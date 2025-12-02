Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar, trimiși în judecată de DNA pentru vânzarea unor terenuri

13:00

Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite astăzi de la ora 12, iar un al treilea, de 262,95 MW, urmează să fie oprit la noapte, de la 00:00, potrivit datelor oficiale analizate de Profit.ro.