Mănăstirea Pantocrator invită credincioșii la un festival de colinde
Basilica.ro, 2 decembrie 2025 13:50
Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, invită credincioșii la un festival de colinde care se va desfășura între 6 și 25 decembrie. Manifestarea va reuni ansambluri și grupuri tradiționale de colindători din întreaga țară. Sunt așteptați aproximativ 200 de colindători, care vor trece pragul mănăstirii teleormănene. Seria de evenimente cuprinde și un târg…
Peste 300 de colindători au vestit Nașterea Domnului la Dublin, la Festivalul Internațional al Diasporei Românești # Basilica.ro
Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă și duminică, la Festivalul Internațional de Colinde de la Dublin, eveniment aflat la a șaptea ediție. La festival au participat coruri, corale și grupuri psaltice din România, Republica Moldova și alte țări ale Europei, care au vestit Nașterea Domnului prin colinde, cântări ortodoxe și folclorice. Printre cei care…
Biserica vie sunteți voi: IPS Ioachim a vizitat o biserică mistuită de un incendiu, care va trebui reconstruită # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat, de Ziua Națională, Parohia Luncani din comuna Mărgineni, județul Bacău, afectată duminică de un incendiu care a mistuit turla și acoperișul bisericii. Părintele arhiepiscop a fost impresionat că membrii comunității sunt alături de preotul paroh și se străduiesc să ajute cu orice pot. „Eu am venit…
Ziua Națională a României sărbătorită la Iași: Ajutorul lui Dumnezeu și capacitatea elitelor au dus la împlinirea unui deziderat # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a participat luni la manifestările dedicate Zilei Naționale a României desfășurate la Iași. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sacrificiul suprem făcut de oștenii români, precum și despre elita politică și intelectuală care s-a angajat în realizarea acestui deziderat istoric. „Acum 107 ani, România, în cele trei provincii ale ei,…
Mitropolitul Serafim la Mănăstirea Sihăstria: Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oficiat luni seară slujba privegherii la Mănăstirea Sihăstria în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat ajutorul permanent al lui Dumnezeu acordat oamenilor. „Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Ceea ce este rău…
Biblioteca Academiei Române a lansat luni e-Acad, biblioteca sa digitală care le permite cititorilor să acceseze cărți și documente valoroase de oriunde din lume. Platforma este un proiect în dezvoltare, care include în primă etapă, o selecție de publicații periodice din anii 1837-1950, în format pdf. Acestea sunt structurate pe domenii de interes (Cultură-artă-civilizație; Economie;…
09:10
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sfântul Apostol Andrei, hramul de toamnă al Catedralei Naționale Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală. Citește mai mult. Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei…
Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria; Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului # Basilica.ro
Calendar ortodox 2 decembrie Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Sihăstria s-a născut în anul 1897, la 20 iunie, în satul Stroieşti din ținutul Botoşanilor, în familia binecredincioșilor creștini Ioan şi Ecaterina Olaru, care au fost binecuvântaţi de Dumnezeu cu zece copii. Fiind…
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, ocrotitorul Mitropoliei Ardealului, a fost cinstit duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gherontie, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei și…
Imagini din ultima săptămână a lunii noiembrie surprinse în lumea ortodoxă de fotografii profesioniști sau amatori. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața…
Marea Unire, sărbătorită de Ziua Națională a României la Alba Iulia în prezența a mii de oameni # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost celebrată la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, luni, printr-o slujbă de Te Deum, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în prezența a mii de persoane din toată țara. La eveniment au participat reprezentanții autorităților centrale, județene și locale, iar la finalul slujbei, Arhiepiscopul Irineu…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
IPS Ioachim: Roadele lucrării Sfântului Andrei se văd în credința vie a poporului român # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a subliniat, duminică, roadele lucrării Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul actual al României. În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul din incinta reședinței arhiepiscopale din Roman în prezența IPS Ioachim. În cuvântul de învățătură, IPS Ioachim a subliniat faptul…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 1 decembrie 2025, slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
PS Paisie Sinaitul: Unitatea națională este simbolul cel mai prețios al demnității poporului român # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a afirmat, luni, la Catedrala Națională, că „Marea Unire nu a fost rodul unui eveniment spontan, ci al unui ideal împlinit cu multe jertfe, minuțios pregătit și mult aşteptat”. În mesajul ocazionat de slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului,…
Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a României: Această zi este mai mult decât un act istoric # Basilica.ro
Ziua Națională a României este mai mult decât comemorarea unui act istoric, ci este respirația unui ideal mai vechi a spus Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, în mesajul ocazionat de sărbătoarea națională a României. Pentru basarabeni, Ziua Națională are o încărcătură deosebită, a adăugat Mitropolitul. „În această zi binecuvântată de 1 Decembrie, când întreg sufletul…
Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an la 1 Decembrie, dată care marchează momentul în care, în 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a adoptat rezoluția unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alegerea acestei zile păstrează vie amintirea actului ce a încheiat procesul unirii tuturor provinciilor istorice românești. În…
Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna; Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Te Deum) # Basilica.ro
Calendar ortodox 1 decembrie Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei Fericita Anastasia s-a născut în anul 1785 din părinți binecredincioși, aromâni din Macedonia, veniți pentru a face negoț la Mișcolț, în Ungaria. Primind creștere bună, în frica de Dumnezeu, în cinste și în credința ortodoxă, s-a căsătorit cu un fiu de negustor,…
Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei # Basilica.ro
Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan. A…
Emoție la 10.000 de metri: Un jandarm a interpretat Imnul de stat la vioară pentru a marca Ziua Națională a României # Basilica.ro
Jandarmeria Română a ales un mod cu totul inedit și emoționant de a marca Ziua Națională a României, oferind un moment de neuitat pasagerilor unui zbor TAROM. Duminică, la bordul unei aeronave a companiei aeriene naționale, la o altitudine de peste 10.000 de metri, un jandarm a interpretat la vioară Imnul Național, „Deșteaptă-te, române!”. Momentul…
Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei și Harghitei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei # Basilica.ro
Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan. A…
IPS Teofan: Sfântul Andrei este chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, iar inima sa devine plină de lumină # Basilica.ro
Sfântul Apostol Andrei reprezintă chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, a spus, duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Și viața noastră trebuie să fie asemenea Sfântului Apostol Andrei, consideră IPS Teofan. „Sfântul Apostol Andrei, apostol atât de important pentru creștinătate, dar în mod special…
Ziua Națională a României, sărbătorită la Cahul printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Cahul, în Republica Moldova, printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, eveniment desfășurat vineri la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din localitate. Manifestarea a debutat oficial cu intonarea Imnului României, urmat de Imnul Republicii Moldova. Momentul a subliniat respectul reciproc și legătura culturală dintre cele…
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală. Sărbătoarea a început cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul. Cu această ocazie,…
Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul au oficiat duminică, 30 noiembrie 2025, Sfânta Liturghie cu ocazia hramului de toamnă al Catedralei Naționale. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul de învățătură, unde a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român. Foto credit: Mircea Florescu / Basilica…
Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei apostolice a poporului român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român pe care l-a adus la Hristos acum 2000 de ani. Patriarhul a explicat că Sfântul Apostol Andrei a predicat în Dobrogea de azi, unde a găsit „un amestec de popoare”, între care și strămoșii nostri, geto-dacii și romanii.…
†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte) # Basilica.ro
Calendar ortodox, 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi…
Arhim. Clement Haralam: Prin tot ce a făcut, Sfântul Andrei poate fi pildă pentru orice om de bună credință # Basilica.ro
Viața Sfântului Apostol Andrei poate fi pildă pentru orice persoană de bună credință, a spus Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, la Slujba Privegherii, oficiată sâmbătă, pentru Sfântul Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Din felul în care a trăit Sfântul Apostol Andrei înțelegem cât de simplă și puternică este chemarea…
În Duminica a 30-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. Slujba va fi săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și…
Ziua Unirii Bucovinei cu România, sărbătorită la Mănăstirea Putna: Avem datoria să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri # Basilica.ro
Ziua Unirii Bucovinei cu România a fost sărbătorită, vineri, la Mănăstirea Putna, în contextul în care, în acest an, s-au împlinit 107 ani de la unirea acestei provincii cu țara mamă. Evenimentele au început la ora 14:00, cu o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul unirii și pentru a cinsti…
Muzeul Mitropolitan din Iași a găzduit, vineri, vernisajul expoziției de fotografie „Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani”, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Expoziția reunește imagini documentare surprinse în Sfântul Munte Athos și Meteora la începutul secolului 20, oferind o oportunitate rară de a explora viața monahală din…
Ziua Națională a României, marcată la Belgrad de PS Ieronim și Familia Regală a Serbiei # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, joi, la Belgrad, de către Ambasada României din țara vecină, printr-o recepție la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Momentul festiv a fost onorat de prezența unor invitați din mediul diplomatic, cultural și de membri ai Casei Regale a Serbiei. Au fost prezenți…
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
Calendar ortodox 29 noiembrie Sf. Mc. Paramon şi Filumen Sfântul Mucenic Paramon († 250) a pătimit în timpul împăratului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Aquilin întemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați să jertfească acestei zeități greco-romane. Paramon văzând cum atâți creștini își așteptau sfârșitul…
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
Zi de rugăciune și slujire la sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului # Basilica.ro
Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a găzduit joi sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În deschidere, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Episcop vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de stareți și duhovnici din…
Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a încheiat cu succes # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat joi încheierea, cu succes, a primului său proiect filantropic. Proiectul a fost dedicat susținerii a 821 de copii din 40 de centre de plasament din cinci județe din țară: Constanța, Buzău, Călărași, Ialomița și Botoșani. Fiecare beneficiar a primit un pachet care a constat într-o pereche…
175 de ani de la înființarea Colegiului Național Andrei Șaguna: O școală care modelează inimi și caractere # Basilica.ro
Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov a sărbătorit, săptămâna aceasta, împlinirea a 175 de ani de la înființare, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oferit o gramată mitropolitană instituției de învățământ. În mesajul său, IPS Laurențiu a subliniat rolul important al acestei instituții în istoria educației din Transilvania. „Colegiul Național „Andrei Șaguna”…
Simpozion dedicat Zilei Naționale și Zilei Bucovinei la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava # Basilica.ro
Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, Zilei Bucovinei și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei a început joi, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu Simpozionul „1 Decembrie – Ziua Națională a României, Sfântul Apostol Andrei și Ziua Bucovinei”. Programul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru” și intonarea Imnului Național, urmate de mesajul prof. Nicolae…
Noua biserică de la Mănăstirea Prislop va primi moaștele Sfântului Arsenie, spune Mitropolitul Laurențiu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la noua biserică mare a Mănăstirii Prislop, lăcașul de cult va primi spre ocrotire moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie. Mitropolitul Ardealului a subliniat că ridicarea noii biserici a întâmpinat numeroase încercări, însă lucrarea continuă cu nădejde și binecuvântare. „Ne rugăm Bunului Dumnezeu să îi…
IPS Irineu: Colindul rămâne, an după an, aceeași vestire proaspătă și potrivită sufletului omenesc # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a participat la a 16-a ediție a concertului caritabil „ColinDAR”, desfășurată joi la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, ocazie cu care a vorbit despre virtuțile colindelor. Mitropolitul a spus că emoțiile trăite în preajma Praznicului Nașterii Domnului sunt cele mai curate și mai puternice pe care le poate…
Românii din Ungaria s-au reunit joi la Giula pentru a sărbători Ziua Națională. La eveniment au participat membri ai comunității locale, reprezentanți ai administrației ungare, oficiali ai statului român și invitați din diferite regiuni. La manifestarea organizată de Consulatul General al României la Giula a participat și o delegație a Episcopiei Ungariei, condusă de Preasfințitul…
Canonizările recente, mărturii că Biserica noastră este vie și sfințitoare: Mitropolitul Laurențiu la Mănăstirea Prislop # Basilica.ro
Cei 16 sfinți din secolul trecut a căror canonizare a fost proclamată în 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, sunt tot atâtea „mărturii că Biserica noastră este o Biserică vie, este o biserică sfințitoare, care dă sfinți”, a spus Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vineri, cu prilejul proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Arsenie de la…
PS Damaschin Dorneanul, mesaj către tineri: Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil # Basilica.ro
„Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil”, a afirmat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, într-un interviu acordat Ziarului Lumina, vorbind despre provocările tinerilor în societatea contemporană. Preasfinția Sa a subliniat că, în ciuda avalanșei de stimuli digitali și tentații care fragmentează viața interioară,…
Mitropolitul Irineu: Sf. Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața # Basilica.ro
„Cu adevărat, Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop L-a urmat pe Mântuitorul Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a preamărit pe el și i-a dat un nume pe care noi astăzi îl avem în calendar, pe care noi îl cinstim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, vineri, în cuvântul de…
Românii din Catania au participat la Sfânta Liturghie, în cripta Sfântului Nicolae de la Bari # Basilica.ro
Parohia românească din Catania a participat la Sfânta Liturghie ortodoxă oficiată la Bari în cripta Sfântului Nicolae. Potrivit Episcopiei Italiei, enoriașii din Catania au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au călătorit 500 de kilometri pentru a participa la sfânta slujbă. Alături de părintele Mihai Gabriel Ichim, parohul bisericii „Sfânta Muceniță Agata” din Catania, la Sfânta…
August a devenit, după canonizările recente, luna cu cele mai multe sărbători ale sfinților români. Încă din anul 1950 până în prezent, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogățit cu aproape 200 de noi sfinți, mulți dintre aceștia fiind de neam român. „Sfinţii români se împart în două categorii mari: cei din secolele 3-6, numiţi protoromâni,…
Românii din jurul granițelor încep Postul Crăciunului: Mesajul Mitropolitului Basarabiei # Basilica.ro
O mare parte din românii din jurul granițelor – mai precis cei care urmează calendarul nerevizuit – încep vineri Postul Crăciunului. Românii care țin postul conform calendarului nerevizuit – pe stil vechi – vor celebra în 4 decembrie Intrarea în biserică a Maicii Domnului și în 19 decembrie îl vor pomeni pe Sf. Ier. Nicolae.…
Bucovina, spațiu al prezenței lui Dumnezeu: Mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților de Ziua Bucovinei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Bucovinei, îndemnându-i pe credincioși să privească acest ținut ca pe „un spațiu al prezenței lui Dumnezeu”. Ierarhul a oferit zece îndemnuri duhovnicești prin care cheamă la prețuirea Bucovinei ca pe un spațiu al credinței, al identității și al continuității istorice. Înaltpreasfinția…
Un secol de la nașterea arhim. Andrei Scrima va fi marcat printr-o conferință omagială la București # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui marți, 2 decembrie, o conferință omagială dedicată marcării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Conferința, intitulată „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, va avea loc, de la ora 17:00, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.…
