul majoritar al Atlantico, unul dintre cele mai cunoscute site-uri franceze de dreapta, o mișcare care a atras atenția presei din Hexagon, de la Ouest-France la Le Point. Informația a fost confirmată luni pentru AFP de fondatorul publicației, Jean-Sébastien Ferjou, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, societatea Kondiment, agenție
Acum o oră
12:00
Ioan Aurel Pop: România traversă o criză a modelelor și a încrederii în procesul electoral # PSNews.ro
România trece printr-o perioadă destul de dificilă de aproximativ un an încoace. În câteva zile se împlinește un an de la anularea primului tur, un moment care a schimbat istoria alegerilor libere și care a afectat puternic percepția oamenilor asupra votului și asupra puterii pe care o are fiecare dintre noi. Președintele Academiei Române, Ioan
12:00
Nebuloasele din studiile lui Moșteanu. Bioterra i-a dat diplomă fără să aibă toți anii de studiu # PSNews.ro
Fostul ministru Ionuț Moșteanu a primit diplomă de studii superioare de la Universitatea Bioterra fără să fi acoperit toți anii de studiu ceruți de specializarea sa. Patru ani de studii Potrivit unui răspuns oficial primit de către DeFapt.ro de la Universitatea Bioterra (vezi document la finalul articolului), Moșteanu a absolvit Facultatea de Inginerie și Management
12:00
Macron recunoaște lipsa unui plan de pace finalizat pentru Ucraina și indică blocajele UE privind activele rusești # PSNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Paris, că nu există încă un plan de pace finalizat pentru Ucraina, subliniind că doar președintele Volodimir Zelenski poate decide asupra chestiunilor teritoriale, relatează Politico. „Astăzi, nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski. Procesul nu s-a încheiat, chestiunea
Acum 2 ore
11:40
Mesajul de 1 Decembrie al președintelui: apel la calm și echilibru și un avertisment privind radicalizarea dezbaterilor # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a îndemnat, luni, la recepţia de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor şi radicalizarea dezbaterilor, şi a subliniat necesitatea unor discuţii calme şi echilibrate asupra problemelor societăţii, conform TVR Info. „Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să
11:40
Încă un studiu privind candidații la Primăria Capitalei a fost publicat înainte de alegerile programate pentru duminică, 7 decembrie. Cea mai recentă analiză, realizată de NewsVibe – instrument de monitorizare media cu suport AI, măsoară vizibilitatea și impactul online al politicienilor ce vor funcția de la PMB. Astfel, deși campania continuă să fie alimentată de
11:30
Ce cote au la casele de pariuri candidații la Primăria Capitalei. Numele surpriză care conduce # PSNews.ro
Candidații la Primăria Capitalei au niște cote care nu reflectă întocmai ultimele sondaje de opinie. În timp ce Anca Alexandrescu este la numai 0,1% în spatele lui Daniel Băluță în ultimul sondaj AtlasIntel, casele de pariuri o cotează cu șanse de numai 11%. Sondajele sugerează că Primăria se poate câștiga cu un procent mic, de
11:10
Victor Ponta, despre huiduielile de la Alba Iulia: „Nu mă bucur, dar îi înțeleg pe oameni” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat, în exclusivitate la România TV, actualitatea socio-politică din România, inclusiv faptul că premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, cu ocazia evenimentelor organizate de 1 Decembrie. Cu aceeași ocazie, Ponta a lansat un nou atac devastator asupra USR-iștilor, numindu-i pe aceștia „criminali economici". În seara zilei naționale
11:00
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” # PSNews.ro
Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că
11:00
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei # PSNews.ro
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei. Cu doar câteva zile înainte ca bucureștenii să își aleagă primarul, un nou sondaj SOCIOPOL realizat în perioada 25–30 noiembrie indică o răsturnare spectaculoasă de clasament. Diferențele dintre candidați s-au comprimat dramatic, iar lupta pentru primul loc se joacă la
11:00
Prima reacție a lui Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras în favoarea lui. Mesaj pentru Cătălin Drulă # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, marți, că susținerea venită din partea lui Vlad-Dan Gheorghe, care s-a retras din cursa electorală, este extrem de bine venită, în contextul în care pericolul extremismului este real, și a făcut apel către Cătălin Drulă de la USR, de asemenea candidat, să nu mai dezbine. „Să
Acum 24 ore
21:40
Rectorul SNSPA Remus Pricopie vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Rectorul SNSPA Remus Pricopie este invitat, marți, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:10
VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 # PSNews.ro
Întrebat care sunt personalitățile fără de care Marea Unire nu ar fi fost posibilă, istoricul Bogdan Bucur a nuanțat răspunsul, subliniind că, înainte de orice nume, „realizarea Marii Uniri este în primul rând un act de voință al poporului român". Procesul istoric în sine și motivația oamenilor care au luptat au reprezentat fundamentul unirii de
20:00
PE SCURT: Statele UE cer reducerea birocrației și limitarea cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene. În Spania, zeci de mii de oameni protestează împotriva premierului Pedro Sánchez pe fondul unor scandaluri de corupție, în care sunt implicați membri ai familiei sale, ai partidului și administrației. În Grecia, fermierii protestează față de costurile de producție și întârzierile
20:00
Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie # PSNews.ro
Într-o zi de sărbătoare și într-un moment în care românii își doresc mai mult ca oricând vești bune, ministrul Muncii, Florin Manole, a clarificat la România TV situația pensiilor, a suplimentelor acordate în această perioadă și a procesului de recalculare care a generat întârzieri în ultimele luni. Luna decembrie vine cu o gură de oxigen
20:00
VIDEO Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională # PSNews.ro
În majoritatea garnizoarelor din ţară manifestările de Ziua Naţioală se încheie, luni seară, cu retragerea cu torţe a militarilor. În Bucureşti, la eveniment participă militarii Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ministerul Apărării a organizat, luni, de Ziua Naţională a României, ceremonii militare şi religioase în majoritatea garnizoarelor din ţară. Evenimentele din Bucureşti se încheie cu
19:40
Parlamentarii vor marca marți 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere # PSNews.ro
Parlamentarii vor marca mâine 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere, la care vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii ale statului. Tot mâine, guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa legislativului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptat de executiv pe 28 noiembrie, în ultima zi a
19:30
Mesajul transmis de regele Charles al III-lea cu ocazia Zilei Naționale a României a readus în atenție relația apropiată dintre București și Londra. Suveranul britanic a ales să își exprime, prin intermediul Ambasadei Marii Britanii la București, aprecierea pentru legăturile dintre cele două state și să transmită cele mai calde urări atât președintelui României, cât
19:30
Vicepreședinta Comisiei Europene despre programul SAFE: nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României # PSNews.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a prezentat explicații despre programul SAFE. Nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României, a fost vorba despre o eroare de comunicare, a spus Mînzatu. Roxana Mînzatu a declarat luni că eroarea de comunicare a aparținut echipei sale. „Declarația nu-mi aparține, nu am făcut-o niciodată, este vorba
19:30
VIDEO Istoricul Bogdan Bucur: „Marea Unire a fost finalul unui proces început cu 60 de ani înainte” # PSNews.ro
Se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, momentul care a redefinit destinul națiunii române și a pus bazele României moderne. Într-un dialog dedicat acestui eveniment, istoricul Bogdan Bucur a explicat la Puterea Știrilor cum a fost posibil ca românii să construiască un proiect național în plin haos mondial, în contextul Primului Război Mondial. 1
19:30
VIDEO Recepție plină de fast la Cotroceni de Ziua Națională. Mesajul transmis de Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau
19:30
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti chiar de Ziua Națională. Un minor a fost transportat la spital # PSNews.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital. "La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a
19:30
Şeful Comitetului Militar al NATO sugerează posibile lovituri preventive împotriva Rusiei # PSNews.ro
NATO ar putea lua în considerare posibile „lovituri preventive" împotriva Rusiei, ca urmare a „războiului hibrid" dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una „extrem de iresponsabilă" şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie
19:30
VIDEO Repasi: Singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige”, iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă” # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat german René Repasi afirmă că, în logica conflictului dintre Ucraina și Rusia, ideea unui „câștigător" este iluzorie. Într-un interviu acordat PS News la Bruxelles, acesta spune că singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige", iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă". Nu cred că există câștigători în război. Există
19:30
FOTO. Cum a decorat Melania Trump Casa Albă în acest an. Imagini spectaculoase dezvăluite chiar de Prima Doamnă a SUA # PSNews.ro
„Acasă este acolo unde se află inima ta" este tematica de Crăciun a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii la decorarea Casei Albe din acest an. După Frances Cleveland în 1893, Melania Trump a devenit din 2025 a doua femeie din istoria Americii care și-a reluat rolul de Primă Doamnă după o pauză de
18:10
Anul viitor, pensii mai mici și bonus pierdut: ce înseamnă 2026 pentru 1 milion de pensionari # PSNews.ro
Avem primele informații despre pensiile pe anul 2026. Acestea nu sunt deloc bune, dimpotrivă. Pentru că pensiile nu cresc, puterea de cumpărare se va prăbuși și va mușca din pensie. Din infomațiile Newsweek, pension
18:10
Sondaj AtlasIntel – Surpriză de proporții în intenţiile de vot ale bucureștenilor. Cine răstoarnă toate calculele # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu […] Articolul Sondaj AtlasIntel – Surpriză de proporții în intenţiile de vot ale bucureștenilor. Cine răstoarnă toate calculele apare prima dată în PS News.
18:10
În ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii „Puterea Știrilor”, istoricul Bogdan Bucur a explicat de ce consideră că Marea Unire din 1918 a fost, în pofida unei strategii politice, „mai curând un miracol istoric”, având în vedere resursele limitate ale României și deciziile greșite din timpul Primului Război Mondial. „A fost mai curând un […] Articolul VIDEO Istoricul Bogdan Bucur, de 1 Decembrie: „Marea Unire a fost un miracol istoric” apare prima dată în PS News.
18:10
Bărbatul care i-a spus lui Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii acestuia # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie […] Articolul Bărbatul care i-a spus lui Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii acestuia apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul din Alba Iulia, decizie radicală după huiduielile de la manifestările de 1 Decembrie # PSNews.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, […] Articolul Primarul din Alba Iulia, decizie radicală după huiduielile de la manifestările de 1 Decembrie apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO René Repasi despre planul SUA de pace în Ucraina: „Pare tradus din limba rusă. Este inacceptabil în mare parte” # PSNews.ro
Presupusul „nou plan de pace” privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a generat în ultimele zile dezbateri intense la nivel internațional. Invitat într-un interviu acordat la Bruxelles, în studioul PS News, europarlamentarul german René Repasi a comentat conținutul propunerii și reacția oficială a țării sale. Originea neclară a propunerii Repasi a ridicat semne de […] Articolul VIDEO René Repasi despre planul SUA de pace în Ucraina: „Pare tradus din limba rusă. Este inacceptabil în mare parte” apare prima dată în PS News.
18:10
IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă # PSNews.ro
Acțiunile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița continuă, a anunțat luni, 1 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Intervențiile sunt derulate cu sprijinul structurilor din Ministerul Afacerilor Interne și rămân în dinamică, în funcție de nevoile identificate la nivel local. Potrivit IGSU, pompierii din […] Articolul IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă apare prima dată în PS News.
17:10
Apariție de senzație la parada națională. Cine este doamna cu pălărie galbenă care a atras toate privirile # PSNews.ro
În frunte cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu, parada de 1 Decembrie a adunat la Arcul de Triumf numeroase figuri politice și oficiali ai statului. Printre aceștia s-a remarcat și Iuliana Laura Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională și fost deputat PNL, care a atras atenția printr-o apariție aparte. Prezența […] Articolul Apariție de senzație la parada națională. Cine este doamna cu pălărie galbenă care a atras toate privirile apare prima dată în PS News.
17:10
Președintele AUR, George Simion, a susținut că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Nu ne-au lăsat să fim toți laolaltă, a spus Simion. El și Călin Georgescu au organizat manifestații separate la Alba Iulia, de Ziua Națională. Mesajul a fost trimis luni pe rețelele de socializare „Vin din 2004 an de an […] Articolul George Simion susține că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia apare prima dată în PS News.
17:10
FOTO, VIDEO Peste 20.000 de persoane prezente la paradă, în Alba Iulia. A fost de față şi premierul Ilie Bolojan # PSNews.ro
Peste 20.000 de persoane au asistat, luni, de Ziua Naţională a României, la parada militară de la Alba Iulia, la care au luat parte peste 1.000 de militari, pompieri, poliţişti, studenţi şi elevi militari, dar şi militari polonezi din cadrul structurilor aliate aparţinând Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, transmite TVR. La paradă ar fi trebui să participe […] Articolul FOTO, VIDEO Peste 20.000 de persoane prezente la paradă, în Alba Iulia. A fost de față şi premierul Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
17:10
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale # PSNews.ro
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe fondul folosirii masive a inteligenţei artificiale pentru identităţi false, deepfake-uri şi sisteme autonome capabile să execute atacuri complexe fără intervenţie umană, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat recent. Astfel, conform datelor centralizate de Sumsub, citate de Directoratul […] Articolul Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale apare prima dată în PS News.
17:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu a adoptat o ținută nonconformistă la parada de 1 Decembrie. Deși a fost prezentă în zona în care stau oficialitățile, Oana Gheorghiu s-a îmbrăcat ca și cum ziua de 1 Decembrie ar fi fost o altă zi de luni. Gheorghiu a fost fotografiată purtând blugi, bocanci și o geacă din fâș, asta […] Articolul FOTO Vicepremierul Oana Gheorghiu a venit în blugi și bocanci la parada de 1 Decembrie apare prima dată în PS News.
17:10
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor # PSNews.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele. Potrivit […] Articolul Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor apare prima dată în PS News.
17:10
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, l-a criticat duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing”, în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos”. Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici când […] Articolul Elena Lasconi nu l-a ierta pe Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” apare prima dată în PS News.
16:10
Ce viitor mai are Zelenski? SUA vor noi alegeri, iar Ucraina riscă un colaps politic sub presiunea Rusiei # PSNews.ro
Pe măsură ce discuțiile privind pacea în Ucraina avansează, viitorul președintelui Volodimir Zelenski pare tot mai incert. Acordurile propuse de SUA arată că Zelenski nu va mai rămâne președinte dacă se va ajunge la un acord de pace, însă scandalurile de corupție arată că președintele ucrainean are și probleme interne. Negocierile dintre americani și ucraineni […] Articolul Ce viitor mai are Zelenski? SUA vor noi alegeri, iar Ucraina riscă un colaps politic sub presiunea Rusiei apare prima dată în PS News.
16:10
Și Nicușor Dan a fost huiduit la Alba Iulia, deși nu a fost prezent la ceremonii. Ce au scandat nemulțumiții # PSNews.ro
Oamenii prezenţi luni, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României la Alba Iulia au huiduit, din nou, în momentul în care, în cadrul ceremoniilor oficiale, a fost depusă o coroană de flori din partea preşedintelui României. „Se depune o coroană de flori din partea preşedintelui României, excelenţa sa, domnul Nicuşor Dan”, a fost anunţul […] Articolul Și Nicușor Dan a fost huiduit la Alba Iulia, deși nu a fost prezent la ceremonii. Ce au scandat nemulțumiții apare prima dată în PS News.
16:10
Fugarul Ilan Șor anunță de la Moscova oprirea „proiectelor sociale” în Moldova. Acțiuni pentru „dărâmarea regimului” # PSNews.ro
Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare […] Articolul Fugarul Ilan Șor anunță de la Moscova oprirea „proiectelor sociale” în Moldova. Acțiuni pentru „dărâmarea regimului” apare prima dată în PS News.
16:10
Aglomerație și incident la Metrou după parada de 1 Decembrie. Metrorex a păstrat programul de weekend # PSNews.ro
Metroul din București s-a aglomerat luni odată cu plecarea miilor de participanți veniți la parada militară de 1 decembrie. Un călător ar fi intrat în stop cardiac. Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat, la Digi24, că la ora 12:45 a fost raportată o urgență medicală într-un tren de metrou aflat în stația Ștefan cel […] Articolul Aglomerație și incident la Metrou după parada de 1 Decembrie. Metrorex a păstrat programul de weekend apare prima dată în PS News.
16:10
Scandal în coaliţie pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni # PSNews.ro
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, […] Articolul Scandal în coaliţie pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni apare prima dată în PS News.
16:10
Ministerul de Finanțe anunță câți angajați au rămas angajați la stat după primul val de restructurări # PSNews.ro
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era în septembrie 2025 de aproximativ 1,3 milioane, cu aproape 4.000 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu aproape 50.000. Peste 60% dintre posturile ocupate […] Articolul Ministerul de Finanțe anunță câți angajați au rămas angajați la stat după primul val de restructurări apare prima dată în PS News.
