Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați

O călugăriță de origine română a devenit virală în Italia după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei. Sora Emilia Jitaru, fost jucătoare a naționalei de fotbal feminin a României și în prezent voluntar la un spital pediatric, a intervenit rapid pentru a ajuta o mașină cu un copil bolnav să înainteze prin ambuteiajul care blocase strada. Cu gesturi ferme, dar calme, a reușit să fluidizeze circulația într-un oraș cunoscut pentru haosul său rutier. Gestul ei a atras admirația șoferilor, a trecătorilor și a presei italiene. Toți aceștia au descris scena ca pe un moment de umanitate și bun simț. Sora Emilia Jitaru a spus la Digi24 că a făcut acest gest din datorie civică.