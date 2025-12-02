Pe cine nu ar vota în niciun caz bucureștenii – SONDAJ
Politicienii suveraniști sunt văzuți defavorabil de electoratul bucureștean, conform unui sondaj AtlasIntel. Totuși, divizarea votului pro-european ar putea duce la un succes al acestora în Capitală.
Un administrator din Tulcea a fost trimis în judecată după ce a declarat fals reciclarea a peste 2.550 de tone de deșeuri. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei.
Pierde România 800 de milioane de euro din PNRR? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
România a trimis Comisiei Europene o scrisoare referitoare la stadiul jaloanelor suspendate în martie.
Casa Albă a lansat Galeria Rușinii, site menit să expună instituțiile media și jurnaliștii despre care administrația susține că răspândesc informații false. Criticii atrag atenția că aceasta poate fi o formă de intimidare a presei.
Cursă la sânge pentru Capitală. Ciucu îi cere lui Drulă să se retragă: „Bucureștiul riscă un efect de tip turul 1 la prezidențiale"
„Dacă nu suntem atenți, Bucureștiul riscă un efect de tip 'turul 1 la prezidențiale': radicalii urcă, iar cei moderați stau acasă", scrie Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii pentru râuri din Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, valabil până miercuri la prânz. Sunt posibile creşteri de debite şi depăşiri ale cotelor de apărare.
„Aș insulta milioane de români ale căror vot a fost furat!", a spus Georgescu referitor la scrutinul pentru Primăria Capitalei.
„La mulți ani, România, dar fă-te bine!". Mesajul emoționant al soției lui Helmuth Dukadam
Alexandra Dukadam a postat un mesaj pe Facebook, la un an de la dispariția marelui portar în care acuză voalat sistemul medical din România.
DNA a trimis în judecată opt persoane acuzate că au subevaluat terenuri ale Parcului Industrial Sibiu. Prejudiciul depășește 20 de milioane de lei.
„A fost, alături de mine, unul dintre cei mai asumați susținători ai lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale", scrie Ludovic Orban pe pagina sa de socializare.
Danemarca învinge România, dar suntem în grupele principale la Campionatul Mondial
Selecționerul naționalei României a declarat, după meci, că nu a putut opri Danemarca, în ciuda soluțiilor încercate.
Atlantico este un site de știri și opinii francez care are între unu și două milioane de utilizatori unici lunar. Acesta este un serviciu plătit, deși a început inițial prin a oferi acces gratuit utilizatorilor.
Fabrica de vagoane Grampet-CRRC din România consolidează rolul orașului Debrecen pe harta industrială a Ungariei.
„Ar fi o tragedie pentru mine să plec, dar nici n-aș rămâne cu orice preț în România", Simion Bogdan Mihai INTERVIU, partea a II-a
În a doua parte a interviului cu Simion Bogdan Mihai aflăm ce conține noul album Idei care ard - o încercare de a surprinde tensiunile culturale și sociale din România de dinainte de Primul Război Mondial. Vorbim și despre patriotism și încercările de confiscare și instrumentalizare a folclorului de către politic.
Susținerea lui Ludovic Orban pentru Ciucu și declarațiile negative ale Anamariei Gavrilă despre Anca Alexandrescu au produs creșteri semnificative în menționările candidaților vizați în online, conform Informat.
În momentul în care percepția negativă ajunge mai costisitoare decât adevărul, percepția câștigă. În această logică, adevărul moral sau factual trece în plan secund,
Ultimele zile din 2025 aduc teatru, colinde și Regal Vienez pe scenele din toată țara
În ultimele zile din 2025, teatrele și sălile de spectacole din țară găzduiesc producții apreciate, turnee de colinde și concerte.
Cine este Daniel Băluță: Piedone, Ciolacu, Grindeanu – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI
De la stomatolog la consilier local, viceprimar și apoi primar. Cariera politică a lui Daniel Băluță a fost marcată de mai multe controverse și de un scandal monstru cu Nicușor Dan.
Nemulțumit de randamentul echipei, Gigi Becali a anunțat că va mai aduce în iarnă și alți fotbaliști.
Este pentru a doua oarâ când Guvernul își angajează răspunderea pe proiectul pensiilor speciale ale magistraților.
Primarul Sectorului 4 are în declarația de avere doar o casă și un teren trecute pe numele fiicei și moștenirea soției. Portofoliul imobiliar al familiei Băluță este dezvoltat pe numele rudelor edilului, scrie Snoop.
Cum locuiesc europenii în 2025. România, campioană la proprietari, codașă la spațiu și confort
Dacă vrei să faci pasul spre locuința pe care o doresti, intră pe 123Credit.ro și descoperă soluția financiară care te poate aduce mai aproape de adevăratul tău „acasă".
Vlad Gheorghe și-a motivat decizia de a se retrage din cursa electorală din pricina avansului în sondaje a candidatei suveraniste susținute de AUR, Anca Alexandrescu.
Anxietatea este în creștere accelerată în România, iar creierul persoanelor afectate arată tipare clare de dezechilibru
Conform specialiștilor de la Institutul BrainMap, evaluarea qEEG permite identificarea timpurie a tiparelor cerebrale atipice asociate cu anxietatea.
Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun 2025 de la Casa Albă, cu tema „Home Is Where The Heart Is".
Dacă vrei să verifici starea actualului tău echipament sau să știi de ce utilaje mai ai nevoie, echipa Clever-Auto îți va oferi ghidare și soluții adaptate atelierului tău.
Președintele Nicușor Dan a apărut de mînă cu viitoarea sa mireasă și a ținut un discurs cu acuzații necruțătoare.
Mii de bulgari au protestat faţă de bugetul pe 2026 şi adoptarea euro. Demonstraţiile au degenerat în confruntări cu poliţia.
România a pierdut în faţa Franţei la Cupa Mondială de tenis de masă şi a ratat calificarea în faza a doua a competiţiei.
Schimb de inamici: extrema dreaptă găsește în statul Israel un partener ideologic
Multe subiecte care influențează scena politică internațională ajung cu greu pe agenda publică autohtonă. Unele chiar sunt ignorate de-a binelea. Grupările teroriste ce controlează zone importante din Africa sub-sahariană, conflictele civile din Congo, tensiunile socio-politice, dublate de criza migrației din America Centrală – pentru a oferi doar câteva exemple – reprezintă pentru publicul român chestiuni […]
Baloanele lansate din Belarus au provocat restricții și întârzieri pe aeroportul din Vilnius. UE acuză regimul Lukașenko de atac hibrid asupra Lituaniei.
Airbus se confruntă cu o nouă problemă tehnică la familia A320. Defecțiunile au provocat scăderea acțiunilor cu aproape 10%.
Casa Albă a publicat rezultatele RMN-ului efectuat de Donald Trump. Examinarea a fost una preventivă.
Certuri, trădări, prietenii rupte și jigniri, toate fac parte din ecosistemul unei școli publice. Simultan, pot fi găsite și în precampania de la București. Cotidianul a relatat mai jos cinci dintre momentele tensionate ale campaniei care ne-au adus aminte de certurile din școală. Cine va ajunge șeful clasei vom afla împreună, pe 7 decembrie.
Artiști, influenceri și politicieni au așteptat timp îndelungat la coadă pentru o poză cu președintele Nicușor Dan.
SURSE Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține
Decizia lui Vlad Gheorghe ar putea decide viitorul primar al Capitalei.
Agenția Națională de Transplant a făcut un bilanț al intervențiilor de transplant de organe, efectuate până la 1 Decembrie.
Ajuns la parada militară organizată la Alba Iulia, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut parte de un moment stânjenitor.
Recordul a fost stabilit de organizatorii paradei de 1 Decembrie din municipiul Galați.
Pățania unui căutător de comori: În locul aurului, a descoperit o grenadă activă
La Botoșani, un căutător de comori a descoperit cu ajutorul unui detector de metale o grenadă funcțională.
Un minor a ajuns la spital după ce două tramvaie s-au ciocnit pe bd. Doinea Cornea din București. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.
În urma unui atac rus cu rachetă la Dnipro a fost distrusă și o stație de carburant. Autoritățile raportează și întreprinderi avariate.
Decizia între creditul ipotecar și chirie depinde de situația ta financiară și planurile de viitor. Deși un credit ipotecar aduce stabilitate și poate fi o investi
Nicușor Dan nu s-a ferit de cuvinte dure și de critici nici la recepția organizată la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Președintele a criticat lipsa de implicare a autorităților în lupta împotriva corupției. The post Nicușor Dan de Ziua Națională: România e coruptă appeared first on Cotidianul RO.
Aurul este adesea considerat o investiție sigură, dar nu orice aur vândut pe piață reprezintă o investiție valoroasă, chiar dacă e veritabil. Bijuteriile de aur nu sunt mereu o alegere bună pentru protejarea economiilor pe termen lung. The post Investiția în aur nu înseamnă bijuteriile cumpărate din magazine appeared first on Cotidianul RO.
Ambasada Rusiei se alătură reprezentanților celorlalte state care au tranmis mesaje României de 1 Decembrie. The post Mesajul trimis de Ambasada Rusiei de Ziua Națională a României appeared first on Cotidianul RO.
Rămași fără apă din cauza problemelor de la Paltinu, oamenii din câteva localități din Dâmbovița și Prahova au fost ajutați de pompieri. The post Pompierii distribuie apă în Prahova şi Dâmboviţa appeared first on Cotidianul RO.
În plin proces de austeritate, Administrația Porturilor Maritime Constanța și-a rectificat bugetul pentru 2025 după angajarea a 27 de persoane, ceea ce duce la o creștere a cheltuielilor de natură salarială cu aproximativ 1,45 milioane de lei. The post Administrația Porturilor Maritime angajează în plină austeritate appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan, aflat la prima sa Zi Națională ca președinte al României, susține un discur în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni. The post Discursul președintelui de Ziua Națională VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
