MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE

Pe măsură ce discuțiile privind pacea în Ucraina avansează, viitorul președintelui Volodimir Zelenski pare tot mai incert. Acordurile propuse de SUA arată că Zelenski nu va mai rămâne președinte dacă se va ajunge la un acord de pace, însă scandalurile de corupție arată că președintele ucrainean are și probleme interne. Negocierile dintre americani și ucraineni