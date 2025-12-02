Cauza accidentului mortal din Peștere: Un șofer de 20 de ani nu a adaptat viteza și a intrat frontal în mașina de pe sensul opus
Bihoreanul, 2 decembrie 2025 12:50
Poliția Bihor a transmis concluziile desprinse - în urma cercetărilor la fața locului - în cazul accidentului mortal produs luni dimineață în localitatea bihoreană Peștere. O femeie de 56 de ani a murit în urma coliziunii.
• • •
Acum 30 minute
12:50
Cauza accidentului mortal din Peștere: Un șofer de 20 de ani nu a adaptat viteza și a intrat frontal în mașina de pe sensul opus # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis concluziile desprinse - în urma cercetărilor la fața locului - în cazul accidentului mortal produs luni dimineață în localitatea bihoreană Peștere. O femeie de 56 de ani a murit în urma coliziunii.
Acum o oră
12:20
Primarul din Alba Iulia, după ce premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Ziua Națională: „Au fost oameni aduși. Nu vor mai primi aprobare pentru manifestări” # Bihoreanul
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a afirmat, după ceremonialul de 1 Decembrie, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, care a fost huiduit de unele persoane din public, că acestea din urmă n-ar fi localnici, ci persoane aduse acolo pentru a perturba evenimentul. Nu doar Bolojan a fost huiduit, căci o parte a mulțimii a huiduit și când s-a anunțat că se depune o coroană din partea președintelui Nicușor Dan.
Acum 2 ore
11:20
Meteorologii au informat despre evoluția temperaturilor și precipitațiilor în prima jumătate a lunii decembrie, pe regiuni ale țării. În Crișana, regiune care cuprinde și județul Bihor, temperaturile vor oscila, dar vor fi și zile cu maxime ridicate pentru această perioadă a anului.
Acum 4 ore
10:30
Niciodată n-am știut exact cu ce ar trebui să se ocupe un city manager și nici care e locul său în ierarhia Primăriei. Au fost city manageri care n-au lăsat nicio dâră în urma lor și alții care chiar au mișcat lucruri. Acum, Sebastian Lascu, dentistul care a ajuns city manager, are niște planuri care ne vor lăsa - deformație profesională - cu gura căscată. Omul vrea să implementeze inteligența artificială acolo unde orădenii au avut de-a face cel mai mult cu prostia naturală.
10:20
Putere și Lumină: Ghidul Esențial pentru Alegerea Prelungitorului și a Becurilor Perfecte în Casa Ta # Bihoreanul
Siguranța și eficiența energetică sunt elemente fundamentale în orice locuință modernă. De la alimentarea corectă a electrocasnicelor până la crearea atmosferei potrivite, totul depinde de calitatea soluțiilor electrice și de iluminat pe care le alegi.
09:40
Inspecție în Justiție: Șefa Tribunalului Bihor, în vizorul inspectorilor veniți din Capitală # Bihoreanul
Abia s-au întors magistraţii Tribunalului Bihor din grevă - pardon, din „protestul prelungit” - că s-au trezit direct cu bocancii Inspecţiei Judiciare în mijlocul instanţei. Inspectorii au venit să răscolească registre și statistici şi să analizeze condiţiile de lucru.
Acum 6 ore
08:50
CSM Oradea încheie anul 2025 cu un test dificil în Champions League. Roș-albaștrii vor înfrunta marți cunoscuta echipă VPK Primorac, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a Grupei C. După victoria clară din tur, 14-7, orădenii caută să confirme forma bună și să plece cu un rezultat pozitiv din Muntenegru, în fața unei echipe cu o tradiție europeană de peste un secol.
08:40
Accident grav în Bihor. UPDATE: O femeie a murit, alte două persoane au fost duse la spital # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în jurul orei 07.37, pe drumul comunal 184, în localitatea Peștere, județul Bihor.
08:30
AVE România SRL și ECO BIHOR SRL participă în 2025 la programul european RoFlex, parte din inițiativa CEFLEX, alături de ARAM și alți parteneri din industrie. Proiectul se desfășoară în trei stații de sortare ECO BIHOR și urmărește îmbunătățirea colectării, sortării și reciclării ambalajelor flexibile - unele dintre cele mai dificil de procesat.
08:20
Accident grav în Bihor: două persoane încarcerate, una în stop cardio-respirator. Echipajele medicale îi aplică manevrele de resuscitare # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07.37, pe drumul comunal 184, în localitatea Peștere, județul Bihor.
08:10
Un accident rutier s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07.37, pe drumul comunal 184, în localitatea Peștere, județul Bihor.
08:00
Secretul lui Mega: Fostul preot Ciprian Mega își construiește „biserică” la Girișu de Criș, fără autorizație! (FOTO) # Bihoreanul
Caterisit din Biserica Ortodoxă Română pentru „numeroase abateri”, inclusiv fiindcă a slujit „altor interese decât celor ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul”, și obligat să evacueze biserica Sf. Spiridon din Oradea, fostul preot ortodox Ciprian Mega le dovedește susținătorilor că n-a vorbit în vânt când le-a făgăduit, astă-vară, o altă biserică. O ridică în secret, încălcând nu doar canoanele BOR, ci și legile statului...
Acum 24 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum sunt jecmăniți românii care nu plătesc vinietă pe autostrăzile maghiare # Bihoreanul
Marți, 2 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Românii care nu au vinietă în Ungaria, suprataxați fără drept de apel de o firmă din Oradea; Fostul preot Ciprian Mega își ridică „biserică” nouă fără autorizație, „acoperit” de primar; În premieră națională, Primăria Oradea pregătește gestionarea digitală a tuturor parcărilor de domiciliu; Bihoreanul care a șantajat o fetiță de 9 ani e un agresor sexual recidivist; Povestea Olosigului, așezarea în jurul căreia s-a clădit Oradea, de la începuturile medievale până azi...
1 decembrie 2025
20:20
Un grup de tineri a marcat Ziua Națională cu o baie în Marea Neagră. Printre ei și un băiețel de 6 ani (VIDEO) # Bihoreanul
De 1 Decembrie, un grup de tineri din Constanța a ales să marcheze Ziua Națională a României printr-o baie în Marea Neagră, în ciuda frigului de afară. Cel mai tânăr dintre curajoși a avut doar 6 ani.
19:30
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Națională: „România este o țară coruptă, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani” (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni, 1 decembrie 2025, la Palatul Cotroceni, un discurs cu ocazia recepției organizate de Ziua Națională, în care a vorbit despre starea actuală a țării. El a declarat că România este „o țară coruptă” și că românii au dreptate când sunt revoltați de lipsa unei lupte reale cu corupția.
18:00
Premierul Ilie Bolojan, huiduit pe imnul național la Alba Iulia. Susținătorii lui Georgescu au scandat „Demisia” în curtea Catedralei (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, luni, la parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia, fluierăturile și strigătele de „Demisia!” auzindu-se chiar și în timpul intonării imnului național. În același oraș, mai târziu, susținători ai lui Călin Georgescu au creat debandadă în curtea Catedralei Reîntregirii, unde au strigat „Demisia, Nicușor” și „Demisia, Bolojan”.
17:30
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie: "Fiecare lucrare bine făcută este o formă de patriotism" (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, într-un video postat pe Facebook, un mesaj de 1 Decembrie în care a vorbit despre Marea Unire, solidaritatea românească și responsabilitatea civică. Șeful Guvernului a legat Ziua Națională de ideea unui efort comun pentru bunăstarea României, înainte de participarea la parada militară de la Alba Iulia.
17:20
O asociație din Oradea vrea să deschidă TeenHub, un centru dedicat adolescenților, dar are nevoie de bani pentru lucrări de reabilitare # Bihoreanul
Asociația Cătunul Verde, care în ultimul deceniu a derulat mai multe proiecte pentru copiii și tinerii din Bihor, și-a propus să deschidă un centru dedicat adolescenților cu vârste între 11 și 19 ani, unde aceștia să fie creativi și să-și descopere pasiunile. TeenHub ar urma să funcționeze la sediul organizației, pe strada Nicolae Jiga, dar pentru asta trebuie făcute lucrări de reabilitare. Reprezentanții asociației au găsit o fundație dispusă să dubleze toate donațiile făcute de cetățeni, în acest scop, astfel că acum are nevoie de ajutorul bihorenilor.
16:20
1 Decembrie la Oradea: Oamenii s-au înghesuit la o coadă de zeci de metri pentru fasole cu ciolan (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
De Ziua Națională, mii de orădeni au umplut luni platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului”. După ceremonial, mulți s-au grăbit spre parcarea din stânga catedralei, unde s-a format o coadă de zeci de metri pentru fasole cu ciolan, meniu revenit după o pauză de doi ani în care autoritățile nu au mai oferit deloc mâncare de 1 Decembrie.
16:00
Primiți cu colinda? Oradea va găzdui o serie de evenimente specifice de Crăciun. Vezi programul! # Bihoreanul
În așteptarea zăpezii, care pare că întârzie să apară și în acest an, Oradea se pregătește să-și contureze farmecul sărbătorilor prin muzică. Nu doar Târgul de Crăciun va prilejui concerte importante, ci și sălile de evenimente din oraș, ale căror scene se vor transforma în izvoare de emoție și tradiție, cu colinde tradiționale, balet și lucrări clasice...
14:30
Profesorul din Curtuișeni judecat pentru viol asupra unei minore rămâne în arest preventiv. Voia arest la domiciliu, dar Judecătoria Marghita i-a respins cererea # Bihoreanul
Andrei Marozsan, profesorul din Curtuișeni trimis în judecată după ce a agresat sexual o fată chiar în școala în care preda, rămâne în arest preventiv. Judecătoria Marghita a respins cererea acestuia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, apreciind că solicitarea este neîntemeiată.
Ieri
13:10
Parcare cu hotel: Iată unde a dus decizia edililor orădeni de a desființa paza din parcările orașului! (FOTO) # Bihoreanul
Decizia luată de primarul Florin Birta în vară pentru desființarea posturilor de pază de la cele 9 parcări supraetajate din oraș, pentru a economisi lunar 25.000 lei, are și acum efecte. În prima fază, vandalii au distrus toaletele și au furat uscătoarele de mâini, adolescenții au transformat parcările în locuri de curse cu trotinete electrice, iar persoane fără adăpost au pornit instalațiile de stingere a incendiilor ca să se spele. Mai noi, acestea s-au transformat în... hoteluri.
11:30
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie: "Fiecare lucrare bine făcută este o formă de patriotism" (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni dimineață, într-un video postat pe Facebook, un mesaj de 1 Decembrie în care a vorbit despre Marea Unire, solidaritatea românească și responsabilitatea civică. Șeful Guvernului a legat Ziua Națională de ideea unui efort comun pentru bunăstarea României, înainte de participarea la parada militară de la Alba Iulia.
11:00
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: The Motans aduce un concert acustic la Sinagoga Sion # Bihoreanul
Prima săptămână din decembrie aduce în Oradea un program plin: de la festivităţile de Ziua Naţională şi spectacolele Teatrului Regina Maria, la concerte de colinde, jazz şi muzică simfonică sau Târgul de Crăciun şi întâlniri zilnice cu Moş Crăciun în Piaţa Unirii.
09:40
Concert de colinde în Biserica greco-catolică din Băile 1 Mai. Evenimentul va fi transmis în direct la TV # Bihoreanul
Băile 1 Mai îi invită pe locuitori și turiști la concertul de colinde „Acasă îi Crăciunu’ Sfânt”, un eveniment gratuit programat pe 7 decembrie, de la ora 18.00, în biserica greco-catolică din centrul stațiunii. Seara festivă va fi transmisă în direct la Angelus TV.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Ministrul Educației începe campania de alfabetizare cu cadrele didactice # Bihoreanul
Ministrul Educației, în vizită pe la noi, taman când a ieșit la iveală un comunicat al instituției cu trei greșeli în două rânduri. „Cum e posibil ca oamenii din subordinea dumneavoastră să aibă așa lacune la gramatică?”. „Acuma vă dați seama cu cine trebuie să lucrăm?"
30 noiembrie 2025
20:00
Clădirea cochetă, înconjurată de un spațiu verde și de un gard de fier, aflată în colțul Parcului I.C. Brătianu dinspre Aleea Ștrandului, se remarcă prin arhitectura de început de secol XX, limitată pentru o clădire funcționalistă. Construită în 1906 după proiectul arhitectului Rimanóczy Kálmán jr., a adăpostit la începuturi Asociația Economică a Comitatului Bihor.
18:10
Plăteşti sau pierzi. Cei peste 22.000 de orădeni care au parcare de domiciliu au termen să-și achite taxa de prelungire până la 31 decembrie # Bihoreanul
Primăria Oradea deschide, începând cu 1 decembrie, perioada de plată pentru prelungirea parcărilor de domiciliu valabile în anul 2026. Contribuabilii pot achita taxa doar dacă și-au plătit integral obligațiile fiscale pe 2025. Şoferii care nu o achită până la sfârşitul anului îşi vor pierde automat dreptul asupra locului de parcare de lângă bloc.
17:00
Bihorul, pregătit de iarnă. Şeful Poliţiei Bihor, Alin Haniş: „Dacă aţi băut chiar şi numai un pahar de vin, nu vă urcaţi la volan!” # Bihoreanul
Poate veni zăpada! Administratorii drumurilor din Bihor intră în iarnă cu utilajele pregătite de intervenție și anunță că pot acționa pe orice tronson înzăpezit în maximum 30 de minute de la sesizare, în timp ce polițiștii rutieri avertizează că verificările pentru alcool, droguri și echiparea corespunzătoare vor fi intensificate, pe fondul creșterii numărului de infracțiuni și al condițiilor dificile de trafic.
16:00
Se schimbă foaia! De anul viitor, Primăria Oradea vrea să-i penalizeze pe cei care nu colectează separat deșeurile # Bihoreanul
Din 2026, orădenii care nu colectează separat ar putea să aibă o cheltuială în plus. Primăria a simplificat procedura privind controlul pubelelor, containerelor și sacilor, incluzând, în noul regulament de salubritate al orașului, penalizarea celor care amestecă deșeurile. La prima faptă, vor fi iertați, dar, la repetare, vor fi taxați.
14:50
După ce lumea l-a suduit ani de zile pe Horia Vușcan pentru abilitățile sale reduse de șofer, iată că ar putea să-și albească trecutul printr-o lovitură de maestru. Omul a pus sechestru pe Salina Turda, pe motiv că Primăria din localitate nu vrea să-i plătească datoriile.
13:50
Fostul preot paroh ortodox din Şuncuiuş, acuzat că a agresat sexual o fetiţă, a fost trimis în judecată şi rămâne sub control judiciar # Bihoreanul
Fostul preot paroh ortodox din Şuncuiuş, Valentin Borbel, ajuns în anchetă penală pentru agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor, a fost trimis în judecată, iar instanţa a decis să menţină măsura preventivă a controlului judiciar ca întemeiată şi legală.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
1 Decembrie cu provocări la Alba Iulia: Ilie Bolojan vine la parada militară, Simion, Georgescu și Șoșoacă organizează întâlniri cu susținătorii. Forțe de ordine în alertă” # Bihoreanul
Alba Iulia se pregătește pentru unul dintre cele mai tensionate 1 Decembrie din ultimii ani. Premierul Ilie Bolojan va participa la parada militară, în timp ce George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, prezenți și ei în oraș de Ziua Unirii, și-au mobilizat susținătorii pentru întâlniri programate în zone și momente diferite.
11:40
Echipele bihorene din Liga a III-a, în formă bună: victorii clare pentru Lotus și Crișul, înfrângere la limită pentru Beiuș # Bihoreanul
Crișul Sântandrei a dat lovitura pe terenul liderului, Lotus Băile Felix a controlat categoric duelul cu ultima clasată, iar Beiușul a pierdut nefericit pe final după o revenire remarcabilă – un tablou al unei etape în care echipele bihorene au arătat forță, determinare și potențial într-o Serie a 8-a tot mai echilibrată și mai spectaculoasă.
11:10
Un șofer de 38 de ani din comuna bihoreană Tinca a murit sâmbătă noaptea, după ce a pierdut controlul autoturismului pe drumul județean 792 A, în localitatea Olcea, iar mașina s-a izbit violent de un cap de pod.
10:50
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri garantarea de către municipalitate a unui credit de maximum 30 milioane lei care va fi luat de către societatea Termoficare. Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi şi fără discuţii. Furnizorul de agent termic al oraşului are nevoie de bani ca să îşi poată plăti gazul ars în turbină până va încasa primele facturi de încălzire din actualul sezon rece.
09:50
Judoka Ioan Dzitac, locul 7 la Abu Dhabi Grand Slam 2025: rezultat important pentru sportivul bihorean în circuitul mondial # Bihoreanul
Ioan Dzitac, judoka de 22 de ani legitimat la CSM Oradea, a încheiat pe locul 7 puternicul Abu Dhabi Grand Slam 2025, una dintre cele mai competitive etape din circuitul mondial de judo și esențială pentru calificarea olimpică.
09:10
Șoferul unui autoturism a fost grav rănit și este resuscitat de echipajele medicale pe strada Suișului din Oradea, în urma unui accident rutier produs duminică dimineață. Traficul este îngreunat.
08:30
Apa care ajunge în rețelele din Oradea va fi captată din Barajul Oșorhei. Primarul Florin Birta: „Este o apă mai curată” (VIDEO) # Bihoreanul
Consiliul Local a aprobat vineri indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru o nouă aducțiune de apă menită să alimenteze uzinele de apă nr. 1, 4 și 5 ale Companiei de Apă Oradea. Investiția va însemna o schimbare majoră în sistemul local de alimentare cu apă: captarea acesteia va fi mutată din prizele actuale din Crișul Repede în barajul Hidroelectrica din Oșorhei, care are o apă mai curată, a explicat primarul Florin Birta, provenită tot din Crișul Repede, dar decantată.
05:40
Mai bine ocoliți! Restricții în lanț pe una dintre cele mai aglomerate căi de acces în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulație din cadrul Primăriei a hotărât vineri noi restricții asupra traficului auto din Oradea pe fondul lucrărilor de infrastructură. Începând de sâmbătă constructorii au instituit pentru șapte luni de zile restricții de circulație înainte de intrarea în Oradea dinspre Biharia, în zona premergătoare sensului giratoriu de la intrarea la supermarket-ul Remarkt. La fel, începând de marți, accesul în oraș pe sub podul feroviar din dreptul magazinului Lidl din strada Matei Corvin va fi limitat la o bandă începând de marți, iar în weekendul următor va fi închis de tot.
29 noiembrie 2025
23:40
Mai bine ocoliți! Restricții în lanț pe una dintre cele mai aglomerate căi de acces în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulație din cadrul Primăriei a hotărât vineri noi restricții asupra traficului auto din Oradea pe fondul lucrărilor de infrastructură. Începând de sâmbătă constructorii au instituit pentru șapte luni de zile restricții de circulație înainte de intrarea în Oradea dinspre Biharia, în zona premergătoare sensului giratoriu de la intrarea la supermarket-ul Remarkt. La fel, începând de marți, accesul în oraș pe sub podul feroviar din dreptul magazinului Lidl din strada Matei Corvin va fi limitat la o bandă începând de marți, iar în weekendul următor va fi închis de tot.
19:30
Se blochează piaţa rezidenţială? Prețuri stabile, ofertă tot mai mică și taxe în creștere pentru proprietari (STUDIU) # Bihoreanul
Piața locuințelor intră în 2026 într-un blocaj controlat, cu ofertă în scădere, costuri ridicate de creditare și taxe tot mai mari pentru proprietari și dezvoltatori. Prețurile apartamentelor rămân în mare parte stabile, însă diferențele dintre locuințele noi și cele vechi se accentuează, iar o revenire a pieței este așteptată abia în 2027.
19:20
CSM Oradea spulberă Politehnica Cluj-Napoca cu 33–2 și încheie anul 2025 pe primul loc în Superliga de polo # Bihoreanul
CSM Oradea a închis anul competițional 2025 în Superliga Națională de polo cu o victorie uriașă, 33–2 împotriva Politehnicii Cluj-Napoca, într-un meci disputat la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”. Orădenii au câștigat toate cele patru perioade și își mențin parcursul perfect, consolidându-și statutul de lider autoritar al campionatului.
18:00
Săptămâna trecută, intrarea la spectacolul Il Volo s-a făcut pe ușa din dos a sălii sporturilor Oradea Arena. Organizatorii au explicat că n-au vrut să-i urce pe spectatori, în mare parte oameni în vârstă, pe scări, unde sunt mai multe uși suficient de largi ca să intre tot poporul în cinci minute.
17:40
FC Bihor – CS Dinamo 5–0: Spectacol total pe un teren greu, într-o după-amiază rece. Roș-albaștrii urcă în forță în clasament # Bihoreanul
Vreme rece, tribune rarefiate și un teren înmuiat de ploile ultimelor zile. În acest decor de final de toamnă, FC Bihor a reușit sâmbătă una dintre cele mai convingătoare evoluții din actualul sezon, impunându-se cu 5–0 în fața celor de la CS Dinamo, într-un meci disputat pe Stadionul „Iuliu Bodola”, în etapa a 15-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
16:50
Accident pe Calea Borșului din Oradea: Pieton acroșat pe trecere și transportat la spital. Trafic restricționat temporar # Bihoreanul
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un autoturism sâmbătă după-amiază pe o trecere de pietoni de pe Calea Borșului din Oradea. Traficul în direcția Borș a fost restricţionat temporar pe o singură bandă.
16:10
Mamă de 18 ani și bebelușul ei de 11 luni, dispăruți în Bihor: Poliția cere ajutor pentru găsirea lor # Bihoreanul
O tânără de 18 ani din Bihor și fiul ei de 11 luni sunt dați dispăruți după ce au plecat de la domiciliul din Cociuba Mare și nu s-au mai întors, potrivit datelor transmise de poliție. Autoritățile au declanșat căutările și solicită sprijinul populației pentru găsirea celor doi.
15:50
Trei călugărițe „rebele”, mutate într-un azil de bătrâni, au fugit şi s-au întors în mănăstire. Biserica a cedat, dar le cere să renunţe la... Instagram # Bihoreanul
Trei măicuțe octagenare din Austria au declanșat un fenomen viral, după ce au fugit din azilul în care fuseseră mutate fără voia lor și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi. După luni de tensiuni, Biserica le permite să rămână, cu o condiție surprinzătoare: să renunţe la postările pe rețelele sociale, unde au peste 100.000 de urmăritori.
15:00
Fostul primar PNL din Girișu de Criș, Ioan Pașca, condamnat cu amânare pentru că și-a favorizat fiul # Bihoreanul
Fostul primar liberal al comunei Girișu de Criș, Ioan Pașca, trimis în judecată pentru că şi-ar fi favorizat fiul în perioada în care a condus primăria comunală, a primit o pedeapsă de un an de închisoare, a cărei aplicare a fost amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.
13:40
Indemnizațiile membrilor CA ale societăților orașului Oradea, majorate cu 55,3%. Vezi cât vor câștiga directorii acestora! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, întrunit vineri, în şedinţă ordinară, a hotărât majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor oraşului cu 55,3%. Membrii consiliilor de conducere ale societăţilor Termoficare, Compania de Apă Oradea, Oradea Transport Local, Administraţia Domeniului Public şi Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea vor primi pe viitor 1.250 de lei lunar. Află cât vor câştiga directorii societăţilor!
