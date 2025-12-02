România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria – Barometrul Bunăstării-Sănătate

10:30

IT Genetics, companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, anunță intenția de a se lista pe piața AeRO a Bursei de Valori București în primul trimestru al anului viitor. Înaintea listării, IT Genetics va derula un plasament privat pentru acțiuni noi, oferind investitorilor până la 1.073.680 de acțiuni nou emise. Plasamentul este estimat să aibă loc în următoarele zile și va fi intermediat de SSIF TradeVille, iar admiterea la tranzacționare pe BVB este planificată pentru primul trimestru al anului viitor.