Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar, trimiși în judecată de DNA pentru vânzarea unor terenuri
Profit.ro, 2 decembrie 2025 12:50
DNA anunță trimiterea în judecată a mai multor oameni de afaceri din Sibiu, dar și a lui Eugen Iordănescu, în calitatea sa de administrator al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A.
Acum 15 minute
13:00
Avis Budget România își extinde rețeaua națională cu trei birouri deschise în Iași, Craiova și Suceava # Profit.ro
AVIS Budget România încheie anul 2025 cu o extindere a rețelei la nivel național.
13:00
OMV Petrom oprește centrala Brazi din lipsă de apă. România, fără peste 800 MW de capacitate de producție de energie # Profit.ro
Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite astăzi de la ora 12, iar un al treilea, de 262,95 MW, urmează să fie oprit la noapte, de la 00:00, potrivit datelor oficiale analizate de Profit.ro.
13:00
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023, a anunțat anterior Profit.ro, acum fiind prezentate și primele imagini.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
ULTIMA ORĂ Guvernul Bulgariei face un pas în spate și retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive din toată țara # Profit.ro
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
12:30
Oamenii lui Trump se întâlnesc cu Vladimir Putin. Temeri pentru un „acord neplăcut” pentru Europa # Profit.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții privind o posibilă soluție pentru a pune capăt conflictului cu Ucraina.
12:20
Nyerges & Partners i-a asitat pe Cristian Barbu și Future Power în vânzarea către OX2 a trei proiecte eoliene de 235 MW # Profit.ro
Nyerges & Partners i-a asistat pe Cristian Barbu și Future Power în vânzarea către OX2 a unui portofoliu de proiecte eoliene de 235 MW.
Acum 2 ore
12:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă rafinăria, benzinăriile și celelalte afaceri locale ale rușilor # Profit.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.
12:00
Autostrada în România cu camere montate la fiecare 2 kilometri începe să fie asfaltată VIDEO # Profit.ro
Lotul 3C2 Chiribiș–Biharia al autostrăzii Transilvania a trecut într-o nouă etapă: turnarea asfaltului de bază pe primul kilometru din cei 28,5.
12:00
FOTO TAG investește peste 1 milion de euro în modernizarea celei mai extinse rețele de magazine de tehnică medicală din România # Profit.ro
TAG, producător român de uniforme medicale, cu fabrică proprie și 21 de ani de experiență, investește peste un milion de euro în modernizarea zonei de retail.
11:50
Bolivia a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul.
11:40
Raiffeisen - anunță clienții din România. Apare o schimbare la tranzacțiile efectuate online cu cardul # Profit.ro
Raiffeisen Bank își anunță clienții din România că va fi lansat un nou flux de autorizare pentru plăți efectuate cu cardul, online.
11:40
Prețurile brazilor ar putea crește în medie cu 10-15% față de nivelul prețurilor de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de Agroinform în rândul comercianților de pe piață, transmite publicația Népszava.
11:20
Santander, cel mai mare creditor din zona euro, vrea să vândă încă 3,5% din subsidiara poloneză, Santander Polska, prin plasare accelerată, o operațiune de 480 milioane dolari.
11:20
Donald Trump este într-o stare de sănătate cardiovasculară ”excelentă”, arată RMN-ul făcut în octombrie, potrivit unui bilanț al medicului său, publicat de Casa Albă, relatează AFP.
Acum 4 ore
11:10
Romania Education Alliance (REA), prima rețea de școli private din România, a trecut pragul de 1.000 de elevi înscriși în școlile membre.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Spectral Mobilă a inaugurat, în Huși, al 41-lea magazin din România.
11:10
Tranzacție: Un afacerist român cumpără Atlantico, platformă online franceză de știri și opinii # Profit.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a devenit acționarul majoritar al site-ului francez de știri și opinii Atlantico.
11:00
Fără să-și anunțe utilizatorii, Netflix a eliminat pur și simplu funcția prin care conținutul putea fi transmis de pe telefonul mobil pe ecranul mai mare al televizorului.
11:00
OX2 Romania, parte a grupului suedez OX2, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa, a achiziționat trei proiecte eoliene cu capacitatea totală de 235 MW, aflate în județele Vaslui și Vrancea, de la compania Future Power.
11:00
Global Vision semnează cu Raiffeisen pentru prima investiție în retail, la Oradea, într-un proiect de peste 10 milioane euro # Profit.ro
Compania Global Vision, fondată de antreprenorul Sorin Preda, a semnat un contract de refinanțare a activului de retail din Oradea cu Raiffeisen Bank România, în valoare de 4,5 milioane de euro.
11:00
IT Genetics anunță intenția de a lansa o operațiune de atragere de capital în luna decembrie și de a se lista pe piața AeRO a BVB în primul trimestru din 2026 CONFIRMARE # Profit.ro
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a semnat actele pentru lansarea procedurilor de listare la bursă, relevă datele analizate de Profit.ro.
11:00
Cargus, preluat recent de Sameday, anunță numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de Chief Sales Officer și membru al echipei de board a companiei.
10:50
Cea mai valoroasă companie din lume lansează un software open-source pentru accelerarea dezvoltării mașinilor autonome # Profit.ro
Nvidia a lansat un nou software open-source destinat să accelereze dezvoltarea vehiculelor autonome, folosind cele mai noi tehnici de ”reasoning” din inteligența artificială, transmite Reuters.
10:20
Amar Subramanya, care a lucrat anterior atât la Microsoft, cât și la Google, va conduce divizia de AI de la Apple, înlocuindu-l pe John Giannandrea.
09:50
Tranzacție: Grampet Group preia divizia de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România # Profit.ro
Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, a semnat cu Knorr-Bremse Romania un acord de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare.
09:40
Rata șomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, față de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:40
După multe luni de informații și imagini oferite cu picătura, coreenii de la Samsung au prezentat, în sfârșit, Z TriFold, primul smartphone al companiei care se pliază în trei bucăți.
09:30
Bulgarii au protestat din nou față de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters.
Acum 6 ore
09:10
Baidu, operatorul celui mai mare motor de căutare din China, a lansat concedieri extinse, care vor afecta mai multe divizii ale companiei.
09:10
Anxietatea este în creștere accelerată în România, iar creierul persoanelor afectate arată tipare clare de dezechilibru # Profit.ro
Anxietatea este în creștere accelerată în România și devine o realitate comună pentru un număr tot mai mare de români.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb de Chardonnay și Verdeca, un vin cu arome de flori de trandafir și tei, fructe de livadă, citrice și piersici bine coapte. Un vin cotat cu 96 de puncte de către Luca Maroni # Profit.ro
Vinul zilei, Masso Antico Verdeca Chardonnay 2024, este un cupaj alb ecologic din sudul Italiei, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni.
08:50
Bitcoin și Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piața criptomonedelor s-a intensificat din nou, relatează CNBC.
08:30
Acțiunile europene au scăzut pe 1 decembrie, indicele pan-european Stoxx 600 închizând în declin cu 0,2%, pe fondul scăderilor generalizate în principalele burse și sectoare, relatează CNBC.
08:20
Efectul moiré apare când detaliile fine ale subiectului interferează cu matricea senzorului, generând în imagine modele ciudate sau culori false
08:20
Vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume au atins un nou record în 2024, în ciuda problemelor de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), informează AFP.
08:10
Arhip Pogurski, fondator și CEO GURSK: Provocările pentru piața distribuției de echipamente medicale vin din zona de adopție clinică, finanțare, mentenanță # Profit.ro
„Cabinetul stomatologic al viitorului este un mix între tehnologie de ultimă generație și gândire sustenabilă”, spune Arhip Pogurski, fondator și CEO al GURSK, companie care furnizează echipamente și soluții integrate pentru cabinetele stomatologice.
08:00
Rechemări în service: BMW trebuie să schimbe 25.000 de centuri de siguranță, Audi – 70.000 de baterii # Profit.ro
Cele mai recente campanii de rechemare în service pentru mărcile de pe piața Europană includ patru modele de la BMW, care au probleme cu centurile de siguranță. Audi are o problemă similară, dar amploarea este mult mai mică.
07:50
Oferta de listare a Contakt intră în linie dreaptă, având de recuperat un ecart mare. De ce investitorii întârzie să vină # Profit.ro
Cu doar 2 zile înainte de închidere, mai puțin de o cincime din oferta publică primară derulată de liderul pieței de accesorii de telefoane este subscrisă. Deși investitorii nu au propriu-zis obiecții legate de compania Contakt Express Logistik, există conjuncturi de piață care frânează ritmul de cotare.
07:40
PSD vine cu o procedură de concordat care să prevină insolvența și executarea silită a autorităților locale # Profit.ro
Autoriitățile locale vor putea recurge la o procedură a concordatului de prevenire a situației de criză financiară și insolvență atunci când se află în dificultate și vor putea evita astfel executările silite pentru datorii neachitate sau obligații nerespectate, conform unui proiect legislativ inițiat de PSD.
07:40
Lion Capital se axează pe investițiile în România și nu caută oportunități în străinătate. “Aici avem experiență.” # Profit.ro
Daniel Gavrilă de la Lion Capital spune că piața românească oferă suficiente oportunități pentru a nu fi neapărată nevoie de căutarea unor debușee externe.
07:30
VIDEO Oportunitate de investiții, de la 1.000 euro. Robert Butoi, Partner & Investment Manager SyndiFi: Randamentele sunt mai mari, riscul este mai redus - Profit.ro Live TV # Profit.ro
SyndiFi deschide accesul investitorilor mici la proiecte imobiliare comerciale, într-un context în care randamentele din retail ajung la 7-8%, iar marii retaileri trec spre modele operaționale fără proprietate.
07:20
Grupul estonian TextMagic, operatorul unei platforme de mesagerie pentru companii, și-a închis subsidiara din România, care funcționa ca divizie de marketing pentru grup, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
07:10
Val de recrutări la Guvern pentru companii publice. AMEPIP caută un expert independent pentru viitoarea comisie care va selecta candidații la 400 posturi de adminstratori în companii publice # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se pregătește pentru selecția candidaților care vor ocupa 400 de posturi de membri ai consiliilor de administrație/supraveghere din cadrul companiilor publice de la nivel central și local, conform datelor Profit.ro.
07:00
Gmail, Yahoo, Outlook dispar din instituțiile publice. Administrația centrală și locală, instituțiile publice nu vor mai folosi adrese de e-mail comerciale - proiect # Profit.ro
Toate instituțiile publice vor avea obligația să utilizeze exclusiv adrese de poștă electronică/ e-mail oficiale, nu adrese comerciale precum Gmail sau Yahoo, iar nerespectarea acestei obligații va atrage sancționarea conducătorilor și personalului acelor instituții, fără a afecta validitatea actului administrativ transmis, prevede un proiect analizat de Profit.ro.
06:10
Signal Iduna capitalizează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
ULTIMA ORĂ România poate avea o nouă mare fabrică auto. Un gigant caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini pe an. În România a investit deja într-o fabrică de componente # Profit.ro
Great Wall Motors, una dintre cele mai vechi companii auto din China, care are deja la activ o încercare eșuată de a intra pe piața din Europa, a pregătit acum un nou plan, care include și o fabrică de mașini în regiune, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV FOTO FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Speră să devină și curieri. „O experiență de succes pe care ne propunem să o replicăm!“ # Profit.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București, Brașov și Cluj, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV Gigant pharma intră în România, după ce a fost cumpărat cu aproape 4 miliarde dolari. Românul Mihai Drăgoi, numit Country Lead regional # Profit.ro
Compania pharma americană Vantive începe activitatea în România, deschizând o filială la București, relevă date analizate de Profit.ro.
