Holcim se extinde pe segmentul de reciclare din Europa
Economica.net, 2 decembrie 2025 12:50
Producătorul elveţian de ciment Holcim a anunţat marţi că a finalizat două achiziţii şi a fost de acord cu o a treia, pe segmentul de reciclare din Europa, transmite DPA.
