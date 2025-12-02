Trei români, în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani” în 2025. Despre cine este vorba?
Newsweek.ro, 2 decembrie 2025 12:50
Agenția bulgară de știri BTA a nominalizat trei români în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani”...
• • •
Acum 5 minute
13:10
Călin Georgescu nu o susține la pe Anca Alexandrescu la primăria București. De ce se teme fostul candidat? # Newsweek.ro
Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Mai mult, ...
Acum 15 minute
13:00
Fostul mare tenismen spaniol Rafa Nadal a fost onorat luni cu Premiul Legendei, în cadrul celei de-a...
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Se vând două avioane Blue Air. Prețul de pornire 238.250 de euro. Avioanele nu au mai zburat din 2022 # Newsweek.ro
Două avioane Blue Air, ambele Boeing 737 sunt scoase la licitație, iar prețul de pornire este de 238...
12:30
Anca Alexandrescu nu are nevoie de Simion și Călin Georgescu să câștige Capitala. O ajută Băluță, Ciucu, Drulă # Newsweek.ro
Cu 5 zile înainte de alegeri sunt toate semnele că ne îndreptăm spre dezastru. Paradoxal, Anca Alexa...
12:20
Câți bani au cheltuit candidații la alegerile din 7 decembrie și pe ce? Cele mai mari sume, în București # Newsweek.ro
Un raport realizat de Expert Forum cu privire la finanţarea campaniei pentru alegerile locale din 7 ...
Acum 2 ore
12:00
Industria de apărare din Europa au ajuns la o cifră de afaceri de 325.700.000.000 euro în 2024 # Newsweek.ro
Industriile aerospaţiale şi de apărare din Europa au înregistrat anul trecut o creştere semnificativ...
11:40
Candidatul PNL Ciprian Ciudu crede că e nevoie de unitate și confirmă creșterea în sondaje a Ancăi A...
11:40
Anumiți utilizatori de WhatsApp Web, deconectați automat după 6 ore. Motivul are legătură cu escrocheriile # Newsweek.ro
WhatsApp a anunțat că anumiți utilizatori ai aplicației WhatsApp Web vor fi deconectați automat după...
11:40
Tensiune în creștere, în Marea Neagră. Încă un vapor, atacat. Transportă ulei de floarea-soarelui # Newsweek.ro
Crește tensiunea în Marea Neagră. După ce în urmă cu câteva zile au fost lovite două petroliere-fant...
11:20
Guvernul, anunț important despre tichetele CFR la pensie. Ce se întâmplă dacă nu le consumi. Primești bani? # Newsweek.ro
Guvernul a dat o Ordonanță prin care reglementează modul în care se vor da tichetele CFR la pensie. ...
Acum 4 ore
11:10
Un mare lanț de modă, specializat în lenjerie intimă, la un pas de faliment. 100 de magazine, în pericol # Newsweek.ro
Un specialist în lenjerie intimă, cu peste 100 de magazine, a depus din nou cererea de insolvență. L...
11:00
Oameni de afaceri şi un notar, acuzați de vânzarea unor terenuri la preţuri subevaluate. Cum i-a prins DNA? # Newsweek.ro
Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar au fost trimişi în judecată pentru vânzarea unor t...
10:40
Proteste de amploare în Bulgaria. Oamenii nu sunt de acord cu măsurile bugetare pentru anul viitor # Newsweek.ro
Mii de oameni protestează în Bulgaria față de planul bugetar de anul viitor, acesta fiind calculat î...
10:30
Alertă roșie: Hackerii pot sparge 10 parole în câteva secunde. Rămâi fără bani instant. Cum te protejezi? # Newsweek.ro
Milioane de oameni sunt expuși din cauza parolelor prea simple pentru hackeri. Conform specialiștilo...
10:30
VIDEO Imagini cu impact emotional! Un tânăr sare în cușca leilor de la Zoo și e sfâșiat mortal. Ce căuta? # Newsweek.ro
Imagini cu un tânăr care sare în cușca leilor de la Zoo și e sfâșiat mortal au devenit virale pe reț...
10:30
A fost panică la un hub de afaceri din Mureș din cauza unui incendiu. 30 de oameni au părăsit în fug...
10:10
De ce să nu ignori niciodată condensul de pe fereastră dimineața? Pericol grav pentru sănătate. Ce se întâmplă # Newsweek.ro
Condensul pe ferestre este un fenomen comun, mai ales în lunile mai reci. Apare atunci când aerul ca...
10:00
Schimbări din 2026 care îi afectează și pe românii care trăiesc în Spania. Ce reguli intră în vigoare? # Newsweek.ro
Noi reguli fiscale intră în vigoare, în Spania, începând din 2026. Schimbările îi afectează și pe ro...
10:00
Rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor din România. Câte persoane nu au un loc de muncă la noi în țară? # Newsweek.ro
Rata şomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la...
09:50
Meteo. Cum va fi vremea între Crăciun și Revelion? Meteorologii au făcut publică prognoza pentru int...
09:40
Putin, gata să otrăvească Marea Neagră. O catastrofă va avea loc în România. „Pești cu metale grele pe Dunăre” # Newsweek.ro
Porivit unor documente secrete, Rusia vrea să provoace un dezastru ecologic la scară largă, care se ...
09:30
Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține? # Newsweek.ro
Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține? Acesta ...
09:20
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet # Newsweek.ro
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Vă pre...
Acum 6 ore
09:10
Anunțul guvernului care înseamnă înghețarea pensiilor pe 2-3 ani. „Nu ne așteptam să se întâmple așa repede” # Newsweek.ro
O cifră anunțată de guvernul Bolojan poate însemna că pensiile nu vor mai crește în următorii ani. D...
09:10
Zelenski subliniază necesitatea unor garanții solide de securitate în negocierile de pace # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace...
08:50
Acțiunile Airbus se prăbușesc cu 10% după apariția unei noi probleme de calitate la aeronavele A320 # Newsweek.ro
Acțiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariția unor informații pr...
08:40
Solidaritate de Ziua Naţională: 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi realizate în România în 2025 # Newsweek.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, luni, că 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi au f...
08:20
VIDEO Rusia, victorie uriașă în războiul cu Ucraina. Un oraș a căzut. Putin a lansat drone de 1.000.000.000$ # Newsweek.ro
Putin a anunțat că a cucerit un oraș cheie din bătălia cu Zelenski. Rusia, victorie uriașă în război...
08:20
Ursula von der Leyen acuză Belarus de ‘atac hibrid’ după încălcările spaţiului aerian lituanian # Newsweek.ro
Intrările neautorizate ale Belarusului în spaţiul aerian al Lituaniei constituie un „atac hibrid” di...
08:10
File de somon marinat retrase de la vânzare din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes. Cum ne afectează # Newsweek.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, ca urmare a pr...
08:00
Bolojan joacă mandatul pe tăierea pensiilor speciale de 25.000 lei. Ciolacu îi pregătește o surpriză uriașă # Newsweek.ro
Guvernul își asumă azi răspunderea pe legea pensiilor speciale. Opoziția va depune moțiune de cenzur...
07:50
Germania activează pentru apărarea Europei sistemul Arrow 3, din Israel. Costă 4.000.000.000 € # Newsweek.ro
Germania activează prima baterie de sisteme de rachete de apărare aeriană Arrow 3, fabricată în Isra...
07:50
Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atacurile ucrainene din Marea Neagră # Newsweek.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atac...
07:40
Povestea sfârșitului hidroaviației militare a României. Evadarea de pe Lacul Siutghiol și decizia rușilor # Newsweek.ro
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, hidroaviația era o ramură importantă a aviației militar...
07:20
Alimentul care te ajută să scapi de grăsimea de pe abdomen. E plin de fier, scade tensiunea arterială # Newsweek.ro
Grăsimea viscerală este grăsimea depozitată adânc în cavitatea abdominală, în jurul organelor intern...
07:20
Gândacii de bucătărie poluează în secret aerul. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă nu îi elimini # Newsweek.ro
Gândacii de bucătărie nu sunt doar neplăcuți, ci și un adevărat pericol ascuns pentru sănătate, polu...
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 3 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Balanțelor. Racii impresionează. Peștii, noroc la bani # Newsweek.ro
Horoscop 3 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Balanțelor și Vărsătorilor. Racii impresionea...
06:50
Comisia Europeană trimite funcționarii la pensie la 70 de ani. În România avem pensionari speciali la 48 # Newsweek.ro
Funcţionarii care au muncit la Comisia Europeană sunt obligaţi să iasă la pensie la minimum 66 de an...
06:30
Sărbătoare 3 decembrie. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani. Zi cu dezlegare la ulei și vin # Newsweek.ro
Pe 3 decembrie, Biserica îi prăznuiește pe Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani și pe Sf. ...
Acum 24 ore
21:10
Zelenski cere o discuție cu Trump: Problema teritorială Ucraina-Rusia, cel mai dificil subiect în negocieri # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită o discuție directă cu fostul lider american Donal...
20:50
Nicuşor Dan, la recepţia de 1 Decembrie: România rămâne coruptă, iar românii au motive să fie revoltaţi # Newsweek.ro
Președintele a subliniat că, deși nivelul corupției este mai redus decât acum 20 de ani, lipsa voinț...
20:40
Oficiul pentru Buget britanic a publicat din greşeală raportul pentru buget. E cea mai gravă greşeală # Newsweek.ro
Oficiul pentru Buget britanic a publicat din greşeală raportul pentru buget. Este cea mai gravă greş...
20:30
Rusia și Belarus au transmis mesaje oficiale de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale. Ce au spus # Newsweek.ro
Ambasadele Rusiei și Belarusului au transmis felicitări României cu prilejul Zilei Naționale, urând ...
20:10
Echipe medicale militare ale SUA au pregătit NATO pentru îngrijiri critice și evacuare rapidă în caz de război # Newsweek.ro
Escadrila 86 de Evacuare Aeromedicală (AES) a SUA de la Baza Aeriană Ramstein a efectuat pregătire m...
19:50
Tânăr de 19 ani ucis de o leoaică după ce a intrat în țarcul grădinii zoologice din Brazilia # Newsweek.ro
Incidentul tragic a avut loc în faţa vizitatorilor îngroziţi, după ce tânărul a ignorat barierele de...
19:40
Belarus acuză Lituania de spionaj cu dronă, iar Vilnius respinge ferm acuzațiile pe fondul tensiunilor # Newsweek.ro
Minsk susţine că o dronă lituaniană ar fi pătruns pe teritoriul belarus pentru misiuni de spionaj şi...
19:40
În SUA, spaţiile de birouri se transformă în locuinţe. New York este epicentrul acestei evoluţii # Newsweek.ro
În SUA, spaţiile de birouri rămase neocupate se transformă rapid în spaţii rezidenţiale, adică în lo...
19:10
Presupusa lovitură mortală din Caraibe. Donald Trump caută clarificări, dar susţine versiunea lui Hegseth # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va solicita informaţii suplimentare privind relatare...
18:50
De ce să așezi coji de lămâie pe cărbunii de la grătar. Te ajută să ai preparatele sănătoase # Newsweek.ro
Cojile de lămâie, aparent fără valoare, pot deveni secretul unui grătar mai sănătos și mai aromat. A...
