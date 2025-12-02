Cauza accidentului mortal din Peștere: Un șofer de 20 de ani nu a adaptat viteza și a intrat frontal în mașina de pe sensul opus

15:50

Trei măicuțe octagenare din Austria au declanșat un fenomen viral, după ce au fugit din azilul în care fuseseră mutate fără voia lor și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi. După luni de tensiuni, Biserica le permite să rămână, cu o condiție surprinzătoare: să renunţe la postările pe rețelele sociale, unde au peste 100.000 de urmăritori.