Cetăţean britanic reţinut în Ucraina, suspectat de spionaj pentru Rusia
MainNews.ro, 2 decembrie 2025 12:50
Un cetăţean britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru serviciile secrete ruse, a anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Ancheta, coordonată cu autorităţile britanice, vizează un bărbat despre care presa locală a dezvăluit că se numeşte Ross David Cutmore și care ar fi fost anterior membru al forţelor
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
ANM – Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului # MainNews.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric
Acum 2 ore
11:50
Turcia a anunţat marţi dimineaţă un nou incident grav în Marea Neagră, după ce un cargobot care naviga sub pavilion rus a semnalat că a fost atacat în largul coastelor sale. Potrivit Direcţiei Afacerilor Maritime (DGM), nava MidVolga-2 a fost lovită la aproximativ 80 de mile marine de ţărm, în timp ce se îndrepta din
11:20
Vlad Pascu încearcă să își reducă pedeapsa de 10 ani: Primul recurs în casație, judecat astăzi la ÎCCJ # MainNews.ro
Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai, încearcă să își reducă pedeapsa definitivă de 10 ani de închisoare. Avocații săi au depus două recursuri în casație, iar unul dintre ele va fi judecat astăzi, 2 decembrie 2025, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia pe care o vor pronunța magistrații la
Acum 4 ore
10:20
INS: Rata șomajului scade la 5,9% în octombrie 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj – 26,9% # MainNews.ro
Rata șomajului în luna octombrie 2025, în formă ajustată sezonier, a coborât la 5,9%, înregistrând o scădere de 0,2 puncte procentuale față de nivelul din septembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și în aceste condiții, indicatorul rămâne mai ridicat decât în aceeași perioadă din 2024. „Rata șomajului în luna octombrie
10:10
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost comunicată oficial în această dimineață, în cadrul unei conferințe de presă programate la ora 09:30, în fața sediului Primăriei Generale. Retragerea vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale din București, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. „Îl voi susţine
10:00
Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor # MainNews.ro
Senatorii şi deputaţii se reunesc, marţi, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării. La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi va asuma răspunderea în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30,
Acum 24 ore
17:50
Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării imnului. Premierului i-a fost solicitată demisia # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării Imnului Național de către susținătorii lui George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Aceștia i-au solicitat liderului guvernului să-și dea demisia. Ilie Bolojan a ajuns la Alba Iulia cu puțin timp înainte de ora 14:00, când era programată începerea paradei militare. În momentul
17:20
Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Nicolás Maduro să renunțe la putere. Ce răspuns i-a dat președintele Venezuelei # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Venezuela, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă i-ar fi dat un ultimatum acestuia să renunțe la putere. Acesta din urmă a refuzat, cerând o „amnistie globală" pentru el și aliații săi, relatează The Guardian. Duminică, Donald Trump a confirmat că a
15:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a primit în vizită pe omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre încheierea războiului cu Rusia, relatează Euronews. Întâlnirea de la Palatul Élysée are loc la o zi de la cea mai recentă rundă de negocieri între reprezentanții Ucrainei și ai SUA, pe care Secretarul de Stat Marco
14:20
Bărbatul care l-a criticat pe Călin Georgescu la Alba Iulia susține că a fost bătut de susținătorii acestuia # MainNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a criticat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu în timpul marșului organizat de acesta la Alba Iulia, susține că a fost bătut de susținătorii acestuia. „Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni
Ieri
13:10
SUA anunță progrese în negocierile cu Ucraina, dar avertizează că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord # MainNews.ro
Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat optimismul cu privire la progresele înregistrate în negocierile cu delegația ucraineană din Florida privind planul pentru pace. Cu toate acestea, el a avertizat că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord, relatează Reuters. „Continuăm să fim realiști în ceea ce privește cât de dificil este
11:30
Tensiuni la Alba Iulia, între susținătorii și oponenții lui Călin Georgescu. Cum au răspuns simpatizanții acestuia după ce o persoană l-a criticat public pe fostul candidat # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia la Monumentul Unirii. Un opozant de-al său s-a aprobat de mulțimea care îl aplauda și i-a strigat „Marș la Moscova!". În replică, susținătorii săi au strigat: „Sunteți președinte!" și „Călin, te iubim!". Călin Georgescu anunțase pe paginile sale de socializare că se va
10:30
Peste 3000 de militari români și străini vor defila pe sub Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Naționale # MainNews.ro
Peste 3000 de soldați români și străini vor defila pe sub Arcul de Triumf în cadrul paradei militare de 1 decembrie. La evenimentul din București vor lua parte președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialități, dar și reprezentanți ai corpului diplomatic. Parada militară va începe la ora 11:00. Vor
30 noiembrie 2025
17:30
A început Congresul AUR. George Simion este singurul candidat la funcția de președinte # MainNews.ro
Reprezentanții AUR s-au reunit la Alba Iulia pentru congresul partidului. George Simion, actualul lider al formațiunii, este singurul candidat pentru funcția de președinte. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Naţional de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului. De asemenea,
16:40
Prefecții de Dâmbovița și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată de problemele de la lacul de acumulare Paltinul # MainNews.ro
Prefecții județelor Dâmbovița și Prahova, Marian Tănase și Daniel Nicodim, au convocat comitetele județene pentru situații de urgență pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului. Măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul locuitorilor din localitățile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinul.
15:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis oficial președintelui Isaac Herzog o cerere de grațiere pentru acuzațiile de corupție # MainNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut duminică președintelui țării, Isaac Herzog, să-l grațieze în procesul său de corupție, care durează de ani. El a argumentat că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică pentru Israel, relatează Reuters. Benjamin Netanyahu, care este premierul cu cel mai lung mandat
13:50
Incident periculos în Piatra Neamț. Electrovalva unui contor de gaz a fost găsită în flăcări. Alimentarea cu gaz în zonă a fost sistată # MainNews.ro
Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piața Mihail Kogălniceanu, din Piatra Neamț, a fost găsită în flăcări, duminică dimineață. Pentru a preveni alte incidente, autoritățile și furnizorul de gaz au sistat alimentarea în zonă. În imobilul lângă care s-a produs incidentul nu se afla nicio persoană. Intervenția autorităților a avut
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
SUA și Ucraina vor avea o nouă rundă de negocieri în Florida privind planul pentru pace. Săptămâna aceasta Steve Witkoff va merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin # MainNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner, urmează să aibă o nouă rundă de negocieri cu o delegație ucraineană în Florida cu privire la planul de pace. Ulterior, Steve Witkoff va merge la Moscova pentru a discuta cu
11:20
Cresc tensiunile în Caraibe. Donald Trump a anunțat închiderea spațiului aerian al Venezuelei # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime". Momentul marchează o nouă escaladare a tensiunilor în regiunea Caraibelor, SUA desfășurând mai multe nave, inclusiv un portavion, în largul coastelor Venezuelei, relatează Reuters. „Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și persoane, vă rugăm să
29 noiembrie 2025
18:10
Zeci de mii de oameni au rămas fără apă. Diana Buzoianu anunță controale urgente la Paltinu: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” # MainNews.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă după ce instalațiile de la barajul Paltinu au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat lipsa de profesionalism a autorităților, anunțând trimiterea Corpului de Control pentru a verifica modul de gestionare a situației. Potrivit
16:30
Autoritățile din Hong Kong au declarat trei zile de doliu național. Cel puțin 128 de persoane au murit în cel mai grav incendiu din istoria recentă a regiunii # MainNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au instituit trei zile de doliu național în urma celui mai grav incendiu din istoria recentă a regiunii. Cel puțin 128 de persoane au murit după ce mai multe blocuri de locuințe dintr-un complex rezidențial au fost cuprinse de flăcări. În urma tragediei, oficialii din China au lansat o campanie de
14:50
Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” # MainNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului, i-a somat pe principalii săi contracandidați, social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu, să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie. Fostul ministru al transporturilor i-a cerut primarului Sectorului 6 să se retragă din cursă dacă nu dă curs invitației la dezbatere.
13:30
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunță că reactorul 2 a revenit la putere nominală în dimineața zilei de 29 noiembrie, după o reducere de putere în seara de 28 noiembrie. „Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 CNE Cernavodă a revenit la putere nominală în dimineața zilei
12:30
Militarii armatei israeliene au efectuat un raid într-un sat din sudul Siriei, în urma căruia au murit cel puțin 13 persoane. De la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, Israelul a extins teritoriile ocupate din sudul statului vecin, relatează Euronews. Potrivit oficialilor sirieni, soldații Forțelor Israeliene de Apărare (IDF) au intrat în satul Beit
11:10
Airbus a ordonat actualizarea software-ului pe avioanele din familia A320. Decizia ar putea afecta zborurile din această perioadă # MainNews.ro
Compania Airbus a ordonat actualizarea imediată a software-ului avioanelor din familia A320, în urma unui incident petrecut în octombrie. Măsura ar putea duce la întârzieri pentru zborurile din această perioadă, relatează DW. Incidentul care pare să fi scos la iveală problema a fost un zbor de pe 30 octombrie al JetBlue de la Cancun, în
03:10
28 noiembrie 2025
21:40
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de
21:00
20:50
Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak în urma unei anchete a procurorilor anticorupție # MainNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a eliberat vineri din funcţie pe şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, la câteva ore după ce agenţiile anticorupţie i-au percheziţionat acestuia locuinţa. Zelenski a anunţat plecarea lui Iermak în discursul său zilnic către populaţie, precizând că acesta şi-a depus demisia, iar ulterior decretul a fost publicat pe site-ul Preşedinţiei. Preşedintele a
18:40
Studiu Deloitte: Tinerii din România, tot mai îngrijoraţi de costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţie # MainNews.ro
Costul vieţii rămâne principala temere a Millennials şi a Generaţiei Z în România, iar instabilitatea politică şi corupţia intră anul acesta în topul preocupărilor tinerilor, potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025. Raportul arată şi un interes tot mai mare pentru independenţă financiară, sens în muncă şi utilizarea inteligenţei artificiale. Contextul economic
17:20
Tribunalul Brașov l-a condamnat vineri pe
16:00
Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, se află pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor la alegerile pentru Primăria Capitalei cu 23,5%. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%, potrivit unui rezultatelor … Articolul Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților apare prima dată în Main News.
15:30
15:20
Premierul Belgiei susține că folosirea activelor rusești înghețate ar putea bloca procesul de pace în Ucraina # MainNews.ro
Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt războiului. Sprijinul Belgiei pentru plan este crucial, deoarece activele pe care UE speră să le utilizeze sunt deținute de … Articolul Premierul Belgiei susține că folosirea activelor rusești înghețate ar putea bloca procesul de pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
14:50
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar # MainNews.ro
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 milioane de … Articolul DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar apare prima dată în Main News.
14:50
Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Guvernul se reunește vineri, începând cu ora 15:00, într-o ședință decisivă pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Convocarea ședinței a avut loc după ce CSM a transmis poziția sa oficială. Plenul Consiliului a emis joi, 27 noiembrie 2025, un aviz negativ asupra proiectului de act normativ. Deși acest aviz are doar … Articolul Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:20
Nouă escaladare a tensiunilor din Caraibe. Donald Trump indică posibilitatea unor acțiuni terestre în Venezuela # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiuni „terestre” împotriva traficanților de droguri din Venezuela ar putea începe „foarte curând”, indicând o nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela, relatează DW. Avertismentul liderului de la Casa Albă vine pe fondul escaladării tensiunilor cu statul sud-american și al intensificării activității armatei în Caraibe, ca parte … Articolul Nouă escaladare a tensiunilor din Caraibe. Donald Trump indică posibilitatea unor acțiuni terestre în Venezuela apare prima dată în Main News.
12:40
Guvernul a luat act de demisia lui Moşteanu: Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale și vicepremier. Șeful Guvernului a precizat că îl va propune preşedintelui României ca Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, să preia interimatul la conducerea Ministerului Apărării. „Am luat act de demisia … Articolul Guvernul a luat act de demisia lui Moşteanu: Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul apare prima dată în Main News.
12:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat CV-ul depus la preluarea primelor funcții publici din carieră, menționând că a absolvit Universitatea Athenaeum. Aceasta neagă că oficialul a fost student acolo. În prezent, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu sunt menționate studii la Universitatea Bioterra. În urma scandalului, acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru. Ministrul Apărării … Articolul Ionuț Moșteanu și-a falsificat CV-ul. Oficialul și-a dat demisia în urma scandalului apare prima dată în Main News.
12:10
ANAF începe executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei. Două apartamente și alte bunuri, pregătite pentru vânzare # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea sumei de 13.731.050 de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine în urma unei decizii definitive a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care Vanghelie a fost acuzat … Articolul ANAF începe executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei. Două apartamente și alte bunuri, pregătite pentru vânzare apare prima dată în Main News.
11:30
Vreme rece și precipitații abundente în weekend. ANM a emis cod galben de ploi și lapoviță în mai multe județe # MainNews.ro
Vremea se va răci considerabil în acest weekend, iar meteorologii anunță ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de ploi abundente, valabilă în zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, … Articolul Vreme rece și precipitații abundente în weekend. ANM a emis cod galben de ploi și lapoviță în mai multe județe apare prima dată în Main News.
11:20
Studenții din România vor avea tarif redus la transportul feroviar și în 2026. Noi reguli pentru cei cu carte electronică de identitate # MainNews.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la călătoriile cu trenul, pe ruta dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Măsura a fost aprobată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, printr-o Hotărâre care actualizează normele privind facilitățile de transport pentru … Articolul Studenții din România vor avea tarif redus la transportul feroviar și în 2026. Noi reguli pentru cei cu carte electronică de identitate apare prima dată în Main News.
11:20
Biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost percheziționat de ofițerii anticorupție # MainNews.ro
Anchetatorii Oficiului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat percheziții la biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak. Demersul face parte dintr-o anchetă majoră de corupție care vizează o companie de stat din domeniul nuclear, relatează Euronews. NABU și SAPO (Parchetul Special Anticorupție) investighează de câteva săptămâni cazul de corupție care implică … Articolul Biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost percheziționat de ofițerii anticorupție apare prima dată în Main News.
10:20
Viktor Orbán se întâlnește cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina și energia, printre subiectele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor # MainNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, efectuează o vizită în Rusia, unde se va întâlni cu președintele Vladimir Putin. Cei doi lideri vor discuta despre războiul din Ucraina și energie, în contextul propunerii pentru pace în Ucraina făcute de SUA, relatează Euronews. Întâlnirea are loc în contextul în care liderii europeni încearcă să influențeze administrația Trump să … Articolul Viktor Orbán se întâlnește cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina și energia, printre subiectele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor apare prima dată în Main News.
09:10
Crește bilanțul victimelor incendiului de la ansamblul de blocuri din Hong Kong. Cel puțin 94 de oameni și-au pierdut viața # MainNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că cel puțin 94 de oameni au murit în urma incendiului izbucnit miercuri la un bloc cu apartamente foarte înalt care s-a extins extrem de rapid la clădirile învecinate din cadrul unui complex rezidențial. Este cea mai mare astfel de tragedie din istoria regiunii chineze, relatează Euronews. Cel mai … Articolul Crește bilanțul victimelor incendiului de la ansamblul de blocuri din Hong Kong. Cel puțin 94 de oameni și-au pierdut viața apare prima dată în Main News.
27 noiembrie 2025
19:20
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, proiectul pentru a doua rectificare bugetară din acest an, document care confirmă menținerea țintei de deficit la 8,4% din Produsul Intern Brut (PIB). Ministrul Alexandru Nazare a precizat că noua configurație bugetară se bazează pe redistribuirea sumelor în interiorul bugetului pentru a acoperi cheltuielile esențiale și pentru a utiliza … Articolul Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
17:50
Firmele care ocupau ilegal de 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, evacuate prin decizie judecătorească # MainNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a obținut o victorie importantă în instanță în litigiul privind imobilul din Șoseaua Olteniței nr. 225, unde, timp de 18 ani, au funcționat mai multe firme fără a plăti chirie către stat. Judecătoria Sectorului 4 București a dispus evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri” din clădire, hotărârea fiind executorie, … Articolul Firmele care ocupau ilegal de 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, evacuate prin decizie judecătorească apare prima dată în Main News.
17:00
Autoritățile au declanșat, miercuri, Planul Roșu de intervenție la Spitalul Județean de Urgență Reșița, în județul Caraș-Severin, după ce un fum gros a fost observat ieșind dintr-una dintre încăperile unității medicale. Incidentul a avut loc în zona unde se monta un nou aparat RMN. Potrivit ISU Caraș-Severin, fumul a fost cauzat de un scurt-circuit produs … Articolul Incendiu la Spitalul Județean Reșița: A fost actival Planul roşu de intervenţie apare prima dată în Main News.
15:50
Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei # MainNews.ro
Judecătorii unui tribunal militar din Rusia au condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru implicarea în bombardarea podului care leagă peninsula Crimeea de restul Rusiei. Atacul, revendicat de agenția de spionaj SBU a Ucrainei, a străpuns o parte a podului de 19 km, ucigând cinci persoane și avariind una dintre principalele rute de aprovizionare … Articolul Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei apare prima dată în Main News.
